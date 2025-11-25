Тръмп: Споразумение за край на войната в Украйна е все по-близо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна е „съвсем близо“, но не предостави подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Съвсем близо сме“, каза той по време на събитие в Белия дом.
По-рано украински представител съобщи, че страната подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева. В същото време някои от най-деликатните въпроси остават за обсъждане на двустранна среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.
Оценка 3.5 от 19 гласа.
1 Украйна се е съгласила по
Коментиран от #30
20:18 25.11.2025
2 Оруел
Коментиран от #11, #157
20:18 25.11.2025
3 ти да видиш
20:19 25.11.2025
4 Да бе, да
Коментиран от #6, #47
20:19 25.11.2025
5 БОЛШЕВИК
Коментиран от #10, #42
20:19 25.11.2025
6 Димяща ушанка
До коментар #4 от "Да бе, да":Утре влизам в Киев с Груз 200!!
Коментиран от #13, #60, #159
20:21 25.11.2025
7 Данко Харсъзина
20:22 25.11.2025
8 Фалконети
20:22 25.11.2025
9 Пич
Коментиран от #12
20:22 25.11.2025
10 Атина Палада
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":Ще, ще, ще,ще,ще ЩЕ
20:23 25.11.2025
11 Тернопол
До коментар #2 от "Оруел":Искаш да кажеш,че руските индианци винаги са били украйнци .
Киевска Рус
Коментиран от #24
20:23 25.11.2025
12 Леко
До коментар #9 от "Пич":С белото.
Коментиран от #19
20:23 25.11.2025
13 центи..
До коментар #6 от "Димяща ушанка":Когато се завиеш през глава с юргана па блъскай,блъскай.
20:23 25.11.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #17, #23
20:24 25.11.2025
15 бат Венци
А какви са били идеолозите на ОУН, на които днес Украйна се кланя:
Дмитро Донцов, „интелектуалец“, който изповядва „интегралния национализъм”. Дели хората на „рицари” и „свинари”. Нацията е самостойна и самодостатъчна, счита той, и трябва да открие своя от Бога даден вожд, способен със „съзидателно насилие” да утвърди държавността й. В есето си „Фашисти ли сме?” е пределно откровен: „Политическият и морално-психологическият ни дух безспорно са фашистки”.
Донцов е заклет враг на „москвофилството” и счита, че „украинците трябва да се опрат на империализма на европейските държави, който обслужва националната им идея”. Задължението на всеки украинец е да подчини личните си дела и целия си живот на интересите и благосъстоянието на нацията."
„Обновената украинска държава ще си сътрудничи тясно с Националсоциалистическия Райх, който под ръководството на Адолф Хитлер създава нов ред в Европа и света и помага на украинския народ да се освободи от московската окупация.Слава на Украйна! Слава на героите!”
„Не
Коментиран от #41
20:25 25.11.2025
16 Хе хе...
И накрая ще стане каквото каже Путин.
Та така...
20:25 25.11.2025
17 .......
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":От четири години слушаме как кремълският плъх е най-умен и надхитря всички. За това време загуби Сирия и Армения, запорираха му 300 милиарда, границите с НАТО се увеличиха двойно, а Китай и Индия му купуват нефта без пари...
Коментиран от #77
20:26 25.11.2025
18 Pyccкий Карлик
Коментиран от #25, #26, #160
20:27 25.11.2025
19 Нема
До коментар #12 от "Леко":Леко ! Родителката ти го изисква ! Да не съм скръндза !
20:28 25.11.2025
20 бат Венци
„Украйна за украинците! Всички хора са братя, но московчани, поляци и евреи са врагове на нашия народ. Не вземайте чужда жена, иначе децата ви ще бъдат ваши врагове." Михновски.
Е, след тези самопризнания може да се поспори дали украинствуващите са фашисти... или нацисти, отговорът на този спор ще определи и какви са е тези които ги подкррепят;)
Коментиран от #27
20:28 25.11.2025
21 значи ,
Коментиран от #34, #46
20:28 25.11.2025
22 стоян георгиев
Коментиран от #28
20:28 25.11.2025
23 Владо
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Западът вече преметна сбърканяка.
20:29 25.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мачията
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Зависи какви ценности имаш?
