Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Путин
  Тема: Украйна

Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Путин

29 Декември, 2025 20:51, обновена 29 Декември, 2025 20:57 1 585 70

  • украйна-
  • зеленски-
  • дронове-
  • путин-
  • резиденция

Това са типични руски лъжи, целящи да дадат на Кремъл извинение да продължи атаките срещу страната ни, заяви украинският президент

Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на президента Владимир Путин и обвини Москва в опит да провали мирните преговори, предаде BBC.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Киев е извършил атака през нощта, използвайки 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег, срещу държавната резиденция на Путин в северозападната Новгородска област на Русия.

Русия заяви, че сега ще преразгледа позицията си в мирните преговори. Все още не е ясно къде е бил Путин по време на предполагаемата атака.

Зеленски отхвърли твърдението като „типични руски лъжи“, целящи да дадат на Кремъл извинение да продължи атаките срещу Украйна.

Той каза, че Русия преди това е атакувала правителствени сгради в Киев.

Зеленски добави в X: „Изключително важно е светът да не мълчи сега. Не можем да позволим на Русия да подкопава работата по постигането на траен мир.“

В изявление, споделено в Telegram в понеделник, Лавров заяви, че всички 91 дрона, за които той твърди, че са изстреляни към резиденцията на Путин, са били прехванати и унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана.

Той добави, че няма съобщения за жертви или щети в резултат на атаката.

„Предвид окончателното израждане на престъпния режим в Киев, който премина към политика на държавен тероризъм, позицията на Русия в преговорите ще бъде преразгледана“, каза той.

Но той добави, че Русия не възнамерява да излиза от преговорния процес със САЩ, съобщи руската информационна агенция ТАСС.

Твърдението на Москва идва след разговори между САЩ и Украйна във Флорида в неделя, където президентите Тръмп и Зеленски обсъдиха ревизиран мирен план за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност за 15 години, а Тръмп заяви, че споразумението по този въпрос е „близо до 95%“ постигнато.

Украинският лидер определи териториалните въпроси и окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала като последните нерешени въпроси и има слаби признаци за напредък по отношение на бъдещето на оспорвания от Украйна регион Донбас, който Русия иска да завземе изцяло.

В момента Москва контролира около 75% от Донецка област и около 99% от съседния Луганск. Двата региона са известни общо като Донбас.

Русия вече е отхвърляла ключови части от обсъждания план.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Замислен

    28 3 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    Коментиран от #5, #18

    20:59 29.12.2025

  • 2 Отец Дионисий

    34 9 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите.Господ го пази.

    Коментиран от #28

    20:59 29.12.2025

  • 3 Последния софиянец

    10 37 Отговор
    Зеленски ги прави орките сами да си говорят 😂🤣😅

    Коментиран от #54

    20:59 29.12.2025

  • 4 ?????

    30 3 Отговор
    Ха ха.
    Замириса на изгоряло и плъховете побягнаха от кораба.
    Очакването на възмездието е най-страшно.
    А след това идва и по-страшното.

    21:00 29.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Замислен":

    Великата българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.

    Коментиран от #14

    21:01 29.12.2025

  • 6 Хммм,

    7 19 Отговор
    Ако е вярно това е голяма грешка, която трябва да се поправи по най бързия начин. Всяка цел свързана с Путин е легитимна, а най вече личното у пространство.

    21:01 29.12.2025

  • 7 Русия не възнамерява да излиза от

    15 5 Отговор
    преговорния процес със САЩ. Само Москва е заплашила с "отмъщение" Украйна за атаката срещу резиденцията на Путин, която сложи край на преговорите с Тръмп и Зеленски за мир чрез дипломация. Заключителни мисли на Руски генерали.

    Коментиран от #12

    21:01 29.12.2025

  • 8 Хвана го

    12 6 Отговор
    шубето!

    21:01 29.12.2025

  • 9 Хипотетично

    3 1 Отговор
    Как се спазва мирно споразумение при липса на елементарно общи разбирания за смисъла на употребяваните понятия (например агресор, жертва) и в същото време още воювайки, се обвиняват взаимно в лъжливи твърдения.
    А кой ще нарушава "споразумението"?

    21:02 29.12.2025

  • 10 Спецназ

    19 6 Отговор
    Американците са му дали гаранции за 15 години, ама са му малко- иска 50.

    Иначе му остават като живот месеци, това оптимистичния вариант и

    НЕ руснаците ще го хлопнат- ще видите!

    21:03 29.12.2025

  • 11 Някой

    17 5 Отговор
    И що отрича? Шубето е голям страх. Да не вземе Путин да отмени забраната за лова на Зеленски ли?
    Хайде пак в бункера или на турне в ЕС - по-сигурно е там.

    21:04 29.12.2025

  • 12 Да бе

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Русия не възнамерява да излиза от":

    Останаха ли руски генерали?

