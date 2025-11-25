Новини
Стармър готов да преговаря с ЕС за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи
  Тема: Украйна

Стармър готов да преговаря с ЕС за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи

25 Ноември, 2025 19:23

Британският премиер подчерта необходимостта от общ подход към подкрепата за Киев и мирното уреждане

Стармър готов да преговаря с ЕС за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Кийр Стармър заяви на срещата на „Коалицията на желаещите“, че Лондон е „готов да преговаря“ с Европейския съюз за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна, като се използва стойността на замразените руски активи, цитира „Ройтерс“, предава News.bg.

„Това е най-добрият начин да покажем на Путин, че трябва да преговаря, вместо да се опитва да ни надмине, и това е най-добрият начин да бъдем готови да подкрепим Украйна във война или в мир“, заяви Стармър пред лидерите на Франция, Германия и други европейски държави по време на виртуалната среща.

Той отбеляза, че екипи на ЕС работят „денонощно“ по финансирането и очаква лидерите на Съюза да разгледат предложенията през следващите седмици, където вече се постига напредък.

Украйна сигнализира подкрепа за рамката на мирното споразумение с Русия, но подчерта, че чувствителните въпроси трябва да бъдат обсъдени на среща между президента Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 42 гласа.
  • 1 ДЕЦАТА МУ НА ТОЗИ

    62 8 Отговор
    БИВШ ПРИКУРОР,ПАКИСТАНЦИ ДА ГИ ЧАЛАСТРЯТ НЕДРОБОВОЛНО .

    Коментиран от #19

    19:26 25.11.2025

  • 2 С чужда пита

    67 4 Отговор
    помен за У иска да прави

    Коментиран от #64

    19:27 25.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    76 4 Отговор
    Англосаксите кръвни крадци и разбойници от векове!

    Коментиран от #51

    19:28 25.11.2025

  • 4 Кубински ром

    67 3 Отговор
    Старр Мъррр щял да финансира нещо си с руски активи ,муу ха ха ха .Даже и ние ромите не го правим .

    Коментиран от #14

    19:29 25.11.2025

  • 5 Бре че

    60 3 Отговор
    измамник - с чужда пита иска помен да прави! Каде отиде международното право? Няма ли достоен правист да каже на този да си седне на задника и да престане да мъти водата!

    19:29 25.11.2025

  • 6 мдаааа

    11 32 Отговор
    Днес попаднах на интересна статия - "Розсия атакувала украинска свинеферма и унищожила 13 000 прасета " ... И всички прасенца били фашисти ..

    Коментиран от #18

    19:29 25.11.2025

  • 7 име

    48 3 Отговор
    Скъсания потомък на вековни poдocмeшeния, който няма дори едно пени, щял да преговаря с бивши съперници в пиратството да краднат пак едни пари. Белгийците ви казаха дyxаст, а и малко ли накрадохте от английските данъкоплатци, бе? Нима има толкова пари на Земята, че на всеки от киевската хунта да му се осигури златна тоалетна!

    Коментиран от #13

    19:30 25.11.2025

  • 8 Копейка

    6 26 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #11, #12, #34, #60

    19:30 25.11.2025

  • 9 Демонкрат

    45 3 Отговор
    Новото демократично крадене! Всичко се връща, ей, да знаят урсулите!!!

    Коментиран от #15, #21

    19:30 25.11.2025

  • 10 Британия

    32 1 Отговор
    Да стана полезна тази държава Англия и техните колонии по света а колкото до идиотите американски те са без история език и самосъзнание това е с а Щ относно българските и световните Соросоиди им пожелавам да си ядат сополите от яд

    19:30 25.11.2025

  • 11 Гробар

    45 3 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Който краде от Мечката трябва първо да си напише завещанието.

    19:31 25.11.2025

  • 12 ами, тaпeйка

    23 4 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Далаверата ти е че Галя ти подхвърля по нещо всеки ден.