20:30 25.11.2025
26 джудж ,
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Не го мисли - същото ще е , и ако укрите пътуват в Русия ! Удри едно от мен пък да става каквото ще !
Коментиран от #58
20:30 25.11.2025
27 А где
До коментар #20 от "бат Венци":Дугина?
Коментиран от #32
20:31 25.11.2025
28 Замалко
До коментар #22 от "стоян георгиев":Да те сгнявим!
20:31 25.11.2025
29 Венета
И най вече на собствената си про с тотия
Нали те плътно ги подкрепяха и саботираха Минските преговори и договора от Истамбул.
Коментиран от #35, #40
20:31 25.11.2025
30 Българин
До коментар #1 от "Украйна се е съгласила по":Бъди сигурен, че в следващите часове, Зеленски ще се отметне под английско давление...
20:32 25.11.2025
31 пони, ама розАво
Ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин! Черния си елекрически пингвин завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената химикалка!
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
Коментиран от #113
20:32 25.11.2025
32 Мачията
До коментар #27 от "А где":Искаш ли едно маваши?
20:32 25.11.2025
33 „Съвсем близо сме“, каза той
а ес бръмбарите с зяпнали усти
и яко кихане към урк и сащ
на гърба на наивните данъкоплатци
Коментиран от #38
20:32 25.11.2025
34 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "значи ,":"..Путин в крайна сметка ще реши ..."
Не думай.....
А съм кихнал 157млрд евра, а Расийката го закършила за още Четири Года, а Путин може и да ритне камбанката през това време ))
Коментиран от #39, #44
20:32 25.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БРАВО
20:33 25.11.2025
37 така де
20:33 25.11.2025
38 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #33 от "„Съвсем близо сме“, каза той":Свиквай.
20:33 25.11.2025
39 значи ,
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":Гледай твоите камбанки , за другите не мисли ! Понял ?!
20:34 25.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ще залавят наркомана и
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":сготвят зелка с макарони френски
20:35 25.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Мачията
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":Какво ти казваше баба ти? Помниш ли?
20:35 25.11.2025
45 Артилерист
Коментиран от #55, #83
20:35 25.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Варна 3
До коментар #4 от "Да бе, да":Постоянен край след Киев за 4 години
20:37 25.11.2025
48 бат Венци
До коментар #41 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":То достатъчно че руснаците ви удрят с прахосмукачки .
А тебе се е оправял някой украинец явно .
20:37 25.11.2025
49 Bъзпалени едноклетъчни копейки
До коментар #43 от "Венета":халюцинираш нещо. Не Украйна иска да превземе кочината. Кочината от 4 години се пробва да превземе Украйна :)Могучия дрън дрън
Коментиран от #50
20:37 25.11.2025
50 Венета
До коментар #49 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":Гледам укрите се мотаят край Кремъл . Днес , утре ще го превземат .
И Крим също ,
Гледам и Курск са превзели , поне първите три букви . И за тебе ще има .
Коментиран от #66
20:38 25.11.2025
51 ха-ха
20:38 25.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Френският президент Еманюел Макрон,
20:39 25.11.2025
54 Скептик
Коментиран от #62
20:39 25.11.2025
55 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #45 от "Артилерист":Премери ги и докладвай!М?
Що умряха 1,2 милиона руснака?Ммм?Защо на четвъртата година руската армия е насред нищото в Донбас ?М?
Коментиран от #72
20:39 25.11.2025
56 Българин
Коментиран от #63
20:40 25.11.2025
57 Хи хи
20:40 25.11.2025
58 Pyccкий Карлик
До коментар #26 от "джудж ,":"....не го мисли..."
Типичната руска недовършената работа, като във всичко с което са се захванали !!! Нито комунизъма им беше комунизъм, нито соца, нито сегашния фашизо-капитализъм, нито държавата, нито колите им, нито самольотите, нито СВО-то. РуЗки бардак ))
20:41 25.11.2025
59 А руснаците
20:41 25.11.2025
60 Варна 3
До коментар #6 от "Димяща ушанка":Влизайте в Киев с Батмобил или стелт
20:41 25.11.2025
61 Руски войник:
Коментиран от #64
20:42 25.11.2025
62 Само питам
До коментар #54 от "Скептик":И от къде санкции ?
Какво ще и санкционират ? Чистачките от метрото ли ?
