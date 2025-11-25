В Абу Даби се провежда ключова среща за бъдещето на Украйна. Киев обяви, че няма да отстъпи територии на Путин

Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мирен план в Украйна, посочва "Зюддойче цайтунг", пише БТА.
Планът е "напълно неконструктивен" и не работи за Москва, заяви съветникът по външната политика Юрий Ушаков. От друга страна, руското правителство определя първоначалното предложение на САЩ като възможна основа за разрешаване на конфликта. Много от разпоредбите на този план са "напълно приемливи", заяви Ушаков. Според един от проектите, европейският план променя решаващи точки по отношение на въпросите за НАТО и териториалната цялост, отбелязва още вестникът.
Ушаков заяви, че предложените от Тръмп точки трябва да бъдат разгледани в детайли. Много от тях, но не всички, са приемливи за Русия. Досега никой не е говорил с Русия по този въпрос. При изготвянето на този американски план обаче изглежда са били взети предвид много от исканията на Москва. Той беше критикуван на международно ниво, защото изисква повече отстъпки от Украйна, отколкото от Русия.
"Файненшъл таймс", от своя страна, информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Дрискол и руснаците са започнали преговори вчера вечерта, твърдят американски официален представител и още двама души, запознати със срещата. Дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен. Според източниците обаче се очаква Дрискол да се срещне с Кирило Буданов, шеф на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското министерство на отбраната. Срещата в Абу Даби се провежда след напредъка, постигнат през уикенда в преговорите между украинската и американската делегации в Женева, допълва "Файненшъл таймс".
Очевидно Украйна знае какво се случва, Киев е знаел къде отива Дрискол след Женева, каза американски официален представител. Той добави, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф са поели по "различни пътища, за да продължат работата си. Хубавото на включването на Дан Дрискол в този процес е, че той дава свой принос към постигнатото, така че може да продължи разговорите." "Както каза вчера държавният секретар Рубио, ще продължим да работим по този въпрос 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всички сили, опитваме се да действаме възможно най-бързо и агресивно.“
"Файненшъл таймс" отбелязва, че остава неясно дали в Абу Даби представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещат заедно или ще разговарят поотделно.
На фона на преговорите по плана на САЩ за слагане край на войната председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук отново очерта "червени линии" и изключи компромиси по няколко въпроса, съобщи "Зюддойче цайтунг": "Никакво признаване на руската окупация на украински територии. Никакви ограничения върху отбранителните сили на Украйна. Никакво вето върху правото на Украйна да избира бъдещи съюзи.
Според Стефанчук "истинският мирен процес" трябва да се основава на много ясен принцип: "Нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа". "Истински мирен план" би предвиждал укрепване на украинската и европейската отбранителна индустрии и засилване на противовъздушната отбрана за защита на украинската инфраструктура. Председателят на украинския парламент призова за гаранции за сигурност за страната си и по-строги санкции срещу Русия. Според Стефанчук тези гаранции за сигурност включват и присъединяването на Украйна към Европейския съюз и западния военен съюз НАТО, допълва "Зюддойче цатунг".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп силно иска мирно споразумение в Украйна. Киев иска мир още повече, само че не на всяка цена, посочва Би Би Си.
Ето защо, когато САЩ започнаха да настояват Украйна да се съгласи на сделка до Деня на благодарността, която изглеждаше близо до условията на капитулация, Киев се съпротивлява.
Това привлече висши служители към преговорите в Женева и през целия ден в неделя се виждаше как делегати от САЩ и Украйна да се движат напред-назад между двете основни места в черни лимузини със затъмнени прозорци, отбелязва Би Би Си.
Медията добавя, че към тях се присъединиха съветници по националната сигурност от Германия, Франция и Обединеното кралство. Посочва се също, че единствения път, когато бил забелязан Андрей Ермак, ръководител на преговорния екип на Киев, той бил с каменно лице.
Това не е изненада, доколкото началното предложение на масата беше толкова изкривено в полза на руските искания, че преговорите започнаха с това, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да отрече, че е написано от Кремъл.
Но Доналд Тръмп беше категоричен, че Украйна трябва бързо да се присъедини или да се изправи пред неопределени последици. Така че Киев трябваше да се ангажира, посочва Би Би Си.
В неделя вечерта Марко Рубио заяви, че е постигнат "огромен напредък" в преговорите, като остават само "няколко неща". Когато беше притиснат, той не даде повече подробности, наричайки ситуацията "деликатна".
Но в съвместно изявление на Украйна и САЩ се казва, че сега е в сила изцяло нова сделка, която се нарича "актуализиран и преработен рамков документ".
