Урсула фон дер Лайен :Европейските лидери искат засилен санкционен натиск върху Русия
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен :Европейските лидери искат засилен санкционен натиск върху Русия

25 Ноември, 2025 21:31 1 936 103

  • украйна-
  • урсула фон дер лaйен-
  • русия-
  • европейски лидери

Коалицията на желаещите обсъди с Марко Рубио финансирането на Украйна и използването на замразените руски активи

Урсула фон дер Лайен :Европейските лидери искат засилен санкционен натиск върху Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на европейските страни от т.нар. Коалиция на желаещите настояха за продължаване и засилване на санкционния натиск върху Москва по време на видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.

По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а ключова тема в разговора е било финансирането ѝ, включително евентуалното използване на замразените руски суверенни активи.


Оценка 1.9 от 53 гласа.
Оценка 1.9 от 53 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костинбродският

    64 3 Отговор
    лидер и той барабар Петко !

    21:33 25.11.2025

  • 2 Нещастница

    113 4 Отговор
    Унищожихте Европа фашисти долни.

    21:33 25.11.2025

  • 3 Пич

    103 3 Отговор
    Тая като я видя и откачам !!! Нищо не презирам повече от тъпанарите !!! А как това НЕЩО може да ръководи цяла Европа...?!

    Коментиран от #16

    21:33 25.11.2025

  • 4 ти да видиш

    84 5 Отговор
    Патkaпапагал, едно си знае едно си бае... "санкции", "санкции".. Ужасно глyпаво същество!

    Коментиран от #90

    21:33 25.11.2025

  • 5 Бен Вафлек

    9 80 Отговор
    Смачкайте нацистите в кремъл!

    Коментиран от #21, #25

    21:33 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    85 4 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и Урсула,Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов и Шиши отиват на съд.

    Коментиран от #52

    21:34 25.11.2025

  • 8 САНДОКАН

    78 3 Отговор
    Баба Яга , пак се обажда неподготвенна. Толкова ли не разбра че не е от печелившите страна, пък и ние по традиция

    21:35 25.11.2025

  • 9 Бръннн Ка

    57 3 Отговор
    Дъртата вещица и меките китки е по-правилно да се каже, нищо че някои твърдят, как ги минавали с 200.

    21:35 25.11.2025

  • 10 СССРБарета

    66 3 Отговор
    Помнете думите на Ванга! Русия ще помете всичко по пътя си! Нищо не може да спре Русия!........

    21:35 25.11.2025

  • 11 Ох,защо...погледнах снимката...?!

    60 2 Отговор
    Сега цяла вечер ще се стряскам,сънувайки кошмари и караконджоли...😨😮‍💨🙄😓🫢!

    21:35 25.11.2025

  • 12 Перо

    67 2 Отговор
    Урсула е болен мозък!

    Коментиран от #30

    21:35 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бъдеще

    47 2 Отговор
    европейските лидери /без Орбан и Фицо/, да правят като вЕтъра...

    21:36 25.11.2025

  • 15 Морски

    53 2 Отговор
    Малеее няма такива иди@ти🤣😂🤣

    21:36 25.11.2025

  • 16 КАТО КАКВИ ИСКАТ

    31 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    КВОТО И ДА Е
    С КВО ИМ СА ДЛЪЖНИ САЩ ЧЕ ДА ИСКАТ
    БАРЕ НЕКОЯ ВЕНТИЛАЦИЯ ДА БЯХА НАПРАЙЛИ

    21:37 25.11.2025

  • 17 az СВО Победа 80

    59 32 Отговор
    Само глупакът вярва, че с пореден 20-ти пакет "санкции" може да се постигне онова, което не е постигнато досега с 19 пакета "санкции"! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #58, #72, #79

    21:37 25.11.2025

  • 18 Агата

    27 31 Отговор
    Урсуло,зик хайл

    21:37 25.11.2025

  • 19 Унгарският премиер Виктор Орбан

    40 32 Отговор
    използва "мирния план" на Тръмп, за да блокира милиарди помощи за Украйна. Унгария "не подкрепя предоставянето на каквато и да е допълнителна финансова помощ на Украйна от Европейския съюз във каквато и да е форма" и "не се съгласява с такова решение от името на ЕС." Това е заявил Унгарският премиер Виктор Орбан, се съобщава от Politico. Орбан е казал, че Европейците трябва да подкрепят мирния план на САЩ и да започнат преки преговори с Руската федерация.

    21:38 25.11.2025

  • 20 Херодот

    42 4 Отговор
    Прав е бил Чърчил като е настоявал в Ялта Германия да бъде ликвидирана като държава след войната.

