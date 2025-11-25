Стармър готов да преговаря с ЕС за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи

Британският премиер Кийр Стармър заяви на срещата на „Коалицията на желаещите“, че Лондон е „готов да преговаря“ с Европейския съюз за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна, като се използва стойността на замразените руски активи, цитира „Ройтерс“, предава News.bg.

„Това е най-добрият начин да покажем на Путин, че трябва да преговаря, вместо да се опитва да ни надмине, и това е най-добрият начин да бъдем готови да подкрепим Украйна във война или в мир“, заяви Стармър пред лидерите на Франция, Германия и други европейски държави по време на виртуалната среща.

Той отбеляза, че екипи на ЕС работят „денонощно“ по финансирането и очаква лидерите на Съюза да разгледат предложенията през следващите седмици, където вече се постига напредък.

Украйна сигнализира подкрепа за рамката на мирното споразумение с Русия, но подчерта, че чувствителните въпроси трябва да бъдат обсъдени на среща между президента Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.