Шефът на „Роснефт“: Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени

Игор Сечин, шефът на най-големия руски производител на петрол "Роснефт", днес заяви, че санкциите, наложени от Запада на Русия и Китай, ще доближат икономиките на западните страни до икономическа криза, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
В изказване на Руско-китайския енергиен бизнес форум (РКЕБФ) в Пекин Сечин, един от най-влиятелните хора в енергийния сектор на Русия, заяви също, че потребителите на Запада вече плащат висока цена за енергията.
"Продължаващата агресивна политика на Запада по отношение на санкциите срещу Русия и Китай без съмнение ще доведе до нова икономическа криза в западните страни", заяви Сечин. "Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени."
Съчетанието на руските ресурси и китайската технологична платформа осигурява развитието на икономиките на двете страни, допълни шефът на "Роснефт“, предаде ТАСС.
"Лишени от достъп до конкурентната ресурсна база на Русия и компонентната база на Китай, нашите западни опоненти могат да загубят технологичната и икономическата си субектност, което ще създаде предпоставки за реализиране на рисковете от цивилизационни преразпределения", заяви Сечин.
Китай се опитва да постигне независимост от геополитическа нестабилност чрез диверсификация на енергийния си микс, отбеляза също така Сечин, съобщи "Независимая газета". Посочвайки, че енергийното партньорство е един от приоритетите за Русия и Китай, Сечин цитира китайския президент Си Цзинпин, който е казал: "Китай трябва да държи енергийната купа с ориз в свои ръце".
1 си дзън
Коментиран от #11, #44
11:57 25.11.2025
2 Бен Вафлек
11:59 25.11.2025
3 стоян георгиев
Коментиран от #19
11:59 25.11.2025
4 Ганя Путинофила
Нема такива де били?
Коментиран от #29
12:00 25.11.2025
5 Рослукойлнефт
12:00 25.11.2025
6 Дрът русороб
Коментиран от #35
12:02 25.11.2025
7 Атина Палада
Бесент твърди,че санкциите на ЕС срещу Русия не са повлияли на Русия,а са вкарали ЕС в криза .
Коментиран от #20, #30
12:04 25.11.2025
8 Маскалия няма да прости на Европа
12:05 25.11.2025
9 Стой
12:06 25.11.2025
10 nuгор
12:07 25.11.2025
12 Анджо
Колкото по далеч от тия толкова по добре. Никой вече им няма доверие. Тоя ако мисли ,че китайците ще ги направи богати , нека се надява. Стават за смях вече и санкциите работят както си трябва.
Коментиран от #17
12:07 25.11.2025
13 Путин щял да прокарва газ
12:08 25.11.2025
14 Бега бе
12:08 25.11.2025
15 Симеон Иванов
Както виждам по мненията тук, май Сечин трябва да добави и доста голяма част от форумно-изявяващите се ...
Явно скоро не са посещавали магазин, и явно не си дават сметка откъде "пада" тая инфлация ....
Коментиран от #23
12:09 25.11.2025
16 Обаче
Коментиран от #21
12:10 25.11.2025
17 За четири години
До коментар #12 от "Анджо":се промени процентът на инфлация в Европа.Можеш да сравниш цените от 2022 г. с днешните, нали?
Коментиран от #78
12:10 25.11.2025
18 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #22, #25
12:11 25.11.2025
19 Толко ва си суб безмозъчен,
До коментар #3 от "стоян георгиев":че не осъзнаваш,че всичко това пряко рефлектира върху вас. Все едно да имаш избор да си купиш евтин билет за градския транспорт и да се откажеш от това и да кежш аз ще ходя пеш 2 часа до работа илище си купя от оня търгаш билет но 10 пъти по-скъп,ей тъй. Много умно,но 1 път ако е приемливо,то за постоянно е пагубно за теб,че заплатата няма да ти стигне само за транспорта да си плащаш.
Коментиран от #32
12:12 25.11.2025
21 Пенсионер 69 годишен
До коментар #16 от "Обаче":Русия има икономически ръст, значи няма криза. Европа е официално в рецесия, което е галено име на криза.
