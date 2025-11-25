Новини
Лавров критикува противоречивата позиция на Зеленски и Европа по украинския конфликт
  Тема: Украйна

Лавров критикува противоречивата позиция на Зеленски и Европа по украинския конфликт

25 Ноември, 2025 18:16

Руският външен министър подчертава нуждата от дългосрочни инициативи и осъжда западната „фалшива доброжелателност“

Лавров критикува противоречивата позиция на Зеленски и Европа по украинския конфликт - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления относно американския план за прекратяване на конфликта в Украйна. „Случват се прекалено много непонятни неща“, каза той в интервю за YouTube канала на асоциацията „Френско-руски диалог“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Лавров посочи, че докато Зеленски в Истанбул заявява готовност да обсъди плана и да съгласува някои формулировки, неговите представители, включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН, твърдят обратното. „Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че дипломатическото уреждане е за предпочитане“, добави той.

Руският министър напомни, че срещата в Аляска е била подготвена чрез визитата на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва с конкретни указания от Доналд Тръмп. Уиткоф е донесъл параметри, отразяващи принципния подход на Москва, насочен към премахване на основните причини за конфликта.

Лавров подчерта, че стремежът на Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но всички досегашни примери на „спрени конфликти“ не са решавали коренните проблеми. „За дългосрочно разрешаване са необходими много по-трудоемки, търпеливи и неприбързани инициативи“, каза той.

Руският първи дипломат също така критикува Европа за зависимостта ѝ от САЩ по въпроси на сигурността и външната политика. Той заяви, че Европа винаги е демонстрирала „фалшива доброжелателност“ към Русия, като примери са Минските споразумения и действията на Франция. Лавров смята, че усмивките и прегръдките на европейските лидери преди украинската криза са били само игра и всъщност Европа е желала „зло и нещастия“ на Русия.

Той добави, че опитите на европейските лидери да предскажат крах на руската икономика и въстание на народа „показват репутацията на Европа, спечелена през 500 години, когато големите беди произтичаха именно от тези държави“.

Лавров критикува и позицията на президента на Финландия Александър Стуб, като отбеляза, че десетилетията на неутралитет не са премахнали „нацистките кълнове“ в страната, и посочи, че отношенията между граничните региони на Финландия и Русия, които преди са били приятелски, са били „изтрити за една нощ“.

В заключение, руският министър заяви, че конфликтът в Украйна е сплотил руското общество. „Войната, която Западът разпали срещу нас чрез Украйна, сплоти нашия народ и ни позволи да се очистим от онези, които бяха неискрени в отношенията си с родината“, отбеляза Лавров, цитирайки президента Владимир Путин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карай бе

    36 34 Отговор
    Нали превзехте Киев за два, три дня 👍

    Коментиран от #40, #71

    18:19 25.11.2025

  • 2 Сандо

    40 18 Отговор
    европата сама не знае какво иска с изключение на едно:да ограби Русия.А Зеления със сигурност иска едно - белото.

    Коментиран от #10, #70

    18:20 25.11.2025

  • 3 Ами

    16 34 Отговор
    Това не е украински конфликт, но руската война за завладяване. Тук конфликт няма. Тук едни орки се опитват да наложат властта си над други и да ги подчинят. Няма да стане обаче.

    Коментиран от #27

    18:20 25.11.2025

  • 4 Диванен стратег

    12 14 Отговор
    Кой ли е по- важен за Русия - Путин или Лавров? Не зная. Още се питам...

    Коментиран от #9, #77

    18:24 25.11.2025

  • 5 Русия е агресор

    18 31 Отговор
    Квото и да приказва лавров, това е факт.

    18:24 25.11.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    31 13 Отговор
    Докато наркоманчето не бъде арестувано и Украйна да подпише пълната си капитулация няма как да има мир!

    Коментиран от #18, #80

    18:24 25.11.2025

  • 7 Ето

    13 24 Отговор
    Ето домашняя лошадь.

    Коментиран от #14

    18:25 25.11.2025

  • 8 Интелект и уравновесеност

    27 13 Отговор
    Изключителен дипломат.

    18:25 25.11.2025

  • 9 Кой ли е по- важен за Америка

    19 8 Отговор

    До коментар #4 от "Диванен стратег":

    Русия или 404?

