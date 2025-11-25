Новини
Европейският парламент критикува Унгария за системни нарушения на върховенството на правото

25 Ноември, 2025 18:56

Докладът предупреждава за хибриден режим и използване на ИИ за политическо влияние преди изборите през 2026 г.

Европейският парламент критикува Унгария за системни нарушения на върховенството на правото - 1
Снимкa: БГНЕС
Европейският парламент (ЕП) прие втория си междинен доклад относно системните нарушения на ценностите на Европейския съюз от страна на Унгария. Докладът беше одобрен с 415 гласа „за“, 193 „против“ и 28 „въздържал се“ и обхваща всички 12 области, които предизвикват сериозна загриженост, включително функционирането на избирателната система, независимостта на съдебната власт и корупцията, предава БТА.

ЕП призова Съвета на ЕС да установи „явен риск от сериозно нарушение на ценностите на ЕС“ и да премине към следващия етап по член 7, параграф 1 от Договора за ЕС, което в крайна сметка може да доведе до ограничаване на правото на глас на Унгария в Съвета. Докладът отбелязва, че унгарският Върховен съд преразглежда решения на Съда на ЕС преди тяхното прилагане, а системният отказ на Унгария да изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека поставя под риск доверието и финансирането от ЕС.

Евродепутатите изразяват тревога от връзката между корупцията и честността на изборите, клиентелистките мрежи и препятствията пред антикорупционния орган, което застрашава правилното разпределение на европейски средства. Те критикуват Европейската комисия за освобождаването на средства от кохезионните фондове без гаранции за крайните получатели, включително организации на гражданското общество.

Докладът подчертава, че от началото на процедурата по член 7 през 2018 г. ситуацията в Унгария се е влошила значително. Продължаващото незачитане на демократичните стандарти, правата на човека, свободата на медиите и независимостта на съдебната власт представлява заплаха за страната и за целия ЕС. Евродепутатите настояват за официални препоръки и преминаване към следващите стъпки по член 7.

Използване на изкуствен интелект за политическо влияние

В доклада се посочва, че Унгария използва немаркирано политическо съдържание, генерирано с ИИ, за изборите през 2026 г., включително фалшиви видеа, свързани с управляващата партия. Това представлява риск за честността на изборите и може да наруши европейското и националното законодателство. Евродепутатите настояват за засилени наблюдателни мисии на ОССЕ.

Медийният пейзаж също е проблемен: предприемачи близки до властта контролират повечето медии, а независими вестници и медии са закрити или подчинини на правителството. Според „Репортери без граници“ партията ФИДЕС контролира вече 80% от медийния пазар в страната.

Конкретни заключения и препоръки

Парламентът предупреждава, че Унгария се превръща в „хибриден режим на избирателна автокрация“. Евродепутатите осъждат повтарящата се употреба на правото на вето като инструмент за натиск, трансакционното използване на бюджетни средства и заобикалянето на Регламента за условност.

Докладчиците критикуват и намерението на Виктор Орбан да пътува до Москва за среща с президента Владимир Путин. ЕП очаква резултатите от разследването за предполагаем унгарски шпионаж в институциите на ЕС, като настоява за конкретни последствия за отговорните лица, включително комисар Оливер Вархей.


Унгария