    21:38 25.11.2025

  • 21 Вафла Бенек

    25 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бен Вафлек":

    Ами айде де!
    Рипай от дивана и ни повеждай ,смели наш водачо...!

    21:38 25.11.2025

  • 22 Крайно време е властите в България

    5 44 Отговор
    да се вземат в ръце и да арестуват националните предатели - русофилите!
    Защото има риск пак да взривят църквата Света Неделя !
    Тогава, през 1925 г. тези русофили бяха обесени публично в София!

    Коментиран от #28, #32, #53

    21:39 25.11.2025

  • 23 Буха ха

    55 3 Отговор
    Санкции та санкции. 60 години санкции не можаха да гътнат мъничката Куба, където има само ром и пури, та ще съборят Русия, която има територия, храна, вода, енергия, полезни изкопаеми и ядрено оръжие.

    21:39 25.11.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    48 4 Отговор
    А европейските граждани искат тоя фашит да го видят в затвора заедно с Калас, макарон и новото момче Мерц

    Безумно куха лелка, за сметка на това безумно нагла! САЩ се усетиха и предлагат не само край на войната, но и сътрудничество с Русия!

    Нещастния крадлив евроклоун Урсула искала... КЛАДА ЗА ТЕБЕ!

    21:39 25.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Съдията

    33 2 Отговор
    Събудихте мечока.
    От което следва.
    Ще напълните гащите.

    21:40 25.11.2025

  • 27 хи хи хи

    29 2 Отговор
    Евро-мажоретки.....Чичо Дончо ще ги вика да изиграят едно съчетание на подписването.

    Коментиран от #40

    21:41 25.11.2025

  • 28 Докато се разправяте

    25 2 Отговор

    До коментар #22 от "Крайно време е властите в България":

    и карате за този и онзи, Пеевски днес ви открадна Държавното тото на България.

    Коментиран от #96

    21:41 25.11.2025

  • 29 Справедлив

    27 2 Отговор
    Абе ей фашистка. Затваряй си плювалника.

    21:41 25.11.2025

  • 30 Мечо ПУХ

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    Перо как може да се разболее нещо което не съществува , не ми отговаряш.

    21:43 25.11.2025

  • 31 Пловдив

    27 2 Отговор
    Лечението на урсулата минава през дулото на АК 47.

    Коментиран от #38

    21:43 25.11.2025

  • 32 МУЦКА

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Крайно време е властите в България":

    ЛЕСНО ТИ Е НА ТЕБЕ ОТ ДИВАНЧЕТО
    АМА ПОСЛЕ НИЕ ЩЕ СМЕ ПРЕД НАРОДНИЯТ СЪД И ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ

    21:43 25.11.2025

  • 33 Тъпата вещица не разбира че

    29 3 Отговор
    То не е само да искаш, ами и да можеш.
    Абсолютните брюкселски либерал-фашистки бездарници след като съсипваха Европа икономически и политически в продължение на 30 години, сега тичат насам-натам като кокошки с отрязани глави.

    21:43 25.11.2025

  • 34 ЦИРК

    25 4 Отговор
    Госпожата ще настъпи мотиката, с толкова много лозунги и демагогия. Не знам кои са тези лидери, ама като гледам поне на половината нещо не им се нравят много санкциите и се гърчат как да се извъртат, че току виж народите им ги омели от власт.

    Тръмп играе играта в момента, какво говори и какво иска г-жа назначена председателката, няма значение. Ако разпишат някакъв мирен план, каквото е вътре такова, да са мислили всички преди да го разписват, и там ще е опоменато за санкциите. Както каза Лавров, Европа изпусна шанса да има глас в мирния процес. А след войната всички ние като европейски граждани, трябва да потърсим отговорност от "нашите лидери", били те на местно, държавна и ЕС ниво за всички свършени глупости, нанесени ни вреди и изговорени лъжи.

    21:44 25.11.2025

  • 35 значи ,

    22 24 Отговор
    Нападайте я тая Русия най-накрая , че да се посмеем малко ! Какви натиски , какви пет лева ....

    Коментиран от #55

    21:44 25.11.2025

  • 36 Кобро

    24 23 Отговор
    Разказахте играта на тая Европа

    21:45 25.11.2025

  • 37 Рублевка

    18 20 Отговор
    Тая баба стана по-богата от Илон Мъск. Първо лъжата с ковид и ваксините. Сега аферата с помощите..

    21:46 25.11.2025

  • 38 Рублевка

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Пловдив":

    Това е китайската терапия. В демократична Европа има строг мораториум.

    Коментиран от #46

    21:48 25.11.2025

  • 39 Извратен тип

    14 3 Отговор
    Искам тройка с тая баба и с АнаЛена Бербок!

