Великобритания потвърждава готовност за участие в многонационални сили в Украйна
  Тема: Украйна

Великобритания потвърждава готовност за участие в многонационални сили в Украйна

25 Ноември, 2025 15:27

Лондон поддържа ангажимент за подкрепа след бъдещо прекратяване на огъня

Великобритания потвърждава готовност за участие в многонационални сили в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания продължава подготовката на планове за разполагане на многонационални сили в Украйна след постигане на прекратяване на огъня. Това заяви във вторник говорителят на премиера Кийр Стармър, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на телефонен разговор между Стармър и украинския президент Володимир Зеленски двамата обсъдиха значението на постоянните усилия на коалиционните партньори за подготовка на подобно разполагане след спиране на военните действия, уточни говорителят на британския премиер.

На въпрос дали Обединеното кралство остава готово да изпрати войски на територията на Украйна след края на бойните действия, представителят на „Даунинг стрийт“ подчерта: „Този ангажимент остава.“

Русия от своя страна отхвърли възможността за разполагане на чуждестранни военни сили в Украйна, определяйки подобен сценарий като „неприемлив“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоалетна хартия

    45 3 Отговор
    Гнусни чакали....

    15:30 25.11.2025

  • 2 войнолюбци и корумпета

    54 4 Отговор
    А в Москва, не иска ли да ги поканят? Франция и Великобритания не разбраха ли, че тази война избухна заради тях? Какви сили ще разполагат в Украйна?

    15:31 25.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    31 2 Отговор
    Пръдльомци

    15:31 25.11.2025

  • 4 Стармър е гайка с обратна резба

    34 3 Отговор
    с Бело по носа и салфетка и лъжичка в джоба.

    15:32 25.11.2025

  • 5 Хахаха

    39 2 Отговор
    Соросите гадни ! Дженджари как да стане това!Нали едно от условията на бъдещия мир ще бъде,никакви натовски войници в Покрайна!Ще си правите вятър на устата....Хем ви се иска ,хем не ви стиска!Ми нападайте Русия тогава!Много мирише от вас на страх!При първите натовски войници в черни чували, собствените в граждани ще ви линчуват!Колко процента от нас европейски граждани и се мре за а зеленият диктатор!🥱

    15:33 25.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    34 2 Отговор
    Оня Рунтавия ингилиз разруши мирното споразумение, а сега тоА готов да пази мира🤔

    15:34 25.11.2025

  • 7 Нека

    23 2 Отговор
    по - добре англетата да си пазят островчето !

    15:42 25.11.2025

  • 8 Наглосаксон0и

    20 3 Отговор
    От 1945 г Велика Британия подкрепя ФРГ и още не желае да напусне военните си бази.

    15:45 25.11.2025

  • 9 Отреазвяващ

    7 1 Отговор
    От 08 до 17ч.Уплътняване на работното време.

    15:46 25.11.2025

  • 10 Нещастници

    17 1 Отговор
    и аз съм готов да наследя богатствоо на ротшилд ама не съм с писъка с роднините. Главната причина за СВО е нато и тази точка ще е първа или втора в мирния договор! този индийски нещастен островитятнин изобщо не зна къде се намира. Не всички слушаме само ббс.....

    15:47 25.11.2025

  • 11 Миролюб Войнов, експерт по Русия

    18 1 Отговор
    Със сигурност в мирния план няма да съществува точка за многонационални сили. Да не кажа че и мирен план няма да има. Войната ще върви до конца 👍

    15:47 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Великобритания

    11 1 Отговор
    Потвърждава според мен готовност да изчезне от картата на Европа и света за 2 минути даже са й много.

    15:50 25.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ще има печени

    13 4 Отговор
    Англета петлета и турчета.

    16:01 25.11.2025

  • 16 седесарко

    5 2 Отговор
    аа гвардейците с мечите калпаци и червените куртки от почетния караул пред Двореца ще участват ли в разполагането....

    16:05 25.11.2025

  • 17 Списаревски

    11 3 Отговор
    Тия и яздещите крави ги пуцахме кат пъдпъдъци над София.

    Коментиран от #25

    16:05 25.11.2025

  • 18 Хм...

    14 3 Отговор
    Тия даже не са и смешни, вече стават жалки. А си бяха голяма работа, Великобритания, Франция, Германия.
    Как стана така, че пропаднаха така рязко?

    16:06 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мозъчен Лекар

    11 2 Отговор
    "Английският печат ще нарече смъртта на елитна кавалерия в далечна Русия "бедствие, ненадминато в историята"
    Кримската война. Октомври 1854г. Нека си спомнят. Актьорите бяха същите. Англичани, французи, турци.

