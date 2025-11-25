Тръмп: Споразумение за край на войната в Украйна е все по-близо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна е „съвсем близо“, но не предостави подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Съвсем близо сме“, каза той по време на събитие в Белия дом.

По-рано украински представител съобщи, че страната подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева. В същото време някои от най-деликатните въпроси остават за обсъждане на двустранна среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.