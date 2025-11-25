Новини
Русия за мирния план на САЩ: Наблюдаваме информационна вакханалия
25 Ноември, 2025 12:26 2 530 49

Говорителят на Кремъл отбеляза, че "няма какво да каже" за преговорите на американския министър на сухопътните войски с руската делегация в Абу Даби

Русия за мирния план на САЩ: Наблюдаваме информационна вакханалия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В момента е невъзможно да коментираме всяко съобщение в медиите. Бих описал ситуацията като информационна вакханалия – по друг начин не може да се нарече. Наистина се публикуват много противоречиви данни, противоречиви изявления и т.н.", каза представителят на Кремъл.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че "няма какво да каже" за преговорите на американския министър на сухопътните войски Дан Дрискол с руската делегация в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Москва все още не е получила актуализирани планове за Украйна, каза Песков.

"В момента единственото съществено нещо е американският проект, проектът на (президента на САЩ Доналд) Тръмп. Смятаме, че това може да се превърне в много добра основа за преговори. Ние все още се придържаме към тази гледна точка", каза Песков.

По отношение на ролята на Европа в решаването на конфликта в Украйна, говорителят на Кремъл заяви, че е невъзможно да се обсъжда системата за сигурност без участието на европейците, така че на определен етап участието на Европа ще бъде необходимо.

Песков допълни, че руското ръководство разбира, "че тече процес на преговори между американците и украинците". "Разбираме, че се внасят някои корекции в текста, който беше публикуван. Разбираме, че текстът, който неофициално се озова при нас по-рано, вече е претърпял промени", добави той.

"В даден момент вероятно ще дойде времето, когато ще се осъществят и нашите контакти с американците и ние официално ще получим някаква информация", заключи Песков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сладкопоен чучулиг

    36 2 Отговор
    Докато едни дърдорят, други действат.
    Важно е кой последен ще се смее, лукови глави.

    Коментиран от #31

    12:28 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    42 4 Отговор
    Защо Боко свали укрознамето от столична община, след като младите китайски другари ни посетиха и му препоръчаха да го маха????? Да не обърна палачинката след събитията на фронта и коментарите в западната преса, след като се разбра, ще 404 остава на заден план???? М, овчи????

    Коментиран от #12, #18, #48

    12:31 25.11.2025

  • 6 Едни

    14 1 Отговор
    и същи приказки !

    12:32 25.11.2025

  • 7 Тръмп

    10 11 Отговор
    Капитулация на Украйна, капитулация на ЕС, капитулация на русия.

    Коментиран от #11

    12:35 25.11.2025

  • 8 Дайджест

    5 28 Отговор
    Това е така щото превзехте Киев за два,три дня.
    И този да се оглежда да не дойде някоя тротинетка.

    Коментиран от #20

    12:35 25.11.2025

  • 9 Началник на сухопътните сили

    6 26 Отговор
    е в Абу Даби, а не дипломат!
    Това е сигнал към руснаците, че голяма пукотевица предстои!

    Коментиран от #16, #37

    12:35 25.11.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    32 4 Отговор
    2008-ма план на САШт за ВЛИЗАНЕ в У .йна❗
    2026-та план на САШт за излизане от укроБАТАКА ❗

    Коментиран от #13

    12:35 25.11.2025

  • 11 Копеи не философствай!

    5 21 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна.Марш!!!

    12:36 25.11.2025

  • 12 бай Кольо

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Щото е ветропоказател-от където духне той натам се навежда.

    12:37 25.11.2025

  • 13 2025

    6 26 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Един милион руски нещасници по-малко.
    Украинците подкараха вторият милион.
    Жик так

    Коментиран от #17, #24

    12:37 25.11.2025

  • 14 Миролюб Войнов, политически експерт

    5 15 Отговор
    157 млрд евро в правилните ръце са най-добрия план 👍

    Коментиран от #22

    12:38 25.11.2025

  • 15 А пък

    5 25 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    12:38 25.11.2025

  • 16 Макробиолог

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "Началник на сухопътните сили":

    Това което предстои е голямото изнизване.

    12:39 25.11.2025

  • 17 1000у/30р

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "2025":

    Укрите са безсмъртни.

    Коментиран от #23

    12:39 25.11.2025

  • 18 Ами

    4 12 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Днес знамето си е пак там.

    12:39 25.11.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    5 16 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    12:39 25.11.2025

  • 20 Руснак без крак

    5 16 Отговор

    До коментар #8 от "Дайджест":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    12:41 25.11.2025

  • 21 Тръмп отново помага

    6 22 Отговор
    на Путин.

    С тоя т.н. план дава възможност на Путин да лавира, да бави преговорите, да печели време за консултации и орлагания на започването на същинските преговори.

    Защо?

    Защото Путим се надява да спечели още предимство в Донбас, а Тръмп му дава време за това. Нарочно пусна този провокативен план.

    Да, ама - не! Упоритите украинци не щат да се предават бе! Дори Покровск , Купянск и Мирноград не дават! Уж ги обкръжаваме, уж ги превземаме, а вчера цял свят видя кадри, че украинците атакуват в центъра на Покровск! Дето уж го превзехме вече 20 пъти!

    Коментиран от #29

    12:41 25.11.2025

  • 22 А предишните

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    милиарди в чии ръце бяха? Сега пак ли в същите?

    12:41 25.11.2025

  • 23 Миролюб Войнов, погребален агент

    5 17 Отговор

    До коментар #17 от "1000у/30р":

    "...Укрите са безсмъртни..."

    Не е важно колко укри безсмъртни, а колко руснаци са смъртни !!! 😁👍

    12:42 25.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 4 Отговор

    До коментар #13 от "2025":

    САШт никога не са се съобразявали с това , колко чужди жертви ще оставят някъде по света❗

    12:43 25.11.2025

  • 25 Копейки,

    3 17 Отговор
    Пестете пари щото пак ще пращаме камиони самолети за Русия с храна за да не измрат от глад.

    Коментиран от #26, #27

    12:43 25.11.2025

  • 26 Храна пращат тези,

    18 2 Отговор

    До коментар #25 от "Копейки,":

    които произвеждат такава. А ти произвеждаш само безсмислен шум.

    12:47 25.11.2025

  • 27 Миролюб Войнов, гастроном

    4 13 Отговор

    До коментар #25 от "Копейки,":

    "....пак ще пращаме камиони за Русия с храна ..."

    Ааааа, не !!!
    Втори път прошка няма да има.
    До крак

    12:47 25.11.2025

  • 28 А журналистите

    11 2 Отговор
    се скъсаха да лъжат и обработват европейците но, кой ли вече им вярва! Ще стане така че когато "вълкът наистина нападне стадото" никой няма да им вярва.

    12:48 25.11.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмп отново помага":

    Изгледай ДЕСЕТКИ клипове , как ловят по улиците
    "упорити украинци" за фронта ❗
    Виж колко МИЛИОНА "упорити украинци" избягаха от У...йна❗
    Та като пишеш , да разбереш колко са "упорити"❗

    12:48 25.11.2025

  • 30 Песков ли?

    4 12 Отговор
    Съдейки по позата, която е заел спрямо Путин е ясно, че нищо самостоятелно не може да каже.Каквото реши "Государя" това е!

    Коментиран от #35, #36

    12:51 25.11.2025

  • 31 димитри

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":

    Ще видиш ,че накрая ще се смее ротшилд , а за теб ще бъде късно да овладяваш нови ....опитности и езици.......

    12:53 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ХАХАХА

    0 0 Отговор
    КЛОНИ.

    12:55 25.11.2025

  • 34 Ще си отрежете пръста

    0 0 Отговор
    Мауци фактосани, не може хам да имаш кръчма, хем да се правиш, че е изискан ресторант! Префинените ви трептения спрямо коментарите са лицемерни!

    12:56 25.11.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Песков ли?":

    Съдейки по поста ти - явно НЕ знаеш каква е функцията му❗

    Коментиран от #41

    12:57 25.11.2025

  • 36 Миролюб Войнов, аналитик

    2 10 Отговор

    До коментар #30 от "Песков ли?":

    "...Каквото реши Государя това е!..."

