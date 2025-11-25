Новини
Тайни срещи между Русия и САЩ се провеждат в Абу Даби
  Тема: Украйна

Тайни срещи между Русия и САЩ се провеждат в Абу Даби

25 Ноември, 2025 13:42

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нито потвърди, нито отрече информацията за тези срещи

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Тайни“ срещи между САЩ и Русия за Украйна са проведени вчера и се очаква да продължат днес в Абу Даби в опит да бъде постигнато примирие, съобщиха днес американски и британски медии, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Тези дискусии се провеждат в момент, когато и Украйна, и Русия съобщават за „масирани“ вражески удари на териториите си тази сутрин. Най-малко трима души са убити в руската Ростовска област и най-малко шестима в Украйна, където ударите бяха отново насочени срещу енергийния сектор и столицата Киев.

Още новини от Украйна

Според Ей Би Си Нюз и британския ежедневник „Файненшъл Таймс“ (ФТ) американката делегация е водена от министъра на сухопътните войски Дан Дрискол.

ФТ съобщи също, че ръководителят на украинското военно разузнаване присъства на преговорите, без да уточни дали се провежда тристранна среща, или отделни двустранни срещи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нито потвърди, нито отрече информацията за тези срещи. „Нямам нищо, което да ви кажа. Следим информацията от медиите“, каза той пред журналисти от държавните медии.

Паралелно с това страните от „коалицията на желаещите“, която обединява съюзниците на Украйна, ще възобновят видеоконферентните си дискусии по американския план днес.

"Файненшъл таймс" информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Дрискол и руснаците са започнали преговори вчера вечерта, твърдят американски официален представител и още двама души, запознати със срещата. Дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен. Според източниците обаче се очаква Дрискол да се срещне с Кирило Буданов, шеф на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското министерство на отбраната. Срещата в Абу Даби се провежда след напредъка, постигнат през уикенда в преговорите между украинската и американската делегации в Женева, допълва "Файненшъл таймс".

Очевидно Украйна знае какво се случва, Киев е знаел къде отива Дрискол след Женева, каза американски официален представител. Той добави, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф са поели по "различни пътища, за да продължат работата си. Хубавото на включването на Дан Дрискол в този процес е, че той дава свой принос към постигнатото, така че може да продължи разговорите." "Както каза вчера държавният секретар Рубио, ще продължим да работим по този въпрос 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всички сили, опитваме се да действаме възможно най-бързо и агресивно.“

"Файненшъл таймс" отбелязва, че остава неясно дали в Абу Даби представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещат заедно или ще разговарят поотделно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп силно иска мирно споразумение в Украйна. Киев иска мир още повече, само че не на всяка цена, посочва Би Би Си, пише БТА.

Ето защо, когато САЩ започнаха да настояват Украйна да се съгласи на сделка до Деня на благодарността, която изглеждаше близо до условията на капитулация, Киев се съпротивлява.

Това привлече висши служители към преговорите в Женева и през целия ден в неделя се виждаше как делегати от САЩ и Украйна да се движат напред-назад между двете основни места в черни лимузини със затъмнени прозорци, отбелязва Би Би Си.

Медията добавя, че към тях се присъединиха съветници по националната сигурност от Германия, Франция и Обединеното кралство. Посочва се също, че единствения път, когато бил забелязан Андрей Ермак, ръководител на преговорния екип на Киев, той бил с каменно лице.

Това не е изненада, доколкото началното предложение на масата беше толкова изкривено в полза на руските искания, че преговорите започнаха с това, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да отрече, че е написано от Кремъл.

Но Доналд Тръмп беше категоричен, че Украйна трябва бързо да се присъедини или да се изправи пред неопределени последици. Така че Киев трябваше да се ангажира, посочва Би Би Си.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Треперят

    43 33 Отговор
    Соросите

    Коментиран от #53

    13:44 25.11.2025

  • 2 Георги

    42 29 Отговор
    толкова са тайни, че всички сайтове ги писаха

    13:44 25.11.2025

  • 3 ИСТИНАТА

    34 30 Отговор
    Това е лъжа! Руска хибридка!

