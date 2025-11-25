Русия за мирния план на САЩ: Наблюдаваме информационна вакханалия

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"В момента е невъзможно да коментираме всяко съобщение в медиите. Бих описал ситуацията като информационна вакханалия – по друг начин не може да се нарече. Наистина се публикуват много противоречиви данни, противоречиви изявления и т.н.", каза представителят на Кремъл.
Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че "няма какво да каже" за преговорите на американския министър на сухопътните войски Дан Дрискол с руската делегация в Абу Даби, предаде Ройтерс.
Москва все още не е получила актуализирани планове за Украйна, каза Песков.
"В момента единственото съществено нещо е американският проект, проектът на (президента на САЩ Доналд) Тръмп. Смятаме, че това може да се превърне в много добра основа за преговори. Ние все още се придържаме към тази гледна точка", каза Песков.
По отношение на ролята на Европа в решаването на конфликта в Украйна, говорителят на Кремъл заяви, че е невъзможно да се обсъжда системата за сигурност без участието на европейците, така че на определен етап участието на Европа ще бъде необходимо.
Песков допълни, че руското ръководство разбира, "че тече процес на преговори между американците и украинците". "Разбираме, че се внасят някои корекции в текста, който беше публикуван. Разбираме, че текстът, който неофициално се озова при нас по-рано, вече е претърпял промени", добави той.
"В даден момент вероятно ще дойде времето, когато ще се осъществят и нашите контакти с американците и ние официално ще получим някаква информация", заключи Песков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сладкопоен чучулиг
Важно е кой последен ще се смее, лукови глави.
Коментиран от #31
12:28 25.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе
Коментиран от #12, #18, #48
12:31 25.11.2025
6 Едни
12:32 25.11.2025
7 Тръмп
Коментиран от #11
12:35 25.11.2025
8 Дайджест
И този да се оглежда да не дойде някоя тротинетка.
Коментиран от #20
12:35 25.11.2025
9 Началник на сухопътните сили
Това е сигнал към руснаците, че голяма пукотевица предстои!
Коментиран от #16, #37
12:35 25.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
2026-та план на САШт за излизане от укроБАТАКА ❗
Коментиран от #13
12:35 25.11.2025
11 Копеи не философствай!
До коментар #7 от "Тръмп":Марш да пълниш снаряди за Украйна.Марш!!!
12:36 25.11.2025
12 бай Кольо
До коментар #5 от "Абе":Щото е ветропоказател-от където духне той натам се навежда.
12:37 25.11.2025
13 2025
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Един милион руски нещасници по-малко.
Украинците подкараха вторият милион.
Жик так
Коментиран от #17, #24
12:37 25.11.2025
14 Миролюб Войнов, политически експерт
Коментиран от #22
12:38 25.11.2025
15 А пък
12:38 25.11.2025
16 Макробиолог
До коментар #9 от "Началник на сухопътните сили":Това което предстои е голямото изнизване.
12:39 25.11.2025
17 1000у/30р
До коментар #13 от "2025":Укрите са безсмъртни.
Коментиран от #23
12:39 25.11.2025
18 Ами
До коментар #5 от "Абе":Днес знамето си е пак там.
12:39 25.11.2025
19 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
12:39 25.11.2025
20 Руснак без крак
До коментар #8 от "Дайджест":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
12:41 25.11.2025
21 Тръмп отново помага
С тоя т.н. план дава възможност на Путин да лавира, да бави преговорите, да печели време за консултации и орлагания на започването на същинските преговори.
Защо?
Защото Путим се надява да спечели още предимство в Донбас, а Тръмп му дава време за това. Нарочно пусна този провокативен план.
Да, ама - не! Упоритите украинци не щат да се предават бе! Дори Покровск , Купянск и Мирноград не дават! Уж ги обкръжаваме, уж ги превземаме, а вчера цял свят видя кадри, че украинците атакуват в центъра на Покровск! Дето уж го превзехме вече 20 пъти!