12:13 25.11.2025
22 Атина Палада
До коментар #18 от "Пенсионер 69 годишен":Но Европа най- много завижда за руските външни нужници.
Коментиран от #26, #27, #37
12:13 25.11.2025
23 Малкия холандец
До коментар #15 от "Симеон Иванов":Посещават ги разбита се,така заработват в момента😄викат им грантове, иначе същите тези търсят в маркетите промициите и преоценените стоки
12:14 25.11.2025
24 Хъхъ
12:14 25.11.2025
25 Пак аз
До коментар #18 от "Пенсионер 69 годишен":И ти ли си бит с мотика по главата като малък?
12:15 25.11.2025
26 Пенсионер 69 годишен
До коментар #22 от "Атина Палада":Руснаците като прочетат за външните нужници умират от смях.
Коментиран от #31, #74, #76
12:15 25.11.2025
28 БСТ
Коментиран от #34
12:17 25.11.2025
29 Ако бе чул Тръмп какво каза на
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":евроджейските палаши,че нямат право да му дават акъл,а да спрат да купуват газ и петрол от Русия. Което идва на дума,че не сте замръзнали точно защото си плащате като попове на руснаците. Ако спрете ще замръзнете наистина,защото американската газ и нефт за на 10 кратно завишена цена. Спомни си и моленето на нашите главанаци да не затварят Лукоил,че държавата загива. Като си толкова ербап,що не затворите отклонението от Турски поток и да не получавате руска газ? Май плювалниците ви се отварят повече но без всякаква мисъл и реалност на нещата.
Коментиран от #43
12:17 25.11.2025
30 Ал.Милер шеф на Газпром по руската тв
До коментар #7 от "Атина Палада":Всички руснаци са длъжни да плащат дълговете на Газпром.🤣
12:18 25.11.2025
31 Механик
До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":Я се скрий
12:18 25.11.2025
33 Владимир Илич Ленин
Скоро ще фалира!
И аз съм рушляк и аз съм де бил.
Коментиран от #38
12:20 25.11.2025
34 Копейкиииии
До коментар #28 от "БСТ":След нова година или ставате примерни €вропейци или палите подметките към Краснонасранск.
Коментиран от #39, #40
12:20 25.11.2025
36 Демократ
Коментиран от #53
12:22 25.11.2025
38 САЩ построиха 3000 завода
До коментар #33 от "Владимир Илич Ленин":в Русия, иначе още щяха да събират житото със сърп и чук!
Коментиран от #41
12:23 25.11.2025
39 Пенсионер 69 годишен
До коментар #34 от "Копейкиииии":От нова година чашка кафе от автомат 2€ , както в Европа.
Коментиран от #42
12:23 25.11.2025
40 БСТ
До коментар #34 от "Копейкиииии":Защо намесваш пак Русия ? Гледай собствения си двор не чуждия .
12:25 25.11.2025
41 Пенсионер 69 годишен
До коментар #38 от "САЩ построиха 3000 завода":Не само това. Стотици хиляди руснаци се изучиха в САЩ, а американски работници и инженери работиха в СССР. САЩ и Русия са братски страни.
Коментиран от #52
12:26 25.11.2025
42 стоян георгиев
До коментар #39 от "Пенсионер 69 годишен":Кафето за теб е вредно.вари си жълъди както през комунизма.в жълъдите няма кофеин.
Коментиран от #46
12:26 25.11.2025
44 Хайо
До коментар #1 от "си дзън":Неуки хора по добре да мълчат .
12:27 25.11.2025
45 Как пък един русороб
12:28 25.11.2025
46 Пенсионер 69 годишен
До коментар #42 от "стоян георгиев":Имам две кафе машини Филипс. Едната е пълен автомат с много програми. Отказах цигарите и вече не ми е вкусно кафето.
Коментиран от #49
12:29 25.11.2025
47 Асен
12:29 25.11.2025
52 Българин
До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.
12:33 25.11.2025
53 УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #36 от "Демократ":А не са ли
12:33 25.11.2025
54 Пенсионер 69 годишен
До коментар #43 от "Копейки,":Площта на руските рафинерии е колкото цяла България, разположени на хиляди километри. Подпалили ги били клоуните. Глупости.
В Киев работят само няколко бензиностанции само с купони. В Украйна те смъкват от автомобила, прекарват те през мазето на ТЦК и на фронта.
12:34 25.11.2025
55 име
От 1991г руснаците играят с американците и понякога с англичаните на пазара на нефт и газ. Взаимно си правят разработки на находища по цял сват и примери колко искате. За да има една държава суверенитет (или съюз от държави, както в случая с ЕССР), трабва да има търговия, армия и военна промишленост, и достъп до енергийни ресурси. ЕССР беше зависим от САЩ в сферата на търговията и военното оборудване, но балансираше в енергийно отношение с доставките от РФ. Сега Тръмп им иззе изцяло и този, трети последен елемент от суверенитета и ще може още по-здраво да ги командва. Неонацистката върхушка в ЕССР е много трудно управляема и самодостатъчна, не се влияе дори от мнението на гражданите си. Но като им отнеме напълно и енергийния суверенинет, утре ще може да ги притиска както пожелае и когато пожелае, вкл. за условията за спирането на денацификацията. Тръмп иска да прикотка руснаците и да ги отдалечи от Китай, основния им съперник на международната сцена, за да нямат китайците предимство, няма дори да опита да ги прецака с Лукойл и Роснефт, щото утре и те ще го отрежат от някой проект, в който може да лапат заедно. Ако ги ядоса, ще засили взаимодействието между РФ и Китай, това го осъзнама много добре и целта му категорично не е да ги прецака.
12:36 25.11.2025
56 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #60
12:39 25.11.2025
57 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #59, #69
12:40 25.11.2025
58 т-п трол coрocоиден
До коментар #51 от "Хахаха":ЕССР купева венециулски и руски нефт или газ през краварите. Приходите за Лукойл и Роснефт няма да секнат, тай дъвка я разтягате поне от 2023г, успеха е същия, като с унищожаването на рафинериите. Всяка година по няколко пъти ги унищожавате, ама ефекта е само лай и поредния, примерно 56ти пакет санкции, които уж щяха да сринат икономиката на РФ за няколко месеца, а вече сме 2026г
Коментиран от #61
12:41 25.11.2025
60 Атина Палада
До коментар #56 от "Ъъъъъъъъъ":При посещението на Зеленски в Гърция и клишетата на Зеленски ,че Европа трябва да окаже повсеместен натиск над Русия ...вечерта по националната телевизия на Гърция министърът на отбраната на Гърция коментира ,че Гърция не може да даде оръжия и газ на Украйна за което беше дошъл Зеленски и пр.Но аз ще цитирам министърът на Гърция само това относно натиска над Русия.
"Да говорим,че фалирали държави като Гърция можем да окажем повсеместен натиск над Русия е смехотворно"!
Ще цитирам министърът и относно историческите корени на Гърция с Украйна,за които Зеленски говори.
Та, министърът каза така:
" Какви исторически корени с Украйна ние ( Гърция) може да имаме ,като Украйна е държава от 1991 г "
Министърът коментира и твърдението на Зеленски за отвлечени от Русия украински деца .
" Това за отвлечени от Русия украински деца го представя Киев,но то не отговаря на истината",твърди гръцкият министър..
Коментиран от #67
12:54 25.11.2025
61 И какво от това бе
До коментар #58 от "т-п трол coрocоиден":Ще цъфнат ли бе.Гледай интервюта с руснаци и ще видиш.
12:55 25.11.2025
62 РаZпутин
12:55 25.11.2025
63 ....
12:55 25.11.2025
64 Божинката
12:57 25.11.2025
65 Леля Урсула ще раздава
12:57 25.11.2025
66 Тома
12:59 25.11.2025
67 стоян георгиев
До коментар #60 от "Атина Палада":Демокрацията е измислена в гърция .всеки има право на мнение.гърция ще доставя газ както и българия и Румъния по собствените си газопроводи към украйна.
Коментиран от #71
12:59 25.11.2025
68 Кхъ
Коментиран от #70
12:59 25.11.2025
69 Какъв Режим
До коментар #57 от "Пенсионер 69 годишен":Докара Червената окупационна армия тук и в Изт.Европа.Първо ги издържахме с половината бмджет 3 години.За какво висяха тук бре.За да укрепят режима на Червена диктатура избивайки интелигенция и бивши управляващи и налагайки новия режим в който трябва само да слушаш партийците.Който не слуша му бяха подготвили концлагери интерниране затвори.На власт дойдоха необразованите цървулковци като 8 мокласника бай Тошо.И настана такъв живот.
.
.
........
13:00 25.11.2025
70 Русия е една
До коментар #68 от "Кхъ":Диктатура която експлоатира републиките като пиявица и им заличава идентичността ,лишавайки ги от собствен език и история,налага им руски език остория и учебници.Сега в окупираните територии изселват учителите в дълбокия Сибир и докарват руски учители да промиват мозъците на децата с руски учен оци.Защо в окупираните територии не се учи украински бе.
13:04 25.11.2025
71 Атина Палада
До коментар #67 от "стоян георгиев":Не,няма да доставя газ. И оръжие не дават на Гърция. Това го каза Премиера.
Не ми се цитират сега и точните изказвания относно газа и оръжията и най вече защото са нелицеприятни към Украйна от гръцките власти..
Бяха доста груби към Украйна.
"
Коментиран от #72, #75
13:12 25.11.2025
72 Атина Палада
До коментар #71 от "Атина Палада":Да се чете :- и оръжие не дават на Украйна
13:13 25.11.2025
73 Тоз Сечин
13:17 25.11.2025
74 Умират те ,
До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":ама не от смях , ами питат верно ли ,че имало и вътрешни нужници ?Нещо подобно ме попита един казахстанец с немско потекло през далечната 1998г . Не можеше да си обясни защо в Русия живеят толкова бедно особено по селата, когато Русия е богата на изкопаеми .
13:28 25.11.2025
75 стоян георгиев
До коментар #71 от "Атина Палада":Ти какво си чела не знам,но гърция има поети ангажименти и те са в посока нато и ес.няма как да не дават.за газа е същото.ще.се.ползват гръцки терминали за доставка към украйна.има международен меморандум по темата както и карта на тръбопроводите които конкретно ще доставят газ.даже и молдова ще участва в част от доставките у нас кака ти кури също пееше песни срещу украйна докато бе военен министър и това нищо не промени .
Коментиран от #79
13:47 25.11.2025
76 стоян георгиев
До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":Така е.те даже и такива нямат по селата.направо в полето действат.
13:48 25.11.2025
77 стоян
13:49 25.11.2025
78 стоян
До коментар #17 от "За четири години":До 17 ком -другар много ясно че в Европа ще има инфлация щом путин и неговата банда водят четири години война срещу Украйна и ЕС - ЕС е виновен че не дава на путин да избие украинците и да заграби Украйна
13:54 25.11.2025
79 Атина Палада
До коментар #75 от "стоян георгиев":СтаЕнчо не съм чела .Чух го с ушите си от гръцкото правителство! Нито газ.Нито оръжия!
Казах ти и,че бяха доста груби към Украйна.
Коментиран от #80
14:00 25.11.2025
80 стоян георгиев
До коментар #79 от "Атина Палада":Ок.няма.да има ни газ нин
оръжие.киев пада в неделя...хахах...не са подписали гърците договор за газ не дават оръжие по линия на нато...ти си ги чула това е достатъчно.все пак си атина палада ...хах...винаги съм се чудел как съществувате подобни.най сериозно...хаха
14:08 25.11.2025
81 От чужбина
Коментиран от #82
14:31 25.11.2025
82 стоян георгиев
До коментар #81 от "От чужбина":Няма лошо.все пак сме на границата на найнголямата война в европа от 80.години.дано мине само с вдигане на бензина с няколко стотинки.за съжаление путлер може да направи войната кървава и за нас.
15:24 25.11.2025
83 Поредният загрижил се за чуждото благо!
15:50 25.11.2025