    Коментиран от #79

    18:27 25.11.2025

  • 10 Да бе иzkукуригляк

    17 21 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Във външният нужник на всеки руснак се крие западняк, който го дебне да му окраде ресурсите

    18:27 25.11.2025

  • 11 Факт

    18 25 Отговор
    пАбеда!!!
    Проруските вувузели в България, които преди 4 години прогнозираха „Киев за 3 дни“, отново наизкачаха за пропагандна победа, на фона на неспособността на руската армия да превземе поне една украинска област. Русия вписа в конституцията си 4 украински области и не е превзела на 100% нито една (даже и Луганска). Молят САЩ за помощ, за да придобият поне Донбас (Луганска и Донецка област), а напълно забравиха, че са вписали в конституцията си за руски Херсонска и Запоржка области.
    Това след 4 години война, 1,2 милиона души загуби, унищожено повече от 50% от модерното въоръжение, около 400 млрд. долара конфискувани и съсипана икономика...
    Така, според пропагандистите, изглежда „пАбедата“. 😂

    18:27 25.11.2025

  • 12 Швейк

    13 16 Отговор
    Лавров пак чете конско....

    18:27 25.11.2025

  • 13 Лавров, Лавров.....

    15 17 Отговор
    Докато натовско оръжие избива руснаци, мир нема да има.

    18:28 25.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лошадь

    15 15 Отговор
    Това каква кръстоска е?

    18:29 25.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    15 20 Отговор
    Не панимаю какво искат руснаците от Европа ?
    Абе почнал си война или побеждавай или срамежливо си мълчи и прибирай домой. Четири Года гледаме и слушаме ру3ки про3дотии и лигавщини.
    Дайте да хвърлим на Украйна още 157млрд и да свършва вече с Рассията.

    18:29 25.11.2025

  • 17 Браво на Лавров!

    23 13 Отговор
    Много точно казано! Лавров винаги поставя на място европейските хиени!

    18:30 25.11.2025

  • 18 АТЛАНТИК

    13 18 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Докато обявения за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК кремълски сатрап не бъде пратен в Хага, мир нема да има.

    18:30 25.11.2025

  • 19 стоян

    12 18 Отговор
    Ще е интересно на пролет да видим колко ще е сплотен народа от мюслюманската федерация и москвабад след зимната движуха която им правят украинците всяка вечер - днес ударили завод за ремонт с много скъп и рядък рузки самолет А60

    18:30 25.11.2025

  • 20 Некрасов

    16 13 Отговор
    Диййй коньо, мать твою!

    18:31 25.11.2025

  • 21 Русия е агресор

    14 18 Отговор
    Квото и да ни разправя Лавров, Путин почна войната...

    18:31 25.11.2025

  • 22 Така ще гледаш.

    10 14 Отговор
    Като осс.р.а.н кон
    Така,така...

    18:33 25.11.2025

  • 23 Абе нали

    12 13 Отговор
    унищожиха украинската армия!?Защо точка 28,предлагат 600 хилядна армия?Към Берлин ли ще я ползва Путин?

    18:34 25.11.2025

  • 24 Плaмeн

    10 8 Отговор
    Лавров пак чете ,,конско" на ЕС . :)

    18:35 25.11.2025

  • 25 Уморените коне

    13 11 Отговор
    не ги ли убиват?

    18:35 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шопо

    16 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #30, #37

    18:35 25.11.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    15 16 Отговор
    "...украинския конфликт..."

    Конфикта е както украински така и руски !!!
    В Кремъл са държат така сякаш на фронта и в Русия не умират по хиляда руснака на ден, а войната не е в Русия а в Гваделупа. По-големи идьоти от руснаците няма.
    Пълни фашисти 👎

    18:36 25.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хамас

    5 10 Отговор
    Ивицата Донбас...

    18:38 25.11.2025

  • 32 Умрял кон

    12 10 Отговор
    на балон

    18:38 25.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дедо Иван

    9 10 Отговор
    Къде мога да си купя нов Москвич?

    18:39 25.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бен Вафлек

    12 13 Отговор
    "Войната, която Западът разпали срещу нас"

    Безсрамен лъжец.

    18:41 25.11.2025

  • 37 Кретень

    5 8 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Друго не знаеш ли?