    Коментиран от #8

    13:44 25.11.2025

  • 4 Путин е с манийно разстройство,

    40 41 Отговор
    Краснов е изкукал повърхностен дъртак. И тези искат да коват съдбините на света? Преди години бях в Русия и вече не съм русофил. Идете да видите каква свинщина е руския мир!

    Коментиран от #6, #7, #12

    13:45 25.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    13 29 Отговор
    Тече наддаване!
    С колко пари путен ще подкупи рижавия?
    Нали е бизнесмен!

    Коментиран от #70

    13:45 25.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    ИСТИНАТА пише ЛЪЖА🤔❗
    Къде видя Путин, Москва, ТАСС или Русия🤔❓
    "...съобщиха днес американски и британски медии, цитирани от Франс прес..."

    13:47 25.11.2025

  • 9 Дрът русороб

    5 24 Отговор
    Като руснята са толкова велики, защо преговарят с американците?
    Може ли някой де бил да отговори?

    Коментиран от #13, #20, #23, #57

    13:48 25.11.2025

  • 10 Мдаа

    28 5 Отговор
    Русия и сащ подготвят въжето за кървавия киевски наркоман! Остава, само да се бутне стола.

    13:48 25.11.2025

  • 11 Лудият от портиерната

    18 1 Отговор
    Ха ха, голяма тайна чак във факти знаят за нея

    13:49 25.11.2025

  • 12 Атина Палада

    26 23 Отговор

    До коментар #4 от "Путин е с манийно разстройство,":

    Европейци от къде по уредени от България европейски държави ходиха в Русия и казаха,че свинщината е в Европа .

    Коментиран от #18, #25

    13:49 25.11.2025

  • 13 Щото ще разделят

    14 12 Отговор

    До коментар #9 от "Дрът русороб":

    404 м/и Русия и САЩ. УкраИната беше опитното зайче.🤟

    Коментиран от #17

    13:50 25.11.2025

  • 14 На село имаш ли

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    интернет?

    13:50 25.11.2025

  • 15 Путин

    6 0 Отговор
    надви ли САЩ и НАТО в Украйна?

    13:50 25.11.2025

  • 16 ДАНС

    4 0 Отговор
    Установихме, че Тайни срещи между Русия и САЩ се провеждат в Абу Даби

    13:50 25.11.2025

  • 17 Значи ти се самоопредели

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Щото ще разделят":

    като де бил?

    Коментиран от #19

    13:51 25.11.2025

  • 18 Робота

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Федя....

    13:52 25.11.2025

  • 19 Зелю

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Значи ти се самоопредели":

    такъв съм.

    13:53 25.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дрът русороб":

    ДЕ БИЛ СКИ е въпросът ти❗
    С кого да преговарят🤔 У...йна е само територия❗
    Територия в която през 2008-ма САЩ решиха да се настанят❗
    Путин им каза: " НЕ! И не , значи НЕ!"
    Но те само от се изсмяха.
    Днес в 2025-та САЩ прави план в който се чуди как да се измъкне,
    като ЛЕЙДИ ПРЪДН@Л@ В ОПЕРА❗

    13:53 25.11.2025

  • 21 Европа

    3 10 Отговор
    Затова народите и държавите трябва да се обединят срещу наглостта и злокобието на фашистките империи, без значение Сащ или Русия, или Китай. Европа на държавността, традициите и културата на народите. Комунизъм = либерализъм. 2 фашистки глобалистки идеологии които не признават границите, културата и традициите на различните народи.

    Коментиран от #71

    13:53 25.11.2025

  • 22 Последния украинец

    2 6 Отговор
    Искат да ни увеличат армията на 600 000 !