Коментиран от #29
12:41 25.11.2025
22 А предишните
До коментар #14 от "Миролюб Войнов, политически експерт":милиарди в чии ръце бяха? Сега пак ли в същите?
12:41 25.11.2025
23 Миролюб Войнов, погребален агент
До коментар #17 от "1000у/30р":"...Укрите са безсмъртни..."
Не е важно колко укри безсмъртни, а колко руснаци са смъртни !!! 😁👍
12:42 25.11.2025
24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "2025":САШт никога не са се съобразявали с това , колко чужди жертви ще оставят някъде по света❗
12:43 25.11.2025
25 Копейки,
Коментиран от #26, #27
12:43 25.11.2025
26 Храна пращат тези,
До коментар #25 от "Копейки,":които произвеждат такава. А ти произвеждаш само безсмислен шум.
12:47 25.11.2025
27 Миролюб Войнов, гастроном
До коментар #25 от "Копейки,":"....пак ще пращаме камиони за Русия с храна ..."
Ааааа, не !!!
Втори път прошка няма да има.
До крак
12:47 25.11.2025
28 А журналистите
12:48 25.11.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "Тръмп отново помага":Изгледай ДЕСЕТКИ клипове , как ловят по улиците
"упорити украинци" за фронта ❗
Виж колко МИЛИОНА "упорити украинци" избягаха от У...йна❗
Та като пишеш , да разбереш колко са "упорити"❗
12:48 25.11.2025
30 Песков ли?
Коментиран от #35, #36
12:51 25.11.2025
31 димитри
До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":Ще видиш ,че накрая ще се смее ротшилд , а за теб ще бъде късно да овладяваш нови ....опитности и езици.......
12:53 25.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ХАХАХА
12:55 25.11.2025
34 Ще си отрежете пръста
12:56 25.11.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #30 от "Песков ли?":Съдейки по поста ти - явно НЕ знаеш каква е функцията му❗
Коментиран от #41
12:57 25.11.2025
36 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #30 от "Песков ли?":"...Каквото реши Государя това е!..."
Государя вече реши !!!
500 000 русначета погибшие от Строго естествени причини !!! Е....има два-три случая на задавили се с канче вода 😁
12:58 25.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 не може да бъде
13:00 25.11.2025
39 Георгиев
Коментиран от #40
13:06 25.11.2025
40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #39 от "Георгиев":Вече подозират Кая не за милиОНИ,
а за милиАРДИ❗
Коментиран от #44
13:11 25.11.2025
41 Не знам ,кажи ми ти
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":На мен ми се чини, че както е превил гръб ще да е обслужващ персонал!
Коментиран от #43, #45, #49
13:13 25.11.2025
42 Свободен
Цената на нефта падна, руската хазна е празна, златото е продадено.
Санкциите работят добре и Русия става все по-гъвкава!
Покровск още не взет, общо взето руснаците потъват много добре и няма причини за бързане!
13:16 25.11.2025
43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #41 от "Не знам ,кажи ми ти":Ами КАТО НЕ ЗНАЕШ НЕЩО- НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ❗
Провери първо, подготви се пък тогава пиши❗
13:17 25.11.2025
44 не може да бъде
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Според мен Васил Велев даде едно много разумно предложение което освен това създава и един необходим прецедент за бъдеще - Г-жа Урсула и Кая Калас в манастир нещата се уталожват и начело на ЕС застават вменяеми хора -невероятно сполучливо предложение според мен!?
13:20 25.11.2025
45 В статията пише
До коментар #41 от "Не знам ,кажи ми ти":Прочети я отново.
Коментиран от #46
13:21 25.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #45 от "В статията пише":Чукча писател-само пише не чете❗
13:22 25.11.2025
47 Луд
13:25 25.11.2025
48 И в Чехия и Словакия
До коментар #5 от "Абе":махнаха Украинските знамена от държавните учреждения.
13:30 25.11.2025
49 Атина Палада
До коментар #41 от "Не знам ,кажи ми ти":Ха ха ха ,как може да сте толкова жалки тук :)
Песков е само един говорител на Президента! Това му е работата..
15:03 25.11.2025