    18:42 25.11.2025

  • 38 Мирен план

    6 12 Отговор
    В окупираните територии трябва да влезнат миротворчески сили!

    18:43 25.11.2025

  • 39 Лавро кентавро

    10 14 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    18:43 25.11.2025

  • 40 Абе кой Киев наистина клекна

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Карай бе":

    за горе-долу толкова дни и Истанбулския договор за мир бе вече почти подписан! Не знаеш ли?

    Но Миролюбците пратиха Джонсъна! И останалото го виждаме. А те и се гордеят с това???!!!

    Коментиран от #43, #50

    18:43 25.11.2025

  • 41 Шойгун

    7 9 Отговор
    И този ли е чист руснак?

    Коментиран от #44, #45

    18:45 25.11.2025

  • 42 Пара Докс

    6 8 Отговор
    След като западът е разпалил и е искал да има война вие защо им угодихте като преминахте границите с танковете си??? Така Запада получава рова което иска!?!???

    18:45 25.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Герасимов

    7 7 Отговор

    До коментар #41 от "Шойгун":

    Хайгуууууу где моя водкааааа

    18:47 25.11.2025

  • 45 Ланс

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Шойгун":

    Не а мен ми мяза на уруд.

    18:48 25.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    8 6 Отговор
    Цвилиш ли коньо, цвилиш ли над ясла празна....
    Ейййй...ама страшно противен е тоя шe6eк !!!
    Настоящий pyccкий 😄😄😄

    18:48 25.11.2025

  • 47 Плaмeн

    9 8 Отговор
    Във всеки договор има секретна клауза .
    САЩ и Китай ще си разделят ,,Матушката" , а на Путя ще оставят кРИМска Империйка + Бомбас .

    Коментиран от #58

    18:48 25.11.2025

  • 48 Биокомар

    4 7 Отговор
    Нали запична СВО то заради американските лаборатории и бази!Как се завъртя палачинката!Вече сме приятели!

    18:49 25.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ВСУ ПОБЕДА

    11 8 Отговор

    До коментар #40 от "Абе кой Киев наистина клекна":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #73

    18:52 25.11.2025

  • 51 Някой

    6 6 Отговор
    помни ли,кога точно европейците станаха лоши?И кога САЩ,добри!

    18:52 25.11.2025

  • 52 Критик

    14 7 Отговор
    Демагогията на Лавров е пословична...

    18:53 25.11.2025

  • 53 Шрьодер

    5 2 Отговор
    Швабите бяха много хубави,когато Меркел правеше потици!

    18:54 25.11.2025

  • 54 Дон Дони

    9 7 Отговор
    Като не искат мир да воюват, без подкрепата на САЩ до две години ще изгубят половината си територия! Надяването демократите да се върнат на власт едва ли ще ги спаси, защото след три години не са ясни изборите в САЩ!

    18:54 25.11.2025

  • 55 2020 Бай Дън

    6 6 Отговор
    обърка плановете на Краснов и Вова!

    18:55 25.11.2025

  • 56 Pyccкий Карлик

    8 9 Отговор
    Лавров....
    Първата успешна кръстоска между человек и кон 😁

    Коментиран от #83

    18:57 25.11.2025

  • 57 4487

    10 3 Отговор
    Хайде пак подкрепяйте тази измет"Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град", съобщи Нова тв.

    По случая са арестувани трима украински граждани."

    18:57 25.11.2025

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    9 8 Отговор

    До коментар #47 от "Плaмeн":

    На Китай не са нужни територии, а пазари. Същото се отнася за САЩ. Делба ще има, но друга. За САЩ Канада, Гренландия и Близкия изток. За Китай Тайван и Африка. За РФ бившите съветски републики и възможно Финландия. За Европа на геврека дупката. За нас украинските репарации и заеми, за които сме поръчители.
    И никой няма да ни пита, какви са ни предпочитанията.

