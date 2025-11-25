"Великобритания потвърждава готовност за участие в многонационални сили в Украйна"

Великобритания продължава подготовката на планове за разполагане на многонационални сили в Украйна след постигане на прекратяване на огъня. Това заяви във вторник говорителят на премиера Кийр Стармър, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
По време на телефонен разговор между Стармър и украинския президент Володимир Зеленски двамата обсъдиха значението на постоянните усилия на коалиционните партньори за подготовка на подобно разполагане след спиране на военните действия, уточни говорителят на британския премиер.
На въпрос дали Обединеното кралство остава готово да изпрати войски на територията на Украйна след края на бойните действия, представителят на „Даунинг стрийт“ подчерта: „Този ангажимент остава.“
Русия от своя страна отхвърли възможността за разполагане на чуждестранни военни сили в Украйна, определяйки подобен сценарий като „неприемлив“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
