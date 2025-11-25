Тайни срещи между Русия и САЩ се провеждат в Абу Даби

„Тайни“ срещи между САЩ и Русия за Украйна са проведени вчера и се очаква да продължат днес в Абу Даби в опит да бъде постигнато примирие, съобщиха днес американски и британски медии, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Тези дискусии се провеждат в момент, когато и Украйна, и Русия съобщават за „масирани“ вражески удари на териториите си тази сутрин. Най-малко трима души са убити в руската Ростовска област и най-малко шестима в Украйна, където ударите бяха отново насочени срещу енергийния сектор и столицата Киев.

Според Ей Би Си Нюз и британския ежедневник „Файненшъл Таймс“ (ФТ) американката делегация е водена от министъра на сухопътните войски Дан Дрискол.

ФТ съобщи също, че ръководителят на украинското военно разузнаване присъства на преговорите, без да уточни дали се провежда тристранна среща, или отделни двустранни срещи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нито потвърди, нито отрече информацията за тези срещи. „Нямам нищо, което да ви кажа. Следим информацията от медиите“, каза той пред журналисти от държавните медии.

Паралелно с това страните от „коалицията на желаещите“, която обединява съюзниците на Украйна, ще възобновят видеоконферентните си дискусии по американския план днес.

"Файненшъл таймс" информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Дрискол и руснаците са започнали преговори вчера вечерта, твърдят американски официален представител и още двама души, запознати със срещата. Дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен. Според източниците обаче се очаква Дрискол да се срещне с Кирило Буданов, шеф на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското министерство на отбраната. Срещата в Абу Даби се провежда след напредъка, постигнат през уикенда в преговорите между украинската и американската делегации в Женева, допълва "Файненшъл таймс".

Очевидно Украйна знае какво се случва, Киев е знаел къде отива Дрискол след Женева, каза американски официален представител. Той добави, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф са поели по "различни пътища, за да продължат работата си. Хубавото на включването на Дан Дрискол в този процес е, че той дава свой принос към постигнатото, така че може да продължи разговорите." "Както каза вчера държавният секретар Рубио, ще продължим да работим по този въпрос 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всички сили, опитваме се да действаме възможно най-бързо и агресивно.“

"Файненшъл таймс" отбелязва, че остава неясно дали в Абу Даби представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещат заедно или ще разговарят поотделно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп силно иска мирно споразумение в Украйна. Киев иска мир още повече, само че не на всяка цена, посочва Би Би Си, пише БТА.

Ето защо, когато САЩ започнаха да настояват Украйна да се съгласи на сделка до Деня на благодарността, която изглеждаше близо до условията на капитулация, Киев се съпротивлява.

Това привлече висши служители към преговорите в Женева и през целия ден в неделя се виждаше как делегати от САЩ и Украйна да се движат напред-назад между двете основни места в черни лимузини със затъмнени прозорци, отбелязва Би Би Си.

Медията добавя, че към тях се присъединиха съветници по националната сигурност от Германия, Франция и Обединеното кралство. Посочва се също, че единствения път, когато бил забелязан Андрей Ермак, ръководител на преговорния екип на Киев, той бил с каменно лице.

Това не е изненада, доколкото началното предложение на масата беше толкова изкривено в полза на руските искания, че преговорите започнаха с това, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да отрече, че е написано от Кремъл.

Но Доналд Тръмп беше категоричен, че Украйна трябва бързо да се присъедини или да се изправи пред неопределени последици. Така че Киев трябваше да се ангажира, посочва Би Би Си.