Русия за мирния план на САЩ: Наблюдаваме информационна вакханалия

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В момента е невъзможно да коментираме всяко съобщение в медиите. Бих описал ситуацията като информационна вакханалия – по друг начин не може да се нарече. Наистина се публикуват много противоречиви данни, противоречиви изявления и т.н.", каза представителят на Кремъл.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че "няма какво да каже" за преговорите на американския министър на сухопътните войски Дан Дрискол с руската делегация в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Москва все още не е получила актуализирани планове за Украйна, каза Песков.

"В момента единственото съществено нещо е американският проект, проектът на (президента на САЩ Доналд) Тръмп. Смятаме, че това може да се превърне в много добра основа за преговори. Ние все още се придържаме към тази гледна точка", каза Песков.

По отношение на ролята на Европа в решаването на конфликта в Украйна, говорителят на Кремъл заяви, че е невъзможно да се обсъжда системата за сигурност без участието на европейците, така че на определен етап участието на Европа ще бъде необходимо.

Песков допълни, че руското ръководство разбира, "че тече процес на преговори между американците и украинците". "Разбираме, че се внасят някои корекции в текста, който беше публикуван. Разбираме, че текстът, който неофициално се озова при нас по-рано, вече е претърпял промени", добави той.

"В даден момент вероятно ще дойде времето, когато ще се осъществят и нашите контакти с американците и ние официално ще получим някаква информация", заключи Песков.