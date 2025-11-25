Новини
Шефът на „Роснефт": Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени

25 Ноември, 2025 11:55

Продължаващата агресивна политика срещу Русия ще доведе до нова икономическа криза в западните страни, заяви Сечин

Шефът на „Роснефт“: Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Игор Сечин, шефът на най-големия руски производител на петрол "Роснефт", днес заяви, че санкциите, наложени от Запада на Русия и Китай, ще доближат икономиките на западните страни до икономическа криза, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

В изказване на Руско-китайския енергиен бизнес форум (РКЕБФ) в Пекин Сечин, един от най-влиятелните хора в енергийния сектор на Русия, заяви също, че потребителите на Запада вече плащат висока цена за енергията.

Още новини от Украйна

"Продължаващата агресивна политика на Запада по отношение на санкциите срещу Русия и Китай без съмнение ще доведе до нова икономическа криза в западните страни", заяви Сечин. "Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени."

Съчетанието на руските ресурси и китайската технологична платформа осигурява развитието на икономиките на двете страни, допълни шефът на "Роснефт“, предаде ТАСС.

"Лишени от достъп до конкурентната ресурсна база на Русия и компонентната база на Китай, нашите западни опоненти могат да загубят технологичната и икономическата си субектност, което ще създаде предпоставки за реализиране на рисковете от цивилизационни преразпределения", заяви Сечин.

Китай се опитва да постигне независимост от геополитическа нестабилност чрез диверсификация на енергийния си микс, отбеляза също така Сечин, съобщи "Независимая газета". Посочвайки, че енергийното партньорство е един от приоритетите за Русия и Китай, Сечин цитира китайския президент Си Цзинпин, който е казал: "Китай трябва да държи енергийната купа с ориз в свои ръце".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 46 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    45 61 Отговор
    Той Роснефт не е изправен пред никакви рискове освен фалит и продажба ама нейсе...

    Коментиран от #11, #44

    11:57 25.11.2025

  • 2 Бен Вафлек

    44 54 Отговор
    кремълски мечти още от 1917а

    11:59 25.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    43 48 Отговор
    Другари хващайте гората.не ви щем нефта газа туристите...не искаме да ви ограбваме ресурсите.

    Коментиран от #19

    11:59 25.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    45 32 Отговор
    Пак ли Европа ще замръзва?
    Нема такива де били?

    Коментиран от #29

    12:00 25.11.2025

  • 5 Рослукойлнефт

    18 12 Отговор
    Врътваме кранчето!

    12:00 25.11.2025

  • 6 Дрът русороб

    39 45 Отговор
    Руснята започна да осъзнава, че 200 години ще стои зад оградата, като нашите мечки в резервата на Бриджит Бордо в Родопите!

    Коментиран от #35

    12:02 25.11.2025

  • 7 Атина Палада

    58 20 Отговор
    Това за санкциите на Европа срещу Русия го каза американският министър на финансите - Бесент!
    Бесент твърди,че санкциите на ЕС срещу Русия не са повлияли на Русия,а са вкарали ЕС в криза .

    Коментиран от #20, #30

    12:04 25.11.2025

  • 8 Маскалия няма да прости на Европа

    34 46 Отговор
    че Европа живее по добре от Маскалия!

    12:05 25.11.2025

  • 9 Стой

    30 14 Отговор
    далеч от 6 етаж....

    12:06 25.11.2025

  • 10 nuгор

    8 6 Отговор
    насечен

    12:07 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анджо

    36 38 Отговор
    За кой ли път предупреждават с толкова силен рев. За четири години какво се случи? Нищо.
    Колкото по далеч от тия толкова по добре. Никой вече им няма доверие. Тоя ако мисли ,че китайците ще ги направи богати , нека се надява. Стават за смях вече и санкциите работят както си трябва.

    Коментиран от #17

    12:07 25.11.2025

  • 13 Путин щял да прокарва газ

    32 30 Отговор
    в дървените кенефи на руснаците!

    12:08 25.11.2025

  • 14 Бега бе

    21 15 Отговор
    Пази се от високи прозорци.

    12:08 25.11.2025

  • 15 Симеон Иванов

    35 14 Отговор
    "Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени."
    Както виждам по мненията тук, май Сечин трябва да добави и доста голяма част от форумно-изявяващите се ...
    Явно скоро не са посещавали магазин, и явно не си дават сметка откъде "пада" тая инфлация ....

    Коментиран от #23

    12:09 25.11.2025

  • 16 Обаче

    31 27 Отговор
    Икономическата криза е в Русия

    Коментиран от #21

    12:10 25.11.2025

  • 17 За четири години

    27 15 Отговор

    До коментар #12 от "Анджо":

    се промени процентът на инфлация в Европа.Можеш да сравниш цените от 2022 г. с днешните, нали?

    Коментиран от #78

    12:10 25.11.2025

  • 18 Пенсионер 69 годишен

    29 25 Отговор
    Русия има нефт и продава. Европа няма нефт и завижда. Какво не е ясно?

    Коментиран от #22, #25

    12:11 25.11.2025

  • 19 Толко ва си суб безмозъчен,

    25 12 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    че не осъзнаваш,че всичко това пряко рефлектира върху вас. Все едно да имаш избор да си купиш евтин билет за градския транспорт и да се откажеш от това и да кежш аз ще ходя пеш 2 часа до работа илище си купя от оня търгаш билет но 10 пъти по-скъп,ей тъй. Много умно,но 1 път ако е приемливо,то за постоянно е пагубно за теб,че заплатата няма да ти стигне само за транспорта да си плащаш.

    Коментиран от #32

    12:12 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пенсионер 69 годишен

    21 13 Отговор

    До коментар #16 от "Обаче":

    Русия има икономически ръст, значи няма криза. Европа е официално в рецесия, което е галено име на криза.

    12:13 25.11.2025

  • 22 Атина Палада

    20 19 Отговор

    До коментар #18 от "Пенсионер 69 годишен":

    Но Европа най- много завижда за руските външни нужници.

    Коментиран от #26, #27, #37

    12:13 25.11.2025

  • 23 Малкия холандец

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Симеон Иванов":

    Посещават ги разбита се,така заработват в момента😄викат им грантове, иначе същите тези търсят в маркетите промициите и преоценените стоки

    12:14 25.11.2025

  • 24 Хъхъ

    16 15 Отговор
    Ами хайде излизайте от Украйна тогава за да приключи драмата

    12:14 25.11.2025

  • 25 Пак аз

    10 14 Отговор

    До коментар #18 от "Пенсионер 69 годишен":

    И ти ли си бит с мотика по главата като малък?

    12:15 25.11.2025

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    17 12 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Руснаците като прочетат за външните нужници умират от смях.

    Коментиран от #31, #74, #76

    12:15 25.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БСТ

    13 10 Отговор
    Азия не я мислете , ама ние какво ще правим това е въпроса . :) След нова година като ни удвоят цените ...

    Коментиран от #34

    12:17 25.11.2025

  • 29 Ако бе чул Тръмп какво каза на

    19 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    евроджейските палаши,че нямат право да му дават акъл,а да спрат да купуват газ и петрол от Русия. Което идва на дума,че не сте замръзнали точно защото си плащате като попове на руснаците. Ако спрете ще замръзнете наистина,защото американската газ и нефт за на 10 кратно завишена цена. Спомни си и моленето на нашите главанаци да не затварят Лукоил,че държавата загива. Като си толкова ербап,що не затворите отклонението от Турски поток и да не получавате руска газ? Май плювалниците ви се отварят повече но без всякаква мисъл и реалност на нещата.

    Коментиран от #43

    12:17 25.11.2025

  • 30 Ал.Милер шеф на Газпром по руската тв

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Всички руснаци са длъжни да плащат дълговете на Газпром.🤣

    12:18 25.11.2025

  • 31 Механик

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    Я се скрий

    12:18 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Владимир Илич Ленин

    18 9 Отговор
    Запада е в криза от 1917г.
    Скоро ще фалира!
    И аз съм рушляк и аз съм де бил.

    Коментиран от #38

    12:20 25.11.2025

  • 34 Копейкиииии

    13 13 Отговор

    До коментар #28 от "БСТ":

    След нова година или ставате примерни €вропейци или палите подметките към Краснонасранск.

    Коментиран от #39, #40

    12:20 25.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Демократ

    10 12 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #53

    12:22 25.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 САЩ построиха 3000 завода

    13 17 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Илич Ленин":

    в Русия, иначе още щяха да събират житото със сърп и чук!

    Коментиран от #41

    12:23 25.11.2025

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    16 11 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкиииии":

    От нова година чашка кафе от автомат 2€ , както в Европа.

    Коментиран от #42

    12:23 25.11.2025

  • 40 БСТ

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкиииии":

    Защо намесваш пак Русия ? Гледай собствения си двор не чуждия .

    12:25 25.11.2025

  • 41 Пенсионер 69 годишен

    3 9 Отговор

    До коментар #38 от "САЩ построиха 3000 завода":

    Не само това. Стотици хиляди руснаци се изучиха в САЩ, а американски работници и инженери работиха в СССР. САЩ и Русия са братски страни.

    Коментиран от #52

    12:26 25.11.2025

  • 42 стоян георгиев

    11 10 Отговор

    До коментар #39 от "Пенсионер 69 годишен":

    Кафето за теб е вредно.вари си жълъди както през комунизма.в жълъдите няма кофеин.

    Коментиран от #46

    12:26 25.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хайо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Неуки хора по добре да мълчат .

    12:27 25.11.2025

  • 45 Как пък един русороб

    11 5 Отговор
    не хвана влака за великата матушка?

    12:28 25.11.2025

  • 46 Пенсионер 69 годишен

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Имам две кафе машини Филипс. Едната е пълен автомат с много програми. Отказах цигарите и вече не ми е вкусно кафето.

    Коментиран от #49

    12:29 25.11.2025

  • 47 Асен

    8 6 Отговор
    Амииииииииииииии както щяхме да замръзнем май на рашистите не им изнася нефт по 36$ за барел.

    12:29 25.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Българин

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":

    70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.

    12:33 25.11.2025

  • 53 УКРАЙНА 🇺🇦

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Демократ":

    А не са ли

    12:33 25.11.2025

  • 54 Пенсионер 69 годишен

    11 4 Отговор

    До коментар #43 от "Копейки,":

    Площта на руските рафинерии е колкото цяла България, разположени на хиляди километри. Подпалили ги били клоуните. Глупости.
    В Киев работят само няколко бензиностанции само с купони. В Украйна те смъкват от автомобила, прекарват те през мазето на ТЦК и на фронта.

    12:34 25.11.2025

  • 55 име

    5 6 Отговор
    Много прости коментари.
    От 1991г руснаците играят с американците и понякога с англичаните на пазара на нефт и газ. Взаимно си правят разработки на находища по цял сват и примери колко искате. За да има една държава суверенитет (или съюз от държави, както в случая с ЕССР), трабва да има търговия, армия и военна промишленост, и достъп до енергийни ресурси. ЕССР беше зависим от САЩ в сферата на търговията и военното оборудване, но балансираше в енергийно отношение с доставките от РФ. Сега Тръмп им иззе изцяло и този, трети последен елемент от суверенитета и ще може още по-здраво да ги командва. Неонацистката върхушка в ЕССР е много трудно управляема и самодостатъчна, не се влияе дори от мнението на гражданите си. Но като им отнеме напълно и енергийния суверенинет, утре ще може да ги притиска както пожелае и когато пожелае, вкл. за условията за спирането на денацификацията. Тръмп иска да прикотка руснаците и да ги отдалечи от Китай, основния им съперник на международната сцена, за да нямат китайците предимство, няма дори да опита да ги прецака с Лукойл и Роснефт, щото утре и те ще го отрежат от някой проект, в който може да лапат заедно. Ако ги ядоса, ще засили взаимодействието между РФ и Китай, това го осъзнама много добре и целта му категорично не е да ги прецака.

    12:36 25.11.2025

  • 56 Ъъъъъъъъъ

    13 3 Отговор
    Абе не знам....Външният дълг на Русия е към $320млд, което отнесено към БВП е 15 и малко процента.... И това не го казват руснаците, а....гърците, които сравняваха своя дълг с този на Русия. Гръцкия дълг бил 145% от БВП. Та се чудиха къде са сбъркали? Уж Раша ще фалира, уж глад, уж външни тоалетни, уж санкции, уж това, уж онова, Ма като гледам цифрите, май не е баш така както ни се казва. Ако искате дайте да ги сравнима с тези с вътрешните тоалетни и налагашите санкции, а?

    Коментиран от #60

    12:39 25.11.2025

  • 57 Пенсионер 69 годишен

    5 5 Отговор
    Американците окупационни воиски в Европа бяха преименувани в НАТО. Тяхната цел беше предотвратяване на възраждането на фашизма. Постепенно неофашистите изместиха НАТО от основната му функция и го насочиха против Русия. Нужна е реформация на НАТО чрез присъединяване на РФ към него и изгонване на откровено фашистките режими.

    Коментиран от #59, #69

    12:40 25.11.2025

  • 58 т-п трол coрocоиден

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "Хахаха":

    ЕССР купева венециулски и руски нефт или газ през краварите. Приходите за Лукойл и Роснефт няма да секнат, тай дъвка я разтягате поне от 2023г, успеха е същия, като с унищожаването на рафинериите. Всяка година по няколко пъти ги унищожавате, ама ефекта е само лай и поредния, примерно 56ти пакет санкции, които уж щяха да сринат икономиката на РФ за няколко месеца, а вече сме 2026г

    Коментиран от #61

    12:41 25.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ъъъъъъъъъ":

    При посещението на Зеленски в Гърция и клишетата на Зеленски ,че Европа трябва да окаже повсеместен натиск над Русия ...вечерта по националната телевизия на Гърция министърът на отбраната на Гърция коментира ,че Гърция не може да даде оръжия и газ на Украйна за което беше дошъл Зеленски и пр.Но аз ще цитирам министърът на Гърция само това относно натиска над Русия.
    "Да говорим,че фалирали държави като Гърция можем да окажем повсеместен натиск над Русия е смехотворно"!
    Ще цитирам министърът и относно историческите корени на Гърция с Украйна,за които Зеленски говори.
    Та, министърът каза така:
    " Какви исторически корени с Украйна ние ( Гърция) може да имаме ,като Украйна е държава от 1991 г "
    Министърът коментира и твърдението на Зеленски за отвлечени от Русия украински деца .
    " Това за отвлечени от Русия украински деца го представя Киев,но то не отговаря на истината",твърди гръцкият министър..

    Коментиран от #67

    12:54 25.11.2025

  • 61 И какво от това бе

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "т-п трол coрocоиден":

    Ще цъфнат ли бе.Гледай интервюта с руснаци и ще видиш.

    12:55 25.11.2025

  • 62 РаZпутин

    4 0 Отговор
    Този на снимката нещо подут ми се вижда в главата!!!Не е добре със здравето и няма да изкара още много....

    12:55 25.11.2025

  • 63 ....

    4 0 Отговор
    Когато враговете ми започнат да се "притесняват" за мен, значи съм на прав път. Започнат ли да ме хвалят, спукана ми е работата.

    12:55 25.11.2025

  • 64 Божинката

    3 0 Отговор
    Шефче, прозорци има ли?

    12:57 25.11.2025

  • 65 Леля Урсула ще раздава

    3 2 Отговор
    фотоволтаични панели с приспособления за закачане на ушите!

    12:57 25.11.2025

  • 66 Тома

    1 3 Отговор
    Като чета коментарите веднага се сещам за боко тиквата който каза аз съм п.рост и вие сте п.ростиили п.рост съм брат ми и ми е лесно

    12:59 25.11.2025

  • 67 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Демокрацията е измислена в гърция .всеки има право на мнение.гърция ще доставя газ както и българия и Румъния по собствените си газопроводи към украйна.

    Коментиран от #71

    12:59 25.11.2025

  • 68 Кхъ

    2 0 Отговор
    Русия е могъща и независима страна, а руският елит е свободен да избира съдбата си между прозорец и тротинетка.

    Коментиран от #70

    12:59 25.11.2025

  • 69 Какъв Режим

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Пенсионер 69 годишен":

    Докара Червената окупационна армия тук и в Изт.Европа.Първо ги издържахме с половината бмджет 3 години.За какво висяха тук бре.За да укрепят режима на Червена диктатура избивайки интелигенция и бивши управляващи и налагайки новия режим в който трябва само да слушаш партийците.Който не слуша му бяха подготвили концлагери интерниране затвори.На власт дойдоха необразованите цървулковци като 8 мокласника бай Тошо.И настана такъв живот.
    .
    .
    ........

    13:00 25.11.2025

  • 70 Русия е една

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Кхъ":

    Диктатура която експлоатира републиките като пиявица и им заличава идентичността ,лишавайки ги от собствен език и история,налага им руски език остория и учебници.Сега в окупираните територии изселват учителите в дълбокия Сибир и докарват руски учители да промиват мозъците на децата с руски учен оци.Защо в окупираните територии не се учи украински бе.

    13:04 25.11.2025

  • 71 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Не,няма да доставя газ. И оръжие не дават на Гърция. Това го каза Премиера.
    Не ми се цитират сега и точните изказвания относно газа и оръжията и най вече защото са нелицеприятни към Украйна от гръцките власти..
    Бяха доста груби към Украйна.
    "

    Коментиран от #72, #75

    13:12 25.11.2025

  • 72 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    Да се чете :- и оръжие не дават на Украйна

    13:13 25.11.2025

  • 73 Тоз Сечин

    3 1 Отговор
    Много загрижен за западните страни бе

    13:17 25.11.2025

  • 74 Умират те ,

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    ама не от смях , ами питат верно ли ,че имало и вътрешни нужници ?Нещо подобно ме попита един казахстанец с немско потекло през далечната 1998г . Не можеше да си обясни защо в Русия живеят толкова бедно особено по селата, когато Русия е богата на изкопаеми .

    13:28 25.11.2025

  • 75 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    Ти какво си чела не знам,но гърция има поети ангажименти и те са в посока нато и ес.няма как да не дават.за газа е същото.ще.се.ползват гръцки терминали за доставка към украйна.има международен меморандум по темата както и карта на тръбопроводите които конкретно ще доставят газ.даже и молдова ще участва в част от доставките у нас кака ти кури също пееше песни срещу украйна докато бе военен министър и това нищо не промени .

    Коментиран от #79

    13:47 25.11.2025

  • 76 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    Така е.те даже и такива нямат по селата.направо в полето действат.

    13:48 25.11.2025

  • 77 стоян

    2 3 Отговор
    Другаре направи ли ви впечатление че шефовете на фалиралите рузки компании са много повече загрижени за запада отколкото за путиновата фалираща мюслюманска федерация

    13:49 25.11.2025

  • 78 стоян

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "За четири години":

    До 17 ком -другар много ясно че в Европа ще има инфлация щом путин и неговата банда водят четири години война срещу Украйна и ЕС - ЕС е виновен че не дава на путин да избие украинците и да заграби Украйна

    13:54 25.11.2025

  • 79 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    СтаЕнчо не съм чела .Чух го с ушите си от гръцкото правителство! Нито газ.Нито оръжия!
    Казах ти и,че бяха доста груби към Украйна.

    Коментиран от #80

    14:00 25.11.2025

  • 80 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    Ок.няма.да има ни газ нин
    оръжие.киев пада в неделя...хахах...не са подписали гърците договор за газ не дават оръжие по линия на нато...ти си ги чула това е достатъчно.все пак си атина палада ...хах...винаги съм се чудел как съществувате подобни.най сериозно...хаха

    14:08 25.11.2025

  • 81 От чужбина

    1 0 Отговор
    Когато един голям продавач на нефт липсва на пазара, цената се вдига. Другите продавачи ще покрият търсенето, но цената ще си остане висока. Това увеличение вече се усети в Европа с около 10 цента. Във Великобритания цената на горивата се вдигнаха с около 5-7 пенса. Повишените цени на горивата водят до повишени разходи за обработка на земята, т.е за производството на храни. Повлича и повишаване цената на газа. В крайна сметка всичко поскъпва.

    Коментиран от #82

    14:31 25.11.2025

  • 82 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "От чужбина":

    Няма лошо.все пак сме на границата на найнголямата война в европа от 80.години.дано мине само с вдигане на бензина с няколко стотинки.за съжаление путлер може да направи войната кървава и за нас.

    15:24 25.11.2025

  • 83 Поредният загрижил се за чуждото благо!

    1 0 Отговор
    Абе Байно, ти се грижи за собствената си страна и търси къде да продаваш петрол, природен газ и деривати на СЪЩИТЕ ЦЕНИ и в СЪЩИТЕ ОБЕМИ, както преди инвазията на Русия в Украйна през 2022! Другите не ги мисли, те ще намерят начин да се оправят, все пак и други страни произвеждат нефтени продукти и на пазара няма дефицит, а свръх-предлагане!

    15:50 25.11.2025

