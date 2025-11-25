Тайни срещи между Русия и САЩ се провеждат в Абу Даби

„Тайни“ срещи между САЩ и Русия за Украйна са проведени вчера и се очаква да продължат днес в Абу Даби в опит да бъде постигнато примирие, съобщиха днес американски и британски медии, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
Тези дискусии се провеждат в момент, когато и Украйна, и Русия съобщават за „масирани“ вражески удари на териториите си тази сутрин. Най-малко трима души са убити в руската Ростовска област и най-малко шестима в Украйна, където ударите бяха отново насочени срещу енергийния сектор и столицата Киев.
Според Ей Би Си Нюз и британския ежедневник „Файненшъл Таймс“ (ФТ) американката делегация е водена от министъра на сухопътните войски Дан Дрискол.
ФТ съобщи също, че ръководителят на украинското военно разузнаване присъства на преговорите, без да уточни дали се провежда тристранна среща, или отделни двустранни срещи.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нито потвърди, нито отрече информацията за тези срещи. „Нямам нищо, което да ви кажа. Следим информацията от медиите“, каза той пред журналисти от държавните медии.
Паралелно с това страните от „коалицията на желаещите“, която обединява съюзниците на Украйна, ще възобновят видеоконферентните си дискусии по американския план днес.
"Файненшъл таймс" информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Дрискол и руснаците са започнали преговори вчера вечерта, твърдят американски официален представител и още двама души, запознати със срещата. Дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен. Според източниците обаче се очаква Дрискол да се срещне с Кирило Буданов, шеф на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското министерство на отбраната. Срещата в Абу Даби се провежда след напредъка, постигнат през уикенда в преговорите между украинската и американската делегации в Женева, допълва "Файненшъл таймс".
Очевидно Украйна знае какво се случва, Киев е знаел къде отива Дрискол след Женева, каза американски официален представител. Той добави, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф са поели по "различни пътища, за да продължат работата си. Хубавото на включването на Дан Дрискол в този процес е, че той дава свой принос към постигнатото, така че може да продължи разговорите." "Както каза вчера държавният секретар Рубио, ще продължим да работим по този въпрос 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всички сили, опитваме се да действаме възможно най-бързо и агресивно.“
"Файненшъл таймс" отбелязва, че остава неясно дали в Абу Даби представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещат заедно или ще разговарят поотделно.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп силно иска мирно споразумение в Украйна. Киев иска мир още повече, само че не на всяка цена, посочва Би Би Си, пише БТА.
Ето защо, когато САЩ започнаха да настояват Украйна да се съгласи на сделка до Деня на благодарността, която изглеждаше близо до условията на капитулация, Киев се съпротивлява.
Това привлече висши служители към преговорите в Женева и през целия ден в неделя се виждаше как делегати от САЩ и Украйна да се движат напред-назад между двете основни места в черни лимузини със затъмнени прозорци, отбелязва Би Би Си.
Медията добавя, че към тях се присъединиха съветници по националната сигурност от Германия, Франция и Обединеното кралство. Посочва се също, че единствения път, когато бил забелязан Андрей Ермак, ръководител на преговорния екип на Киев, той бил с каменно лице.
Това не е изненада, доколкото началното предложение на масата беше толкова изкривено в полза на руските искания, че преговорите започнаха с това, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да отрече, че е написано от Кремъл.
Но Доналд Тръмп беше категоричен, че Украйна трябва бързо да се присъедини или да се изправи пред неопределени последици. Така че Киев трябваше да се ангажира, посочва Би Би Си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Треперят
Коментиран от #53
13:44 25.11.2025
2 Георги
13:44 25.11.2025
3 ИСТИНАТА
Коментиран от #8
13:44 25.11.2025
4 Путин е с манийно разстройство,
Коментиран от #6, #7, #12
13:45 25.11.2025
5 Ганя Путинофила
С колко пари путен ще подкупи рижавия?
Нали е бизнесмен!
Коментиран от #70
13:45 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":ИСТИНАТА пише ЛЪЖА🤔❗
Къде видя Путин, Москва, ТАСС или Русия🤔❓
"...съобщиха днес американски и британски медии, цитирани от Франс прес..."
13:47 25.11.2025
9 Дрът русороб
Може ли някой де бил да отговори?