    13:54 25.11.2025

  • 23 Прав си

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дрът русороб":

    Досега нито веднъж американците не са питали руснаците кого да нападнат!

    13:55 25.11.2025

  • 24 Хегемона

    8 0 Отговор
    капитулира!

    13:55 25.11.2025

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    13:56 25.11.2025

  • 26 Решава се съдбата

    20 2 Отговор
    на Европа, не на Украйна тя Украйна и с и без война си е Руска държава.

    Коментиран от #28

    13:56 25.11.2025

  • 27 Срам

    2 15 Отговор
    Путин чака американците да решат съдбата на Русия!

    13:57 25.11.2025

  • 28 Ахаха

    6 17 Отговор

    До коментар #26 от "Решава се съдбата":

    Украйна не е руска държава. Но по-интересното е че дори руската федерация не е руска държава. Хахаха.

    Коментиран от #52

    13:59 25.11.2025

  • 29 Хе хе...

    1 5 Отговор
    ана борисовна вече си счупи химикалката в Женева. Сега да видим какво ще си счупи в Абу Даби.

    13:59 25.11.2025

  • 30 Тръмп

    1 14 Отговор
    Путин трябва да хареса преработения план,в противен случай ще трябва да сваля Томахоук!

    Коментиран от #46

    13:59 25.11.2025

  • 31 Българин...

    14 2 Отговор
    Историята се повтаря! Америка и Русия си разделят Европа. Но преди това ще направят милиарди долари печалба от продажбата на оръжие!

    Коментиран от #35, #36

    13:59 25.11.2025

  • 32 Ма що

    12 2 Отговор
    САЩ и ЕВропа се бъркат в тая гражданска война...???

    13:59 25.11.2025

  • 33 Трубa дур(ак)

    9 14 Отговор
    путин има стимул да продължи войната! След края на войната бандата на четиримата (путин, медведев, лавров и захарова) ще бъде тикната в пaндиза от електората си, така както е станало с бандата отговорна за "културната революция" в Китай! По горе споменатите са виновни за ниската култура на населението на русия, причинено от неравната борба за насъщния, и животът в нищета! Знаете ли, господа, че по време на културната революция (китайски вариант на голoдомора) китайците са варяли кора от 🌲 дърветата, за да има кво да кушат?! Същото предстои в русия!

    Коментиран от #44

    14:00 25.11.2025

  • 34 САЩ

    2 5 Отговор
    ще имат ли лаборатории и бази?

    Коментиран от #51

    14:01 25.11.2025

  • 35 Великите сили винаги са

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Българин...":

    разделяли и владели, а мишоците плащат и си траят при свършен факт.

    Коментиран от #37

    14:01 25.11.2025

  • 36 Този път няма да се получи

    3 10 Отговор

    До коментар #31 от "Българин...":

    И на двете фашистки империи че си им се счупи много яко мерака да си поделят и ограбват. Украинците не са българите да слушкат.

    14:01 25.11.2025

  • 37 Не и сега

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Великите сили винаги са":

    Този път е различно, много различно.

    14:02 25.11.2025

  • 38 мдаааа

    20 3 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    Коментиран от #40, #43, #47

    14:02 25.11.2025

  • 39 Орешин

    8 1 Отговор
    Всичко започна с изпитанието на Буревестника!

    14:02 25.11.2025

  • 40 Русия

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "мдаааа":

    много ли се страхува от НАТО ?

    14:03 25.11.2025

  • 41 3 години и 9 месеца руско поzор

    4 14 Отговор
    Ватенките се молят да им дадат поне Донбас.
    А за Херсонска и Запорожка области (уж записани в конституцията им
    хептен забравиха.
    Това след 4 години война,1,2 милиона души загуби и съсипана икономика.И викат Ура.

    Коментиран от #49

    14:04 25.11.2025

  • 42 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Най-тайните срещи са. Само Факти знаят за тях.

    14:05 25.11.2025

  • 43 Това няма да стане

    7 15 Отговор

    До коментар #38 от "мдаааа":

    Морални и разумни предложение.
    1. Русия капитулира
    2. Русия се изтегля от Крим и окупираните земи
    3. Русия изплаща репарации за 15 години
    4. Русия се задължава да съкрати армията си с 70%
    5. Русия се задължава да предаде на унищожение ядрената си програма и ядрените си оръжия
    6. Русия се задължава да намали въоръжението си с 60%

    Коментиран от #56

    14:06 25.11.2025

  • 44 Обикновен човек

    7 6 Отговор

    До коментар #33 от "Трубa дур(ак)":

    Всеки ден благодаря на съдбата ю,че не съм руснак.

    14:06 25.11.2025

  • 45 Евроатлантик

    9 11 Отговор
    Още много руски рафинерии ще горят докато настъпи мир. Руснаците или ще свалят бункерния диктатор или той ще продължи да ги убива и води Русия към пропастта наречена Небитие.

    14:08 25.11.2025

  • 46 А Где

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмп":

    ПВО?

    14:08 25.11.2025

  • 47 мдааа

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "мдаааа":

    Ето ви още едно разумно предложение.
    Един Томахоук по мумията на ленин и войната приключва за 1 час!

    14:09 25.11.2025

  • 48 Ябу Даби Дуууу!

    4 6 Отговор
    Е защо чак в Абу Даби! Сигурно защото там не се сервира алкохол, да не се наквасят руснаците преди банкета!

    14:10 25.11.2025

  • 49 Я пък тоя

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "3 години и 9 месеца руско поzор":

    Много сте надъхан, но пилците се броят наесен.
    Да сме живи и здрави, като свърши конфликта, ще видим какви ще ги пишете.
    И да прав сте 1, 15 милиона убити украинци и съсипана икономика, само дето не викат ура.

    14:10 25.11.2025

  • 50 Ъъъъъъъъъ

    10 1 Отговор
    Чувам, че САЩ са информирали европейските си партньори, че не могат да продават оръжие на Европа, с последваща доставка до Украйна вечно, тъй като запасите има са на изчерпване и Европа ще трябва да направи повече, ако иска украинската армия да не остане без оръжие. Тя да видим "Коалицията на желаещите" докъде ще го докара? Само да не стане като с парите.... 🤣

    14:11 25.11.2025

  • 51 Изпражнението гайтанджиева

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "САЩ":

    И биокомари ще има сигурно.

    14:12 25.11.2025

  • 52 Като се замисля

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "Ахаха":

    Беларус може би може да се определени като руска държава. Въпреки, че не ги знам реално като етнос, какви са реално. Защото беларусите са изкуствен народ създадени от московските сатанисти империалисти.

    14:13 25.11.2025

  • 53 Треперите вие копейки мaлoyмни

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Треперят":

    Соросите сме богати и свободни.

    14:16 25.11.2025

  • 54 нннн

    6 0 Отговор
    Що тайни? Руските медии говорят за такива срещи. Е, заради интереса на публиката да ги кръстим ,,тайни"...

    14:19 25.11.2025

  • 55 Eлементарно

    7 1 Отговор
    Американците кандардисват руснаците, руснаците да им оставят поне част от Украйна за да останат на американските агро-активи и да има "бели украински роби", които да им изплащат заемите! Интересно с какво залъгват руснаците - ще им свалят санкциите...

    14:21 25.11.2025

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 6 Отговор

    До коментар #43 от "Това няма да стане":

    😄😄😄
    Така е❗

    Това няма да стане:

    1. Русия капитулира
    2. Русия се изтегля от Крим и окупираните земи
    3. Русия изплаща репарации за 15 години
    4. Русия се задължава да съкрати армията си с 70%
    5. Русия се задължава да предаде на унищожение ядрената си програма и ядрените си оръжия
    6. Русия се задължава да намали въоръжението си с 60%

    14:23 25.11.2025

  • 57 Старец

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дрът русороб":

    Тов мило мое деби.че се нарича бизнес. Русия и САЩ винаги са се разбирали мнооого добре. И ако ЕС не се управляваше от жалки, алчни иди.ти можеше да влезе в тази сделка. Сега видно си отива.