    19:31 25.11.2025

  • 13 Геро

    11 8 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Мнението на материал от контейнера за абортни остатъци няма никакво значение.

    Коментиран от #30

    19:32 25.11.2025

  • 14 Защото ромите

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Кубински ром":

    Са страхливци и клошари

    Коментиран от #57

    19:32 25.11.2025

  • 15 Мунчо

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "Демонкрат":

    Урсулът вече е по-богат от Мъск.

    19:32 25.11.2025

  • 16 Реално

    3 51 Отговор
    Така е редно, парите са си на Украйна. Това е една незначителна част от репарациите, които ще плаща московията на украинците, векове наред.

    Коментиран от #24, #26, #86

    19:32 25.11.2025

  • 17 ЩЕ ИМА МИР

    40 5 Отговор
    Когато голямата гъба порасне в Лондон.

    Коментиран от #101

    19:32 25.11.2025

  • 18 ами да

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "мдаааа":

    И в сводките от решенията на народния съд ще пише същото за теб!

    Коментиран от #25, #41

    19:32 25.11.2025

  • 19 Брачеда ,

    7 26 Отговор

    До коментар #1 от "ДЕЦАТА МУ НА ТОЗИ":

    Моли се , да не се налага Путин да "освобождава" твоите деца .

    Коментиран от #35

    19:32 25.11.2025

  • 20 БОЖЕ

    31 3 Отговор
    , БОЖЕ! КОЛКО МЪКА ИМА НА БЕЛИЯ СВЯТ ! ПОРЕДНИЯ АМБРЕАЖ!

    19:33 25.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Pyccкий Карлик

    15 3 Отговор
    19.08 часа Зеленски съгласен с плана Тръмп !!!
    Лети за Вашингтон.

    Коментиран от #31

    19:33 25.11.2025

  • 23 Уса

    29 3 Отговор
    Стармър е пдрс.Когато отворя новина свързана с Британия всеки път ми излиза реклама за Геитест със знамето на дъгата,което лгбт пропадляците откраднаха от децата...

    Коментиран от #62

    19:33 25.11.2025

  • 24 име

    24 2 Отговор

    До коментар #16 от "Реално":

    Само едно ЩЕ?! постарай се, козяк, можеш повече. Искам да прочета мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #27

    19:34 25.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    26 3 Отговор

    До коментар #16 от "Реално":

    Реално днес ТРИМА УКРО-ПИТЕЦИ са УБИЛ НАШЕ ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ‼️😡‼️

    19:34 25.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    38 3 Отговор
    Че я търсят за 40 МИЛИАРДА кражба от военната помощ.

    19:35 25.11.2025

  • 29 Българин

    33 4 Отговор
    НЕ ПИПАЙТЕ ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ.ТЕЖКО ВИ СЕ ПИШЕ.НЕ СИ ВРЕТЕ НОСА,КЪДЕТО НЕ ВИ Е РАБОТА.МНОГО СЕ ЗАЕХТЕ С ТАЗИ УКРАКНА,АМА ЩЕ ЯДЕТЕ ХУРКАТА ОТ РУСИЯ.

    19:35 25.11.2025

  • 30 Геро

    7 12 Отговор

    До коментар #13 от "Геро":

    Нали знаеш че мнението на от ПАдпаДЪК като теб няма никакво значение?

    Коментиран от #46

    19:35 25.11.2025

  • 31 Къде ще иде

    16 2 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    иначе е ходещ труп.

    19:36 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Наскоро Тръмп се среща с

    25 3 Отговор
    Китайския президент и има негласна договорка - САЩ, Русия и Китай да правят общ бизнес с общи интереси и да си помагат взаимно така, че и трите държави да са доволни и удовлетворени.

    Коментиран от #42

    19:37 25.11.2025

  • 34 Доцент Дърдорий Насирийски

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Викай за еврото Като волгин.

    19:37 25.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Асен

    28 3 Отговор
    СТИГА СТЕ ПЛАЩАЛИ НА КОРУМПИРАНА УКРАЙНА.НЕ СЕ БЪРКАЙТЕ В ЧУЖДАТА ВОЙНА,ЗА ДА НЕ ЗАПАЛИТЕ ТРЕТА СВЕТОВНА.

    19:38 25.11.2025

  • 37 Русия

    22 3 Отговор
    Крайно време е Посейдона и Сармата да посетят островната държава на злото,и ако това стане утре аз ще направя банкет без значение от последствията !

    19:38 25.11.2025

  • 38 Украйна се е съгласила по

    9 2 Отговор
    споразумението, предложено от администрацията на Доналд Тръмп, за да спре почти четиригодишния Руско - Украински конфликт. Това е било съобщено днес от Американски служител пред CBS News. Според него, както и според секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, страните са постигнали "общо разбирателство" по предложението, но някои детайли все още предстои да бъдат финализирани. "Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Някои дребни детайли трябва да бъдат уредени, но те се съгласиха", казал Американският служител, според източника. Промяната на мирното споразумение от Европейските лидери било много добро, но Украйна е преценила за по изгодно и искала да подпише мирното споразумение по първоначалния проект на Тръмп. Новината идва по време на престоя на Американския генерал Дан Дрискол в Абу Даби, където се е срещнал с Руски официални лица, съобщили двама Американски служители и двама Дипломатически източници пред CBS News.

    19:38 25.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 мечти

    26 3 Отговор
    Тия какво общо имат с ЕС?
    Още повече със замразените активи на РФ в ЕС?
    До кога Европа ще слуша британците?

    Коментиран от #47

    19:38 25.11.2025

  • 41 мдаааа

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "ами да":

    Казах ти - Времето на партийните секретари , отмина , Навсегда ...

    19:39 25.11.2025

  • 42 Владо

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Наскоро Тръмп се среща с":

    Това ли ти казаха да напишеш?

    Коментиран от #53, #59

    19:39 25.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 РЕАЛИСТ

    14 2 Отговор
    Владимир ще съди Володимир.

    19:40 25.11.2025

  • 45 винсения

    9 1 Отговор
    Кируу ти до два месеца си аут от полит сцената.Очаква те торта с изненади с белият перчем.Добротата ви не се забравя и ще сте възнаградени.

    19:40 25.11.2025

  • 46 Ивайло Крачунов

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Геро":

    Героо ,ужасно бих се изкефил на широкия ти ханш и на вече на сочните ти къукии .

    19:40 25.11.2025

  • 47 Пак аз

    5 12 Отговор

    До коментар #40 от "мечти":

    Ще слушаш Урсула, Кая и британците.Ако не-към тайгата.

    19:41 25.11.2025

  • 48 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 20 Отговор
    Вече е официално: Русия открито се обявява за „ресурсната база“ на Китай
    Шефът на „Роснефт“ Игор Сечин най-накрая каза тихата част на глас: Русия е готова да се превърне в „ресурсна база“ за Китай, който той определи като „индустриална суперсила“.
    Истината е, че тази динамика съществува от години. Русия вече функционира като суровинния придатък на Китай, доставяйки петрол, газ, въглища, дървен материал и други стоки, докато в замяна внася промишлени стоки. Изявлението на Сечин не обявява нова политика – то просто потвърждава това, което икономическите данни отдавна показват.
    В опит да покаже лоялност към Пекин, Москва официално прие ролята си на младши партньор на Китай, зависим и заменим.
    И въпреки всички приказки на Кремъл за „суверенитет“, нищо не разкрива асиметрията по-ясно от това да се наречеш нечия чужда ресурсна база.

    Коментиран от #55, #58, #76

    19:41 25.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 пешо

    17 3 Отговор
    до седмица зеления ще подпише каквото му кажат русия и сащ , европа ще получи от трите най дългото

    19:43 25.11.2025

  • 51 Kaлпазанин

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Много смело ,няма да потъва сам я

    19:43 25.11.2025

  • 52 Тома

    15 3 Отговор
    Този още не е разбрал че бандеровци са съгласни на американския план

    19:44 25.11.2025

  • 53 Чети, чети

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Владо":

    пък може да дойде време и ти да го напишеш!

    19:44 25.11.2025

  • 54 дядо поп

    12 2 Отговор
    Коалицията на желаещите е бита карта от можещите.

    19:44 25.11.2025

  • 55 Атина Палада

    2 15 Отговор

    До коментар #48 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    То се знаеше . Тръмпи и Си си поделят Рашата.

    Коментиран от #73

    19:44 25.11.2025

  • 56 нннн

    15 4 Отговор
    Готов да преговаря как да се харчат чужди пари.(???)
    Наглостта на тия е безгранична.
    Дори през ВСВ в нямало такива прецеденти.

    19:45 25.11.2025

  • 57 Кубински ром

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Защото ромите":

    Батее ,руснаците яко бият и не си поплюват ,а чеченците освен че бият и ...бат. Амиии не съм мазохист ...

    Коментиран от #98

    19:45 25.11.2025

  • 58 Евреина Кобзон

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Да го кажем в Прав текст..

    ПУТИН Е ВАСАЛА НА КИТАЙ .

    Най пропадналия и скапан Руски Лидер .

    Но затова пък заслужава Аплодисменти ,
    Че разби Кочината
    Отвсякъде .

    Коментиран от #61

    19:46 25.11.2025

  • 59 Веднага след тази среща се появи

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Владо":

    плана на САЩ за МИР. Ама това е политиката на големите, която малките не умеят да правят и не е разбират.

    Коментиран от #67

    19:47 25.11.2025

  • 60 Пепи Волгата

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    19:47 25.11.2025

  • 61 Владо

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Евреина Кобзон":

    С две думи-тотален сбърканяк.

    19:49 25.11.2025

  • 62 Бизнес инсайдър

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Уса":

    Всеизвестно е че Старр Мъррр сигго слага дъууу Боko анна Алноо ,това някаква новина ли е ?

    19:49 25.11.2025

  • 63 демократ

    6 3 Отговор
    Английски Болшевишки от падък е тоя

    19:49 25.11.2025

  • 64 Шопо

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "С чужда пита":

    Упорито искат трета световна война.

    19:49 25.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ДОКАТО СЕ КАРАТЕ ЗА ОКРАИНА

    14 2 Отговор
    Шиши ви открадна и Тото - то.

    Коментиран от #68

    19:50 25.11.2025

  • 67 Ами

    0 10 Отговор

    До коментар #59 от "Веднага след тази среща се появи":

    Барел руски петрол за 35 $.И руснаците хукнаха при американците да ги спасяват. Това е.

    Коментиран от #70, #71

    19:53 25.11.2025

  • 68 ФБР в САЩ не спи !

    12 1 Отговор

    До коментар #66 от "ДОКАТО СЕ КАРАТЕ ЗА ОКРАИНА":

    ФБР разследва за корупция в особено големи размери Урсула, Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Гебрев.

    Коментиран от #72

    19:54 25.11.2025

  • 69 Аоо

    11 1 Отговор
    На тоя пак са му бутнали няколко милиона паунда подкуп, за да лобира за продължаване на войната , което означава нови поръчки за военно промишлената индустрия

    19:56 25.11.2025

  • 70 Може и така да е, ама

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    не всичко се казва на простолюдието. "Където е текло пак ще тече", където няма все си няма.

    19:57 25.11.2025

  • 71 Насакото Яката

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    По добре като руснаците петрол да продаваш ,отколкото като теб ,да си продаваш г 3ааа за стотинки .

    19:58 25.11.2025

  • 72 И КАКВО ОТ ТОВА

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "ФБР в САЩ не спи !":

    Нищо няма да се промени "ЗА ХОРАТА"

    Коментиран от #74

    19:58 25.11.2025

  • 73 Ааа

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Абе, плачете на своя гроб, недейте се интересува от чужди

    19:59 25.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 не не съм

    8 2 Отговор
    Тия лешояди винаги се появават щом има за крадене , толкова противна нация !

    20:07 25.11.2025

  • 76 БОЛШЕВИК

    11 1 Отговор

    До коментар #48 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Какво стана с конвоя на НАТО и 4000 ракети изпепелени? Нещо не пишат тука за това!

    Коментиран от #77

    20:07 25.11.2025

  • 77 Владо

    0 5 Отговор

    До коментар #76 от "БОЛШЕВИК":

    Това ли ти казаха да напишеш?

    20:09 25.11.2025

  • 78 А пък

    1 13 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    20:10 25.11.2025

  • 79 Гай Турий

    8 1 Отговор
    Дърт мърлю е никой за да ползва руски активи. Руски активи за ползване от мърлячите се казват кодирано "орешник" с ЯО.

    Коментиран от #81, #90

    20:12 25.11.2025

  • 80 Артилерист

    9 2 Отговор
    Вече 4-та година европейските хищници се опитват да откраднат руските пари. Дори и в "мирния план" на Тръмп тези активи са заложени като гаранция за възстановяване на Украйна. В контра плана на главатарите на Англия, Франция и Германия-няма нужда да се използва израза "европейските лидери", защото става дума за точно тези тримата-всяка точка е написана с цел капитулация на Русия или да продължава войната. Няма място за описване на парадоксите в "плана" на тези тримата, но той целия се основава на незабавното спиране на бойните действия от Русия. След това следва тя да си даде замразените активи, да отстъпи вече завоювани територии, да се съгласи Украйна да има 800-хилядна армия (която ще се издържа от Европа, щото Украйна няма пари) и тн. Изобщо подлост след подлост, които се знае, че няма да се приемат от Русия, войната ще продължава и тия тримата ще продължават да стоят на власт "за да се противопоставят на Русия".
    Само че сметката е без кръчмаря. Путин ясно заяв, че Русия е за преговори, но ако няма сериозни такива тя ще постигне целта си със силата на оръжието. Последното се потвърждава на фронта, където киевската хунта лъже за разни контранаступи и юруши, но руските войски настъпват методично, а в дълбочина Украйна почти е енергийно занулена.

    Коментиран от #82, #84

    20:13 25.11.2025

  • 81 Я пъ тоа

    2 8 Отговор

    До коментар #79 от "Гай Турий":

    И как Путин ша спре използването на замразените руски активи.....с ЯО не става и Русия е мишена и то....голяма.

    Коментиран от #93

    20:14 25.11.2025

  • 82 Така требе

    1 9 Отговор

    До коментар #80 от "Артилерист":

    Путин да е мислил кога нападна Украйна.....сега са сбогува с милиардите

    Коментиран от #99

    20:15 25.11.2025

  • 83 Веса

    7 1 Отговор
    Мир ще има ,ако вие не се намесвате.Вие не сте в ЕС.

    Коментиран от #89

    20:15 25.11.2025

  • 84 Три дни

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "Артилерист":

    Нали?
    Или четири?

    Коментиран от #100

    20:15 25.11.2025

  • 85 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор
    Путине, приемай плана за мир, щото ни избиват като плъхове в Украйна....

    20:16 25.11.2025

  • 86 Хммм

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Реално":

    Украйна победи ли !?!

    20:16 25.11.2025

  • 87 Джей Ди Ванс

    5 1 Отговор
    Кризата в Украйна ще се реши от президентите Тръмп и Путин, и от никой друг

    Коментиран от #92

    20:16 25.11.2025

  • 88 123456

    6 0 Отговор
    Всички беди на православните идват от англосаксите

    Коментиран от #91

    20:17 25.11.2025

  • 89 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "Веса":

    То и Аятолаха и Ким не са в Русия.....ама.

    20:18 25.11.2025

  • 90 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Гай Турий":

    Убеден ли си или си дрънкаш , е така , на балалайката ?🤭😁

    20:18 25.11.2025

  • 91 Що бе

    0 5 Отговор

    До коментар #88 от "123456":

    Путин нападна вероломно Украйна....ква вина имат англосаксите, че нещо не са разбра...

    Коментиран от #95

    20:19 25.11.2025

  • 92 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Джей Ди Ванс":

    Те от девет месец решават за Украйна и ....нищо.

    20:20 25.11.2025

  • 93 дядо Мраз

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Я пъ тоа":

    Толкова по добре че е голяма , все ще остане нещо , ..... а от атлантида какво ще остане ?

    20:24 25.11.2025

  • 94 Тоо смешник...

    4 1 Отговор
    Явно също е почитател на белите писти...
    ЕС и Натютю/ в частност Наглия / загубиха на бойното поле пак се пъчат все едно са победили...
    Нищо от това къде го плещят няма да се случи...
    The winner takes ALL....

    20:28 25.11.2025

  • 95 може

    4 1 Отговор

    До коментар #91 от "Що бе":

    Разбра се , расбра се , .... Борката Джонсън беше причината да няма мирно споразумение в Истанбул ! Сега Украйна нямаше да е на това дередже , разбита държава с милиарди дългове , и пред раздяла с територии !

    20:29 25.11.2025

  • 96 ХиХи

    2 0 Отговор
    Бай Стамат щел да вади пачки от ессрто

    20:37 25.11.2025

  • 97 Вова

    3 0 Отговор
    Искам си парите,бе!

    20:38 25.11.2025

  • 98 Ти си

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Кубински ром":

    Глупак

    20:42 25.11.2025

  • 99 Може

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Така требе":

    и да стане както казваш, но западняците първо ще трябва да се справят с руските войски, които, освен всичко друго, са използвали ново непознато поразяващо оръжие, което с един удар е изпепелило половината село Мирное в Запорожка област. Сигурно заради изстрелването му небето над Капустин Яр е било затворено за 24 часа.

    20:51 25.11.2025

  • 100 А какво

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Три дни":

    става междувременно с Украйна и подкрепящите я европейски западняци ще кажеш ли, а?

    20:58 25.11.2025

  • 101 Защо гъба бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ЩЕ ИМА МИР":

    Руснаците отдавна имат конвенционални ракети с подобна мощ. И няма нужда да тровят природата за вековв напред с радиация.

    Бас държа че си хитричко соросче и тролиш.

    21:36 25.11.2025

  • 102 Свършиха ли

    1 0 Отговор
    усмирителните ризи за лудите и полония за безумните?

    21:42 25.11.2025

  • 103 Слуга на дявола

    3 0 Отговор
    в Европа освен КУКУ лидери и такива с лява китка други май не са останали изкючение правят Орбан и Фицо

    21:56 25.11.2025

  • 104 Абе

    2 0 Отговор
    и тоя се прави на важен, ама слънцето отдавна не изгрява от Бъкингамския дворец, беше тя......

    22:19 25.11.2025

  • 105 Унгарският премиер Виктор Орбан

    1 0 Отговор
    използва "мирния план" на Тръмп, за да блокира милиарди помощи за Украйна. Унгария "не подкрепя предоставянето на каквато и да е допълнителна финансова помощ на Украйна от Европейския съюз във каквато и да е форма" и "не се съгласява с такова решение от името на ЕС." Това е заявил Унгарският премиер Виктор Орбан, се съобщава от Politico. Орбан е казал, че Европейците трябва да подкрепят мирния план на САЩ и да започнат преки преговори с Руската федерация.

    22:22 25.11.2025