    Коментиран от #64, #68, #69

    18:57 25.11.2025

  • 59 Украйна се е съгласила по

    5 2 Отговор
    споразумението, предложено от администрацията на Доналд Тръмп, за да спре почти четиригодишния Руско - Украински конфликт. Това е било съобщено днес от Американски служител пред CBS News. Според него, както и според секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, страните са постигнали "общо разбирателство" по предложението, но някои детайли все още предстои да бъдат финализирани. "Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Някои дребни детайли трябва да бъдат уредени, но те се съгласиха", казал Американският служител, според източника. Промяната на мирното споразумение от Европейските лидери било много добро, но Украйна е преценила за по изгодно и искала да подпише мирното споразумение по първоначалния проект на Тръмп. Новината идва по време на престоя на Американския генерал Дан Дрискол в Абу Даби, където се е срещнал с Руски официални лица, съобщили двама Американски служители и двама Дипломатически източници пред CBS News.

    19:06 25.11.2025

  • 60 Лавров

    4 9 Отговор
    много е изкуфял. Трябва в света да се сложи граница да бъдеш политик, министър, президент и т.н. Най- добре е 60 години, след това си изхабен от живота. А и е важна мандатността за демокрацията. Най- добре е по един мандат, за да дават път на новите поколения.

    19:08 25.11.2025

  • 61 Пенсионер 69 годишен

    10 4 Отговор
    "Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град", съобщи Нова тв.

    По случая са арестувани трима украински граждани."

    Поредната жертва на украинските варвари!

    19:12 25.11.2025

  • 62 Истината

    2 2 Отговор
    АЛяска никога не е продавана на САЩ, дадена е за 6-7 млн долара на онова време но само за отсрочка от 100години от АЛександър 2, но дефакто е продадена и дадена от Ленин който след като анулирал всички договри свъразни с Руската империя то СССР дефакто нямало нито основание нито правно да си поиска или да си върне Аляска

    19:16 25.11.2025

  • 63 Лавров

    8 3 Отговор
    Ние предпочитаме дипломацията. Затова започнахме най-кръвопроливната и най-разрушителната война в Европа след края на ВСВ. Абе големи майтапчии сме.

    19:21 25.11.2025

  • 64 Големи

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":

    Пенсионерски фантазии

    19:24 25.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ауууу

    2 3 Отговор
    И на вас нищо не ви отърва м а и ка ви да е ба пяните руснаци целия свят страда като искате войни вземете и се изпотрепайте сами.

    19:26 25.11.2025

  • 67 БЕЗПОЛЕЗНО Е , ТЕ СА НЕПРОБИВАЕМИ

    3 7 Отговор
    ЛАВРОВ СЕ ОПИТВА ДА ВРАЗУМВА ДЕКРАДИРАЛИ МАЛОУМНИЦИ ОТ ФАШИСКИ ТИП !!!
    ТЕ НЕ САМО СИ ПРОТИВОРЕЧАТ , ТЕ СЕ ОТМЯТАТ , МЯТАТАТ , ЛЪЖАТ, ЦИНИЧНО ЛИЦЕМЕРЯТ , И ТО НЕ ОТ САЕГА ,НЕ ОТ ВЧЕРА!! ТЕСТОТО ИМ ТАКОВА , ПРИРОДАТА ИМ ТАКАВА !!! ВИДЯХМЕ ГИ , РАЗБРАХМЕ ГИ ЩО ЗА
    ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА СА , СВЕТА СЪЩО , И ТО ЗАРАДИ ТАЗИ ВОЙНА , ТОТАЛНО РАЗКРИХА СЕБЕ СИ ,. БЯХМЕ ЗАБЛУДЕНИ , ИМАХМЕ ГИ ЕДВА ЛИ НЕ ЗА ЕТАЛОН, А ТО ТОТАЛНО РАЗОЧАРОВАНИЕ , ЖАЛКИ ПРИМАТИ В ЛЪСКАВА ОПАКОВКА !! БЕЗДЪННА ПРОСТОТИЯ , НЕВЕЖШЕСТВО , БЕЗГРАНИЧНО ЛИЦЕМЕРИЕ ,ЦИНИЗЪМ , И ТОТАЛЕН НЕПУКИЗЪМ ОТ САМОИЗЛАГАЦИЯТА ОТ ДЕЙСТВИЯ И ПАПАГАЛЩИНА!!! , НЕОЧАКВАН УЖАС НА ИЗВРАТЕНОСТ И БЕЗДАРИЕ!!!
    ТАКА ,ЧЕ НИКАКВИ УСИЛИЯ НЯМА ДА ГИ ВРАЗУМЯТ11

    Коментиран от #72

    19:27 25.11.2025

  • 68 Чиба, съветска мумио !