Коментиран от #13, #20, #23, #57
13:48 25.11.2025
10 Мдаа
13:48 25.11.2025
11 Лудият от портиерната
13:49 25.11.2025
12 Атина Палада
До коментар #4 от "Путин е с манийно разстройство,":Европейци от къде по уредени от България европейски държави ходиха в Русия и казаха,че свинщината е в Европа .
Коментиран от #18, #25
13:49 25.11.2025
13 Щото ще разделят
До коментар #9 от "Дрът русороб":404 м/и Русия и САЩ. УкраИната беше опитното зайче.🤟
Коментиран от #17
13:50 25.11.2025
14 На село имаш ли
До коментар #6 от "Факт":интернет?
13:50 25.11.2025
15 Путин
13:50 25.11.2025
16 ДАНС
13:50 25.11.2025
17 Значи ти се самоопредели
До коментар #13 от "Щото ще разделят":като де бил?
Коментиран от #19
13:51 25.11.2025
18 Робота
До коментар #12 от "Атина Палада":Федя....
13:52 25.11.2025
19 Зелю
До коментар #17 от "Значи ти се самоопредели":такъв съм.
13:53 25.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "Дрът русороб":ДЕ БИЛ СКИ е въпросът ти❗
С кого да преговарят🤔 У...йна е само територия❗
Територия в която през 2008-ма САЩ решиха да се настанят❗
Путин им каза: " НЕ! И не , значи НЕ!"
Но те само от се изсмяха.
Днес в 2025-та САЩ прави план в който се чуди как да се измъкне,
като ЛЕЙДИ ПРЪДН@Л@ В ОПЕРА❗
13:53 25.11.2025
21 Европа
Коментиран от #71
13:53 25.11.2025
22 Последния украинец
13:54 25.11.2025
23 Прав си
До коментар #9 от "Дрът русороб":Досега нито веднъж американците не са питали руснаците кого да нападнат!
13:55 25.11.2025
24 Хегемона
13:55 25.11.2025
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "Атина Палада":Как пък един клепар не замина за руският рай?
13:56 25.11.2025
26 Решава се съдбата
Коментиран от #28
13:56 25.11.2025
27 Срам
13:57 25.11.2025
28 Ахаха
До коментар #26 от "Решава се съдбата":Украйна не е руска държава. Но по-интересното е че дори руската федерация не е руска държава. Хахаха.
Коментиран от #52
13:59 25.11.2025
29 Хе хе...
13:59 25.11.2025
30 Тръмп
Коментиран от #46
13:59 25.11.2025
31 Българин...
Коментиран от #35, #36
13:59 25.11.2025
32 Ма що
13:59 25.11.2025
33 Трубa дур(ак)
Коментиран от #44
14:00 25.11.2025
34 САЩ
Коментиран от #51
14:01 25.11.2025
35 Великите сили винаги са
До коментар #31 от "Българин...":разделяли и владели, а мишоците плащат и си траят при свършен факт.
Коментиран от #37
14:01 25.11.2025
36 Този път няма да се получи
До коментар #31 от "Българин...":И на двете фашистки империи че си им се счупи много яко мерака да си поделят и ограбват. Украинците не са българите да слушкат.
14:01 25.11.2025
37 Не и сега
До коментар #35 от "Великите сили винаги са":Този път е различно, много различно.
14:02 25.11.2025
38 мдаааа
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
Коментиран от #40, #43, #47
14:02 25.11.2025
39 Орешин
14:02 25.11.2025
40 Русия
До коментар #38 от "мдаааа":много ли се страхува от НАТО ?
14:03 25.11.2025
41 3 години и 9 месеца руско поzор
А за Херсонска и Запорожка области (уж записани в конституцията им
хептен забравиха.
Това след 4 години война,1,2 милиона души загуби и съсипана икономика.И викат Ура.
Коментиран от #49
14:04 25.11.2025
42 Я пък тоя
14:05 25.11.2025
43 Това няма да стане
До коментар #38 от "мдаааа":Морални и разумни предложение.
1. Русия капитулира
2. Русия се изтегля от Крим и окупираните земи
3. Русия изплаща репарации за 15 години
4. Русия се задължава да съкрати армията си с 70%
5. Русия се задължава да предаде на унищожение ядрената си програма и ядрените си оръжия
6. Русия се задължава да намали въоръжението си с 60%
Коментиран от #56
14:06 25.11.2025
44 Обикновен човек
До коментар #33 от "Трубa дур(ак)":Всеки ден благодаря на съдбата ю,че не съм руснак.
14:06 25.11.2025
45 Евроатлантик
14:08 25.11.2025
46 А Где
До коментар #30 от "Тръмп":ПВО?
14:08 25.11.2025
47 мдааа
До коментар #38 от "мдаааа":Ето ви още едно разумно предложение.
Един Томахоук по мумията на ленин и войната приключва за 1 час!
14:09 25.11.2025
48 Ябу Даби Дуууу!
14:10 25.11.2025
49 Я пък тоя
До коментар #41 от "3 години и 9 месеца руско поzор":Много сте надъхан, но пилците се броят наесен.
Да сме живи и здрави, като свърши конфликта, ще видим какви ще ги пишете.
И да прав сте 1, 15 милиона убити украинци и съсипана икономика, само дето не викат ура.
14:10 25.11.2025
50 Ъъъъъъъъъ
14:11 25.11.2025
51 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #34 от "САЩ":И биокомари ще има сигурно.
14:12 25.11.2025
52 Като се замисля
До коментар #28 от "Ахаха":Беларус може би може да се определени като руска държава. Въпреки, че не ги знам реално като етнос, какви са реално. Защото беларусите са изкуствен народ създадени от московските сатанисти империалисти.
14:13 25.11.2025
53 Треперите вие копейки мaлoyмни
До коментар #1 от "Треперят":Соросите сме богати и свободни.
14:16 25.11.2025
54 нннн
14:19 25.11.2025
55 Eлементарно
14:21 25.11.2025
56 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "Това няма да стане":😄😄😄
Така е❗
Това няма да стане:
1. Русия капитулира
2. Русия се изтегля от Крим и окупираните земи
3. Русия изплаща репарации за 15 години
4. Русия се задължава да съкрати армията си с 70%
5. Русия се задължава да предаде на унищожение ядрената си програма и ядрените си оръжия
6. Русия се задължава да намали въоръжението си с 60%
14:23 25.11.2025
57 Старец
До коментар #9 от "Дрът русороб":Тов мило мое деби.че се нарича бизнес. Русия и САЩ винаги са се разбирали мнооого добре. И ако ЕС не се управляваше от жалки, алчни иди.ти можеше да влезе в тази сделка. Сега видно си отива.
14:24 25.11.2025
58 си дзън
ракети Барс и Нептун. Томахавките отиват в пенсия.
14:26 25.11.2025
59 Командос
Коментиран от #61
14:27 25.11.2025
60 УдоМача
14:30 25.11.2025
61 си дзън
До коментар #59 от "Командос":Котелът в Покровск приключи. Има видеа как руснаците масово се предават.
Бяха доста окъсани и неадекватни.
14:30 25.11.2025
62 не може да бъде
14:47 25.11.2025
63 Вече
15:01 25.11.2025
64 Георгиев
- зеленият иска уж да се спре войната, ама Русия да се изтегли от завзетата територия. Русия е поставила териториални условия и ги гони. Учудвам се, че в тях ги няма Одеса, Николаев, Харков. Зад Зеленски са Урсула, Макрон, Мерц, англичанинът. Последните се мъчат да вкарат Тръмп в тяхната коалиция, но ми се струва, че скоро той ще ги нашамари.имат три седмици, после ще е късно.
15:16 25.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Укроп404
15:34 25.11.2025
67 Хаха
Нали незалежная и отан щяха да нанасят "Стратегическо поражение" на Русия, чиято армия от 2022 г. е "само" по шанцов инструмент и чипове от перални, да арестуват Путин и да го изправят пред съда в Хага...
15:35 25.11.2025
68 Хи хи
15:43 25.11.2025
69 седесарко
16:01 25.11.2025
70 Канадец
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Какви пари, нали Русия фалира преди 3 години.
16:36 25.11.2025
71 Канадец
До коментар #21 от "Европа":Ти за онези фалирарите дъпжави ли говориш ? Ами вече 4 години се обединяват, през ден се събират а валяка си върви, украйна намалява и свършва войската. Още го чакаме този мир със сила и тн.
16:43 25.11.2025