Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Путин

Президентът Володимир Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на президента Владимир Путин и обвини Москва в опит да провали мирните преговори, предаде BBC.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Киев е извършил атака през нощта, използвайки 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег, срещу държавната резиденция на Путин в северозападната Новгородска област на Русия.
Русия заяви, че сега ще преразгледа позицията си в мирните преговори. Все още не е ясно къде е бил Путин по време на предполагаемата атака.
Зеленски отхвърли твърдението като „типични руски лъжи“, целящи да дадат на Кремъл извинение да продължи атаките срещу Украйна.
Той каза, че Русия преди това е атакувала правителствени сгради в Киев.
Зеленски добави в X: „Изключително важно е светът да не мълчи сега. Не можем да позволим на Русия да подкопава работата по постигането на траен мир.“
В изявление, споделено в Telegram в понеделник, Лавров заяви, че всички 91 дрона, за които той твърди, че са изстреляни към резиденцията на Путин, са били прехванати и унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана.
Той добави, че няма съобщения за жертви или щети в резултат на атаката.
„Предвид окончателното израждане на престъпния режим в Киев, който премина към политика на държавен тероризъм, позицията на Русия в преговорите ще бъде преразгледана“, каза той.
Но той добави, че Русия не възнамерява да излиза от преговорния процес със САЩ, съобщи руската информационна агенция ТАСС.
Твърдението на Москва идва след разговори между САЩ и Украйна във Флорида в неделя, където президентите Тръмп и Зеленски обсъдиха ревизиран мирен план за прекратяване на войната.
Зеленски заяви, че САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност за 15 години, а Тръмп заяви, че споразумението по този въпрос е „близо до 95%“ постигнато.
Украинският лидер определи териториалните въпроси и окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала като последните нерешени въпроси и има слаби признаци за напредък по отношение на бъдещето на оспорвания от Украйна регион Донбас, който Русия иска да завземе изцяло.
В момента Москва контролира около 75% от Донецка област и около 99% от съседния Луганск. Двата региона са известни общо като Донбас.
Русия вече е отхвърляла ключови части от обсъждания план.
1 Замислен
Коментиран от #5, #18
20:59 29.12.2025
2 Отец Дионисий
Коментиран от #28
20:59 29.12.2025
3 Последния софиянец
Коментиран от #54
20:59 29.12.2025
4 ?????
Замириса на изгоряло и плъховете побягнаха от кораба.
Очакването на възмездието е най-страшно.
А след това идва и по-страшното.
21:00 29.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Замислен":Великата българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.
Коментиран от #14
21:01 29.12.2025
6 Хммм,
21:01 29.12.2025
7 Русия не възнамерява да излиза от
Коментиран от #12
21:01 29.12.2025
8 Хвана го
21:01 29.12.2025
9 Хипотетично
А кой ще нарушава "споразумението"?
21:02 29.12.2025
10 Спецназ
Иначе му остават като живот месеци, това оптимистичния вариант и
НЕ руснаците ще го хлопнат- ще видите!
21:03 29.12.2025
11 Някой
Хайде пак в бункера или на турне в ЕС - по-сигурно е там.
21:04 29.12.2025
12 Да бе
До коментар #7 от "Русия не възнамерява да излиза от":Останаха ли руски генерали?
21:04 29.12.2025
13 Извод
21:04 29.12.2025
14 Любопитен
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да вземеш да поработиш малко викам аз. Съдружника ти по цял ден блъска, че и жена ти блъска. Не стига че си изпушил, ами и масло гориш. Хората те плюят, а ти мислиш че дъжд вали. Шматарок си се родил 8 такъв ще си останеш, навеждач.
21:04 29.12.2025
15 Дайджест
Коментиран от #23
21:06 29.12.2025
16 Владимир Путин офишъл
Коментиран от #56
21:07 29.12.2025
17 Пригожин
Катърчо Дърт ,
И как така няма още Клипове
Със уникалното сваляне на
91 Дрона ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО
И РЕЗИДЕНЦИЯТА НА БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ
Е обградена Със Камери .
Стотици Камери .
Къса са Клиповете със 91 Свалени дрона ?
Веднага щяхте да ги пуснете
И да се хвалите че
Видиш ли
Руското ПВО е най доброто ..
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Жалки Фейкаджии.
21:07 29.12.2025
18 Амиии,вероятно
До коментар #1 от "Замислен":Спамят още в статията за Захарова
21:08 29.12.2025
19 амче как той зелко казва истината
камо ли за дронове
даже чака подаръци от цъкачите на копейки и русофоборците
които са заети да цъкат минуси и ръмжат по МЕЧОКА
21:08 29.12.2025
20 Гръм и мълнии
21:08 29.12.2025
21 Зеленски,
21:09 29.12.2025
22 Баба Яга
21:09 29.12.2025
23 И Герасимов беше
До коментар #15 от "Дайджест":С него ..
Същия Палячо.
Камуфлажните Дрешки
Много им ходят .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
21:09 29.12.2025
24 стоян георгиев
Коментиран от #26
21:09 29.12.2025
25 Зеленски е казал, че отрича атаката
Коментиран от #30
21:12 29.12.2025
26 Операция Паяжина
До коментар #24 от "стоян георгиев":Украинците не са решили не са утрепали Пусин.
Коментиран от #35, #42
21:12 29.12.2025
27 Българин.
21:12 29.12.2025
28 Да затова Пуся
До коментар #2 от "Отец Дионисий":Напълни Мускалието със Индуси
Да бачкат Православните Рускини .
