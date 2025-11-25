Лавров критикува противоречивата позиция на Зеленски и Европа по украинския конфликт

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления относно американския план за прекратяване на конфликта в Украйна. „Случват се прекалено много непонятни неща“, каза той в интервю за YouTube канала на асоциацията „Френско-руски диалог“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Лавров посочи, че докато Зеленски в Истанбул заявява готовност да обсъди плана и да съгласува някои формулировки, неговите представители, включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН, твърдят обратното. „Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че дипломатическото уреждане е за предпочитане“, добави той.
Руският министър напомни, че срещата в Аляска е била подготвена чрез визитата на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва с конкретни указания от Доналд Тръмп. Уиткоф е донесъл параметри, отразяващи принципния подход на Москва, насочен към премахване на основните причини за конфликта.
Лавров подчерта, че стремежът на Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но всички досегашни примери на „спрени конфликти“ не са решавали коренните проблеми. „За дългосрочно разрешаване са необходими много по-трудоемки, търпеливи и неприбързани инициативи“, каза той.
Руският първи дипломат също така критикува Европа за зависимостта ѝ от САЩ по въпроси на сигурността и външната политика. Той заяви, че Европа винаги е демонстрирала „фалшива доброжелателност“ към Русия, като примери са Минските споразумения и действията на Франция. Лавров смята, че усмивките и прегръдките на европейските лидери преди украинската криза са били само игра и всъщност Европа е желала „зло и нещастия“ на Русия.
Той добави, че опитите на европейските лидери да предскажат крах на руската икономика и въстание на народа „показват репутацията на Европа, спечелена през 500 години, когато големите беди произтичаха именно от тези държави“.
Лавров критикува и позицията на президента на Финландия Александър Стуб, като отбеляза, че десетилетията на неутралитет не са премахнали „нацистките кълнове“ в страната, и посочи, че отношенията между граничните региони на Финландия и Русия, които преди са били приятелски, са били „изтрити за една нощ“.
В заключение, руският министър заяви, че конфликтът в Украйна е сплотил руското общество. „Войната, която Западът разпали срещу нас чрез Украйна, сплоти нашия народ и ни позволи да се очистим от онези, които бяха неискрени в отношенията си с родината“, отбеляза Лавров, цитирайки президента Владимир Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карай бе
Коментиран от #40, #71
18:19 25.11.2025
2 Сандо
Коментиран от #10, #70
18:20 25.11.2025
3 Ами
Коментиран от #27
18:20 25.11.2025
4 Диванен стратег
Коментиран от #9, #77
18:24 25.11.2025
5 Русия е агресор
18:24 25.11.2025
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18, #80
18:24 25.11.2025
7 Ето
Коментиран от #14
18:25 25.11.2025
8 Интелект и уравновесеност
18:25 25.11.2025
9 Кой ли е по- важен за Америка
До коментар #4 от "Диванен стратег":Русия или 404?
Коментиран от #79
18:27 25.11.2025
10 Да бе иzkукуригляк
До коментар #2 от "Сандо":Във външният нужник на всеки руснак се крие западняк, който го дебне да му окраде ресурсите
18:27 25.11.2025
11 Факт
Проруските вувузели в България, които преди 4 години прогнозираха „Киев за 3 дни“, отново наизкачаха за пропагандна победа, на фона на неспособността на руската армия да превземе поне една украинска област. Русия вписа в конституцията си 4 украински области и не е превзела на 100% нито една (даже и Луганска). Молят САЩ за помощ, за да придобият поне Донбас (Луганска и Донецка област), а напълно забравиха, че са вписали в конституцията си за руски Херсонска и Запоржка области.
Това след 4 години война, 1,2 милиона души загуби, унищожено повече от 50% от модерното въоръжение, около 400 млрд. долара конфискувани и съсипана икономика...
Така, според пропагандистите, изглежда „пАбедата“. 😂
18:27 25.11.2025
12 Швейк
18:27 25.11.2025
13 Лавров, Лавров.....
18:28 25.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лошадь
18:29 25.11.2025
16 Pyccкий Карлик
Абе почнал си война или побеждавай или срамежливо си мълчи и прибирай домой. Четири Года гледаме и слушаме ру3ки про3дотии и лигавщини.
Дайте да хвърлим на Украйна още 157млрд и да свършва вече с Рассията.
18:29 25.11.2025
17 Браво на Лавров!
18:30 25.11.2025
18 АТЛАНТИК
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Докато обявения за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК кремълски сатрап не бъде пратен в Хага, мир нема да има.
18:30 25.11.2025
19 стоян
18:30 25.11.2025
20 Некрасов
18:31 25.11.2025
21 Русия е агресор
18:31 25.11.2025
22 Така ще гледаш.
Така,така...
18:33 25.11.2025
23 Абе нали
18:34 25.11.2025
24 Плaмeн
18:35 25.11.2025
25 Уморените коне
18:35 25.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Шопо
До коментар #3 от "Ами":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #30, #37
18:35 25.11.2025
28 Pyccкий Карлик
Конфикта е както украински така и руски !!!
В Кремъл са държат така сякаш на фронта и в Русия не умират по хиляда руснака на ден, а войната не е в Русия а в Гваделупа. По-големи идьоти от руснаците няма.
Пълни фашисти 👎
18:36 25.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хамас
18:38 25.11.2025
32 Умрял кон
18:38 25.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дедо Иван
18:39 25.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бен Вафлек
Безсрамен лъжец.
18:41 25.11.2025
37 Кретень
До коментар #27 от "Шопо":Друго не знаеш ли?
18:42 25.11.2025
38 Мирен план
18:43 25.11.2025
39 Лавро кентавро
18:43 25.11.2025
40 Абе кой Киев наистина клекна
До коментар #1 от "Карай бе":за горе-долу толкова дни и Истанбулския договор за мир бе вече почти подписан! Не знаеш ли?
Но Миролюбците пратиха Джонсъна! И останалото го виждаме. А те и се гордеят с това???!!!
Коментиран от #43, #50
18:43 25.11.2025
41 Шойгун
Коментиран от #44, #45
18:45 25.11.2025
42 Пара Докс
18:45 25.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Герасимов
До коментар #41 от "Шойгун":Хайгуууууу где моя водкааааа
18:47 25.11.2025
45 Ланс
До коментар #41 от "Шойгун":Не а мен ми мяза на уруд.
18:48 25.11.2025
46 Pyccкий Карлик
Ейййй...ама страшно противен е тоя шe6eк !!!
Настоящий pyccкий 😄😄😄
18:48 25.11.2025
47 Плaмeн
САЩ и Китай ще си разделят ,,Матушката" , а на Путя ще оставят кРИМска Империйка + Бомбас .
Коментиран от #58
18:48 25.11.2025
48 Биокомар
18:49 25.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ВСУ ПОБЕДА
До коментар #40 от "Абе кой Киев наистина клекна":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #73
18:52 25.11.2025
51 Някой
18:52 25.11.2025
52 Критик
18:53 25.11.2025
53 Шрьодер
18:54 25.11.2025
54 Дон Дони
18:54 25.11.2025
55 2020 Бай Дън
18:55 25.11.2025
56 Pyccкий Карлик
Първата успешна кръстоска между человек и кон 😁
Коментиран от #83
18:57 25.11.2025
57 4487
По случая са арестувани трима украински граждани."
18:57 25.11.2025
58 Пенсионер 69 годишен
До коментар #47 от "Плaмeн":На Китай не са нужни територии, а пазари. Същото се отнася за САЩ. Делба ще има, но друга. За САЩ Канада, Гренландия и Близкия изток. За Китай Тайван и Африка. За РФ бившите съветски републики и възможно Финландия. За Европа на геврека дупката. За нас украинските репарации и заеми, за които сме поръчители.
И никой няма да ни пита, какви са ни предпочитанията.
Коментиран от #64, #68, #69
18:57 25.11.2025
59 Украйна се е съгласила по
19:06 25.11.2025
60 Лавров
19:08 25.11.2025
61 Пенсионер 69 годишен
По случая са арестувани трима украински граждани."
Поредната жертва на украинските варвари!
19:12 25.11.2025
62 Истината
19:16 25.11.2025
63 Лавров
19:21 25.11.2025
64 Големи
До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":Пенсионерски фантазии
19:24 25.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ауууу
19:26 25.11.2025
67 БЕЗПОЛЕЗНО Е , ТЕ СА НЕПРОБИВАЕМИ
ТЕ НЕ САМО СИ ПРОТИВОРЕЧАТ , ТЕ СЕ ОТМЯТАТ , МЯТАТАТ , ЛЪЖАТ, ЦИНИЧНО ЛИЦЕМЕРЯТ , И ТО НЕ ОТ САЕГА ,НЕ ОТ ВЧЕРА!! ТЕСТОТО ИМ ТАКОВА , ПРИРОДАТА ИМ ТАКАВА !!! ВИДЯХМЕ ГИ , РАЗБРАХМЕ ГИ ЩО ЗА
ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА СА , СВЕТА СЪЩО , И ТО ЗАРАДИ ТАЗИ ВОЙНА , ТОТАЛНО РАЗКРИХА СЕБЕ СИ ,. БЯХМЕ ЗАБЛУДЕНИ , ИМАХМЕ ГИ ЕДВА ЛИ НЕ ЗА ЕТАЛОН, А ТО ТОТАЛНО РАЗОЧАРОВАНИЕ , ЖАЛКИ ПРИМАТИ В ЛЪСКАВА ОПАКОВКА !! БЕЗДЪННА ПРОСТОТИЯ , НЕВЕЖШЕСТВО , БЕЗГРАНИЧНО ЛИЦЕМЕРИЕ ,ЦИНИЗЪМ , И ТОТАЛЕН НЕПУКИЗЪМ ОТ САМОИЗЛАГАЦИЯТА ОТ ДЕЙСТВИЯ И ПАПАГАЛЩИНА!!! , НЕОЧАКВАН УЖАС НА ИЗВРАТЕНОСТ И БЕЗДАРИЕ!!!
ТАКА ,ЧЕ НИКАКВИ УСИЛИЯ НЯМА ДА ГИ ВРАЗУМЯТ11
Коментиран от #72
19:27 25.11.2025
68 Чиба, съветска мумио !
До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":Къде слагаш жужето РФ при големите ?!
19:29 25.11.2025
69 Наскоро Тръмп се среща с
До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":китайския президент и има негласна договорка - САЩ, Русия и Китай да правят общ бизнес с общи интереси и да си помагат взаимно, така, че и трите държави да са доволни и удовлетворени.
19:35 25.11.2025
70 7568
До коментар #2 от "Сандо":Наистина ли така мислиш?А кой започна тая война и с каква цел?С цел заграбване.Само това знаят руснаzите, вместо да си оправят икономиката.Всички ползвате западни технологии, а грачите срещу Запада.
19:42 25.11.2025
71 Абе
До коментар #1 от "Карай бе":То макрая и на наркомана и на евроястребите тва ще им остане,за 3 те дни утехата:))))
19:47 25.11.2025
72 ТАКИВА
До коментар #67 от "БЕЗПОЛЕЗНО Е , ТЕ СА НЕПРОБИВАЕМИ":СА РУСНАЦИТЕ.КАКВОТО И ДА ПРАВИШ, НЕ МОЖЕШ ДА ГИ ВРАЗУМИШ.
19:47 25.11.2025
73 Ами
До коментар #50 от "ВСУ ПОБЕДА":Все такъв да им е успехът:))),то така само тва за 3 те дни ще им остане на бандерите:))))
19:49 25.11.2025
74 Я па тоя
20:08 25.11.2025
75 Сърп
20:12 25.11.2025
76 Вече е ясно !
Коментиран от #87
20:16 25.11.2025
77 ХА ХА
До коментар #4 от "Диванен стратег":Апатисит@р.
20:22 25.11.2025
78 Шекел Мошещайн
Коментиран от #81
20:25 25.11.2025
79 ХА ХА
До коментар #9 от "Кой ли е по- важен за Америка":За русия най важен е кобзон, той прибира всичко.
путин и лавров само гледат и се чудят кой от кой балкон ще падне.
20:33 25.11.2025
80 ХА ХА Д. Г. Д.
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Понимайш.
20:35 25.11.2025
81 тиквенсониада
До коментар #78 от "Шекел Мошещайн":И защо ти е да ядеш ? Спестявай от храна ! Можеш го.......
20:52 25.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 не съм сигурен
До коментар #56 от "Pyccкий Карлик":в Русия от1927 г има институт за кръстоска менду орангутани и хора и доста жени са осеменени от маймуни.Някои с радост други по принуда Защото на съвременния руснак не му трябвало да мисли а да има яки крайници ТО и затова така им изглеждат дипломатите малко като...
21:19 25.11.2025
84 до ном 1 глупак
21:21 25.11.2025
85 Тити
21:29 25.11.2025
86 !!!?
21:51 25.11.2025
87 Теб пък кво те бърка
До коментар #76 от "Вече е ясно !":номера е войната да върви до пълно приключване и падане от едната страна на колене и със сълзи на очи да моли за милост. Абе шоу да има и бизнеса с оръжие и кражба парите на хората да върви, те това е истината. Колкото повече убити и дълга война повече кървав бизнес и повече откраднати пари от джоба на трудещите се хора в ЕС.
22:12 25.11.2025