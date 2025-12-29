Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Путин

Президентът Володимир Зеленски отрече твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на президента Владимир Путин и обвини Москва в опит да провали мирните преговори, предаде BBC.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Киев е извършил атака през нощта, използвайки 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег, срещу държавната резиденция на Путин в северозападната Новгородска област на Русия.

Русия заяви, че сега ще преразгледа позицията си в мирните преговори. Все още не е ясно къде е бил Путин по време на предполагаемата атака.

Зеленски отхвърли твърдението като „типични руски лъжи“, целящи да дадат на Кремъл извинение да продължи атаките срещу Украйна.

Той каза, че Русия преди това е атакувала правителствени сгради в Киев.

Зеленски добави в X: „Изключително важно е светът да не мълчи сега. Не можем да позволим на Русия да подкопава работата по постигането на траен мир.“

В изявление, споделено в Telegram в понеделник, Лавров заяви, че всички 91 дрона, за които той твърди, че са изстреляни към резиденцията на Путин, са били прехванати и унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана.

Той добави, че няма съобщения за жертви или щети в резултат на атаката.

„Предвид окончателното израждане на престъпния режим в Киев, който премина към политика на държавен тероризъм, позицията на Русия в преговорите ще бъде преразгледана“, каза той.

Но той добави, че Русия не възнамерява да излиза от преговорния процес със САЩ, съобщи руската информационна агенция ТАСС.

Твърдението на Москва идва след разговори между САЩ и Украйна във Флорида в неделя, където президентите Тръмп и Зеленски обсъдиха ревизиран мирен план за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност за 15 години, а Тръмп заяви, че споразумението по този въпрос е „близо до 95%“ постигнато.

Украинският лидер определи териториалните въпроси и окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала като последните нерешени въпроси и има слаби признаци за напредък по отношение на бъдещето на оспорвания от Украйна регион Донбас, който Русия иска да завземе изцяло.

В момента Москва контролира около 75% от Донецка област и около 99% от съседния Луганск. Двата региона са известни общо като Донбас.

Русия вече е отхвърляла ключови части от обсъждания план.