    Коментиран от #43, #56, #76

    21:48 25.11.2025

  • 40 Шопо

    12 3 Отговор

    До коментар #27 от "хи хи хи":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може защо европуделите скачат срещу Тръмп.

    21:49 25.11.2025

  • 41 Ердоган правилно

    14 3 Отговор
    Я сложи тая вещица на миндерчето....Скоро европейските народи тая ще я изхвърлят на на миндерчето ами на бунището......

    21:49 25.11.2025

  • 42 Българин

    16 4 Отговор
    Баба Урсула и тя е в кюпа с корупцията в Украйна...Така или иначе Зеленски и съпругата му няма да се измъкнат живи-бъдете сигурни, знаят прекалено много! Аз бих заложил на авио или пък обикновенна катастрофа...

    21:50 25.11.2025

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Извратен тип":

    И аз! И аз! Ще рискувам един инсулт!😀😀💥🤣🤣

    Коментиран от #82

    21:50 25.11.2025

  • 44 Живко

    16 12 Отговор
    Ко речи урсулето ?

    Зеленски беше окачил в президентската канцелария картина, показваща Кремъл в пламъци. А сега кой град е в пламъци? Какво става с контранастъплението, какво става с победата на бойното поле, какво става с териториите от 1991г.? Какви са тези увъртания, съгласни сме, ама не съвсем? Войната или е спряна или не е. Другото са търгашески извъртания за сметка на човешки животи. Зеленият клоун няма място вече. Да подписва, да върне откраднатото и да се маха!

    Коментиран от #49

    21:50 25.11.2025

  • 45 Смех

    3 7 Отговор
    Абе взеха парите на ватенките.Дледващият път в буркани.

    21:51 25.11.2025

  • 46 Сега е модерно

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "Рублевка":

    Всичко китайско 😁😁😁

    21:51 25.11.2025

  • 47 Ами

    13 2 Отговор
    Ако Урсула нямаше толкова важни задачи и толкова много ангажименти съм сигурен, че вече щеше да се е записала като доброволец в редовете на ВСУ :)

    21:51 25.11.2025

  • 48 Макаров

    19 5 Отговор
    Братята руси трябва изконно да изкоренят нацизма в Украйна или войната никога няма да свърши. Никакъв мир докато целият Азов начело с Зеленски не се озоват в Сибир

    Коментиран от #74

    21:51 25.11.2025

  • 49 Рублоидиот

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "Живко":

    Това колко пъти и под колко ника ще го пишеш?

    Коментиран от #62

    21:52 25.11.2025

  • 50 Смешко

    30 28 Отговор
    Бункерният ,джобен диктатор не се страхува от санкциите ,а от "народната любов " и Хага .

    Коментиран от #71, #92

    21:52 25.11.2025

  • 51 Митю

    1 2 Отговор
    Просто говорителка на мр.Грийн

    21:52 25.11.2025

  • 52 ЦИРК

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Не забравяйте Тагарев, Петков, генерал Атанасов, Х. Иванов и всички които пропиляха Български народни активи за Украйна, без резултат, дори с ощърб че според плана на Тръмп Европа ще плаща за възстановяването на Украйна (ако въобще се случи).

    Крайно време е журналистите да започнат да правят както в САЩ - да разкостват политиците с неудобните въпроси и първият трябва да е - "Кой и как ще понесе отговорност за грешките в стратегията отностно конфликта в Украйна и тоталния и провал ?"

    21:52 25.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 тая крадла

    14 2 Отговор
    Първо да си върне имунитета .
    Нека я разследват като трябва и тогава ако се окаже бистра като сълза пак да говори .

    21:52 25.11.2025

  • 55 ха-ха

    13 6 Отговор

    До коментар #35 от "значи ,":

    И аз това искам , ама няма как да стане . Само лаят срещу руснаците , ама не им стиска да припарят дотам , че Путин много лошо бие през пръстите .Още дълго ще дрънкат за санкции и дотам ...

    21:53 25.11.2025

  • 56 сеянинь..

    13 2 Отговор

    До коментар #39 от "Извратен тип":

    А я сакам оново балтийско мелезче-каласс,ке го пръсна изиз0дтьзадьзе

    21:53 25.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 какво да се каже

    15 2 Отговор
    Путин е юрист , икономист , разузнавач , дипломат ..и законно избран Президент .

    А нас ни управлявя специалист по Бърдашки сливи и цитонамазка които никой не е избирал .
    Аналена Бербок - специалист по батути .
    Потника артист клоун ....