Все още не сме видели това. „Файненшъл таймс“ обаче цитира един от делегатите - заместник-министъра на външните работи на Украйна Сергий Кислица - който говори за нов план от 19 точки, в който "е останало много малко" от първоначалния проект.
В тази версия автоматичното вето върху бъдещото членство на Украйна в НАТО отпада, както и ограничението на броя на войските във въоръжените сили на страната.
В него се казва, че никакви западни войски няма да бъдат разположени постоянно в Украйна, но това не е пълна забрана.
По чувствителния въпрос за територията – земя, за чиято защита украинските войници се бият и умират от 11 години – няма да има безплатно предаване на останалата част от Донбас на Русия, а Украйна ще се стреми да си върне окупираните територии изключително чрез дипломатически средства. Това е нещо, което украинският президент Володимир Зеленски прие преди това, отбелязва Би Би Си. Но най-важното е, че се споменават гаранции за сигурност, допълва медията.
Няколко официални лица, включително британският премиер сър Киър Стармър, говориха за това Украйна да получи защита по член 5, което означава, че САЩ ще бъдат длъжни да я защитят, ако Русия някога отново нахлуе.
Украйна значително измени американския "мирен план" за прекратяване на конфликта, премахвайки някои от максималистичните искания на Русия, съобщиха запознати с преговорите, след като европейските лидери предупредиха в понеделник, че не може да се постигне бързо споразумение, отбеляза "Гардиън". Вестникът допълва, че Володимир Зеленски може да се срещне с Доналд Тръмп в Белия дом по-късно тази седмица, посочват източници, на фона на поредица от телефонни разговори между Киев и Вашингтон. Украйна настоява Европа да се включи в преговорите.
Съединените щати и Украйна значително промениха спорния план от 28 точки за прекратяване на войната след напрегнати срещи в Женева, които доближиха двете страни до споразумение, след като Белият дом настоя Киев да подпише плана до Деня на благодарността, посочва "Вашингтон пост".
Промените, които двама украински представители заявиха, че са много по-приемливи за страната им, биха могли да бъдат по-неприемливи за Русия - парадоксът, който отдавна води до безизходица относно прекратяването на войната, допълва изданието.
В. "Ню Йорк таймс" посочва, че цената на промените в мирния план за Украйна, направени по време на серия от срещи в продължение на 11 часа в Женева, водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, е ясна. Някои служители от администрацията на Тръмп прогнозират, че Владимир Путин вероятно ще отхвърли новия проект веднага, което би довело до продължителни преговори - точно това, което Доналд Тръмп се опитваше да предотврати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #81
09:13 25.11.2025
2 Миролюб Войнов, политически експерт
Украйна трябва да се бори за суверенитет и териториална цялост до Края. Нека я подкрепим 👍
Коментиран от #13, #14, #23, #24, #25, #47, #48
09:13 25.11.2025
3 Игнат Гридко
Коментиран от #57, #67
09:13 25.11.2025
4 Путин
09:14 25.11.2025
5 наркотиците не прощават
09:14 25.11.2025
6 Шопо
09:14 25.11.2025
7 Вашето мнение
09:15 25.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега зеленият олигофрен
Коментиран от #61
09:15 25.11.2025
10 Боруна Лом
09:15 25.11.2025
11 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #20, #33, #63
09:16 25.11.2025
12 Хахаха
09:16 25.11.2025
13 Истина
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":Неможе Евросметки без кръчмар !
09:16 25.11.2025
14 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":Зеленски е велик политик, с помощ от запада Той може да победи Русия.
Коментиран от #35, #44, #76
09:16 25.11.2025
15 Последния Софиянец
09:16 25.11.2025
16 сладкопоен чучулиг
Володимир се криви там нещо, че нямало да отстъпва, но Владимир всеки ден настъпва.
Дончо се прави на съдия, а всъщност е съучастник на Володимир.
Евротата само плащат и пеят в хора.
09:17 25.11.2025
17 Хохо Бохо
09:17 25.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 име
09:18 25.11.2025
20 Вашето мнение
До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":Една от целите на СВО беше ти и подобните на теб да изглеждат смешни и жалки
09:18 25.11.2025
21 Наблюдател
На празни приказки от някои автори и читателите не вярват вече.
Както нацистите публично ги съдиха 1945, така пак ще ги търсят по цял свят и публично съдят бандерските фашисти и помагачите им.
Всичко се записва и документира и на всеки и за всичко ще се търси сметка.
09:18 25.11.2025
22 ФАКт
09:19 25.11.2025
23 Хахаха
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":С дупата ли ще я подкрепиш бе, Дженджарче или ще продаваш мухлясалата си понелка?😂
09:19 25.11.2025
24 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":Трябва ама за сега само краде нашите пари и си купува златни тоалетни. До последния украинец, там ще останат само руснаци. Нали това искате?
Коментиран от #60
09:19 25.11.2025
25 БСТ
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":До последният украинец ! Няма задна !
Коментиран от #29
09:19 25.11.2025
26 Дайджест
09:20 25.11.2025
27 Хе хе...
09:21 25.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Миндьо Шпагата
До коментар #25 от "БСТ":Твърдо зад теб съм и ще получиш незабравими усещания.
Коментиран от #38
09:22 25.11.2025
30 на кафенце в Крим
Зеленото наркоман спечели изборите със същите лъжи, щял да договори мир в Донбас. И вместо това, направи кримската платформа и започна да се репчи че ще си взима Крим със всички средства, вкл. военни. Бая скъпо струва на Украйна това кафенце в Крим на зеленчука.
Коментиран от #34
09:22 25.11.2025
31 Демократ
09:23 25.11.2025
32 Ха ха ха ха
09:23 25.11.2025
33 Хохо Бохо
До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":Само дето цялата територия е руска. Кога точно е основана бандерия?
09:23 25.11.2025
34 Йосиф Кобзон
До коментар #30 от "на кафенце в Крим":Знам,знам. Скъпо.
09:24 25.11.2025
35 БСТ
До коментар #14 от "Град Козлодуй":Помощта от кой запад ще дойде , че както се вижда западна клекна на Русия . Отава само да я разделят (Украйна) на който каквото му хареса .
Коментиран от #39
09:25 25.11.2025
36 Zaхарова
09:25 25.11.2025
37 нннн
Ако дареният се окаже неблагодарен негодник, дарението се разваля.
Коментиран от #41, #84
09:26 25.11.2025
38 БСТ
До коментар #29 от "Миндьо Шпагата":Това на украинците го разправяй .
09:26 25.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Факти
09:27 25.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #18 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":ДА БЕ, 🤣
ЩОТО ЖAЛКИТЕ XOXOЛИ ПОЧТИ ПОБЕДИХА.
😝
ДАЖЕ РУСИЯ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПИ ТЕРИТОРИИ.
НЯКЪДЕ ОКОЛО 300-350 ХИЛЯДИ КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА.
🤣😝😆
09:27 25.11.2025
43 Тръмп
По този начин напълно блокира всякакъв шанс за успех.
Пълен дилетант и му личи как иска да услужи на Путин!
Сегашните мъчителни преговори всъщност се опитват да подобрят напълно профанския план на Тръмп! Умряла работа- нито Европа, нито Украйна ги приемат!
Такава е цялата работа на този измислен президент на САЩ, който се изживява като велик дипломат!
Коментиран от #49
09:28 25.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дано
09:29 25.11.2025
46 Асен
09:30 25.11.2025
47 А какво
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":чакаш, слагай един памерс в джоба и отивай да подкрепяш???
09:30 25.11.2025
48 Модест
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, политически експерт":Отказва е безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
Предлагане достъп на английски военни
Коментиран от #51, #54, #97
09:30 25.11.2025
49 Козоветаюе са в Урсула
До коментар #43 от "Тръмп":90 процента от руските замразени активи са в нейни ръце.
09:31 25.11.2025
50 хихи
09:32 25.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 604
09:34 25.11.2025
53 Обикалят и се срещат
И все в богати държави си првят оргиите!
Защо не отдат до Конго?
09:35 25.11.2025
54 Факти
До коментар #48 от "Модест":Най-голямата държава с най-голямата армия и най-многото ядрени оръжия се чувствала застрашена 😂 Къде ви намират такива 😂
09:35 25.11.2025
55 Ролан
09:36 25.11.2025
56 Геро
До коментар #39 от "Геро":Нали знаеш че мнението на от ПАдпаДЪК като тебпе без значение?
09:36 25.11.2025
57 ТАСС
До коментар #3 от "Игнат Гридко":Същите които преди почти 4 години ме убеждаваха, че Украйна ще загуби войната за месец, два, сега ме убеждават, че Украйна сега загуби войната. Кротнете се бе, смрадуяци! Преди 4 години никой не им помагаше, а пред Киев имаше 70 км. колона с танкове. И се справиха сами. Някои, за разлика от вас имат РОДИНА.
Коментиран от #59, #64, #69
09:36 25.11.2025
58 Те и бездруго ще се окажат, че
09:37 25.11.2025
59 Те всъщност Покровск и Купянск
До коментар #57 от "ТАСС":се оказа, че намали никакво стратегическо значение.
09:38 25.11.2025
60 Миролюб Войнов, политически експерт
До коментар #24 от "Хохо Бохо":"....До последния украинец, нали това искате?..."
Не, разбира се !!!
Специалната военна операция (СВО) трябва да върви до предпоследния руснак. Това е желанието и решение на Владимир Владимирович. Ако минете покрай новите руски кладбища ще забележите любопитни надписи -
Участник в СВО починал от строго естествени причини по време на акция 😁👍
Разбира се Путин винаги може да прекрати тези естествени причини, но не го прави. Пачему ?
09:38 25.11.2025
61 ТАСС
До коментар #9 от "Сега зеленият олигофрен":Същите които преди почти 4 години ме убеждаваха, че Украйна ще загуби войната за месец, два, сега ме убеждават, че Украйна сега загуби войната. Кротнете се бе, смрадуяци! Преди 4 години никой не им помагаше, а пред Киев имаше 70 км. колона с танкове. И се справиха сами. Някои, за разлика от вас имат РОДИНА.
09:39 25.11.2025
62 Бен Вафлек
Коментиран от #68, #77
09:39 25.11.2025
63 АБВ
До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":"Естествено, че Киев няма да отстъпи територията си. Откъде накъде ще дават на агресора нещо което не е тяхно? Нали "целите " на СВО бяха съвсем други....? Или бункерния плъх вече разбра, че няма да постигне нито една от "целите" ?"
Глей сега, да ти обясня: Териториите на Украйна никога не са били цел на СВО. Те са съпътстващи придобивки за Русия и съпътстващи загуби за Украйна. Нещо като цивилните жертви от двете страни.
Коментиран от #66
09:39 25.11.2025
64 Е, тя нали Русия се разпадна два
До коментар #57 от "ТАСС":месеца след налагането на санкциите от Байдън, някъде когато долара стана 200 рубли, а Путин умрятри пъти.Даже се чудя с кого воюват вече украинците и градовете им постоянно губят стратегическо значение.
Коментиран от #71
09:40 25.11.2025
65 " Киев обяви, че няма да отстъпи
09:41 25.11.2025
66 Демек Украйна победи Русия
До коментар #63 от "АБВ":и тя капитулира вече няколко пъти?
Коментиран от #72
09:41 25.11.2025
67 Моряка
До коментар #3 от "Игнат Гридко":То е ясно като на карта,че без тези три руски града Русия не е Русия.Но да се извърши денафицирането,ще трябва да се изпепели гнездото на бандерския фашизъм - Галиция,сега преименувана на Лвовска област.Най вероятно с няколко ЯУ с малка мощност.Въздушни.Но ако се приложи по хуманен метод- кастриране,ще трябво много време и упойки.По трудно е с кастрирането на жените- трябва добре да се обмисли.Тук може да помогне Урсула със здравите си връзки с Пфайзер.И финансиране от хуманния ЕС.Но "желаещите",като Желязков,ще трябва да плащат повече.От нашия джоб.Никак няма да е лесно.Даже Сталин,дето е Сталин,не е можал да изтреби напълно галицийците,прекръстени от Ленин по благозвучно,на украинци.И сега с тази популация всичко се стовари на главата на Путин.
09:41 25.11.2025
68 Не знам какво чакаш, че не ги
До коментар #62 от "Бен Вафлек":премахнеш, след като знаел всичко, а само пишеш по форумите.
09:42 25.11.2025
69 Игнат Грудко
До коментар #57 от "ТАСС":Важното е едно и само едно и това е да няма нацистка Украйна на картата и руснаците ще се погрижат за това - свиквайте!
Коментиран от #73
09:43 25.11.2025
70 Важното е бусифициараните да
09:43 25.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Миролюб Войнов, политически експерт
До коментар #66 от "Демек Украйна победи Русия":"...Демек Украйна победи Русия..."
Виетнам победи безусловно САЩ в двайсетгодишна война !!! Пачему Украйна да не победи след още Четири Года ? Четири Года са много време, дотогава я Путин, я мечката 👍
Коментиран от #85
09:47 25.11.2025
73 чебурашка
До коментар #69 от "Игнат Грудко":пука ми за украйна , важното е повече ватенки да отидат на концерт на кобзон
09:48 25.11.2025
74 Перо
09:49 25.11.2025
75 Гошо
Коментиран от #78
09:50 25.11.2025
76 Гошо
До коментар #14 от "Град Козлодуй":А пък ти да се върнеш откъдето избяга при великия лекар,който те лекуваше. Не бягай повече.
09:51 25.11.2025
77 АБВ
До коментар #62 от "Бен Вафлек":"62 Бен Вафлек
Мир ще има когато се премахне първопричината - путин и режимът в кремъл."
Не, мир ще има когато НАТО спази обещанието "нито инч на изток" и се върне в границите от 1991 г. Мир ще има когато НАТО прекрати съществуването си поради отпаднала необходимост от една страна, и като провеждаща агресия организация от друга.
Коментиран от #91
09:53 25.11.2025
78 Стойчо рублата
До коментар #75 от "Гошо":умре ли са щото им е толкова акъла...те от векове умират като мухи,там човешкият живот няма стойност
09:53 25.11.2025
79 С риск да се подесетя,
Мир без ЕС и Украйна е невъзможен!
Изглежда, че Тръмп и шайката му не са способни да осъзнаят това, така че усилията им са бошлаф!
09:53 25.11.2025
80 604
До коментар #71 от "с.м.р.а.д.л.и.в.а к.а.п.е.й.к.а":Кой зъ квот си мисли, не съди за другите по себе си!
09:55 25.11.2025
81 Американска мъгла
До коментар #1 от "си дзън":Очаква се инвазия във Венецуела.
09:57 25.11.2025
82 Без Думи
09:57 25.11.2025
83 Факти
Коментиран от #92
09:58 25.11.2025
84 Моряка
До коментар #37 от "нннн":Така е,но форсирането на Днепър е прекалено кръвопролитна работа.При сегашните промени в средствата за поразяване едва ли е вузможно по конвенционален път.
10:01 25.11.2025
85 Ама те не ги ли победиха вече,
До коментар #72 от "Миролюб Войнов, политически експерт":нали Русия с разпадна, после контраступа превзе Крим с Леопардите, а Хаймарсите и Сторм Шедоу категорично събориха керченския мост после ВСУ освободи цялата Курска а област заедно с град Курск...колко още да ги побеждават и да се разпада Русия?
10:01 25.11.2025
86 Асен
Коментиран от #90
10:02 25.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Тръмп отново помага
С тоя т.н. план дава възможност на Путин да лавира, да бави преговорите, да печели време за консултации и орлагания на започването на същинските преговори.
Защо?
Защото Путим се надява да спечели още предимство в Донбас, а Тръмп му дава време за това. Нарочно пусна този провокативен план.
Да, ама - не! Упоритите украинци не щат да се предават бе! Дори Покровск , Купянск и Мирноград не дават! Уж ги обкръжаваме, уж ги превземаме, а вчера цял свят видя кадри, че украинците атакуват в центъра на Покровск! Дето уж го превзехме вече 20 пъти!
Коментиран от #93
10:04 25.11.2025
89 киев ще победи
10:06 25.11.2025
90 Моряка
До коментар #86 от "Асен":Така е ,Асене.Капитулацията е възможна,но денацизма? Виж ком.67.Трудна работа.Тук може да помогне с акъл само Стоянчо.Има опит.Даже е служил войник.Но нещо тази сутрин се успива.
10:09 25.11.2025
91 Дай документ в който
До коментар #77 от "АБВ":НАТО е обещавало подобно нещо!
10:09 25.11.2025
92 Ми кажи им да спре де,
До коментар #83 от "Факти":тук във форума на факти бг няма да те прочетат.
10:14 25.11.2025
93 Да бе, те и азовците контраатакуват
До коментар #88 от "Тръмп отново помага":от мазетата на Азовстал и вече стигнаха Москва и Бахмут още отбраняват.🤣😂🤣
10:16 25.11.2025
94 фбр
10:16 25.11.2025
95 Левски
10:17 25.11.2025
96 Хахаха, това, че на теб ти се овлажнява,
До коментар #71 от "с.м.р.а.д.л.и.в.а к.а.п.е.й.к.а":не значи, че всички са като теб.
10:19 25.11.2025
97 Хм Хм
До коментар #48 от "Модест":Будапещенския меморандум от удобство ли го изпусна? Защото преди меморандума в Украйна е имало 1500+ ядрени ракети. Но за отказа от ЯО са виновни САЩ и Великобритания, за които е било по-лесно да контролират една, вместо две ядрени държави. В случая предателството е на първо място от САЩ и Великобритания и на второ място от Русия.
10:21 25.11.2025