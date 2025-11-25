Русия не е получила по официален път „междинната версия“ на мирния план, каза Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството, постигнато между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска през август, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По време на пресконференция в Москва Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа.
„Президентът Путин преди няколко дни, в края на миналата седмица, коментира подробно мирния план на президента Тръмп на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност. Нашите оценки остават валидни в смисъл, че ключовите разпоредби на плана на Тръмп се основават на разбирателствата, постигнати в Анкоридж по време на руско-американската среща през август тази година. И тези принципи са отразени в плана, който приветствахме", каза Лавров.
Той добави, че руската страна не е получила по официален път „междинната версия“, съгласувана с Украйна и Европа, но поддържа канали за комуникация с американските си колеги. „Ако духът и буквата на Анкоридж там бъдат изтрити според ключовите разбирателства, които сме постигнали - тогава, разбира се, ситуацията ще бъде коренно различна“, добави ръководителят на руската дипломация.
Европейските страни пропиляха шанса си да участват в решаването на украинската криза, каза още Лавров.
„Всеки път, когато беше постиган напредък, договореност – независимо междинна, или по-устойчива, дълговременна – тези договорености пропадаха. Сега, когато нашите европейски колеги гръмогласно заявяват, че няма да има нов „Минск“, че не трябва нищо да се решава без Европа, защото нас това пряко ни засяга – а Европа се провали във всяко отношение от 2014 г. насам“, добави той.
Руският външен министър заяви, че именно Европа е нарушила минските споразумения, което открито признаха Франция и Германия. Той подчерта също, че Европа, в лицето на бившия британски премиер Борис Джонсън, е разубедила Володимир Зеленски от подписване на споразумение, което самата украинска делегация е предложила в Истанбул през април 2022 г.
Лавров коментира също, че изявлението на френския президент Еманюел Макрон по отношение на Украйна няма нищо общо с мирно уреждане на конфликта, а са „просто мечти“.
„Макрон днес направи агресивно изявление, че единствения проблем на Украйна е Русия и нейните искания; че Русия води стратегическа конфронтация с европейците, че ние (европейците) трябва да докажем, че никога няма да се предадем пред силата, която ни заплашва. Той каза, че след уреждането планира да изпрати войски в района на Киев, Одеса“, припомни Лавров думите на френския президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #17, #23
15:08 25.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трайте си
15:10 25.11.2025
4 честен ционист
До коментар #1 от "Атина Палада":Стефчо Витков едновременно решава 3 кризи и пише на руски "промежуточную версию".
15:12 25.11.2025
5 си дзън
Коментиран от #10
15:15 25.11.2025
6 Рус
Коментиран от #9
15:16 25.11.2025
7 Факти
15:17 25.11.2025
8 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #2 от "Бен Вафлек":Краде от перални до деца.Трепе се до на нас.с.ира не.
15:18 25.11.2025
9 Да де
До коментар #6 от "Рус":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Коментиран от #11
15:20 25.11.2025
10 Ами
До коментар #5 от "си дзън":Те Китай обясниха,че няма как да позволи Русия да загуби:))Иначе окончателната версия на Евроястребите ако се помогнат ще се изперпи с 1 точка:не можаха за 3 дни:)))
Коментиран от #20
15:20 25.11.2025
11 Абе
До коментар #9 от "Да де":То това и Тръмп го повтори пак наскоро,иначе Бисмарк отдавна е предупредил,че първите предложения на руснаците винаги са най изгодни:)))
Коментиран от #13, #14
15:22 25.11.2025
12 Zaхарова
15:23 25.11.2025
13 Йосиф Кобзон
До коментар #11 от "Абе":Бисмарк чувал ли е за мен?
Коментиран от #22
15:24 25.11.2025
14 По грешка ти поставих +
До коментар #11 от "Абе":Кажи сега нещо за Киев за два дня 👍
Коментиран от #16
15:25 25.11.2025
15 Миролюб Войнов, експерт по Русия
15:25 25.11.2025
16 А где,
До коментар #14 от "По грешка ти поставих +":Никакая Калас ? Где она ?
Коментиран от #19
15:27 25.11.2025
17 Паладе остави коня.
До коментар #1 от "Атина Палада":Той е взел дал.Кажи на какво мирише под полата на митро фанова.
15:28 25.11.2025
18 име
15:28 25.11.2025
19 А где
До коментар #16 от "А где,":Дугина?Фръкна ли високо?
Коментиран от #25
15:29 25.11.2025
20 Да бе да.
До коментар #10 от "Ами":Китайците не искат да делят Рашка с Тръмп.
Коментиран от #24
15:31 25.11.2025
21 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #26
15:34 25.11.2025
22 Ами
До коментар #13 от "Йосиф Кобзон":Бисмарк,Кобзон и папата Бог да ги прости , агенти на Путин ги изкараха:) ,а папата им каза да на бандерите да отстъпят и на запада да не лае в задния двор на мечката:) Може да е имал инфо и Свише ,той има информация,която не е за просто смъртните,сигурно затова се бяха събрали и тези дето му викаха агент на Путин да го изпратят;)
15:34 25.11.2025
23 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Атина Палада":Само толкова ли можеш дърто руско ку®ве?
15:35 25.11.2025
24 Абе
До коментар #20 от "Да бе да.":Като гледаме върнатите земи руски колкото цяла България и се чудя Китай Тайван ли ще си връща или ще работят на минус 40 в най суровата част на Сибир за радост и успокоение на евроястребите :))))докарали страните си до фалит и поселище начело с оня с мъжката баба:))))
15:40 25.11.2025
25 Как
До коментар #19 от "А где":где ? На м......... у п........ !
15:47 25.11.2025
26 Ами
До коментар #21 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Разбира се,особено написано тук от някой качен на куличката на бездарието и незначителноста си :)))А в Аляска Тръмп едно посрещане с червени пътеки и салтанати беше спретнал,че като прочетем такива имности ни пуши смях :)))
15:47 25.11.2025
27 Хм Хм
16:36 25.11.2025
28 Съвет
16:39 25.11.2025