20:43 25.11.2025
63 Ким Чен
До коментар #56 от "Българин":Ум белия делфин...
Коментиран от #71
20:43 25.11.2025
64 жик так
До коментар #61 от "Руски войник:":То в горите само укри , заели са по изгодни позиции!!
20:43 25.11.2025
65 Покровск
Коментиран от #69
20:44 25.11.2025
66 Абе тъпунгер
До коментар #50 от "Венета":Да не би Украйна да е нападала кочината?а?
Коментиран от #73
20:44 25.11.2025
67 1000+
20:45 25.11.2025
68 Роза
20:45 25.11.2025
69 аz CВО Победа 80
До коментар #65 от "Покровск":Бях иZнaсилен от двама пияни турски тираджии.
Z
20:45 25.11.2025
70 Бегай
20:46 25.11.2025
71 Българин
До коментар #63 от "Ким Чен":А делфина не съм му го виждал...но ти подозрително си запознат с цвета му...
20:46 25.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Венета
До коментар #66 от "Абе тъпунгер":Да бе умник .
Какво диреше 800 000 украинска армия в Донбас в началото на войната ?
Какво да ги правят руснаците , да ги оставят да изколят населението там ли ?!!
Коментиран от #75
20:48 25.11.2025
74 Само питам
Коментиран от #91
20:50 25.11.2025
75 Палави копейки
До коментар #73 от "Венета":В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. Пу т ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина
Коментиран от #79, #82
20:51 25.11.2025
76 читател
20:51 25.11.2025
77 Данко Харсъзина
До коментар #17 от ".......":Ти остави това, ами загуби Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Тюркменистан. Огромни държави с нефт, газ и огромни количества редкоземни елементи. И РУСКОГОВОРЯЩИ. Ако приеме плана на Тръмп, това е тотален крах за Русия.
20:51 25.11.2025
78 ало , ало
20:51 25.11.2025
79 Бамзе
До коментар #75 от "Палави копейки":То отдалеко лесно..ма кат свършат укрите и подкарат тебе кат натовец ма втора ръка
те тогаз че те видим...
Коментиран от #90
20:52 25.11.2025
80 Урсул
20:53 25.11.2025
81 Унгарският премиер Виктор Орбан
Коментиран от #107
20:53 25.11.2025
82 Жоро
До коментар #75 от "Палави копейки":Продължавайте все с тази риторика и до 1-2 години ще се нарича не Украйна а Киевска област на Руската федерация.
Коментиран от #84, #85
20:53 25.11.2025
83 Овчи?
До коментар #45 от "Артилерист":Мериш ли?
20:54 25.11.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 име
До коментар #82 от "Жоро":Ще е, ще,ще, ще...ЩЕ
Коментиран от #89
20:55 25.11.2025
86 Данко Харсъзина
Коментиран от #96
20:56 25.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Истината
20:56 25.11.2025
89 Жоро
До коментар #85 от "име":Продължавай с мантрите , може и да хване дикиш .
20:56 25.11.2025
90 Палави копейки
До коментар #79 от "Бамзе":Укрите доста достойно се държат вече 4 години. Не можете един Донецк да вземете🤣🤣🤣
Коментиран от #99
20:57 25.11.2025
91 Само питам
До коментар #74 от "Само питам":Питай Кобзон😂
Коментиран от #95
20:57 25.11.2025
92 Сашка Васева
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
Коментиран от #94, #132
20:58 25.11.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Владо
До коментар #92 от "Сашка Васева":Това ли ти казаха да напишеш?
20:59 25.11.2025
95 бай Кобзон
До коментар #91 от "Само питам":Всяка вечер пея на два милиона бандери .
Голям концерт , голямо нещо !
20:59 25.11.2025
96 43215
До коментар #86 от "Данко Харсъзина":Туморът на планетата, с Фтарая Фмире армия, вместо Кийв за три дни, се радва, че Орангото трябва да ги спасява.
21:00 25.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 бат Венци
На запада в момента не им е нужен мир, а примирие. Трябват им няколко години да се въоръжат и да организират ново нападение над Русия. Това дори го обявиха в прав текст. В ситуацията Русия иска мир, но с отсраняване на първопричините за конфликта. И премахването на всякакви чужди войски от Украйна. Техните служби сега са изцяло под англосакски контрол. Украинците са основно само фасада, прикритие, прокси.