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":

    Къде слагаш жужето РФ при големите ?!

    19:29 25.11.2025

  • 69 Наскоро Тръмп се среща с

    1 7 Отговор

    До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":

    китайския президент и има негласна договорка - САЩ, Русия и Китай да правят общ бизнес с общи интереси и да си помагат взаимно, така, че и трите държави да са доволни и удовлетворени.

    19:35 25.11.2025

  • 70 7568

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Наистина ли така мислиш?А кой започна тая война и с каква цел?С цел заграбване.Само това знаят руснаzите, вместо да си оправят икономиката.Всички ползвате западни технологии, а грачите срещу Запада.

    19:42 25.11.2025

  • 71 Абе

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Карай бе":

    То макрая и на наркомана и на евроястребите тва ще им остане,за 3 те дни утехата:))))

    19:47 25.11.2025

  • 72 ТАКИВА

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "БЕЗПОЛЕЗНО Е , ТЕ СА НЕПРОБИВАЕМИ":

    СА РУСНАЦИТЕ.КАКВОТО И ДА ПРАВИШ, НЕ МОЖЕШ ДА ГИ ВРАЗУМИШ.

    19:47 25.11.2025

  • 73 Ами

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "ВСУ ПОБЕДА":

    Все такъв да им е успехът:))),то така само тва за 3 те дни ще им остане на бандерите:))))

    19:49 25.11.2025

  • 74 Я па тоя

    1 1 Отговор
    Марш бе.

    20:08 25.11.2025

  • 75 Сърп

    3 1 Отговор
    Дий коньо, дий.

    20:12 25.11.2025

  • 76 Вече е ясно !

    3 0 Отговор
    Планът от 28 точки, подготвен от руския представител Кирил Дмитриев и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, не е ултиматум, както изглеждаше първоначално, а по-скоро първият предметен документ от поредица документи, който ще бъде изхвърлен в коша за боклук .

    Коментиран от #87

    20:16 25.11.2025

  • 77 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Диванен стратег":

    Апатисит@р.

    20:22 25.11.2025

  • 78 Шекел Мошещайн

    3 2 Отговор
    Бати грозната физиономия!Тъкмо седнах да вечерям и ми излезна този.Вече ми се отяде...

    Коментиран от #81

    20:25 25.11.2025

  • 79 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кой ли е по- важен за Америка":

    За русия най важен е кобзон, той прибира всичко.
    путин и лавров само гледат и се чудят кой от кой балкон ще падне.

    20:33 25.11.2025

  • 80 ХА ХА Д. Г. Д.

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Понимайш.

    20:35 25.11.2025

  • 81 тиквенсониада

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Шекел Мошещайн":

    И защо ти е да ядеш ? Спестявай от храна ! Можеш го.......

    20:52 25.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 не съм сигурен

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Pyccкий Карлик":

    в Русия от1927 г има институт за кръстоска менду орангутани и хора и доста жени са осеменени от маймуни.Някои с радост други по принуда Защото на съвременния руснак не му трябвало да мисли а да има яки крайници ТО и затова така им изглеждат дипломатите малко като...

    21:19 25.11.2025

  • 84 до ном 1 глупак

    1 1 Отговор
    Всички избягаха и оставиха старите хора! Как да ги убиват? Става въпрос за рус атомни централи в украина! Естествено Русия ще ги върне!

    21:21 25.11.2025

  • 85 Тити

    2 1 Отговор
    Лавров е боклук.

    21:29 25.11.2025

  • 86 !!!?

    1 1 Отговор
    Зеленски каза на Тръмп, че е съгласен с плана за "Капитулацията на Украйна" а коня на Кремъл се чуди какво става...и Копейките го хвалят като велик "дипломат" !!!

    21:51 25.11.2025

  • 87 Теб пък кво те бърка

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вече е ясно !":

    номера е войната да върви до пълно приключване и падане от едната страна на колене и със сълзи на очи да моли за милост. Абе шоу да има и бизнеса с оръжие и кражба парите на хората да върви, те това е истината. Колкото повече убити и дълга война повече кървав бизнес и повече откраднати пари от джоба на трудещите се хора в ЕС.

    22:12 25.11.2025