    21:04 29.12.2025

  • 13 Извод

    8 15 Отговор
    За Путин една негова резиденция е по-ценна и от милион загинали руснаци на бойното поле.

    21:04 29.12.2025

  • 14 Любопитен

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да вземеш да поработиш малко викам аз. Съдружника ти по цял ден блъска, че и жена ти блъска. Не стига че си изпушил, ами и масло гориш. Хората те плюят, а ти мислиш че дъжд вали. Шматарок си се родил 8 такъв ще си останеш, навеждач.

    21:04 29.12.2025

  • 15 Дайджест

    7 15 Отговор
    Путин във военната униформа е като пиян руснак на риболов.

    Коментиран от #23

    21:06 29.12.2025

  • 16 Владимир Путин офишъл

    6 2 Отговор
    И6@л съм та

    Коментиран от #56

    21:07 29.12.2025

  • 17 Пригожин

    5 8 Отговор
    Лавров

    Катърчо Дърт ,

    И как така няма още Клипове
    Със уникалното сваляне на

    91 Дрона ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    И РЕЗИДЕНЦИЯТА НА БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ

    Е обградена Със Камери .

    Стотици Камери .

    Къса са Клиповете със 91 Свалени дрона ?

    Веднага щяхте да ги пуснете
    И да се хвалите че
    Видиш ли
    Руското ПВО е най доброто ..

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Жалки Фейкаджии.

    21:07 29.12.2025

  • 18 Амиии,вероятно

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Замислен":

    Спамят още в статията за Захарова

    21:08 29.12.2025

  • 19 амче как той зелко казва истината

    4 4 Отговор
    и без туй нямат пари ни за снаряди
    камо ли за дронове

    даже чака подаръци от цъкачите на копейки и русофоборците
    които са заети да цъкат минуси и ръмжат по МЕЧОКА

    21:08 29.12.2025

  • 20 Гръм и мълнии

    9 4 Отговор
    Май се усети, че о6ъркаха нещата

    21:08 29.12.2025

  • 21 Зеленски,

    6 3 Отговор
    Що го бавите а не му светите маслото?

    21:09 29.12.2025

  • 22 Баба Яга

    9 7 Отговор
    Путин се държи като Пундин. Абе ликвидирай тоя зелен потник най-накрая, заповядай пълен погром и ликвидация веднъж завинаги на измислената укра! Излез от всякакви преговори с тоя терористичен режим. Какво се лигавите на преговори. Ликвидация! Всякаква проява на мекушавост се приема за слабост и съответно води до нови огромни жертви и щети. Стига вече, приключвайте войната и да идва мира!

    21:09 29.12.2025

  • 23 И Герасимов беше

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Дайджест":

    С него ..

    Същия Палячо.

    Камуфлажните Дрешки
    Много им ходят .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:09 29.12.2025

  • 24 стоян георгиев

    12 4 Отговор
    Миризливия клоун сви кепенците 😂 Сега ще чака отговора на Руската федерация, но за разлика от жалката бандеровска атака, тази на Русия ще е успешна!

    Коментиран от #26

    21:09 29.12.2025

  • 25 Зеленски е казал, че отрича атаката

    10 3 Отговор
    срущу Държавната резиденция на Русия, че ако е имало такава тя е станала без негово знание и разрешение. После е казал, че сега се страхува, че Русия може да подготви удар по Украинските правителствени сгради в Киев които Украйна не може да предотврати. Тази вечер Украйна се опита да атакува резиденцията на Путин в Новгородска област с дронове. Русия ще отвърне много по-твърдо и болезнено е казал Лавров. Били са изстреляни 91 безпилотни апарата повечето от които са били свалени. "Целите и времето на ответния удар на Руската федерация след атаката срещу държавната резиденция на Путин са определени", добавил още Руският външен министър. Той още е заявил, че "преговорната позиция на Руската федерация ще бъде преразгледана с оглед на окончателния преход на Киевския режим към политика на държавен тероризъм." Казва се, че повече няма да има преговори за мир чрез дипломация от Руска страна.

    Коментиран от #30

    21:12 29.12.2025

  • 26 Операция Паяжина

    6 9 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Украинците не са решили не са утрепали Пусин.

    Коментиран от #35, #42

    21:12 29.12.2025

  • 27 Българин.

    8 3 Отговор
    Зелю е изпаднал в делириум тременс! Трябва да удари една линия за да се нормализира психически!

    21:12 29.12.2025

  • 28 Да затова Пуся

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Напълни Мускалието със Индуси
    Да бачкат Православните Рускини .

    Индийски БУРДЯГА
    И РУСКИНЯ .

    КАКВИ ЛИ ПРАВОСЛАВНИ МЕЛЕЗИ
    ЩЕ ЦЪКАТ ?