САЩ не организира мир. САЩ се опитва да се представи, че уж няма нищо общо с всичко това. И да си организират почетна капитулация.
Ако Украйна и част от нея останат под западен контрол, въпрос на време е да ги въоръжат и да ги хвърлят срещу Русия пак. И руснаците знаят това много добре. Не им е нужно.
21:04 25.11.2025
99 Механик
До коментар #90 от "Палави копейки":А на мен Козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!
21:05 25.11.2025
100 Моряка
Коментиран от #103
21:05 25.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Димо
21:09 25.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Митко
Коментиран от #106, #111, #119, #122
21:12 25.11.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 С други думи Украйна ако се откаже
До коментар #81 от "Унгарският премиер Виктор Орбан":от Мир и иска да воюва, няма да има пари от ЕС, така ли?
Коментиран от #108
21:17 25.11.2025
108 А пък
До коментар #107 от "С други думи Украйна ако се откаже":рускитеСвине си мрат.
21:19 25.11.2025
109 Ами
Той просто е първата стъпка която трябва да бъде направена.
А именно, да помогне (принуди) двете страни да седнат да преговарят.
21:20 25.11.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 жик так
До коментар #104 от "Митко":Как пък нито един атлантически охлюв не замина за украйна да удари едно рамо на потника .
Коментиран от #117
21:22 25.11.2025
112 Копейки,
Коментиран от #115
21:23 25.11.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Тити
21:27 25.11.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Всеки клоун с план
21:30 25.11.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 планът Колев и Стоянов
21:31 25.11.2025
119 Ааа не...
До коментар #104 от "Митко":Преди няколко месеца една копейка замина да работи във Владивосток, като видял какво е, запалил с 200 и се върнал н@,срн🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #125
21:31 25.11.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Пенсионер 69 годишен
21:33 25.11.2025
124 Перо
21:33 25.11.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #125 от "операция Анаконда":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #130
21:35 25.11.2025
128 кака Мара
До коментар #122 от "Не подценявай копейките":Чисто и просто ..къпан шорошняк ..
21:35 25.11.2025
129 Оди у Русиа
До коментар #125 от "операция Анаконда":Ще богатееш.
21:36 25.11.2025
130 Жеко
До коментар #127 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти от фронта в Украйна ли се връщаш ?!
21:36 25.11.2025
131 Само питам
Само за 4 години.
Вече и западните икономисти открито признават,че е заради западните Санкции срещу Русия.
Коментиран от #137, #141, #143
21:37 25.11.2025
132 Тц.. Тц...
До коментар #92 от "Сашка Васева":Мъдрост и знания се леят като Ниагарският водопад от устата ти.... жива ли си ма п@......
......ч@....????
21:37 25.11.2025
133 Zaхарова
Коментиран от #138
21:37 25.11.2025
134 Победителя решава
Затова Русия поставя условията
и Русия Решава!
Запада остана без никакви карти!
Коментиран от #139, #148, #152
21:37 25.11.2025
135 Пенсионер 69 годишен
21:38 25.11.2025
136 нови времена
Дойде време да обърнем палачинката.
Коментиран от #142
21:38 25.11.2025
137 Оди у Русиа
До коментар #131 от "Само питам":На вторият ден си в окопа.Нантретият украински дрон те прави на тор.
Коментиран от #140
21:39 25.11.2025
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 А пък
До коментар #134 от "Победителя решава":рускитеСвине мрат.
21:40 25.11.2025
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Киев за два дня
До коментар #131 от "Само питам":Пумияр гладен.
Коментиран от #150
21:41 25.11.2025
142 Пенсионер 69 годишен
До коментар #136 от "нови времена":Обръщането на палачинката трябва да е навреме. Иначе като Богдан Филов в трапа, а челядта в Белене и Ловешкия.
21:41 25.11.2025
143 Хахахаха
До коментар #131 от "Само питам":Верно ли бре Рублоидиот?
Ние виждаме че Лукойл наистина фалира.
Хаха хахахахаха хахахахаха
21:42 25.11.2025
144 Ицо
До коментар #140 от "Само питам":Утре рано да минеш да обереш кривите краставици.
Коментиран от #146
21:42 25.11.2025
145 Пако Върбан
21:43 25.11.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Само питам
До коментар #140 от "Само питам":Имаш ли пари за вечеря?