    Государя вече реши !!!
    500 000 русначета погибшие от Строго естествени причини !!! Е....има два-три случая на задавили се с канче вода 😁

    12:58 25.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 не може да бъде

    11 0 Отговор
    Считам че правилно някои журналисти обръщат внимание на промените в преговорния екип на САЩ -главният преговарящ е Даниел Дрискол и в екипа има двама високопоставени четиризвездни генерали ...няма никакво съмнение че ръководната нишка в поведението на американската делегация ще бъдат военните аспекти не само това което става на бойното поле -това е много важно разбира се -но ще има и военна визия засягаща бъдещето -така разбирам тези промени.А замяната на около 70 годишния ген Келог с 40 годишния първи лейтенент Дрискол означава недвусмислено че Тръмп залага на погледа върху събитията на млад и необременен от стари предубеждения /като Келог /човек -който по принцип ще бъде по-голям реалист и ще гледа по-трезво на нещата!?Принципно това е така макар и тази постановка не е лишена от риск свързан с това колко опитен и компетентен е Дрискол ..е затова и в екипа има по-възрастни и опитни генерали... Интересно е това че зетят на Тръмп . Джаред Къшнър става неизменен член на преговорния екип...Всичко това според мен е гаранция за пълната непредсказуемост на това което предстои ...и за мен е странно с каква увереност от ЕС се опитват за наложат една страна- позиция-много различна от тази на Тръмп..!?Подозирам че може да бъдат много неприятно изненадани!?

    13:00 25.11.2025

  • 39 Георгиев

    4 0 Отговор
    Заглавието е точно! Всеки говори, всеки дърпа чергата към себе си. И най потърпевшите крадци на пари и на територията на УССР са най алчни и бранят територии, които не са тяхни съвсем. Зер, живял си във ведомствено жилище, ведомството фалира и ти дават да го ползваш с условия и безплатно по нататък и ти хапеш ръката, която ти го е дала. Това са днешните управници в Киев. Съчетани с внуците на фашистите от ВСВ се получава това: план срещу Тръмп, кражби на пари (говори се, че ония 100 млн долара са в Балтика с помощта на Кая Калас) и други гадости. Ще чакаме Тръмп да спре войната, която е предвестник на ТСВ. САЩ даже ще печелят от това, не само техния ВПК. И Европа ще живне. Чакат ни хубави времена. Зависи от Путин и най вече от Тръмп.

    Коментиран от #40

    13:06 25.11.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Георгиев":

    Вече подозират Кая не за милиОНИ,
    а за милиАРДИ❗

    Коментиран от #44

    13:11 25.11.2025

  • 41 Не знам ,кажи ми ти

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    На мен ми се чини, че както е превил гръб ще да е обслужващ персонал!

    Коментиран от #43, #45, #49

    13:13 25.11.2025

  • 42 Свободен

    1 8 Отговор
    Засега нека не се бърза!
    Цената на нефта падна, руската хазна е празна, златото е продадено.
    Санкциите работят добре и Русия става все по-гъвкава!
    Покровск още не взет, общо взето руснаците потъват много добре и няма причини за бързане!

    13:16 25.11.2025

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не знам ,кажи ми ти":

    Ами КАТО НЕ ЗНАЕШ НЕЩО- НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ❗
    Провери първо, подготви се пък тогава пиши❗

    13:17 25.11.2025

  • 44 не може да бъде

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Според мен Васил Велев даде едно много разумно предложение което освен това създава и един необходим прецедент за бъдеще - Г-жа Урсула и Кая Калас в манастир нещата се уталожват и начело на ЕС застават вменяеми хора -невероятно сполучливо предложение според мен!?

    13:20 25.11.2025

  • 45 В статията пише

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не знам ,кажи ми ти":

    Прочети я отново.

    Коментиран от #46

    13:21 25.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "В статията пише":

    Чукча писател-само пише не чете❗

    13:22 25.11.2025

  • 47 Луд

    3 0 Отговор
    Много интересно.Никои неможе да ме убеди че когато Украинците нахлуха във КУРСК беше изненада за Руските ръководители.Както и когато нахлуха Палестинците във Израел.Това са мижи да те кажем трикове за осъществяване на последващи събития.Прави впечатление че и при двата случая от никаде недоиде предложението за мирен план.Има явно много луди добре е за мен че не съм сам.

    13:25 25.11.2025

  • 48 И в Чехия и Словакия

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    махнаха Украинските знамена от държавните учреждения.

    13:30 25.11.2025

  • 49 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не знам ,кажи ми ти":

    Ха ха ха ,как може да сте толкова жалки тук :)
    Песков е само един говорител на Президента! Това му е работата..

    15:03 25.11.2025

