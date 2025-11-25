Европейският парламент критикува Унгария за системни нарушения на върховенството на правото

Европейският парламент (ЕП) прие втория си междинен доклад относно системните нарушения на ценностите на Европейския съюз от страна на Унгария. Докладът беше одобрен с 415 гласа „за“, 193 „против“ и 28 „въздържал се“ и обхваща всички 12 области, които предизвикват сериозна загриженост, включително функционирането на избирателната система, независимостта на съдебната власт и корупцията, предава БТА.
ЕП призова Съвета на ЕС да установи „явен риск от сериозно нарушение на ценностите на ЕС“ и да премине към следващия етап по член 7, параграф 1 от Договора за ЕС, което в крайна сметка може да доведе до ограничаване на правото на глас на Унгария в Съвета. Докладът отбелязва, че унгарският Върховен съд преразглежда решения на Съда на ЕС преди тяхното прилагане, а системният отказ на Унгария да изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека поставя под риск доверието и финансирането от ЕС.
Евродепутатите изразяват тревога от връзката между корупцията и честността на изборите, клиентелистките мрежи и препятствията пред антикорупционния орган, което застрашава правилното разпределение на европейски средства. Те критикуват Европейската комисия за освобождаването на средства от кохезионните фондове без гаранции за крайните получатели, включително организации на гражданското общество.
Докладът подчертава, че от началото на процедурата по член 7 през 2018 г. ситуацията в Унгария се е влошила значително. Продължаващото незачитане на демократичните стандарти, правата на човека, свободата на медиите и независимостта на съдебната власт представлява заплаха за страната и за целия ЕС. Евродепутатите настояват за официални препоръки и преминаване към следващите стъпки по член 7.
Използване на изкуствен интелект за политическо влияние
В доклада се посочва, че Унгария използва немаркирано политическо съдържание, генерирано с ИИ, за изборите през 2026 г., включително фалшиви видеа, свързани с управляващата партия. Това представлява риск за честността на изборите и може да наруши европейското и националното законодателство. Евродепутатите настояват за засилени наблюдателни мисии на ОССЕ.
Медийният пейзаж също е проблемен: предприемачи близки до властта контролират повечето медии, а независими вестници и медии са закрити или подчинини на правителството. Според „Репортери без граници“ партията ФИДЕС контролира вече 80% от медийния пазар в страната.
Конкретни заключения и препоръки
Парламентът предупреждава, че Унгария се превръща в „хибриден режим на избирателна автокрация“. Евродепутатите осъждат повтарящата се употреба на правото на вето като инструмент за натиск, трансакционното използване на бюджетни средства и заобикалянето на Регламента за условност.
Докладчиците критикуват и намерението на Виктор Орбан да пътува до Москва за среща с президента Владимир Путин. ЕП очаква резултатите от разследването за предполагаем унгарски шпионаж в институциите на ЕС, като настоява за конкретни последствия за отговорните лица, включително комисар Оливер Вархей.
1 ?????
В Унгария има системни нарушения на върховенството на правото.
А в Румъния която отмени президентските избори щото спечели неправилният кандидат. всичко е ОК.
Що така бе умни и красиви?
Или тва е друго?
Коментиран от #22
19:02 25.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
19:03 25.11.2025
3 Трябва
19:03 25.11.2025
4 ТОВА ЕС Е ПЪЛНА
19:03 25.11.2025
5 Тези са бетер
19:04 25.11.2025
6 ха ха
19:05 25.11.2025
7 Точно обратната
19:05 25.11.2025
8 КРИТИКУВАНАТА УНГАРИЯ
19:07 25.11.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
19:08 25.11.2025
10 Тази вещица +
19:11 25.11.2025
11 Леголас
19:14 25.11.2025
12 Тракиец 🇺🇦
19:14 25.11.2025
14 Един
19:15 25.11.2025
15 Ние също берем горчивите плодове
19:15 25.11.2025
16 ха ха ха ....
Явно никой не ги тръска за джанки .
19:15 25.11.2025
17 абсолютни
19:16 25.11.2025
20 атлантиците там са в
Спомнете си анулираните президентски избори в Румъния . Машинациите в Молдова .
Манипулираните избори във Франция .....
19:18 25.11.2025
21 Истината
19:19 25.11.2025
22 Тракиец 🇺🇦
До коментар #1 от "?????":В БЪЛГАРИЯ ОТМЕНЯТ РЕФЕРЕНДУМИТЕ И СУСПЕНДИРАТ ДЕМОКРАЦИЯТА - НЯМА ПРОБЛЕМ,В ГРУЗИЯ ОПОЗИЦИЯТА ПОДГОТВЯ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ- НЯМА ПРОБЛЕМ,В РУМЪНИЯ ПРЕМАХВАТ ЗАКОННО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ И АНУЛИРАТ ИЗБОРИТЕ ДОКАТО ЗАБРАНЯВАТ НА ЧОВЕКА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ОТНОВО- НЯМА ПРОБЛЕМ,В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, ФРАНЦИЯ БЕЛГИЯ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ ДАНИЯ ШВЕЦИЯ И В ЦЯЛА ЕВРОПА ВЛАСТВАТ МРЕЖИТЕ НА СОРОС И ВСИЧКИ НЕГОВИ ТЕРОРИСТИЧНИ КЛЕТКИ КАТО ТЕРОРИСТИ ОТ АНТИФА -НЯМА ПРОБЛЕМ,ЕВРОПА Е ЗАВЛАДЯНА ОТ НЕ+ГРИ АФРИКАНЦИ И АРАБИ КООТО УНИЩОЖАВАТ РАСОВО ЕВРОПА НЯМА ПРОБЛЕМ,,,,,,,НО УНГАРИЯ ЧЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛА ДА СЕ ЗАЩИТИ И САМОСЪХРАНИ ----- ОООО ИМА ПРОБЛЕМ ТЕ НАРУШАВАТ ПРАВОТО И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО ....КОЛКО СА ЖА+ЛКИ БАБИТЕ И ДЯДОВЦИТЕ СОДОМИСТИ ОТ ЕС
19:20 25.11.2025
23 Милен
Коментиран от #33
19:21 25.11.2025
24 долу ес
19:21 25.11.2025
25 Азззззззз
19:23 25.11.2025
26 селяк
19:32 25.11.2025
27 Деций
20:07 25.11.2025
28 Бизнес инсайдър
20:13 25.11.2025
29 ше ги видим ек,
"И всичко стана на пух и прах!"
20:16 25.11.2025
30 тая на снимката нещо си е
20:20 25.11.2025
31 Перо
20:23 25.11.2025
32 Браво на Унгария
20:27 25.11.2025
33 тя ,Урсула танкове
До коментар #23 от "Милен":ще намери,ама акъл не и достига,да знае къде да ги прати..🤣🤣🤣И едва ли може сама да вземе някакво решение,трябва да и се нареди отнякъде...🤣🤣🤣И ако евентуално не сбърка държавата(гинеколожка и география?!?!?)...да праща танковете...с място за бременни жени...Това самата тя го измисли,докато беше военен министър на Германия...Пълен капацитет,не може да и се отрече...🤣🤣🤣
20:29 25.11.2025
36 Ха ха ха
Коментиран от #37
22:13 25.11.2025
37 Анубис
До коментар #36 от "Ха ха ха":Той супа, а ние .ура....
23:12 25.11.2025