Русия не е получила по официален път „междинната версия“ на мирния план, каза Лавров
  Тема: Украйна

Русия не е получила по официален път „междинната версия“ на мирния план, каза Лавров

25 Ноември, 2025 15:05

  • украйна-
  • сергей лавров-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Лавров каза, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Русия не е получила по официален път „междинната версия“ на мирния план, каза Лавров - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството, постигнато между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска през август, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По време на пресконференция в Москва Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа.

„Президентът Путин преди няколко дни, в края на миналата седмица, коментира подробно мирния план на президента Тръмп на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност. Нашите оценки остават валидни в смисъл, че ключовите разпоредби на плана на Тръмп се основават на разбирателствата, постигнати в Анкоридж по време на руско-американската среща през август тази година. И тези принципи са отразени в плана, който приветствахме", каза Лавров.

Той добави, че руската страна не е получила по официален път „междинната версия“, съгласувана с Украйна и Европа, но поддържа канали за комуникация с американските си колеги. „Ако духът и буквата на Анкоридж там бъдат изтрити според ключовите разбирателства, които сме постигнали - тогава, разбира се, ситуацията ще бъде коренно различна“, добави ръководителят на руската дипломация.

Европейските страни пропиляха шанса си да участват в решаването на украинската криза, каза още Лавров.

„Всеки път, когато беше постиган напредък, договореност – независимо междинна, или по-устойчива, дълговременна – тези договорености пропадаха. Сега, когато нашите европейски колеги гръмогласно заявяват, че няма да има нов „Минск“, че не трябва нищо да се решава без Европа, защото нас това пряко ни засяга – а Европа се провали във всяко отношение от 2014 г. насам“, добави той.

Руският външен министър заяви, че именно Европа е нарушила минските споразумения, което открито признаха Франция и Германия. Той подчерта също, че Европа, в лицето на бившия британски премиер Борис Джонсън, е разубедила Володимир Зеленски от подписване на споразумение, което самата украинска делегация е предложила в Истанбул през април 2022 г.

Лавров коментира също, че изявлението на френския президент Еманюел Макрон по отношение на Украйна няма нищо общо с мирно уреждане на конфликта, а са „просто мечти“.

„Макрон днес направи агресивно изявление, че единствения проблем на Украйна е Русия и нейните искания; че Русия води стратегическа конфронтация с европейците, че ние (европейците) трябва да докажем, че никога няма да се предадем пред силата, която ни заплашва. Той каза, че след уреждането планира да изпрати войски в района на Киев, Одеса“, припомни Лавров думите на френския президент.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    23 28 Отговор
    Лавров е най добрият дипломат в светът в настоящият момент! Висш пилотаж!

    Коментиран от #4, #17, #23

    15:08 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трайте си

    18 12 Отговор
    Защо да получавате каквото и да е? Никой не би бръсне за слива ....

    15:10 25.11.2025

  • 4 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Стефчо Витков едновременно решава 3 кризи и пише на руски "промежуточную версию".

    15:12 25.11.2025

  • 5 си дзън

    6 4 Отговор
    Русията ще получи окончателната версия от ... Китай.

    Коментиран от #10

    15:15 25.11.2025

  • 6 Рус

    9 4 Отговор
    Европа отново ще осуети поредната възможност за решаване на конфликта, която САЩ и Русия подготвят. В резултат на това боевете ще продължат до трайна и справедлива капитулация на Украйна и смяна на киевския режим.

    Коментиран от #9

    15:16 25.11.2025

  • 7 Факти

    7 3 Отговор
    Русия не е получила по официален път „междинната версия“ на мирния план т. е. на направената сметка без кръчмар, заяви Лавров.

    15:17 25.11.2025

  • 8 Руснакът е мръсно противно животно

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    Краде от перални до деца.Трепе се до на нас.с.ира не.