    16:15 25.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Тошо

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "бай Ставри":

    Строи който има пари бе 😄.

    Коментиран от #26, #41

    16:18 25.11.2025

  • 25 Куцото добиче

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Списаревски":

    Па тия англета и франсета какъв го ядоха при Дойран !!

    Коментиран от #29

    16:19 25.11.2025

  • 26 Йосиф Джугашвили

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Тошо":

    Кадрите решават всичко.

    16:20 25.11.2025

  • 27 Хайо

    1 1 Отговор
    И аз имам готовност да застана начело на международната банка .

    16:21 25.11.2025

  • 28 Е нема другаре

    2 8 Отговор
    СВО то се удави. Като пирон в кисело мляко.

    16:21 25.11.2025

  • 29 Трети март 1918 Генерал Иван Колев

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Куцото добиче":

    А рашките къв го ядоха в Добруджа.До Крим търчаха който оцеля

    Коментиран от #46

    16:24 25.11.2025

  • 30 Британия

    3 3 Отговор
    Англия 🇬🇧 ще си запази честта ,все пак и днес колониите и по цял свят са едва 2|3 не ги мислете ,
    Make
    England
    Great
    Again

    Коментиран от #38, #40, #42, #43, #45

    16:25 25.11.2025

  • 31 Смел

    8 2 Отговор
    "Великобритания потвърждава готовност за участие в многонационални сили в Украйна"

    Намирисва ми, че огънят нама да спре при тези условия

    16:25 25.11.2025

  • 32 Путин съм,

    10 1 Отговор
    проблеми няма,заповядайте и ще потекат реки от трупове за микробритания,щом горите от такова желание,а впрочем като дойдете си вземете от кочината си торбичка с тор да ви напомня за това,че сте има ли нагла държава,защото при стъпването ви в 404,острова ви изчезва при Атлантида.

    Коментиран от #33

    16:26 25.11.2025

  • 33 Какво чака

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Путин съм,":

    Защо не го направи досега това ,Путя

    Коментиран от #48

    16:28 25.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Тая трие всякакви коментари срещу реалността, сякаш с това ще промени нещо. 😂

    16:34 25.11.2025

  • 36 Чърчил

    6 1 Отговор
    Този е забравил , как дядовците му бягаха през глава от Дюнкерк !!!

    16:42 25.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ако успееш да си го извадиш от задния си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оня с парчето":

    двор,че от там не е излизал бялсвят да види вода поне че смегмата му е два пръста.

    16:46 25.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами те го дострояват бе цървул съдран,а

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Тошо":

    виое великите и богатите една магистрала неможете да построите скъсаняци бедняшки,иначе ви знаят плювалниците дето и населението на Китай и Индия неможе да ги напълни с екскременти.

    16:48 25.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ам вие и толкова си немоите,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "😂😂😂😂😂😂😂":

    щот немате това което пълни черепахата на раменете. вашите са кухи и кукувици дори.

    16:53 25.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 сноу

    1 0 Отговор
    Църпър може да се приготви само да гризне салама...

    17:13 25.11.2025

  • 48 Защото официално

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Какво чака":

    не са идвали,а само някакви нагличански наемници. Стъпетет ми и ша видите отговора. вече отстъпки няма и не си мислете,че сте някакъв фактор. Ако горите от желание елате и пробвайте но не само глава ша ви боли ами и задните ви кекави части. Но като ви знам кви сте страхливци и чакате други да се бият вместо вас. Така и с танковете стана дадохте 3 Челинджъра,а тъпите шваби дадоха 50.

    17:15 25.11.2025

  • 49 Салваторе

    0 0 Отговор
    Рибата в морето, тиганът на печката. Не се очаква скорошно спиране на огъня. ЕС са гласували 59 млд. Евро помощ за Украина. Този път със стриктен одит за какво се използват и къде потъват след корупционните скандали в Киев.

    17:45 25.11.2025

  • 50 ЗНАЕМ ЗНАЕМ, ЗА КАКВО Е ГОТОВА!!

    1 0 Отговор
    ЛАЙНОБРИТАНИЯТА ЛИ ???? ЕЕЕЕ КАКА ДА НЕ Е ГОТОВА , ВИНАГИ Е ГОТОВА ДА БЪДЕ ПОТОПЕНА!!!
    И ВИНАГИ ЩЕ КЪНО КОГАТО И ДА БЪДЕ!!

    17:46 25.11.2025

