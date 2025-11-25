Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски вижда много възможности за мир след преговорите в Женева
  Тема: Украйна

Зеленски вижда много възможности за мир след преговорите в Женева

25 Ноември, 2025 15:24 991 21

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • рустем умеров

Вашингтон и Киев са постигнали споразумение по най-важните точки от плана, предложен от Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна

Зеленски вижда много възможности за мир след преговорите в Женева - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев вижда “много перспективи” за мир във връзка с войната между Украйна и Русия след преговорите между украинската и американската делегация през уикенда в Женева, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

“След преговорите в Женева виждаме много перспективи, които може да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но предстои още много работа”, написа той в “Екс” след телефонен разговор с британския премиер Киър Стармър.

Вашингтон и Киев са постигнали споразумение по най-важните точки от плана, предложен от Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна, съобщи още високопоставен украински представител, цитиран от ДПА.

“Нашите делегации постигнаха общо разбиране по основните условия на споразумението, обсъдено в Женева“, заяви Рустем Умеров, бивш министър на отбраната, който сега е секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и член на преговорния екип на страната си. “Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в следващите ни стъпки. Очакваме с нетърпение да организираме посещение на украинския президент в САЩ на най-ранната подходяща дата през ноември, за да завършим последните стъпки и да сключим сделка с президента Тръмп“, написа Умеров във “Фейсбук”.

Според американски медии високопоставени членове на американското правителство в момента са в Абу Даби, за да обсъдят редактирания план с руска делегация.

Американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол води преговори с представители на руското правителство от вчера, според информации на телевизиите “Си Би Ес” (CBS), “Си Ен Ен” (CNN) и вестник Уол Стрийт Джърнъл” (Wall Street Journal).

Миналата седмица САЩ представиха 28-точков план за прекратяване на войната в Украйна, която започна с нахлуването на руските войски на 24 февруари 2022 г.

Първоначално планът на администрацията на Тръмп изглеждаше, че съдържа повечето от условията на Кремъл за прекратяване на войната, но оттогава вече беше интензивно предоговарян от европейски и украински дипломати.

По-рано руският президент Владимир Путин описа оригиналната версия на 28-точковия план като основа за мирно решение на конфликта, но предупреди, че не трябва да се допуска значително смекчаване на споразумението в полза на Киев.

Вчера вечерта Русия извърши серия от атаки срещу украинската столица Киев, като най-малко седем души бяха убити при ударите, като бяха засегнати градски сгради и енергийна инфраструктура. Тази нощ също украинска атака срещу южната част на Русия отне живота на трима души и е нанесла щети по жилища, предаде АП, като се позова на властите.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    25 0 Отговор
    Какви преговори без победителя във войната?

    15:28 25.11.2025

  • 3 ПУТИН

    24 0 Отговор
    А аз виждам само една възможност за траен мир със бандерия ! Пълна капитолация , цяла новорусия във Русия и клоуна на почивка във Сибир !

    15:29 25.11.2025

  • 4 Майна

    14 0 Отговор
    Страхът за чихуахуата от ЕС( на лондонсити) идва от т.14
    ( за размразяването на руски активи)
    ,,От 2023 г. насам те са се стабилизирали, колебаейки се хоризонтално. Но ако Тръмп получи това, което иска, и поеме контрола над замразените руски средства, очаквам, че както британските, така и европейските облигации ще се сринат рязко. Очевидно е, че това е в интерес както на Доналд Тръмп, така и на Владимир Путин и в този момент смятам, че е по-вероятно това да се случи, отколкото да не се случи."

    Това ще е фалит за банкерската кабала

    15:32 25.11.2025

  • 5 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    ЗЕЛЬО,А ПИТАХТЕ ЛИ ПУТИН ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН?

    15:34 25.11.2025

  • 6 Майна

    9 0 Отговор
    Събитията са толкова скоротечни, че е глупаво да се опитваме да предвиди..
    Стискам палци на Путин и Тръмп
    Време е да свърши господството на тази имперска олигархична кабала

    15:37 25.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 зелката се вижда сготвена

    10 0 Отговор
    САЩ са провели тайни преговори с руски представители в Абу Даби като част от новия интензивен опит на администрацията на Доналд Тръмп да постигне край на войната в Украйна. Срещата, водена от американския армейски секретар Дан Дрискол, беше потвърдена от американски официален източник, но подробностите около участниците от руската страна остават неизвестни. Очаква се Дрискол да разговаря и с украински представители по време на визитата си

    15:44 25.11.2025

  • 9 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Досега все ги надиграва и границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха,:))).Кой кого надиграва се вижда ясно,освен ако върнати земи колкото цяла България им се вижда малко на евроястребите:))Ако продължат с наркомана да играят все така и ще останат с 1 точка :не можаха за 3 дни:)))

    15:54 25.11.2025

  • 10 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Зеленски след линия бяло, вижда всичко в розово.
    Пие кафе в Крим, граници от 1991 година, НАТО.

    15:56 25.11.2025

  • 11 пешо

    5 0 Отговор
    нещастен наркоман погуби народ и държава

    16:14 25.11.2025

  • 12 Георги

    8 0 Отговор
    хахаха, тоя пак вижда мир ама само такъв предложен от собствените му поддръжници. Все едно с тях е във война.

    16:15 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Смешници

    6 0 Отговор
    Като ги гледа човек как подскачат, прегръщат се от щастие,че написали някаква сметка без кръчмар. Като деца в пубертет. Кой ги пита, толкова са жалки. Накрая ако Тръмп и Путин се разберат, това ще е. Европейското сборище кого заблуждава. След война губещият никога не го питат съгласен ли е, решават Великите.

    16:23 25.11.2025

  • 15 Шопо

    4 0 Отговор
    Има само една възможност - капитулация.

    16:24 25.11.2025

  • 16 Атина Палада

    0 3 Отговор
    Мирът идва! Аз съм сигурна, че Президентът Путин ще сложи край на тази братоубийствена война! Всички цели на Специалната операция са постигнати!

    16:29 25.11.2025

  • 17 Мишел

    2 0 Отговор
    След тези преговори Зеленски може да сключи мир само с участниците в тях.

    16:40 25.11.2025

  • 18 8888

    2 1 Отговор
    Няма вече войници, затова

    16:44 25.11.2025

  • 19 КзББ и ДП

    2 1 Отговор
    Спрете му дрогата на човека

    16:56 25.11.2025

  • 20 Зеленски само да не прави опит

    1 1 Отговор
    да бяга от Украйна като неговите приближени съратници. Такъв капан му е подготвен от ФБР с местните власти, че ще му се стъжни. Негови приближени в момента го съветват да не ходи и в САЩ на среща с Тръмп в момента за негова безопасност.

    17:36 25.11.2025

  • 21 Слава на Украйна !

    0 0 Отговор
    🇺🇦През нощта украинските "Барс" и "Нептун" УДАРИХА ключови обекти на Руската федерация
    ▪️Таганрог - авиоремонтен завод и предприятие за безпилотни летателни апарати "Молния"; също са ударили самолет А-60 ( има снимки)
    ▪️Новоросийск - нефтен терминал, голям десантен кораб, радари и пускова установка за зенитно-ракетни комплекси С-400.
    ▪️Краснодарски край - нефтопреработвателна компания.

    17:55 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания