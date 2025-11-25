Новини
Свят »
Украйна »
В Абу Даби се провежда ключова среща за бъдещето на Украйна. Киев обяви, че няма да отстъпи територии на Путин
  Тема: Украйна

В Абу Даби се провежда ключова среща за бъдещето на Украйна. Киев обяви, че няма да отстъпи територии на Путин

25 Ноември, 2025 09:04 3 034 97

  • украйна-
  • абу даби-
  • дан дрискол-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Високопоставен американски представител е пристигнал в Абу Даби за преговори с руска делегация

В Абу Даби се провежда ключова среща за бъдещето на Украйна. Киев обяви, че няма да отстъпи територии на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мирен план в Украйна, посочва "Зюддойче цайтунг", пише БТА.

Планът е "напълно неконструктивен" и не работи за Москва, заяви съветникът по външната политика Юрий Ушаков. От друга страна, руското правителство определя първоначалното предложение на САЩ като възможна основа за разрешаване на конфликта. Много от разпоредбите на този план са "напълно приемливи", заяви Ушаков. Според един от проектите, европейският план променя решаващи точки по отношение на въпросите за НАТО и териториалната цялост, отбелязва още вестникът.

Ушаков заяви, че предложените от Тръмп точки трябва да бъдат разгледани в детайли. Много от тях, но не всички, са приемливи за Русия. Досега никой не е говорил с Русия по този въпрос. При изготвянето на този американски план обаче изглежда са били взети предвид много от исканията на Москва. Той беше критикуван на международно ниво, защото изисква повече отстъпки от Украйна, отколкото от Русия.

"Файненшъл таймс", от своя страна, информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Дрискол и руснаците са започнали преговори вчера вечерта, твърдят американски официален представител и още двама души, запознати със срещата. Дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен. Според източниците обаче се очаква Дрискол да се срещне с Кирило Буданов, шеф на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското министерство на отбраната. Срещата в Абу Даби се провежда след напредъка, постигнат през уикенда в преговорите между украинската и американската делегации в Женева, допълва "Файненшъл таймс".

Очевидно Украйна знае какво се случва, Киев е знаел къде отива Дрискол след Женева, каза американски официален представител. Той добави, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф са поели по "различни пътища, за да продължат работата си. Хубавото на включването на Дан Дрискол в този процес е, че той дава свой принос към постигнатото, така че може да продължи разговорите." "Както каза вчера държавният секретар Рубио, ще продължим да работим по този въпрос 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всички сили, опитваме се да действаме възможно най-бързо и агресивно.“

"Файненшъл таймс" отбелязва, че остава неясно дали в Абу Даби представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещат заедно или ще разговарят поотделно.

На фона на преговорите по плана на САЩ за слагане край на войната председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук отново очерта "червени линии" и изключи компромиси по няколко въпроса, съобщи "Зюддойче цайтунг": "Никакво признаване на руската окупация на украински територии. Никакви ограничения върху отбранителните сили на Украйна. Никакво вето върху правото на Украйна да избира бъдещи съюзи.

Според Стефанчук "истинският мирен процес" трябва да се основава на много ясен принцип: "Нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа". "Истински мирен план" би предвиждал укрепване на украинската и европейската отбранителна индустрии и засилване на противовъздушната отбрана за защита на украинската инфраструктура. Председателят на украинския парламент призова за гаранции за сигурност за страната си и по-строги санкции срещу Русия. Според Стефанчук тези гаранции за сигурност включват и присъединяването на Украйна към Европейския съюз и западния военен съюз НАТО, допълва "Зюддойче цатунг".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп силно иска мирно споразумение в Украйна. Киев иска мир още повече, само че не на всяка цена, посочва Би Би Си.

Ето защо, когато САЩ започнаха да настояват Украйна да се съгласи на сделка до Деня на благодарността, която изглеждаше близо до условията на капитулация, Киев се съпротивлява.

Това привлече висши служители към преговорите в Женева и през целия ден в неделя се виждаше как делегати от САЩ и Украйна да се движат напред-назад между двете основни места в черни лимузини със затъмнени прозорци, отбелязва Би Би Си.

Медията добавя, че към тях се присъединиха съветници по националната сигурност от Германия, Франция и Обединеното кралство. Посочва се също, че единствения път, когато бил забелязан Андрей Ермак, ръководител на преговорния екип на Киев, той бил с каменно лице.

Това не е изненада, доколкото началното предложение на масата беше толкова изкривено в полза на руските искания, че преговорите започнаха с това, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да отрече, че е написано от Кремъл.

Но Доналд Тръмп беше категоричен, че Украйна трябва бързо да се присъедини или да се изправи пред неопределени последици. Така че Киев трябваше да се ангажира, посочва Би Би Си.

В неделя вечерта Марко Рубио заяви, че е постигнат "огромен напредък" в преговорите, като остават само "няколко неща". Когато беше притиснат, той не даде повече подробности, наричайки ситуацията "деликатна".

Но в съвместно изявление на Украйна и САЩ се казва, че сега е в сила изцяло нова сделка, която се нарича "актуализиран и преработен рамков документ".

Все още не сме видели това. „Файненшъл таймс“ обаче цитира един от делегатите - заместник-министъра на външните работи на Украйна Сергий Кислица - който говори за нов план от 19 точки, в който "е останало много малко" от първоначалния проект.

В тази версия автоматичното вето върху бъдещото членство на Украйна в НАТО отпада, както и ограничението на броя на войските във въоръжените сили на страната.

В него се казва, че никакви западни войски няма да бъдат разположени постоянно в Украйна, но това не е пълна забрана.

По чувствителния въпрос за територията – земя, за чиято защита украинските войници се бият и умират от 11 години – няма да има безплатно предаване на останалата част от Донбас на Русия, а Украйна ще се стреми да си върне окупираните територии изключително чрез дипломатически средства. Това е нещо, което украинският президент Володимир Зеленски прие преди това, отбелязва Би Би Си. Но най-важното е, че се споменават гаранции за сигурност, допълва медията.

Няколко официални лица, включително британският премиер сър Киър Стармър, говориха за това Украйна да получи защита по член 5, което означава, че САЩ ще бъдат длъжни да я защитят, ако Русия някога отново нахлуе.

Украйна значително измени американския "мирен план" за прекратяване на конфликта, премахвайки някои от максималистичните искания на Русия, съобщиха запознати с преговорите, след като европейските лидери предупредиха в понеделник, че не може да се постигне бързо споразумение, отбеляза "Гардиън". Вестникът допълва, че Володимир Зеленски може да се срещне с Доналд Тръмп в Белия дом по-късно тази седмица, посочват източници, на фона на поредица от телефонни разговори между Киев и Вашингтон. Украйна настоява Европа да се включи в преговорите.

Съединените щати и Украйна значително промениха спорния план от 28 точки за прекратяване на войната след напрегнати срещи в Женева, които доближиха двете страни до споразумение, след като Белият дом настоя Киев да подпише плана до Деня на благодарността, посочва "Вашингтон пост".

Промените, които двама украински представители заявиха, че са много по-приемливи за страната им, биха могли да бъдат по-неприемливи за Русия - парадоксът, който отдавна води до безизходица относно прекратяването на войната, допълва изданието.

В. "Ню Йорк таймс" посочва, че цената на промените в мирния план за Украйна, направени по време на серия от срещи в продължение на 11 часа в Женева, водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, е ясна. Някои служители от администрацията на Тръмп прогнозират, че Владимир Путин вероятно ще отхвърли новия проект веднага, което би довело до продължителни преговори - точно това, което Доналд Тръмп се опитваше да предотврати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    13 20 Отговор
    Преговорите били за продажбата на Лукойл на арабите.

    Коментиран от #81

    09:13 25.11.2025

  • 2 Миролюб Войнов, политически експерт

    19 97 Отговор
    Браво !!!
    Украйна трябва да се бори за суверенитет и териториална цялост до Края. Нека я подкрепим 👍

    Коментиран от #13, #14, #23, #24, #25, #47, #48

    09:13 25.11.2025

  • 3 Игнат Гридко

    86 9 Отговор
    Ще отстъпи, ще отстъпи и при това цяла Украйна, включително Харков, Николаев и Одеса!

    Коментиран от #57, #67

    09:13 25.11.2025

  • 4 Путин

    49 2 Отговор
    Да дойдат и дади ги вземат.

    09:14 25.11.2025

  • 5 наркотиците не прощават

    64 2 Отговор
    ахахахахахаха че кой ще го пита тоя клоун?

    09:14 25.11.2025

  • 6 Шопо

    65 5 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    09:14 25.11.2025

  • 7 Вашето мнение

    63 2 Отговор
    А кръчмаря какво казва на урсулианските претенции?

    09:15 25.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега зеленият олигофрен

    65 82 Отговор
    И в Абу Даби ли отиде .... може да прескочи и до Гааза че да види бъдещето на Украйна какво ще е ако не капитулира

    Коментиран от #61

    09:15 25.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    61 77 Отговор
    ЗЕЛЬО, ОЩЕ БОЙ ЩЕ ЯДЕТЕ!ЖАЛКО,ЧЕ ТИ НЕ ГО ЯДЕШ А НЕВИННИ ИЗМИРАТ ЗАРАДИ ТЕБ! НАРКОС!

    09:15 25.11.2025

  • 11 Елементарно Уотсън!

    75 58 Отговор
    Естествено, че Киев няма да отстъпи територията си. Откъде накъде ще дават на агресора нещо което не е тяхно? Нали "целите " на СВО бяха съвсем други....? Или бункерния плъх вече разбра, че няма да постигне нито една от "целите" ?

    Коментиран от #20, #33, #63

    09:16 25.11.2025

  • 12 Хахаха

    50 14 Отговор
    Начело на делегацията на Урките, двамата от най корумпираните от кабината на зеленият потник,дето самите украинци протестират срещу тях,защото взимат решения въз основа на собствено обогатяване и обикновената урка дава фира на фронта скорострелно като намаляваща покресия!Ти я са по зле и от Ганьо !Хагаха

    09:16 25.11.2025

  • 13 Истина

    36 1 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Неможе Евросметки без кръчмар !

    09:16 25.11.2025

  • 14 Град Козлодуй

    9 52 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Зеленски е велик политик, с помощ от запада Той може да победи Русия.

    Коментиран от #35, #44, #76

    09:16 25.11.2025

  • 15 Последния Софиянец

    42 4 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.А в Берлин, Париж, Брюксел и София отварят Народните съдилища.

    09:16 25.11.2025

  • 16 сладкопоен чучулиг

    40 2 Отговор
    Тези приказки може да се точат месеци.
    Володимир се криви там нещо, че нямало да отстъпва, но Владимир всеки ден настъпва.
    Дончо се прави на съдия, а всъщност е съучастник на Володимир.
    Евротата само плащат и пеят в хора.

    09:17 25.11.2025

  • 17 Хохо Бохо

    41 5 Отговор
    То, че бандеристан ще загуби Одеса ми е ясно. мислех, че ще е по мирен път. Щом салонацитата се натискат може и по силов начин да я загубят, и без друго Одеса е руски град

    09:17 25.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 име

    36 3 Отговор
    Охооо, сделката била близо до условия за капитулаци. Е ся ще видите следващия план как ще е само едно предложение зарбезусовна капитулация.

    09:18 25.11.2025

  • 20 Вашето мнение

    16 35 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":

    Една от целите на СВО беше ти и подобните на теб да изглеждат смешни и жалки

    09:18 25.11.2025

  • 21 Наблюдател

    28 40 Отговор
    Слвд лъжливите Минск 1 и Минск 2 Русия не вярва на празни приказки.

    На празни приказки от някои автори и читателите не вярват вече.

    Както нацистите публично ги съдиха 1945, така пак ще ги търсят по цял свят и публично съдят бандерските фашисти и помагачите им.

    Всичко се записва и документира и на всеки и за всичко ще се търси сметка.

    09:18 25.11.2025

  • 22 ФАКт

    9 20 Отговор
    КРАИ С ПРо СИА

    09:19 25.11.2025

  • 23 Хахаха

    25 9 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    С дупата ли ще я подкрепиш бе, Дженджарче или ще продаваш мухлясалата си понелка?😂

    09:19 25.11.2025

  • 24 Хохо Бохо

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Трябва ама за сега само краде нашите пари и си купува златни тоалетни. До последния украинец, там ще останат само руснаци. Нали това искате?

    Коментиран от #60

    09:19 25.11.2025

  • 25 БСТ

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    До последният украинец ! Няма задна !

    Коментиран от #29

    09:19 25.11.2025

  • 26 Дайджест

    5 26 Отговор
    Ние европейците с и живеем живота,а руските г0веда квичаат и се крият всяка нощ по дупки от украинските дронове.

    09:20 25.11.2025

  • 27 Хе хе...

    3 2 Отговор
    ана борисовна вече си счупи химикалката в Женева. Сега да видим какво ще си счупи в Абу Даби.

    09:21 25.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Миндьо Шпагата

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "БСТ":

    Твърдо зад теб съм и ще получиш незабравими усещания.

    Коментиран от #38

    09:22 25.11.2025

  • 30 на кафенце в Крим

    21 6 Отговор
    "а Украйна ще се стреми да си върне окупираните територии изключително чрез дипломатически средства."

    Зеленото наркоман спечели изборите със същите лъжи, щял да договори мир в Донбас. И вместо това, направи кримската платформа и започна да се репчи че ще си взима Крим със всички средства, вкл. военни. Бая скъпо струва на Украйна това кафенце в Крим на зеленчука.

    Коментиран от #34

    09:22 25.11.2025

  • 31 Демократ

    5 15 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите са иzроди.

    09:23 25.11.2025

  • 32 Ха ха ха ха

    14 4 Отговор
    Путин раздава шамари на килограм. Докато провалените политици, узурпатора и Тръмпито изготвят планове в ущърб на Русия шамарите няма да спрат.

    09:23 25.11.2025

  • 33 Хохо Бохо

    19 27 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":

    Само дето цялата територия е руска. Кога точно е основана бандерия?

    09:23 25.11.2025

  • 34 Йосиф Кобзон

    10 10 Отговор

    До коментар #30 от "на кафенце в Крим":

    Знам,знам. Скъпо.

    09:24 25.11.2025

  • 35 БСТ

    15 15 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй":

    Помощта от кой запад ще дойде , че както се вижда западна клекна на Русия . Отава само да я разделят (Украйна) на който каквото му хареса .

    Коментиран от #39

    09:25 25.11.2025

  • 36 Zaхарова

    6 10 Отговор
    Aйде блатни роби!Работете!

    09:25 25.11.2025

  • 37 нннн

    16 2 Отговор
    Бъдещето на Украйна е някъде на запад от Днепър.
    Ако дареният се окаже неблагодарен негодник, дарението се разваля.

    Коментиран от #41, #84

    09:26 25.11.2025

  • 38 БСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Миндьо Шпагата":

    Това на украинците го разправяй .

    09:26 25.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факти

    4 18 Отговор
    Неможачът Путин и неможачът Тръмп не могат да подчинят малка Украйна 😂

    09:27 25.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АМАH OT ИДИOTИ

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":

    ДА БЕ, 🤣
    ЩОТО ЖAЛКИТЕ XOXOЛИ ПОЧТИ ПОБЕДИХА.
    😝
    ДАЖЕ РУСИЯ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПИ ТЕРИТОРИИ.
    НЯКЪДЕ ОКОЛО 300-350 ХИЛЯДИ КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА.
    🤣😝😆

    09:27 25.11.2025

  • 43 Тръмп

    4 14 Отговор
    прасна руските опорни точки на масата за преговори, нарече ги план Тръмп и започна да изнудва Украйна да ги подпише, дори определи краен срок!

    По този начин напълно блокира всякакъв шанс за успех.

    Пълен дилетант и му личи как иска да услужи на Путин!

    Сегашните мъчителни преговори всъщност се опитват да подобрят напълно профанския план на Тръмп! Умряла работа- нито Европа, нито Украйна ги приемат!

    Такава е цялата работа на този измислен президент на САЩ, който се изживява като велик дипломат!

    Коментиран от #49

    09:28 25.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дано

    6 1 Отговор
    генерал Буданов е взел съответните мерки, защото руснаците отдавна му се точат да го убият. Нищо чудно в руската делегация да има съответни "специалисти".

    09:29 25.11.2025

  • 46 Асен

    2 1 Отговор
    Среща на двама луди с рейтинг по малък от 5%

    09:30 25.11.2025

  • 47 А какво

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    чакаш, слагай един памерс в джоба и отивай да подкрепяш???

    09:30 25.11.2025

  • 48 Модест

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Отказва е безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
    Предлагане достъп на английски военни

    Коментиран от #51, #54, #97

    09:30 25.11.2025

  • 49 Козоветаюе са в Урсула

    5 10 Отговор

    До коментар #43 от "Тръмп":

    90 процента от руските замразени активи са в нейни ръце.

    09:31 25.11.2025

  • 50 хихи

    8 1 Отговор
    Зелката с една зелка по-нисък

    09:32 25.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 604

    10 1 Отговор
    Ми тя няма амъ вече ги е отстъпила и ще още и още...ако усраинците не поумнеят...

    09:34 25.11.2025

  • 53 Обикалят и се срещат

    13 0 Отговор
    По цял свят, като това ще промени позициите!
    И все в богати държави си првят оргиите!
    Защо не отдат до Конго?

    09:35 25.11.2025

  • 54 Факти

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Модест":

    Най-голямата държава с най-голямата армия и най-многото ядрени оръжия се чувствала застрашена 😂 Къде ви намират такива 😂

    09:35 25.11.2025

  • 55 Ролан

    7 1 Отговор
    Щом няма да ги отстъпи,значи ще му ги вземат!)))

    09:36 25.11.2025

  • 56 Геро

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Геро":

    Нали знаеш че мнението на от ПАдпаДЪК като тебпе без значение?

    09:36 25.11.2025

  • 57 ТАСС

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Игнат Гридко":

    Същите които преди почти 4 години ме убеждаваха, че Украйна ще загуби войната за месец, два, сега ме убеждават, че Украйна сега загуби войната. Кротнете се бе, смрадуяци! Преди 4 години никой не им помагаше, а пред Киев имаше 70 км. колона с танкове. И се справиха сами. Някои, за разлика от вас имат РОДИНА.

    Коментиран от #59, #64, #69

    09:36 25.11.2025

  • 58 Те и бездруго ще се окажат, че

    7 1 Отговор
    също като Покровск и Купянск нямат никакво стратегическо значение тия територии...

    09:37 25.11.2025

  • 59 Те всъщност Покровск и Купянск

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "ТАСС":

    се оказа, че намали никакво стратегическо значение.

    09:38 25.11.2025

  • 60 Миролюб Войнов, политически експерт

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Хохо Бохо":

    "....До последния украинец, нали това искате?..."

    Не, разбира се !!!
    Специалната военна операция (СВО) трябва да върви до предпоследния руснак. Това е желанието и решение на Владимир Владимирович. Ако минете покрай новите руски кладбища ще забележите любопитни надписи -
    Участник в СВО починал от строго естествени причини по време на акция 😁👍
    Разбира се Путин винаги може да прекрати тези естествени причини, но не го прави. Пачему ?

    09:38 25.11.2025

  • 61 ТАСС

    17 8 Отговор

    До коментар #9 от "Сега зеленият олигофрен":

    Същите които преди почти 4 години ме убеждаваха, че Украйна ще загуби войната за месец, два, сега ме убеждават, че Украйна сега загуби войната. Кротнете се бе, смрадуяци! Преди 4 години никой не им помагаше, а пред Киев имаше 70 км. колона с танкове. И се справиха сами. Някои, за разлика от вас имат РОДИНА.

    09:39 25.11.2025

  • 62 Бен Вафлек

    17 12 Отговор
    Мир ще има когато се премахне първопричината - путин и режимът в кремъл.

    Коментиран от #68, #77

    09:39 25.11.2025

  • 63 АБВ

    8 28 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":

    "Естествено, че Киев няма да отстъпи територията си. Откъде накъде ще дават на агресора нещо което не е тяхно? Нали "целите " на СВО бяха съвсем други....? Или бункерния плъх вече разбра, че няма да постигне нито една от "целите" ?"

    Глей сега, да ти обясня: Териториите на Украйна никога не са били цел на СВО. Те са съпътстващи придобивки за Русия и съпътстващи загуби за Украйна. Нещо като цивилните жертви от двете страни.

    Коментиран от #66

    09:39 25.11.2025

  • 64 Е, тя нали Русия се разпадна два

    6 17 Отговор

    До коментар #57 от "ТАСС":

    месеца след налагането на санкциите от Байдън, някъде когато долара стана 200 рубли, а Путин умрятри пъти.Даже се чудя с кого воюват вече украинците и градовете им постоянно губят стратегическо значение.

    Коментиран от #71

    09:40 25.11.2025

  • 65 " Киев обяви, че няма да отстъпи

    7 1 Отговор
    територии на Путин" !? Значи са решили, цяла Украйна да си остане под руско влияние, а краварите далеч в краварника си!? Друг вариант няма!

    09:41 25.11.2025

  • 66 Демек Украйна победи Русия

    3 11 Отговор

    До коментар #63 от "АБВ":

    и тя капитулира вече няколко пъти?

    Коментиран от #72

    09:41 25.11.2025

  • 67 Моряка

    1 13 Отговор

    До коментар #3 от "Игнат Гридко":

    То е ясно като на карта,че без тези три руски града Русия не е Русия.Но да се извърши денафицирането,ще трябва да се изпепели гнездото на бандерския фашизъм - Галиция,сега преименувана на Лвовска област.Най вероятно с няколко ЯУ с малка мощност.Въздушни.Но ако се приложи по хуманен метод- кастриране,ще трябво много време и упойки.По трудно е с кастрирането на жените- трябва добре да се обмисли.Тук може да помогне Урсула със здравите си връзки с Пфайзер.И финансиране от хуманния ЕС.Но "желаещите",като Желязков,ще трябва да плащат повече.От нашия джоб.Никак няма да е лесно.Даже Сталин,дето е Сталин,не е можал да изтреби напълно галицийците,прекръстени от Ленин по благозвучно,на украинци.И сега с тази популация всичко се стовари на главата на Путин.

    09:41 25.11.2025

  • 68 Не знам какво чакаш, че не ги

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Бен Вафлек":

    премахнеш, след като знаел всичко, а само пишеш по форумите.

    09:42 25.11.2025

  • 69 Игнат Грудко

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "ТАСС":

    Важното е едно и само едно и това е да няма нацистка Украйна на картата и руснаците ще се погрижат за това - свиквайте!

    Коментиран от #73

    09:43 25.11.2025

  • 70 Важното е бусифициараните да

    4 0 Отговор
    вървят на конвейера до последния украинец.

    09:43 25.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Миролюб Войнов, политически експерт

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Демек Украйна победи Русия":

    "...Демек Украйна победи Русия..."

    Виетнам победи безусловно САЩ в двайсетгодишна война !!! Пачему Украйна да не победи след още Четири Года ? Четири Года са много време, дотогава я Путин, я мечката 👍

    Коментиран от #85

    09:47 25.11.2025

  • 73 чебурашка

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "Игнат Грудко":

    пука ми за украйна , важното е повече ватенки да отидат на концерт на кобзон

    09:48 25.11.2025

  • 74 Перо

    4 1 Отговор
    Украинците и джендърията от ЕС изглежда не разбират кой кара влака! Украйна не е в позиция да налага условия, изцяло в нейн интерес! Явно корупцията на ционисткия режим и западните политици ще затрие измислената държава, чрез продължаване на войната!

    09:49 25.11.2025

  • 75 Гошо

    6 0 Отговор
    Значи примирие няма да има. Няма как и Путин да отстъпи,иначе защо са умрели толкова руснаци? Няма как. Каквото е превзето - превзето. Скоро ще махнат Зеленски и новият ще подпише.

    Коментиран от #78

    09:50 25.11.2025

  • 76 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй":

    А пък ти да се върнеш откъдето избяга при великия лекар,който те лекуваше. Не бягай повече.

    09:51 25.11.2025

  • 77 АБВ

    3 9 Отговор

    До коментар #62 от "Бен Вафлек":

    "62 Бен Вафлек
    Мир ще има когато се премахне първопричината - путин и режимът в кремъл."

    Не, мир ще има когато НАТО спази обещанието "нито инч на изток" и се върне в границите от 1991 г. Мир ще има когато НАТО прекрати съществуването си поради отпаднала необходимост от една страна, и като провеждаща агресия организация от друга.

    Коментиран от #91

    09:53 25.11.2025

  • 78 Стойчо рублата

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гошо":

    умре ли са щото им е толкова акъла...те от векове умират като мухи,там човешкият живот няма стойност

    09:53 25.11.2025

  • 79 С риск да се подесетя,

    2 4 Отговор
    ама още от началото на злополучния план Тръмп разправям, че ЕС и Украйна няма да го приемат.

    Мир без ЕС и Украйна е невъзможен!

    Изглежда, че Тръмп и шайката му не са способни да осъзнаят това, така че усилията им са бошлаф!

    09:53 25.11.2025

  • 80 604

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "с.м.р.а.д.л.и.в.а к.а.п.е.й.к.а":

    Кой зъ квот си мисли, не съди за другите по себе си!

    09:55 25.11.2025

  • 81 Американска мъгла

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Очаква се инвазия във Венецуела.

    09:57 25.11.2025

  • 82 Без Думи

    1 1 Отговор
    Днес руският ботуш гази Украйна, Утре ще освобождава и България. До гуша от освободители!

    09:57 25.11.2025

  • 83 Факти

    1 0 Отговор
    Достатъчно е Холандия да спре да изнася машините на ASML за САЩ и Тръмп ще клекне. Без тези машини американците не могат да принтират микрочипове от последно поколение. След 20 години ще живеем в много различен свят. Европа ще дръпне, а САЩ ще изостанат. В момента никой не може да се доближи до холандската технология за литография на микрочипове с екстремна ултравиолетова светлина. Всички са едно 10 години назад, а холандците не спят и се усъвършенстват все повече и повече. Това е най-трудната част от процеса на производство на микрочипове и тя е в европейски ръце.

    Коментиран от #92

    09:58 25.11.2025

  • 84 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    Така е,но форсирането на Днепър е прекалено кръвопролитна работа.При сегашните промени в средствата за поразяване едва ли е вузможно по конвенционален път.

    10:01 25.11.2025

  • 85 Ама те не ги ли победиха вече,

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    нали Русия с разпадна, после контраступа превзе Крим с Леопардите, а Хаймарсите и Сторм Шедоу категорично събориха керченския мост после ВСУ освободи цялата Курска а област заедно с град Курск...колко още да ги побеждават и да се разпада Русия?

    10:01 25.11.2025

  • 86 Асен

    2 2 Отговор
    Коя подред е тази среща?! Какви са тези разходки,какви са тези банкети?!Това е някаква заразна лудост!Света ще продължи да съществува и след капитулацията на Украйна!

    Коментиран от #90

    10:02 25.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Тръмп отново помага

    2 2 Отговор
    на Путин.

    С тоя т.н. план дава възможност на Путин да лавира, да бави преговорите, да печели време за консултации и орлагания на започването на същинските преговори.

    Защо?

    Защото Путим се надява да спечели още предимство в Донбас, а Тръмп му дава време за това. Нарочно пусна този провокативен план.

    Да, ама - не! Упоритите украинци не щат да се предават бе! Дори Покровск , Купянск и Мирноград не дават! Уж ги обкръжаваме, уж ги превземаме, а вчера цял свят видя кадри, че украинците атакуват в центъра на Покровск! Дето уж го превзехме вече 20 пъти!

    Коментиран от #93

    10:04 25.11.2025

  • 89 киев ще победи

    2 0 Отговор
    кога цъфнат налъмите !

    10:06 25.11.2025

  • 90 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Асен":

    Така е ,Асене.Капитулацията е възможна,но денацизма? Виж ком.67.Трудна работа.Тук може да помогне с акъл само Стоянчо.Има опит.Даже е служил войник.Но нещо тази сутрин се успива.

    10:09 25.11.2025

  • 91 Дай документ в който

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "АБВ":

    НАТО е обещавало подобно нещо!

    10:09 25.11.2025

  • 92 Ми кажи им да спре де,

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Факти":

    тук във форума на факти бг няма да те прочетат.

    10:14 25.11.2025

  • 93 Да бе, те и азовците контраатакуват

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Тръмп отново помага":

    от мазетата на Азовстал и вече стигнаха Москва и Бахмут още отбраняват.🤣😂🤣

    10:16 25.11.2025

  • 94 фбр

    2 0 Отговор
    Мирният план на Тръмп може да се приложи за една седмица ! САЩ спират достъпа до разузнавателна информация от спътниците старлинк и зеленото наркоманче, заедно с цялата европейска пасмина от така наречената коалиция на желащите ,отича в канала ! И папата им го каза -БЕЛИЯ ФЛАГ!!!!

    10:16 25.11.2025

  • 95 Левски

    1 0 Отговор
    Ще отстъпите и ще си станете пак руси.

    10:17 25.11.2025

  • 96 Хахаха, това, че на теб ти се овлажнява,

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "с.м.р.а.д.л.и.в.а к.а.п.е.й.к.а":

    не значи, че всички са като теб.

    10:19 25.11.2025

  • 97 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Модест":

    Будапещенския меморандум от удобство ли го изпусна? Защото преди меморандума в Украйна е имало 1500+ ядрени ракети. Но за отказа от ЯО са виновни САЩ и Великобритания, за които е било по-лесно да контролират една, вместо две ядрени държави. В случая предателството е на първо място от САЩ и Великобритания и на второ място от Русия.

    10:21 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания