Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления относно американския план за прекратяване на конфликта в Украйна. „Случват се прекалено много непонятни неща“, каза той в интервю за YouTube канала на асоциацията „Френско-руски диалог“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Лавров посочи, че докато Зеленски в Истанбул заявява готовност да обсъди плана и да съгласува някои формулировки, неговите представители, включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН, твърдят обратното. „Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че дипломатическото уреждане е за предпочитане“, добави той.

Руският министър напомни, че срещата в Аляска е била подготвена чрез визитата на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва с конкретни указания от Доналд Тръмп. Уиткоф е донесъл параметри, отразяващи принципния подход на Москва, насочен към премахване на основните причини за конфликта.

Лавров подчерта, че стремежът на Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но всички досегашни примери на „спрени конфликти“ не са решавали коренните проблеми. „За дългосрочно разрешаване са необходими много по-трудоемки, търпеливи и неприбързани инициативи“, каза той.

Руският първи дипломат също така критикува Европа за зависимостта ѝ от САЩ по въпроси на сигурността и външната политика. Той заяви, че Европа винаги е демонстрирала „фалшива доброжелателност“ към Русия, като примери са Минските споразумения и действията на Франция. Лавров смята, че усмивките и прегръдките на европейските лидери преди украинската криза са били само игра и всъщност Европа е желала „зло и нещастия“ на Русия.

Той добави, че опитите на европейските лидери да предскажат крах на руската икономика и въстание на народа „показват репутацията на Европа, спечелена през 500 години, когато големите беди произтичаха именно от тези държави“.

Лавров критикува и позицията на президента на Финландия Александър Стуб, като отбеляза, че десетилетията на неутралитет не са премахнали „нацистките кълнове“ в страната, и посочи, че отношенията между граничните региони на Финландия и Русия, които преди са били приятелски, са били „изтрити за една нощ“.

В заключение, руският министър заяви, че конфликтът в Украйна е сплотил руското общество. „Войната, която Западът разпали срещу нас чрез Украйна, сплоти нашия народ и ни позволи да се очистим от онези, които бяха неискрени в отношенията си с родината“, отбеляза Лавров, цитирайки президента Владимир Путин.