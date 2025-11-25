Стармър готов да преговаря с ЕС за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи

Британският премиер Кийр Стармър заяви на срещата на „Коалицията на желаещите“, че Лондон е „готов да преговаря“ с Европейския съюз за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна, като се използва стойността на замразените руски активи, цитира „Ройтерс“, предава News.bg.
„Това е най-добрият начин да покажем на Путин, че трябва да преговаря, вместо да се опитва да ни надмине, и това е най-добрият начин да бъдем готови да подкрепим Украйна във война или в мир“, заяви Стармър пред лидерите на Франция, Германия и други европейски държави по време на виртуалната среща.
Той отбеляза, че екипи на ЕС работят „денонощно“ по финансирането и очаква лидерите на Съюза да разгледат предложенията през следващите седмици, където вече се постига напредък.
Украйна сигнализира подкрепа за рамката на мирното споразумение с Русия, но подчерта, че чувствителните въпроси трябва да бъдат обсъдени на среща между президента Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДЕЦАТА МУ НА ТОЗИ
Коментиран от #19
19:26 25.11.2025
2 С чужда пита
Коментиран от #64
19:27 25.11.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #51
19:28 25.11.2025
4 Кубински ром
Коментиран от #14
19:29 25.11.2025
5 Бре че
19:29 25.11.2025
6 мдаааа
Коментиран от #18
19:29 25.11.2025
7 име
Коментиран от #13
19:30 25.11.2025
8 Копейка
Коментиран от #11, #12, #34, #60
19:30 25.11.2025
9 Демонкрат
Коментиран от #15, #21
19:30 25.11.2025
10 Британия
19:30 25.11.2025
11 Гробар
До коментар #8 от "Копейка":Който краде от Мечката трябва първо да си напише завещанието.
19:31 25.11.2025
12 ами, тaпeйка
До коментар #8 от "Копейка":Далаверата ти е че Галя ти подхвърля по нещо всеки ден.
19:31 25.11.2025
13 Геро
До коментар #7 от "име":Мнението на материал от контейнера за абортни остатъци няма никакво значение.
Коментиран от #30
19:32 25.11.2025
14 Защото ромите
До коментар #4 от "Кубински ром":Са страхливци и клошари
Коментиран от #57
19:32 25.11.2025
15 Мунчо
До коментар #9 от "Демонкрат":Урсулът вече е по-богат от Мъск.
19:32 25.11.2025
16 Реално
Коментиран от #24, #26, #86
19:32 25.11.2025
17 ЩЕ ИМА МИР
Коментиран от #101
19:32 25.11.2025
18 ами да
До коментар #6 от "мдаааа":И в сводките от решенията на народния съд ще пише същото за теб!
Коментиран от #25, #41
19:32 25.11.2025
19 Брачеда ,
До коментар #1 от "ДЕЦАТА МУ НА ТОЗИ":Моли се , да не се налага Путин да "освобождава" твоите деца .
Коментиран от #35
19:32 25.11.2025
20 БОЖЕ
19:33 25.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Pyccкий Карлик
Лети за Вашингтон.
Коментиран от #31
19:33 25.11.2025
23 Уса
Коментиран от #62
19:33 25.11.2025
24 име
До коментар #16 от "Реално":Само едно ЩЕ?! постарай се, козяк, можеш повече. Искам да прочета мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
Коментиран от #27
19:34 25.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #16 от "Реално":Реално днес ТРИМА УКРО-ПИТЕЦИ са УБИЛ НАШЕ ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ‼️😡‼️
19:34 25.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
19:35 25.11.2025
29 Българин
19:35 25.11.2025
30 Геро
До коментар #13 от "Геро":Нали знаеш че мнението на от ПАдпаДЪК като теб няма никакво значение?
Коментиран от #46
19:35 25.11.2025
31 Къде ще иде
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":иначе е ходещ труп.
19:36 25.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Наскоро Тръмп се среща с
Коментиран от #42
19:37 25.11.2025
34 Доцент Дърдорий Насирийски
До коментар #8 от "Копейка":Викай за еврото Като волгин.
19:37 25.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Асен
19:38 25.11.2025
37 Русия
19:38 25.11.2025
38 Украйна се е съгласила по
19:38 25.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 мечти
Още повече със замразените активи на РФ в ЕС?
До кога Европа ще слуша британците?
Коментиран от #47
19:38 25.11.2025
41 мдаааа
До коментар #18 от "ами да":Казах ти - Времето на партийните секретари , отмина , Навсегда ...
19:39 25.11.2025
42 Владо
До коментар #33 от "Наскоро Тръмп се среща с":Това ли ти казаха да напишеш?
Коментиран от #53, #59
19:39 25.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 РЕАЛИСТ
19:40 25.11.2025
45 винсения
19:40 25.11.2025
46 Ивайло Крачунов
До коментар #30 от "Геро":Героо ,ужасно бих се изкефил на широкия ти ханш и на вече на сочните ти къукии .
19:40 25.11.2025
47 Пак аз
До коментар #40 от "мечти":Ще слушаш Урсула, Кая и британците.Ако не-към тайгата.
19:41 25.11.2025
48 РФ е един огромен КЕН eф !
Шефът на „Роснефт“ Игор Сечин най-накрая каза тихата част на глас: Русия е готова да се превърне в „ресурсна база“ за Китай, който той определи като „индустриална суперсила“.
Истината е, че тази динамика съществува от години. Русия вече функционира като суровинния придатък на Китай, доставяйки петрол, газ, въглища, дървен материал и други стоки, докато в замяна внася промишлени стоки. Изявлението на Сечин не обявява нова политика – то просто потвърждава това, което икономическите данни отдавна показват.
В опит да покаже лоялност към Пекин, Москва официално прие ролята си на младши партньор на Китай, зависим и заменим.
И въпреки всички приказки на Кремъл за „суверенитет“, нищо не разкрива асиметрията по-ясно от това да се наречеш нечия чужда ресурсна база.
Коментиран от #55, #58, #76
19:41 25.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 пешо
19:43 25.11.2025
51 Kaлпазанин
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Много смело ,няма да потъва сам я
19:43 25.11.2025
52 Тома
19:44 25.11.2025
53 Чети, чети
До коментар #42 от "Владо":пък може да дойде време и ти да го напишеш!
19:44 25.11.2025
54 дядо поп
19:44 25.11.2025
55 Атина Палада
До коментар #48 от "РФ е един огромен КЕН eф !":То се знаеше . Тръмпи и Си си поделят Рашата.
Коментиран от #73
19:44 25.11.2025
56 нннн
Наглостта на тия е безгранична.
Дори през ВСВ в нямало такива прецеденти.
19:45 25.11.2025
57 Кубински ром
До коментар #14 от "Защото ромите":Батее ,руснаците яко бият и не си поплюват ,а чеченците освен че бият и ...бат. Амиии не съм мазохист ...
Коментиран от #98
19:45 25.11.2025
58 Евреина Кобзон
До коментар #48 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Да го кажем в Прав текст..
ПУТИН Е ВАСАЛА НА КИТАЙ .
Най пропадналия и скапан Руски Лидер .
Но затова пък заслужава Аплодисменти ,
Че разби Кочината
Отвсякъде .
Коментиран от #61
19:46 25.11.2025
59 Веднага след тази среща се появи
До коментар #42 от "Владо":плана на САЩ за МИР. Ама това е политиката на големите, която малките не умеят да правят и не е разбират.
Коментиран от #67
19:47 25.11.2025
60 Пепи Волгата
До коментар #8 от "Копейка":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!
19:47 25.11.2025
61 Владо
До коментар #58 от "Евреина Кобзон":С две думи-тотален сбърканяк.
19:49 25.11.2025
62 Бизнес инсайдър
До коментар #23 от "Уса":Всеизвестно е че Старр Мъррр сигго слага дъууу Боko анна Алноо ,това някаква новина ли е ?
19:49 25.11.2025
63 демократ
19:49 25.11.2025
64 Шопо
До коментар #2 от "С чужда пита":Упорито искат трета световна война.
19:49 25.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ДОКАТО СЕ КАРАТЕ ЗА ОКРАИНА
Коментиран от #68
19:50 25.11.2025
67 Ами
До коментар #59 от "Веднага след тази среща се появи":Барел руски петрол за 35 $.И руснаците хукнаха при американците да ги спасяват. Това е.
Коментиран от #70, #71
19:53 25.11.2025
68 ФБР в САЩ не спи !
До коментар #66 от "ДОКАТО СЕ КАРАТЕ ЗА ОКРАИНА":ФБР разследва за корупция в особено големи размери Урсула, Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Гебрев.
Коментиран от #72
19:54 25.11.2025
69 Аоо
19:56 25.11.2025
70 Може и така да е, ама
До коментар #67 от "Ами":не всичко се казва на простолюдието. "Където е текло пак ще тече", където няма все си няма.
19:57 25.11.2025
71 Насакото Яката
До коментар #67 от "Ами":По добре като руснаците петрол да продаваш ,отколкото като теб ,да си продаваш г 3ааа за стотинки .
19:58 25.11.2025
72 И КАКВО ОТ ТОВА
До коментар #68 от "ФБР в САЩ не спи !":Нищо няма да се промени "ЗА ХОРАТА"
Коментиран от #74
19:58 25.11.2025
73 Ааа
До коментар #55 от "Атина Палада":Абе, плачете на своя гроб, недейте се интересува от чужди
19:59 25.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 не не съм
20:07 25.11.2025
76 БОЛШЕВИК
До коментар #48 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Какво стана с конвоя на НАТО и 4000 ракети изпепелени? Нещо не пишат тука за това!
Коментиран от #77
20:07 25.11.2025
77 Владо
До коментар #76 от "БОЛШЕВИК":Това ли ти казаха да напишеш?
20:09 25.11.2025
78 А пък
20:10 25.11.2025
79 Гай Турий
Коментиран от #81, #90
20:12 25.11.2025
80 Артилерист
Само че сметката е без кръчмаря. Путин ясно заяв, че Русия е за преговори, но ако няма сериозни такива тя ще постигне целта си със силата на оръжието. Последното се потвърждава на фронта, където киевската хунта лъже за разни контранаступи и юруши, но руските войски настъпват методично, а в дълбочина Украйна почти е енергийно занулена.
Коментиран от #82, #84
20:13 25.11.2025
81 Я пъ тоа
До коментар #79 от "Гай Турий":И как Путин ша спре използването на замразените руски активи.....с ЯО не става и Русия е мишена и то....голяма.
Коментиран от #93
20:14 25.11.2025
82 Така требе
До коментар #80 от "Артилерист":Путин да е мислил кога нападна Украйна.....сега са сбогува с милиардите
Коментиран от #99
20:15 25.11.2025
83 Веса
Коментиран от #89
20:15 25.11.2025
84 Три дни
До коментар #80 от "Артилерист":Нали?
Или четири?
Коментиран от #100
20:15 25.11.2025
85 Путинистче идиотче
20:16 25.11.2025
86 Хммм
До коментар #16 от "Реално":Украйна победи ли !?!
20:16 25.11.2025
87 Джей Ди Ванс
Коментиран от #92
20:16 25.11.2025
88 123456
Коментиран от #91
20:17 25.11.2025
89 Я пъ тоа
До коментар #83 от "Веса":То и Аятолаха и Ким не са в Русия.....ама.
20:18 25.11.2025
90 да питам
До коментар #79 от "Гай Турий":Убеден ли си или си дрънкаш , е така , на балалайката ?🤭😁
20:18 25.11.2025
91 Що бе
До коментар #88 от "123456":Путин нападна вероломно Украйна....ква вина имат англосаксите, че нещо не са разбра...
Коментиран от #95
20:19 25.11.2025
92 Я пъ тоа
До коментар #87 от "Джей Ди Ванс":Те от девет месец решават за Украйна и ....нищо.
20:20 25.11.2025
93 дядо Мраз
До коментар #81 от "Я пъ тоа":Толкова по добре че е голяма , все ще остане нещо , ..... а от атлантида какво ще остане ?
20:24 25.11.2025
94 Тоо смешник...
ЕС и Натютю/ в частност Наглия / загубиха на бойното поле пак се пъчат все едно са победили...
Нищо от това къде го плещят няма да се случи...
The winner takes ALL....
20:28 25.11.2025
95 може
До коментар #91 от "Що бе":Разбра се , расбра се , .... Борката Джонсън беше причината да няма мирно споразумение в Истанбул ! Сега Украйна нямаше да е на това дередже , разбита държава с милиарди дългове , и пред раздяла с територии !
20:29 25.11.2025
96 ХиХи
20:37 25.11.2025
97 Вова
20:38 25.11.2025
98 Ти си
До коментар #57 от "Кубински ром":Глупак
20:42 25.11.2025
99 Може
До коментар #82 от "Така требе":и да стане както казваш, но западняците първо ще трябва да се справят с руските войски, които, освен всичко друго, са използвали ново непознато поразяващо оръжие, което с един удар е изпепелило половината село Мирное в Запорожка област. Сигурно заради изстрелването му небето над Капустин Яр е било затворено за 24 часа.
20:51 25.11.2025
100 А какво
До коментар #84 от "Три дни":става междувременно с Украйна и подкрепящите я европейски западняци ще кажеш ли, а?
20:58 25.11.2025
101 Защо гъба бе?
До коментар #17 от "ЩЕ ИМА МИР":Руснаците отдавна имат конвенционални ракети с подобна мощ. И няма нужда да тровят природата за вековв напред с радиация.
Бас държа че си хитричко соросче и тролиш.
21:36 25.11.2025
102 Свършиха ли
21:42 25.11.2025
103 Слуга на дявола
21:56 25.11.2025
104 Абе
22:19 25.11.2025
105 Унгарският премиер Виктор Орбан
22:22 25.11.2025