Индийски БУРДЯГА
И РУСКИНЯ .
КАКВИ ЛИ ПРАВОСЛАВНИ МЕЛЕЗИ
ЩЕ ЦЪКАТ ?
21:13 29.12.2025
29 Бг Турчин
Коментиран от #32
21:14 29.12.2025
30 Изпийй си Водката
До коментар #25 от "Зеленски е казал, че отрича атаката":Малка ти е дозата
Още .
21:15 29.12.2025
31 За тази руска атака и аз не вярвам
21:15 29.12.2025
32 Българин.
До коментар #29 от "Бг Турчин":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО. Намесени са Ми и евреите!
21:16 29.12.2025
33 Kaлпазанин
Коментиран от #39
21:16 29.12.2025
34 Ха ха ха
21:16 29.12.2025
35 Ама не се знае кой ще дойде на негово
До коментар #26 от "Операция Паяжина":място и после да не си искат пак да е добрия стар Путин. Има вероятност следващия да е подобие и по-лошо нещо дори от Сталин.
21:16 29.12.2025
36 az СВО Победа 80
1. Киев е атакувал резиденцията с 91 дрона. Атаката е започнала веднага след края на срещата във Флорида.
2. Атаката е продължила цяла нощ:
- 49 броя БПЛА са прехванати в Брянска област.
- В Смоленска онласт е свален един БПЛА
- Непосредствено в Новгородска област до 07.00ч. са свалени 18 БПЛА, още 23 са свалени от 07.00ч.- 09.00ч.
3. Москва вече обяви, че ще отговори подобаващо на терористичния акт.
Коментиран от #66
21:17 29.12.2025
37 Позорен факт
Коментиран от #41
21:18 29.12.2025
38 Зелю
21:18 29.12.2025
39 Това го пишете
До коментар #33 от "Kaлпазанин":вече 4 години.
21:20 29.12.2025
40 Бензъл
21:21 29.12.2025
41 Дио
До коментар #37 от "Позорен факт":Затуй укрите бягат все на запад
21:23 29.12.2025
43 Артилерист
Коментиран от #62
21:24 29.12.2025
44 Зеленски е напълнил шушоните
21:24 29.12.2025
46 хи, хи,
21:31 29.12.2025
47 Тома
Извод от този факткючек: Путин пак лъже😂😂😂
21:33 29.12.2025
48 Фактите
Най много убити генерали в световната история досега в една война . Ето част от тях...
Коментиран от #58
21:39 29.12.2025
49 Горски
Коментиран от #52, #53, #55
21:39 29.12.2025
50 не може да бъде
21:45 29.12.2025
51 Копейки,
21:46 29.12.2025
52 Никой не ти чете
До коментар #49 от "Горски":Диарийте.
Коментиран от #61, #65
21:47 29.12.2025
53 Кви братушки са ми тези блатари бе?
До коментар #49 от "Горски":Идиотин! Марш от форума!
Коментиран от #63
21:49 29.12.2025
54 Хахахахаха
До коментар #3 от "Последния софиянец":Зеленски изкупи тоалетната хартия и търси още от Нато, дали ще му дадат е друг въпрос, че и на тях може да им потрябва, само като чу че руснаците ще отговорят и взе да се оправдава, като изневерила жена
21:50 29.12.2025
55 Повтаряй след мен
До коментар #49 от "Горски":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
Както каза другарката Симонян през февруари 22 година.
Запомни ли?
Утре пак -Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
Запомни ли?
Коментиран от #59, #64
21:51 29.12.2025
56 Копейкин Костя
До коментар #16 от "Владимир Путин офишъл":Тц.
В.В.П. каза друго:
Иб@ха ма!
21:51 29.12.2025
57 болгарин..
21:52 29.12.2025
58 Град Козлодуй
До коментар #48 от "Фактите":Дано се оправят хората.
Коментиран от #70
21:52 29.12.2025
59 Хахахахаха
До коментар #55 от "Повтаряй след мен":Повтаряй след мен Донбас 75 процента руски и луганска 99 процента руска хахахха, я ми кажи а Украйна колко процента имат от територията на Русия хахахха, вади кърпичките
21:52 29.12.2025
60 Язък сега край на международните
21:54 29.12.2025
61 Горски
До коментар #52 от "Никой не ти чете":Саламчето на Пеевски и Бойко да гризнеш!
21:58 29.12.2025
62 Това не е тероризъм
До коментар #43 от "Артилерист":Това е украинска СВО.
21:58 29.12.2025
63 Горски
До коментар #53 от "Кви братушки са ми тези блатари бе?":Повтаряй след мен Донбас 75 процента руски и луганска 99 процента руска хахахха, я ми кажи а Украйна колко процента имат от територията на Русия хахахха, вади кърпичките. Сперматозоид да пееш на микрофона на Зеленски!
21:59 29.12.2025
64 Горски
До коментар #55 от "Повтаряй след мен":Утре в Сибир укрофили!
22:00 29.12.2025
65 Тома
До коментар #52 от "Никой не ти чете":"Диарийте" е много интересна дума!
22:00 29.12.2025
66 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Свиквай.А руснаците ще останат и без цар.
22:02 29.12.2025
68 хъхъхъ
22:05 29.12.2025
69 Величко
22:05 29.12.2025
70 Голям боклук си, козлодуецо!
До коментар #58 от "Град Козлодуй":..............
22:07 29.12.2025