    15:18 25.11.2025

  • 9 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рус":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    Коментиран от #11

    15:20 25.11.2025

  • 10 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Те Китай обясниха,че няма как да позволи Русия да загуби:))Иначе окончателната версия на Евроястребите ако се помогнат ще се изперпи с 1 точка:не можаха за 3 дни:)))

    Коментиран от #20

    15:20 25.11.2025

  • 11 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    То това и Тръмп го повтори пак наскоро,иначе Бисмарк отдавна е предупредил,че първите предложения на руснаците винаги са най изгодни:)))

    Коментиран от #13, #14

    15:22 25.11.2025

  • 12 Zaхарова

    2 3 Отговор
    Айде на работа!Знаем че светът ни мрази,но вие бъдете бдителни!Кажете за Урсула нещо,за Кая нещо..И мятайте Посейдони!Абе вие си знаете.Затова ви храним.

    15:23 25.11.2025

  • 13 Йосиф Кобзон

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Бисмарк чувал ли е за мен?

    Коментиран от #22

    15:24 25.11.2025

  • 14 По грешка ти поставих +

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Кажи сега нещо за Киев за два дня 👍

    Коментиран от #16

    15:25 25.11.2025

  • 15 Миролюб Войнов, експерт по Русия

    5 2 Отговор
    Междинния план е 100 млрд евро руски активи сейчас, а останалите 200 млрд евро догодина 👍

    15:25 25.11.2025

  • 16 А где,

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "По грешка ти поставих +":

    Никакая Калас ? Где она ?

    Коментиран от #19

    15:27 25.11.2025

  • 17 Паладе остави коня.

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Той е взел дал.Кажи на какво мирише под полата на митро фанова.

    15:28 25.11.2025

  • 18 име

    3 3 Отговор
    Как да ги получи, кой да им ги прати, като неонацистите на запад отказват на говорят с Путин, те си искат войната, която подготвят още от 2014, после двете мински залъгалки, после 2021 кога пляскаха на зеленото наркоман, който се ежеше че ще си взима Крим с всички средства, вкл. военни.... Нямат място на масата за преговори!

    15:28 25.11.2025

  • 19 А где

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "А где,":

    Дугина?Фръкна ли високо?

    Коментиран от #25

    15:29 25.11.2025

  • 20 Да бе да.

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Китайците не искат да делят Рашка с Тръмп.

    Коментиран от #24

    15:31 25.11.2025

  • 21 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 3 Отговор
    Коня лавров е един доказан лъжец, така че е загубил всякаква легитимност в международен план.

    Коментиран от #26

    15:34 25.11.2025

  • 22 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Йосиф Кобзон":

    Бисмарк,Кобзон и папата Бог да ги прости , агенти на Путин ги изкараха:) ,а папата им каза да на бандерите да отстъпят и на запада да не лае в задния двор на мечката:) Може да е имал инфо и Свише ,той има информация,която не е за просто смъртните,сигурно затова се бяха събрали и тези дето му викаха агент на Путин да го изпратят;)

    15:34 25.11.2025

  • 23 🤣🤣🤣🤣🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Само толкова ли можеш дърто руско ку®ве?

    15:35 25.11.2025

  • 24 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе да.":

    Като гледаме върнатите земи руски колкото цяла България и се чудя Китай Тайван ли ще си връща или ще работят на минус 40 в най суровата част на Сибир за радост и успокоение на евроястребите :))))докарали страните си до фалит и поселище начело с оня с мъжката баба:))))

    15:40 25.11.2025

  • 25 Как

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "А где":

    где ? На м......... у п........ !

    15:47 25.11.2025

  • 26 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Разбира се,особено написано тук от някой качен на куличката на бездарието и незначителноста си :)))А в Аляска Тръмп едно посрещане с червени пътеки и салтанати беше спретнал,че като прочетем такива имности ни пуши смях :)))

    15:47 25.11.2025

  • 27 Хм Хм

    0 0 Отговор
    А, той планът вече е опростен и съдържа сама две точки. Първа - руснаците се разкарват от Украйна и втора - бате Дончо ще занесе в Русия салам и пилешки бутчета.

    16:36 25.11.2025

  • 28 Съвет

    0 0 Отговор
    Никой не го пита !Да отива да пасе трева в гората😁

    16:39 25.11.2025