    14:24 25.11.2025

  • 58 си дзън

    4 9 Отговор
    Снощи с този "масиран" удар укрите са разкатали руснаците и то със собствени
    ракети Барс и Нептун. Томахавките отиват в пенсия.

    14:26 25.11.2025

  • 59 Командос

    7 4 Отговор
    Във Покров има американски специални части който са във котел ! На американците им пари в задни...делти ,тюлени и всякаква измет са застрашени от руските спец части ,

    Коментиран от #61

    14:27 25.11.2025

  • 60 УдоМача

    6 1 Отговор
    Само си губят времето! Зеленски и западноевропейците могат да бъдат укротени само с пръчката!!!

    14:30 25.11.2025

  • 61 си дзън

    5 9 Отговор

    До коментар #59 от "Командос":

    Котелът в Покровск приключи. Има видеа как руснаците масово се предават.
    Бяха доста окъсани и неадекватни.

    14:30 25.11.2025

  • 62 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Ами тия преговори и възможните решения които ще се приемат малко ме смущават и реших да прегледам отново какви са били преговорите в Истанбул 2022г и за които имаше предварително съгласие -в крайна сметка всичко е било провалено от Борис Джонсън.И като гледам за какво са се споразумели и какво е останало за допълнителни споразумения ми се струва че е било много по-добре да се приеме Истанбулското споразумение -там напр-изобщо не става дума нито за Запорожка нито за Херсонска области!?И отново се поставя въпроса -не става ли все по-лошо при всеки нови преговори!?

    14:47 25.11.2025

  • 63 Вече

    2 0 Отговор
    се преговаря по новия план - дали да има Украина или да няма.

    15:01 25.11.2025

  • 64 Георгиев

    1 0 Отговор
    Дълга статия по болната тема. Ама кой с кого се среща и разговаря не е ясно. Важното е, че:
    - зеленият иска уж да се спре войната, ама Русия да се изтегли от завзетата територия. Русия е поставила териториални условия и ги гони. Учудвам се, че в тях ги няма Одеса, Николаев, Харков. Зад Зеленски са Урсула, Макрон, Мерц, англичанинът. Последните се мъчат да вкарат Тръмп в тяхната коалиция, но ми се струва, че скоро той ще ги нашамари.имат три седмици, после ще е късно.

    15:16 25.11.2025

  • 66 Укроп404

    1 0 Отговор
    Раша разби Укропия, НАТЮ и“Коалиция на Желаещите, но Неможещи” и те да духат дружно супата.

    15:34 25.11.2025

  • 67 Хаха

    1 1 Отговор
    Какво "примирие" бе!?
    Нали незалежная и отан щяха да нанасят "Стратегическо поражение" на Русия, чиято армия от 2022 г. е "само" по шанцов инструмент и чипове от перални, да арестуват Путин и да го изправят пред съда в Хага...

    15:35 25.11.2025

  • 68 Хи хи

    1 0 Отговор
    Тайни, тайни срещи, но от Факти ги разкриха, благодарение на Марчето Атанасова !!!

    15:43 25.11.2025

  • 69 седесарко

    1 0 Отговор
    когато няма какво да кажат, глупаците говорят; когато има какво да кажат, умните мълчат....

    16:01 25.11.2025

  • 70 Канадец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Какви пари, нали Русия фалира преди 3 години.

    16:36 25.11.2025

  • 71 Канадец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Европа":

    Ти за онези фалирарите дъпжави ли говориш ? Ами вече 4 години се обединяват, през ден се събират а валяка си върви, украйна намалява и свършва войската. Още го чакаме този мир със сила и тн.

    16:43 25.11.2025