    21:13 29.12.2025

  • 29 Бг Турчин

    6 3 Отговор
    Следя турския Ютуб. Атаката е била извършена от Англия и Англия искала да предизвика война между ЕС и Русия. Извън темата....тази дълга отпуска ми омръзна. Писна ми да лежа и да пия. Искам да ходя на работа.

    Коментиран от #32

    21:14 29.12.2025

  • 30 Изпийй си Водката

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Зеленски е казал, че отрича атаката":

    Малка ти е дозата
    Още .

    21:15 29.12.2025

  • 31 За тази руска атака и аз не вярвам

    3 5 Отговор
    Просто орките търсят,а ако не намерят си създават повод,да продължат да воюват.Война е и в нея се използват всякакви прийоми.За тези четири години,Зеленски,военното командване и разузнаването,би трябвало да си изградят една по-ясна и обективна картина,за пакостите и га Достите,на които са способни руснаците.И не трябва да се оправдават и хленчат,а да бият и убиват врага,на собсвената си държава и народ.Слава Украине!

    21:15 29.12.2025

  • 32 Българин.

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Бг Турчин":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО. Намесени са Ми и евреите!

    21:16 29.12.2025

  • 33 Kaлпазанин

    5 8 Отговор
    Този е пътник ,скоро ще четем за миналото му ,ако не. Театър да отърве кожата ,най добрия начин е укрите да го провесят с еврейската тиква надолу ,да повиси няколко дена ,за да ни убедят.така както видяхме Кадафи Саддам Осама

    Коментиран от #39

    21:16 29.12.2025

  • 34 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Ха тамън путин да дойде и да освободи Варна от еврото......и зеления прецакал работата, като бомбардирал резиденциятя на путя....

    21:16 29.12.2025

  • 35 Ама не се знае кой ще дойде на негово

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Операция Паяжина":

    място и после да не си искат пак да е добрия стар Путин. Има вероятност следващия да е подобие и по-лошо нещо дори от Сталин.

    21:16 29.12.2025

  • 36 az СВО Победа 80

    4 5 Отговор
    Накратко:

    1. Киев е атакувал резиденцията с 91 дрона. Атаката е започнала веднага след края на срещата във Флорида.

    2. Атаката е продължила цяла нощ:

    - 49 броя БПЛА са прехванати в Брянска област.
    - В Смоленска онласт е свален един БПЛА
    - Непосредствено в Новгородска област до 07.00ч. са свалени 18 БПЛА, още 23 са свалени от 07.00ч.- 09.00ч.

    3. Москва вече обяви, че ще отговори подобаващо на терористичния акт.

    Коментиран от #66

    21:17 29.12.2025

  • 37 Позорен факт

    12 6 Отговор
    За 4 години Раша не успя да превземе 30% от Донбас...

    Коментиран от #41

    21:18 29.12.2025

  • 38 Зелю

    4 3 Отговор
    Шегояде немиг

    21:18 29.12.2025

  • 39 Това го пишете

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Kaлпазанин":

    вече 4 години.

    21:20 29.12.2025

  • 40 Бензъл

    4 5 Отговор
    Ще светне Киев жестоко на 31 декември.Пък имат нужда от светлина и топлина

    21:21 29.12.2025

  • 41 Дио

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Позорен факт":

    Затуй укрите бягат все на запад

    21:23 29.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Артилерист

    4 3 Отговор
    Не съм сигурен, че все още има вярващи на приказките на бившия комедиен артист Зеленски, освен кликата на европейските главатари и заблудени тенденциозно симпатизанти. Това че Украйна премина към държавен тероризъм е толкова очевидно, че може да се отрича само от такива като Зеленски, защото той е в основата му. Но Русия също го вижда и възмездията не закъсняват.

    Коментиран от #62

    21:24 29.12.2025

  • 44 Зеленски е напълнил шушоните

    4 2 Отговор
    в украинските медии пишат, че е започнало разследване за тези които са планирали и извършили нападението. Ще дават хората обяснения защо са го направили и т.н. Говори се също, че ако не друго с времето всички щели да изчезнат постепенно. Ама какво значи "изчезнат" не се казва.

    21:24 29.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хи, хи,

    1 1 Отговор
    май напълни зелените бикини, а?!?

    21:31 29.12.2025

  • 47 Тома

    3 0 Отговор
    Това, че украинците водят войната с Русия джентълменски едва ли усъмнява някого, особено след поредния разхвърчал се на парчета руски генерал не на бойното поле, а в тила, след поредната диверсионна акция на джентълменска Украйна.
    Извод от този факткючек: Путин пак лъже😂😂😂

    21:33 29.12.2025

  • 48 Фактите

    4 1 Отговор
    36 убити руски генерали във войната в Украйна
    Най много убити генерали в световната история досега в една война . Ето част от тях...

    Коментиран от #58

    21:39 29.12.2025

  • 49 Горски

    4 4 Отговор
    Тази война се готвеше години наред и досущ като Наполеон и Хитлер смятаха, че могат да съсипят Русия с помощта на дълго индоктринираните хора в Украина. Решиха да постигнат целите си само и единствено с цената на руската кръв от двете страни на границата. Смъртта и разрухата на Украйна за тях просто беше нужната жертва. Отрезвяване досега обаче нямаше никакво. Русия може да скапе няколко столици даже без да използува ядрено оръжие. Нейните условия са ПАРАД на елементарната логика, ПАРАД на цялата мръсотия, която натвориха англичаните с помощта на Байдън, на Макрон и на Мерц. Най-гадното в целия този мръсен спектакъл е нашето, на братушките, на извадените от калта на робството български политици. Какво общо имате вие с англичаните, с французите с тези колониални ХИЕНИ, грабили цели континенти ВЕКОВЕ. "Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той. По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано.

    Коментиран от #52, #53, #55

    21:39 29.12.2025

  • 50 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Няма никакво съмнение че руснаците сами са атакували/обстрелвали резиденцията на Путин -това ще бъде потвърдено от DW ISW WP CNN MI6 Бесарабски фронт Блиц/България/ Украинска правда и др.авторитеНтни медии!? ...Е а какво ще каже американското разузнаване е друг въпрос ..но ние вече не вярваме на американското разузнаване!?

    21:45 29.12.2025

  • 51 Копейки,

    3 0 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    21:46 29.12.2025

  • 52 Никой не ти чете

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    Диарийте.

    Коментиран от #61, #65

    21:47 29.12.2025

  • 53 Кви братушки са ми тези блатари бе?

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    Идиотин! Марш от форума!

    Коментиран от #63

    21:49 29.12.2025

  • 54 Хахахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния софиянец":

    Зеленски изкупи тоалетната хартия и търси още от Нато, дали ще му дадат е друг въпрос, че и на тях може да им потрябва, само като чу че руснаците ще отговорят и взе да се оправдава, като изневерила жена

    21:50 29.12.2025

  • 55 Повтаряй след мен

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
    Както каза другарката Симонян през февруари 22 година.
    Запомни ли?
    Утре пак -Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
    Запомни ли?

    Коментиран от #59, #64

    21:51 29.12.2025

  • 56 Копейкин Костя

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин офишъл":

    Тц.
    В.В.П. каза друго:
    Иб@ха ма!

    21:51 29.12.2025

  • 57 болгарин..

    1 1 Отговор
    Масква до сега се въждържаше с/у удари по резиденций или най вече букера на зеления мухал-който е на ул.банкова 11,но е време кремля да напомни кой води хорото в бандерско

    21:52 29.12.2025

  • 58 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Фактите":

    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #70

    21:52 29.12.2025

  • 59 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Повтаряй след мен":

    Повтаряй след мен Донбас 75 процента руски и луганска 99 процента руска хахахха, я ми кажи а Украйна колко процента имат от територията на Русия хахахха, вади кърпичките

    21:52 29.12.2025

  • 60 Язък сега край на международните

    1 1 Отговор
    разходки уж за договаряне на мир. Вече свърши това. Ако ще воюваш воювай, ако ще се предаваш предавай се.

    21:54 29.12.2025

  • 61 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Никой не ти чете":

    Саламчето на Пеевски и Бойко да гризнеш!

    21:58 29.12.2025

  • 62 Това не е тероризъм

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    Това е украинска СВО.

    21:58 29.12.2025

  • 63 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Кви братушки са ми тези блатари бе?":

    Повтаряй след мен Донбас 75 процента руски и луганска 99 процента руска хахахха, я ми кажи а Украйна колко процента имат от територията на Русия хахахха, вади кърпичките. Сперматозоид да пееш на микрофона на Зеленски!

    21:59 29.12.2025

  • 64 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Повтаряй след мен":

    Утре в Сибир укрофили!

    22:00 29.12.2025

  • 65 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Никой не ти чете":

    "Диарийте" е много интересна дума!

    22:00 29.12.2025

  • 66 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай.А руснаците ще останат и без цар.

    22:02 29.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 хъхъхъ

    1 0 Отговор
    Наркомана си пропиля шанса при Тръмп,сега ще го сготвят ,няма кой да го чака да си пълни джобовете.Всичко върви по план ,следваща стъпка ще е Орешник към спалнята на зеления докато спи надрусан и по това време Тръмп ще е изключил спътниците да профилактика.

    22:05 29.12.2025

  • 69 Величко

    0 0 Отговор
    Оффф ... , кой ли вярва на зелената листна въшка ... ? ! Аз не ... !

    22:05 29.12.2025

  • 70 Голям боклук си, козлодуецо!

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    ..............

    22:07 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания