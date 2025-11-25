Новини
Тръмп: Споразумение за край на войната в Украйна е все по-близо
  Тема: Украйна

Тръмп: Споразумение за край на войната в Украйна е все по-близо

25 Ноември, 2025 20:17 2 425 174

Украйна подкрепя рамката на мирния план, но деликатните въпроси остават за обсъждане между лидерите

Тръмп: Споразумение за край на войната в Украйна е все по-близо - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна е „съвсем близо“, но не предостави подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Съвсем близо сме“, каза той по време на събитие в Белия дом.

По-рано украински представител съобщи, че страната подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева. В същото време някои от най-деликатните въпроси остават за обсъждане на двустранна среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Украйна се е съгласила по

    16 0 Отговор
    споразумението, предложено от администрацията на Доналд Тръмп, за да спре почти четиригодишния Руско - Украински конфликт. Това е било съобщено днес от Американски служител пред CBS News. Според него, както и според секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, страните са постигнали "общо разбирателство" по предложението, но някои детайли все още предстои да бъдат финализирани. "Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Някои дребни детайли трябва да бъдат уредени, но те се съгласиха", казал Американският служител, според източника. Промяната на мирното споразумение от Европейските лидери било много добро, но Украйна е преценила за по изгодно и искала да подпише мирното споразумение по първоначалния проект на Тръмп. Новината идва по време на престоя на Американския генерал Дан Дрискол в Абу Даби, където се е срещнал с Руски официални лица, съобщили двама Американски служители и двама Дипломатически източници пред CBS News.

    Коментиран от #30

    20:18 25.11.2025

  • 2 Оруел

    40 10 Отговор
    Гледам англичанина не мисли така .От другата страна Русия напредва и няма никакъв смисъл да се договаря , защото Украйна вече е руска , каквато винаги е била .

    Коментиран от #11, #157

    20:18 25.11.2025

  • 3 ти да видиш

    30 3 Отговор
    Коалицията на салфетките не смята така обаче!

    20:19 25.11.2025

  • 4 Да бе, да

    11 29 Отговор
    Знаем. Край за 24 часа. И Киев за два дни??????

    Коментиран от #6, #47

    20:19 25.11.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    25 8 Отговор
    Ще залавят наркомана и ще си поделят Украйна между САЩ и Русия!

    Коментиран от #10, #42

    20:19 25.11.2025

  • 6 Димяща ушанка

    9 28 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе, да":

    Утре влизам в Киев с Груз 200!!

    Коментиран от #13, #60, #159

    20:21 25.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    29 3 Отговор
    Що ли не ми се вярва? Руснаците още не са казали нищо. Поне не официално.

    20:22 25.11.2025

  • 8 Фалконети

    31 3 Отговор
    Илон Мъск нанесе ужасен удар на украинската държавност. Сега социалната мрежа публикува геолокацията на своите автори. И изведнъж се оказва, че най-патриотичните украинци живеят в САЩ, Франция, Германия, Израел, но не и в Украйна. Истински удар.

    20:22 25.11.2025

  • 9 Пич

    20 5 Отговор
    Дрънкало..... !!! Без пожелателно време - наритай Урсулианците и кръвосмесителите !!! С Путин ще се разберете !

    Коментиран от #12

    20:22 25.11.2025

  • 10 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Ще, ще, ще,ще,ще ЩЕ

    20:23 25.11.2025

  • 11 Тернопол

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "Оруел":

    Искаш да кажеш,че руските индианци винаги са били украйнци .
    Киевска Рус

    Коментиран от #24

    20:23 25.11.2025

  • 12 Леко

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    С белото.

    Коментиран от #19

    20:23 25.11.2025

  • 13 центи..

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Димяща ушанка":

    Когато се завиеш през глава с юргана па блъскай,блъскай.

    20:23 25.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    20 5 Отговор
    Западът успя да преметне Горбачов и Елцин. Предстои да видим дали ще излъже и Путин.

    Коментиран от #17, #23

    20:24 25.11.2025

  • 15 бат Венци

    17 4 Отговор
    Като кажеш "Слава Украине" звучи добре, даже патриотично,докато не разбереш че днешните украинци съвсем съзнателно го използват в памет и възхвала на Съюза на Украинските Фашисти, един от основателите на Организацията на Украинските Националисти, същите националисти чиито наследници изградиха Азов, Айдар, Торнадо и чиито кадри днес командуват Въоръжените сили на Украйна, та значи фашистките наследници викат че тия дето ги пердашат в момента били "фашисти";)
    А какви са били идеолозите на ОУН, на които днес Украйна се кланя:
    Дмитро Донцов, „интелектуалец“, който изповядва „интегралния национализъм”. Дели хората на „рицари” и „свинари”. Нацията е самостойна и самодостатъчна, счита той, и трябва да открие своя от Бога даден вожд, способен със „съзидателно насилие” да утвърди държавността й. В есето си „Фашисти ли сме?” е пределно откровен: „Политическият и морално-психологическият ни дух безспорно са фашистки”.
    Донцов е заклет враг на „москвофилството” и счита, че „украинците трябва да се опрат на империализма на европейските държави, който обслужва националната им идея”. Задължението на всеки украинец е да подчини личните си дела и целия си живот на интересите и благосъстоянието на нацията."
    „Обновената украинска държава ще си сътрудничи тясно с Националсоциалистическия Райх, който под ръководството на Адолф Хитлер създава нов ред в Европа и света и помага на украинския народ да се освободи от московската окупация.Слава на Украйна! Слава на героите!”
    „Не

    Коментиран от #41

    20:25 25.11.2025

  • 16 Хе хе...

    26 4 Отговор
    Праведната пропаганда съвсем истеряса. То са мятания на планове, рязане на точки, чупене на химикалки, вопли и клетви, конференции безчет. А на фронта руснаците мачкат спокойно и методично, пазейки си личния състав и, доколкото е възможно, цивилните xoxли. Че след последните преговори в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия, коефициент 61÷1.
    И накрая ще стане каквото каже Путин.
    Та така...

    20:25 25.11.2025

  • 17 .......

    9 29 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    От четири години слушаме как кремълският плъх е най-умен и надхитря всички. За това време загуби Сирия и Армения, запорираха му 300 милиарда, границите с НАТО се увеличиха двойно, а Китай и Индия му купуват нефта без пари...

    Коментиран от #77

    20:26 25.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    4 16 Отговор
    Примирието примирие, ама интересно ми е аз като руски гражданин как ще пътувам в Украйна или транзит. Кво ли ще ми се случи, а ? 😄

    Коментиран от #25, #26, #160

    20:27 25.11.2025

  • 19 Нема

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Леко":

    Леко ! Родителката ти го изисква ! Да не съм скръндза !

    20:28 25.11.2025

  • 20 бат Венци

    19 2 Отговор
    „Не се страхувайте да признаете, че сте фашисти. В крайна сметка, това сме ние!” (Ленкавски, основният идеолог на ОУН, създател на Декалога на украинския националист)
    „Украйна за украинците! Всички хора са братя, но московчани, поляци и евреи са врагове на нашия народ. Не вземайте чужда жена, иначе децата ви ще бъдат ваши врагове." Михновски.
    Е, след тези самопризнания може да се поспори дали украинствуващите са фашисти... или нацисти, отговорът на този спор ще определи и какви са е тези които ги подкррепят;)

    Коментиран от #27

    20:28 25.11.2025

  • 21 значи ,

    19 3 Отговор
    Зеленият гн ..ом няма думата, няма и да има ! Путин в крайна сметка ще реши кога , с кого и къде ще се подпише капитулацията на укрия ! Тия гадове европейски само дрънкат по цял ден и накрая - пак Путин ще има последен думата !

    Коментиран от #34, #46

    20:28 25.11.2025

  • 22 стоян георгиев

    21 2 Отговор
    Тези думи ги слушаме от месеци. Докато Русия не постигне целите си мир няма да има.

    Коментиран от #28

    20:28 25.11.2025

  • 23 Владо

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Западът вече преметна сбърканяка.

    20:29 25.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мачията

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Зависи какви ценности имаш?

    20:30 25.11.2025

  • 26 джудж ,

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Не го мисли - същото ще е , и ако укрите пътуват в Русия ! Удри едно от мен пък да става каквото ще !

    Коментиран от #58

    20:30 25.11.2025

  • 27 А где

    0 13 Отговор

    До коментар #20 от "бат Венци":

    Дугина?

    Коментиран от #32

    20:31 25.11.2025

  • 28 Замалко

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Да те сгнявим!

    20:31 25.11.2025

  • 29 Венета

    16 4 Отговор
    Укрите да се сърдят на Меркел , Оланд , Джонсъна ...бай Дън, Нюланд .
    И най вече на собствената си про с тотия
    Нали те плътно ги подкрепяха и саботираха Минските преговори и договора от Истамбул.

    Коментиран от #35, #40

    20:31 25.11.2025

  • 30 Българин

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна се е съгласила по":

    Бъди сигурен, че в следващите часове, Зеленски ще се отметне под английско давление...

    20:32 25.11.2025

  • 31 пони, ама розАво

    5 2 Отговор
    Вече няма как да се справя с когнитивния дисонанс! Дори и синтетиката вече не ми помага!
    Ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин! Черния си елекрически пингвин завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената химикалка!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #113

    20:32 25.11.2025

  • 32 Мачията

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А где":

    Искаш ли едно маваши?

    20:32 25.11.2025

  • 33 „Съвсем близо сме“, каза той

    10 1 Отговор
    ще рече зелката кляка
    а ес бръмбарите с зяпнали усти
    и яко кихане към урк и сащ
    на гърба на наивните данъкоплатци

    Коментиран от #38

    20:32 25.11.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    4 16 Отговор

    До коментар #21 от "значи ,":

    "..Путин в крайна сметка ще реши ..."

    Не думай.....
    А съм кихнал 157млрд евра, а Расийката го закършила за още Четири Года, а Путин може и да ритне камбанката през това време ))

    Коментиран от #39, #44

    20:32 25.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БРАВО

    10 3 Отговор
    Колкото повече се приближаваме към края на войната, толсова по-малко стават точките в споразумението, докато не остане само една точка, безусловна капитулация на Украйна!

    20:33 25.11.2025

  • 37 така де

    5 2 Отговор
    Аре скоро сите бандерлюги при бандера, да му джвакат х .ея :)

    20:33 25.11.2025

  • 38 СВО=ПРОВАЛ

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "„Съвсем близо сме“, каза той":

    Свиквай.

    20:33 25.11.2025

  • 39 значи ,

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    Гледай твоите камбанки , за другите не мисли ! Понял ?!

    20:34 25.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ще залавят наркомана и

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    сготвят зелка с макарони френски

    20:35 25.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мачията

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    Какво ти казваше баба ти? Помниш ли?

    20:35 25.11.2025

  • 45 Артилерист

    12 2 Отговор
    Тръмп е сменил русофоба Келог и е изпратил заместника му в Украйна с група генерали да предупреди Зеленски, че няма избор и трябва да се съгласява, щото иначе ще бъде отрязан окончателно от всякаква помощ. Русия също е съгласна с плана на Тръмп, но твърдо е поставила условие, че предстоят преговори за УТОЧНЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ по почти всичките 28 точки. И няма как да стане иначе, след като западняците на наколко пъти отказваха предложенията й за преговори при далеч по- благоприятни условия за Украйна.

    Коментиран от #55, #83

    20:35 25.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе, да":

    Постоянен край след Киев за 4 години

    20:37 25.11.2025

  • 48 бат Венци

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":

    То достатъчно че руснаците ви удрят с прахосмукачки .
    А тебе се е оправял някой украинец явно .

    20:37 25.11.2025

  • 49 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    4 7 Отговор

    До коментар #43 от "Венета":

    халюцинираш нещо. Не Украйна иска да превземе кочината. Кочината от 4 години се пробва да превземе Украйна :)Могучия дрън дрън

    Коментиран от #50

    20:37 25.11.2025

  • 50 Венета

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":

    Гледам укрите се мотаят край Кремъл . Днес , утре ще го превземат .
    И Крим също ,
    Гледам и Курск са превзели , поне първите три букви . И за тебе ще има .

    Коментиран от #66

    20:38 25.11.2025

  • 51 ха-ха

    7 3 Отговор
    Не се карайте - и едните и другите много добре знаем , че Украйна е към своя край във всяко отношение . За Зеленски няма смисъл да споменавам - той вече няма никакво стратегическо значение , както и половин Украйна !

    20:38 25.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Френският президент Еманюел Макрон,

    5 0 Отговор
    след среща на "Коалицията на желаещите", е обявил създаването на работна група, която да координира и финализира гаранциите за сигурност за Украйна. Новата група ще бъде ръководена от Франция и Обединеното кралство. Турция, която играе ключова роля в морското измерение, както и Съединените американски щати, също ще се присъединят към нейната работа. "Затова решихме утре да създадем работна група, водена от Франция и Обединеното кралство, с тясно участие на Турция, която играе ключова роля в морското измерение, и за първи път с участието на Съединените щати", каза Макрон след среща на Коалицията на желаещите лица във вторник. Според френския президент следващите дни ще позволят точно да се определи приносът на всяка страна и по този начин да се финализират тези гаранции за сигурност. Работната група трябва да започне работата си утре, в сряда, 26 ноември.

    20:39 25.11.2025

  • 54 Скептик

    2 7 Отговор
    Траен мир. Но ако Русия наруши правилата, санкции и то по-тежки! До фалита й!

    Коментиран от #62

    20:39 25.11.2025

  • 55 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    1 9 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Премери ги и докладвай!М?
    Що умряха 1,2 милиона руснака?Ммм?Защо на четвъртата година руската армия е насред нищото в Донбас ?М?

    Коментиран от #72

    20:39 25.11.2025

  • 56 Българин

    9 2 Отговор
    Всъщност войната може да приключи за минути...Както наскоро Другаря Ким Чен Ум се изказа - "Накрая с една балистична ракета ще ударя язорира край Киев и ще сложа край на мъките на народа на Украйна..."

    Коментиран от #63

    20:40 25.11.2025

  • 57 Хи хи

    2 8 Отговор
    Ха ха ха , Kийф за два дня ша го видите га цъфнат налъмите !! Вие урките ще си ядете бoя толкова колкото трябва !! 4-6-10 години може, да не се бърза !! два дня, ХА ХА ХА !

    20:40 25.11.2025

  • 58 Pyccкий Карлик

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "джудж ,":

    "....не го мисли..."

    Типичната руска недовършената работа, като във всичко с което са се захванали !!! Нито комунизъма им беше комунизъм, нито соца, нито сегашния фашизо-капитализъм, нито държавата, нито колите им, нито самольотите, нито СВО-то. РуЗки бардак ))

    20:41 25.11.2025

  • 59 А руснаците

    1 8 Отговор
    само мигат на парцали и гледат,като заек на фарове !

    20:41 25.11.2025

  • 60 Варна 3

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Димяща ушанка":

    Влизайте в Киев с Батмобил или стелт

    20:41 25.11.2025

  • 61 Руски войник:

    5 8 Отговор
    Влизам в гората и там е труп върху труп от нашите.

    Коментиран от #64

    20:42 25.11.2025

  • 62 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Скептик":

    И от къде санкции ?
    Какво ще и санкционират ? Чистачките от метрото ли ?

    20:43 25.11.2025

  • 63 Ким Чен

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Ум белия делфин...

    Коментиран от #71

    20:43 25.11.2025

  • 64 жик так

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "Руски войник:":

    То в горите само укри , заели са по изгодни позиции!!

    20:43 25.11.2025

  • 65 Покровск

    1 8 Отговор
    днес не е превземан?

    Коментиран от #69

    20:44 25.11.2025

  • 66 Абе тъпунгер

    2 10 Отговор

    До коментар #50 от "Венета":

    Да не би Украйна да е нападала кочината?а?

    Коментиран от #73

    20:44 25.11.2025

  • 67 1000+

    4 6 Отговор
    Който вярва на малоумника Тръмп, е по-малоумен и от него.

    20:45 25.11.2025

  • 68 Роза

    5 6 Отговор
    Според мен за Тръмп най-важно е да бъде признат за най-големия миролюбец,от когото зависи прекратяването на съвременните конфликти в света!Не го е грижа какви ще са териториалните и икономически загуби за Украйна,само да наложи неговото си!Затова самите американци почнаха вече да не го искат и да се бунтуват!Сигурна съм,че няма да изкара мандата си ,защото хората от САЩ,за разлика от руснаците,не търпят диктатура и еднолична власт!

    20:45 25.11.2025

  • 69 аz CВО Победа 80

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Покровск":

    Бях иZнaсилен от двама пияни турски тираджии.
    Z

    20:45 25.11.2025

  • 70 Бегай

    1 2 Отговор
    Споразумението трябва да е за края на войната , а не за края на Украйна.

    20:46 25.11.2025

  • 71 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ким Чен":

    А делфина не съм му го виждал...но ти подозрително си запознат с цвета му...

    20:46 25.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Венета

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "Абе тъпунгер":

    Да бе умник .
    Какво диреше 800 000 украинска армия в Донбас в началото на войната ?
    Какво да ги правят руснаците , да ги оставят да изколят населението там ли ?!!

    Коментиран от #75

    20:48 25.11.2025

  • 74 Само питам

    2 6 Отговор
    Руснаците бомбардират Киев всеки ден. Украинците, защо не бомбардират Масква!?

    Коментиран от #91

    20:50 25.11.2025

  • 75 Палави копейки

    1 7 Отговор

    До коментар #73 от "Венета":

    В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. Пу т ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина

    Коментиран от #79, #82

    20:51 25.11.2025

  • 76 читател

    6 1 Отговор
    Пак безплатна дискотека с цветомузика над Киев - късметлии са

    20:51 25.11.2025

  • 77 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от ".......":

    Ти остави това, ами загуби Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Тюркменистан. Огромни държави с нефт, газ и огромни количества редкоземни елементи. И РУСКОГОВОРЯЩИ. Ако приеме плана на Тръмп, това е тотален крах за Русия.

    20:51 25.11.2025

  • 78 ало , ало

    7 1 Отговор
    Сривайте Киев или още по добре Лвов - гнездото на бандерлюгите...Туморът се гори...

    20:51 25.11.2025

  • 79 Бамзе

    6 1 Отговор

    До коментар #75 от "Палави копейки":

    То отдалеко лесно..ма кат свършат укрите и подкарат тебе кат натовец ма втора ръка
    те тогаз че те видим...

    Коментиран от #90

    20:52 25.11.2025

  • 80 Урсул

    8 2 Отговор
    СВО ще приключи с трайна и справедлива капитулация на Украйна.

    20:53 25.11.2025

  • 81 Унгарският премиер Виктор Орбан

    9 2 Отговор
    използва "мирния план" на Тръмп, за да блокира милиарди помощи за Украйна. Унгария "не подкрепя предоставянето на каквато и да е допълнителна финансова помощ на Украйна от Европейския съюз във каквато и да е форма" и "не се съгласява с такова решение от името на ЕС." Това е заявил Унгарският премиер Виктор Орбан, се съобщава от Politico. Орбан е казал, че Европейците трябва да подкрепят мирния план на САЩ и да започнат преки преговори с Руската федерация.

    Коментиран от #107

    20:53 25.11.2025

  • 82 Жоро

    8 1 Отговор

    До коментар #75 от "Палави копейки":

    Продължавайте все с тази риторика и до 1-2 години ще се нарича не Украйна а Киевска област на Руската федерация.

    Коментиран от #84, #85

    20:53 25.11.2025

  • 83 Овчи?

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Мериш ли?

    20:54 25.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 име

    0 4 Отговор

    До коментар #82 от "Жоро":

    Ще е, ще,ще, ще...ЩЕ

    Коментиран от #89

    20:55 25.11.2025

  • 86 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Бай Дончо знае, че всички козове са в ръцете му, и играе твърдо, без въобще да се интересува от европейската гмеж. Кая за това се покри. Ще изкяри и от руснаците. Предстои да видим дали и какво.

    Коментиран от #96

    20:56 25.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Истината

    2 2 Отговор
    Съединените Съветски американски щати казаха за своята майка Русия че предават Украйна на Москва изконния притежател на територията, дефакто САЩ е 22 рата република на Руската федерация

    20:56 25.11.2025

  • 89 Жоро

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "име":

    Продължавай с мантрите , може и да хване дикиш .

    20:56 25.11.2025

  • 90 Палави копейки

    3 7 Отговор

    До коментар #79 от "Бамзе":

    Укрите доста достойно се държат вече 4 години. Не можете един Донецк да вземете🤣🤣🤣

    Коментиран от #99

    20:57 25.11.2025

  • 91 Само питам

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Само питам":

    Питай Кобзон😂

    Коментиран от #95

    20:57 25.11.2025

  • 92 Сашка Васева

    9 2 Отговор
    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца.
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
    Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.

    Коментиран от #94, #132

    20:58 25.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Владо

    1 5 Отговор

    До коментар #92 от "Сашка Васева":

    Това ли ти казаха да напишеш?

    20:59 25.11.2025

  • 95 бай Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Само питам":

    Всяка вечер пея на два милиона бандери .
    Голям концерт , голямо нещо !

    20:59 25.11.2025

  • 96 43215

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "Данко Харсъзина":

    Туморът на планетата, с Фтарая Фмире армия, вместо Кийв за три дни, се радва, че Орангото трябва да ги спасява.

    21:00 25.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 бат Венци

    6 0 Отговор
    Ами то ако не дремеш, можеше да си видял, че за мир не напира Русия, а Запада. Тъй като очевидно си тотален неадеквт по темата. САЩ организира 2014г държавен преврат в Украйна. И са с надеждата да отхапят част от Русия. Украйна, това са исторически територии на Русия. Украински народ и украинска нация като понятие няма. Това са руснаци. Самата държава е изкуствено създадена 1921г от Ленин. След 1991г е създадена като самостоятелна под натиска на запада, за да се организира разпарчетосването на СССР.
    На запада в момента не им е нужен мир, а примирие. Трябват им няколко години да се въоръжат и да организират ново нападение над Русия. Това дори го обявиха в прав текст. В ситуацията Русия иска мир, но с отсраняване на първопричините за конфликта. И премахването на всякакви чужди войски от Украйна. Техните служби сега са изцяло под англосакски контрол. Украинците са основно само фасада, прикритие, прокси.
    САЩ не организира мир. САЩ се опитва да се представи, че уж няма нищо общо с всичко това. И да си организират почетна капитулация.
    Ако Украйна и част от нея останат под западен контрол, въпрос на време е да ги въоръжат и да ги хвърлят срещу Русия пак. И руснаците знаят това много добре. Не им е нужно.

    21:04 25.11.2025

  • 99 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Палави копейки":

    А на мен Козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    21:05 25.11.2025

  • 100 Моряка

    8 2 Отговор
    Туморът е цялата Лвовска област -Галиция- родината на фашагите от СС Дивизия Галичина и на бандерията.Един въздушен ЯУ със средна мощност в общи линии ще реши проблема.Поне за 20- тина години.След това същото по новата реколта.Ако до тогава не излезе нещо по съвременно за изтребване на популацията.

    Коментиран от #103

    21:05 25.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Димо

    2 11 Отговор
    Да,ама не Тръмпи! Не и при условията на военнопрестъпника Путин! Той губи войната,категорично! Повече от една година превземат Покровск! И още не са ги превзели. А за над три години само някои села! Пълен крах за руснаците! Срещу това милион жертви,унищожен черноморски флот, голяма част от стратегическата авиация , нефтопреработвателни предприятия и много други, ракетни системи! Някой трябва да плаща за това и това ще бъде Путин!

    21:09 25.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Митко

    2 9 Отговор
    Защо нито една копейка не иска да замине за руския неземен рай? Ама нито една! Даже и те не са толкова изпростели!

    Коментиран от #106, #111, #119, #122

    21:12 25.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 С други думи Украйна ако се откаже

    5 2 Отговор

    До коментар #81 от "Унгарският премиер Виктор Орбан":

    от Мир и иска да воюва, няма да има пари от ЕС, така ли?

    Коментиран от #108

    21:17 25.11.2025

  • 108 А пък

    3 9 Отговор

    До коментар #107 от "С други думи Украйна ако се откаже":

    рускитеСвине си мрат.

    21:19 25.11.2025

  • 109 Ами

    3 0 Отговор
    Планът на Тръмп не е споразумение за край на конфликта.
    Той просто е първата стъпка която трябва да бъде направена.
    А именно, да помогне (принуди) двете страни да седнат да преговарят.

    21:20 25.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 жик так

    8 2 Отговор

    До коментар #104 от "Митко":

    Как пък нито един атлантически охлюв не замина за украйна да удари едно рамо на потника .

    Коментиран от #117

    21:22 25.11.2025

  • 112 Копейки,

    4 6 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #115

    21:23 25.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Тити

    4 1 Отговор
    Поредният кьорфишек как не си научиха урока от 2014

    21:27 25.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Всеки клоун с план

    5 2 Отговор
    Куцо и сакато сега прави планове и после ще си ги мерят, едно е сигурно няма да има Минск 5.

    21:30 25.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 планът Колев и Стоянов

    2 0 Отговор
    Ние със баджанака Кольо седнахме пред блока и изготвихме мирен план.

    21:31 25.11.2025

  • 119 Ааа не...

    3 4 Отговор

    До коментар #104 от "Митко":

    Преди няколко месеца една копейка замина да работи във Владивосток, като видял какво е, запалил с 200 и се върнал н@,срн🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #125

    21:31 25.11.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Пенсионер 69 годишен

    3 2 Отговор
    Ако Зеленски се отметне, да го арестуват и при терористите в Гуантанамо. Вържи попа, да е мирно селото!

    21:33 25.11.2025

  • 124 Перо

    5 2 Отговор
    Руснаците никога няма да се съгласят с условията на победената кочина и ЕС евро-джендърията! Преговорите са тристранни: Русия, САЩ, Украйна и ЕС нямат място на масата! Тръмп прави голяма грешка, че се съобразява с тия корумпета! Те ще го провалят!

    21:33 25.11.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #125 от "операция Анаконда":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #130

    21:35 25.11.2025

  • 128 кака Мара

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "Не подценявай копейките":

    Чисто и просто ..къпан шорошняк ..

    21:35 25.11.2025

  • 129 Оди у Русиа

    0 3 Отговор

    До коментар #125 от "операция Анаконда":

    Ще богатееш.

    21:36 25.11.2025

  • 130 Жеко

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти от фронта в Украйна ли се връщаш ?!

    21:36 25.11.2025

  • 131 Само питам

    4 1 Отговор
    Защо ЕС реално фалира?
    Само за 4 години.
    Вече и западните икономисти открито признават,че е заради западните Санкции срещу Русия.

    Коментиран от #137, #141, #143

    21:37 25.11.2025

  • 132 Тц.. Тц...

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Сашка Васева":

    Мъдрост и знания се леят като Ниагарският водопад от устата ти.... жива ли си ма п@......
    ......ч@....????

    21:37 25.11.2025

  • 133 Zaхарова

    3 3 Отговор
    Aйде блатни роби!Нощната смяна да застъпва!

    Коментиран от #138

    21:37 25.11.2025

  • 134 Победителя решава

    3 3 Отговор
    Русия победи Колективния Запад икономически и на бойното поле в Украйна.

    Затова Русия поставя условията
    и Русия Решава!

    Запада остана без никакви карти!

    Коментиран от #139, #148, #152

    21:37 25.11.2025

  • 135 Пенсионер 69 годишен

    3 3 Отговор
    Смешника със зеления потник в Гуантанамо при терористите. Там му е мястото! Ако Доналд Тръмп и ФБР го арестуват, целия свят ще ръкопляска.

    21:38 25.11.2025

  • 136 нови времена

    4 2 Отговор
    Соломон Тагаренко съм.
    Дойде време да обърнем палачинката.

    Коментиран от #142

    21:38 25.11.2025

  • 137 Оди у Русиа

    3 3 Отговор

    До коментар #131 от "Само питам":

    На вторият ден си в окопа.Нантретият украински дрон те прави на тор.

    Коментиран от #140

    21:39 25.11.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 А пък

    3 3 Отговор

    До коментар #134 от "Победителя решава":

    рускитеСвине мрат.

    21:40 25.11.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Киев за два дня

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "Само питам":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #150

    21:41 25.11.2025

  • 142 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #136 от "нови времена":

    Обръщането на палачинката трябва да е навреме. Иначе като Богдан Филов в трапа, а челядта в Белене и Ловешкия.

    21:41 25.11.2025

  • 143 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #131 от "Само питам":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    Ние виждаме че Лукойл наистина фалира.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    21:42 25.11.2025

  • 144 Ицо

    0 2 Отговор

    До коментар #140 от "Само питам":

    Утре рано да минеш да обереш кривите краставици.

    Коментиран от #146

    21:42 25.11.2025

  • 145 Пако Върбан

    3 1 Отговор
    Тъй, тъй, ама какво стана с Косово? И къде е границата на Сърбия сега? Има международно право, има го и правото на по-силния. Както на едни им мина номера с второто право, така ще мине и на другите. Затова е добре да се мисли овреме, че нещата се извъртат понякога в кофти посока.

    21:43 25.11.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "Само питам":

    Имаш ли пари за вечеря?

    Коментиран от #153

    21:44 25.11.2025

  • 148 Затова ли Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #134 от "Победителя решава":

    Вече продава злато и
    Ценни книжа.

    Май Китай поставя условия на
    Епилирания Педофил .

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #151

    21:45 25.11.2025

  • 149 Кретен

    0 3 Отговор

    До коментар #146 от "Само питам":

    Изчакай другата копейка да ти цъкне+

    21:45 25.11.2025

  • 150 Николай

    3 2 Отговор

    До коментар #141 от "Киев за два дня":

    Крим за два дня .
    Курск за два дня .
    Масква за три дня .
    Накрая си останахте с трите пръста и без територия колкото две Българии.

    Бе важното е да сте на по изгодни позиции.

    21:45 25.11.2025

  • 151 тъй тъй

    3 2 Отговор

    До коментар #148 от "Затова ли Русия":

    Руската икономика на четвърто място според МВФ.
    А вие ще сучете метлата за захар . Или друго нещо .

    Коментиран от #163

    21:47 25.11.2025

  • 152 аz CВО Победа 80

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Победителя решава":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    21:47 25.11.2025

  • 153 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #147 от "Само питам":

    А ти имаш ли пари за баничка утре сутрин бе центар. Или ще ми ядеш у .ея .

    21:48 25.11.2025

  • 154 Българин

    3 1 Отговор
    Много по-лесно е да съберем един пробит кораб с прозападни евроатлантици любители на еврото,
    и да си ги върнем на западналия Запад.

    Останалите 90% в България са русофили.

    Коментиран от #156

    21:49 25.11.2025

  • 155 уточнение

    2 2 Отговор
    Значи "Безсмъртния батальон" вече
    е "Безсмъртната армия" при Кобзона.

    21:49 25.11.2025

  • 156 Вагона за Мускалието

    1 3 Отговор

    До коментар #154 от "Българин":

    Ще бъде напълнен

    Със Кремълски Тампони.

    Коментиран от #166

    21:52 25.11.2025

  • 157 Ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Оруел":

    Нито Русия напредва нито Украйна е руска. В голямо заблуждение си.

    Коментиран от #162

    21:52 25.11.2025

  • 158 Ех Тръмпи...,не ти вярвам!

    3 0 Отговор
    Че ти твърдеше същото и след срещата си с Путин,в Аляска...!

    21:53 25.11.2025

  • 159 Димящ Кримски мост!

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Димяща ушанка":

    Утре веч го събарям тоз омразен мост!
    Не се смей!
    Тоя път съм сериозен...!

    21:55 25.11.2025

  • 160 Мииии

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Няма да пътуваш, ще си седиш в кочината русия

    21:56 25.11.2025

  • 161 Тръмп е направил публично изявление

    5 1 Отговор
    в петък 21.11.25 г., че Украйна ако откаже според мирния план да отстъпи Донбас доброволно то ще стане по военен път. "Украйна ще загуби останките от Донбас за кратко време с много жертви."

    21:57 25.11.2025

  • 162 Хе хе хе

    5 1 Отговор

    До коментар #157 от "Ха ха ха":

    Русия напредва денонощно,като вече 30% от Украйна е завинаги-Руска...!

    Коментиран от #164

    21:58 25.11.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Евреина Кобзон

    0 1 Отговор

    До коментар #162 от "Хе хе хе":

    Аз пък си мислех

    Че това ще стане за 2-3 Дня.

    Коментиран от #170

    22:05 25.11.2025

  • 165 0х най-после

    2 1 Отговор
    Центърчетата обичат много запада , защото са бедни като църковни мишки ,и очакват от запада подаяния , то затова и всички братчеди бягат натам !

    Коментиран от #167

    22:05 25.11.2025

  • 166 БДЖ

    2 0 Отговор

    До коментар #156 от "Вагона за Мускалието":

    Всеки ден към Киефф пълни влакове с черни чували . Можем да ти запазим един .

    22:09 25.11.2025

  • 167 Ти чакай дажбите

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "0х най-после":

    От Пасоля
    Гладна Въшка .

    22:09 25.11.2025

  • 168 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #163 от "Какво Четвърто място":

    За това ли България е нарисувана на картата на Европа като външна тоалетна ?!!

    22:09 25.11.2025

  • 169 Червената Измет

    0 1 Отговор
    Изтрещя.

    Значи всичко е Ок.

    22:11 25.11.2025

  • 170 може

    3 1 Отговор

    До коментар #164 от "Евреина Кобзон":

    Еее не може за 2 - 3 дня , все пак Русия се бие срещо коалиция от 60 държави , това е огромно количество железария и биологичен материал за утилизиране !

    Коментиран от #171

    22:11 25.11.2025

  • 171 Може може

    0 2 Отговор

    До коментар #170 от "може":

    Военно Съотношение

    8 : 1

    В Полза на Магучая

    А още се мъчим в Покровск.

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    А и Държавите не бяха ли 1060 в Коалицията

    Хахахахаха

    Коментиран от #173

    22:14 25.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "Може може":

    Ха ха ха ,ама щом върната територия колкото цяла България е малко,той Тръмп им каза следващите предложения ще са още по лоши:)))Направо повтаря думите на Бисмарк:))))хахахахаДа не остане накрая на наркомана и евроястребите прокудени това за 3 те дена за утеха:)))хахахаха

    22:37 25.11.2025

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