Коментиран от #153
21:44 25.11.2025
148 Затова ли Русия
До коментар #134 от "Победителя решава":Вече продава злато и
Ценни книжа.
Май Китай поставя условия на
Епилирания Педофил .
ХАХА хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #151
21:45 25.11.2025
149 Кретен
До коментар #146 от "Само питам":Изчакай другата копейка да ти цъкне+
21:45 25.11.2025
150 Николай
До коментар #141 от "Киев за два дня":Крим за два дня .
Курск за два дня .
Масква за три дня .
Накрая си останахте с трите пръста и без територия колкото две Българии.
Бе важното е да сте на по изгодни позиции.
21:45 25.11.2025
151 тъй тъй
До коментар #148 от "Затова ли Русия":Руската икономика на четвърто място според МВФ.
А вие ще сучете метлата за захар . Или друго нещо .
Коментиран от #163
21:47 25.11.2025
152 аz CВО Победа 80
До коментар #134 от "Победителя решава":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
21:47 25.11.2025
153 Само питам
До коментар #147 от "Само питам":А ти имаш ли пари за баничка утре сутрин бе центар. Или ще ми ядеш у .ея .
21:48 25.11.2025
154 Българин
и да си ги върнем на западналия Запад.
Останалите 90% в България са русофили.
Коментиран от #156
21:49 25.11.2025
155 уточнение
е "Безсмъртната армия" при Кобзона.
21:49 25.11.2025
156 Вагона за Мускалието
До коментар #154 от "Българин":Ще бъде напълнен
Със Кремълски Тампони.
Коментиран от #166
21:52 25.11.2025
157 Ха ха ха
До коментар #2 от "Оруел":Нито Русия напредва нито Украйна е руска. В голямо заблуждение си.
Коментиран от #162
21:52 25.11.2025
158 Ех Тръмпи...,не ти вярвам!
21:53 25.11.2025
159 Димящ Кримски мост!
До коментар #6 от "Димяща ушанка":Утре веч го събарям тоз омразен мост!
Не се смей!
Тоя път съм сериозен...!
21:55 25.11.2025
160 Мииии
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Няма да пътуваш, ще си седиш в кочината русия
21:56 25.11.2025
161 Тръмп е направил публично изявление
21:57 25.11.2025
162 Хе хе хе
До коментар #157 от "Ха ха ха":Русия напредва денонощно,като вече 30% от Украйна е завинаги-Руска...!
Коментиран от #164
21:58 25.11.2025
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Евреина Кобзон
До коментар #162 от "Хе хе хе":Аз пък си мислех
Че това ще стане за 2-3 Дня.
Коментиран от #170
22:05 25.11.2025
165 0х най-после
Коментиран от #167
22:05 25.11.2025
166 БДЖ
До коментар #156 от "Вагона за Мускалието":Всеки ден към Киефф пълни влакове с черни чували . Можем да ти запазим един .
22:09 25.11.2025
167 Ти чакай дажбите
До коментар #165 от "0х най-после":От Пасоля
Гладна Въшка .
22:09 25.11.2025
168 Само питам
До коментар #163 от "Какво Четвърто място":За това ли България е нарисувана на картата на Европа като външна тоалетна ?!!
22:09 25.11.2025
169 Червената Измет
Значи всичко е Ок.
22:11 25.11.2025
170 може
До коментар #164 от "Евреина Кобзон":Еее не може за 2 - 3 дня , все пак Русия се бие срещо коалиция от 60 държави , това е огромно количество железария и биологичен материал за утилизиране !
Коментиран от #171
22:11 25.11.2025
171 Може може
До коментар #170 от "може":Военно Съотношение
8 : 1
В Полза на Магучая
А още се мъчим в Покровск.
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
А и Държавите не бяха ли 1060 в Коалицията
Хахахахаха
Коментиран от #173
22:14 25.11.2025
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Ами
До коментар #171 от "Може може":Ха ха ха ,ама щом върната територия колкото цяла България е малко,той Тръмп им каза следващите предложения ще са още по лоши:)))Направо повтаря думите на Бисмарк:))))хахахахаДа не остане накрая на наркомана и евроястребите прокудени това за 3 те дена за утеха:)))хахахаха
22:37 25.11.2025
174 Този коментар е премахнат от модератор.