    21:55 25.11.2025

  • 60 селски ,

    12 2 Отговор

    До коментар #58 от "А пък":

    А укринските възкръсват , нали ? Щраус , мамин , сладък ..............

    Коментиран от #66

    21:55 25.11.2025

  • 61 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    И още нещо! Снощи ме иzнасилиха двама пияни турски тираджии.

    Коментиран от #88

    21:56 25.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Дани де Вито

    20 2 Отговор
    Събрали се Украйна и Европа да преговарят за мир в Украйна. Само че липсва Русия срещу която воюват. Малко смешно нали

    Коментиран от #68

    21:56 25.11.2025

  • 64 Фалконети

    16 3 Отговор
    Илон Мъск нанесе ужасен удар на украинската държавност. Сега социалната мрежа публикува геолокацията на своите автори. И изведнъж се оказва, че най-патриотичните украинци живеят в САЩ, Франция, Германия, Израел, но не и в Украйна. Истински удар.

    21:57 25.11.2025

  • 65 Монци

    14 2 Отговор
    Не разбрах. Как ще сключат мир като не преговарят с Русия ?

    21:57 25.11.2025

  • 66 А пък

    2 18 Отговор

    До коментар #60 от "селски ,":

    Руските орки се размножават на фронта😅. Малко СПИН хващат
    .

    Коментиран от #75

    21:58 25.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 дааааааааааааа,

    10 2 Отговор

    До коментар #63 от "Дани де Вито":

    Щеше да е много смешно , ако не беше толкова жалко .

    21:58 25.11.2025

  • 69 бай Иван

    14 3 Отговор
    Краварите и англосаксонците започнаха войната с Русия посредством машата си Украйна. Сега когато братята руси ги разгромиха, фашистите молят за мир, но мир няма да има. Ще има капитулация, като през 1944.

    21:59 25.11.2025

  • 70 русичь..

    16 3 Отговор
    Бравос на масква..все млати некой през всеки век-19 век..наполеончовците,20 век..хитлеристите,21 век..бандерците и урсулците хи хи

    21:59 25.11.2025

  • 71 ха-ха-ха !

    18 2 Отговор

    До коментар #50 от "Смешко":

    Това автопортрета ли ти е ?! Красавчик !

    21:59 25.11.2025

  • 72 СВО=ПРОВАЛ

    1 11 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай.После по-лесно ще е ти влиза.

    22:00 25.11.2025

  • 73 Само питам

    18 0 Отговор
    Интересно..
    Събрали се Саш , Украйна и Европа и се пазарят сякаш конфликтът е между тях
    А Русия къде е ?
    Нима смятате , че ще сключите сделка и просто така ще я представите на Русия и тя ще се съобрази ?
    В кой свят живеете ???

    22:00 25.11.2025

  • 74 Моряка

    14 0 Отговор

    До коментар #48 от "Макаров":

    А бе до кога ще ви уча,че Сибир е нормалнамалко по студена територия,населена с нормални хора Такива боклуци,като фашагите от Азов,ако въобще оживеят,ги пращат в Колима.От там със сигурност никой не се е върнал.Девет месеца сняг,а останалато е зима.

    22:00 25.11.2025

  • 75 село мое ,

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "А пък":

    Наблягай на джумерките ! Писането остави на другите !

    Коментиран от #97

    22:01 25.11.2025

  • 76 включи и Каята...

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "Извратен тип":

    И вероятно в Брюксел ще ти издигнат паметник на най-безстрашния мъж в познатата ни вселена...🤣🤣🤣Или пък на най-нетрезвия...🤣🤣🤣

    22:01 25.11.2025

  • 77 чичо Дони

    10 2 Отговор
    Към Украйна - пуснаха ви 28 точки - ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ГИ

    22:01 25.11.2025

  • 78 тома

    16 0 Отговор
    Урсула като види бати зеле направо се разтопява от кеф защото знае че носи кеша при нея.Така беше и с бойчето целувки и прегрътки и куфарчетата вървяха нон стоп

    22:02 25.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Еврооееец

    7 14 Отговор
    Никакво примирие. Продължаваме да подкрепяме и въоръжаваме Украйна Ще наложим още санкции на Русия. Нека корумпираните украинци продължават да крадат парите които им даваме. Целта ни е трайна и справедлива капитулация на Украйна.

    22:03 25.11.2025

  • 81 дон Периньон

    11 8 Отговор
    Джей Ди Ванс: Кризата в Украйна ще бъде разрешена от президентите Тръмпи Путин, и от никой друг

    22:04 25.11.2025

  • 82 инсулт?

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    Не ги гледай докато ги таковаш...🤣🤣🤣Има стара изпитана рецепта,чувал на главата и газ...Може и да се разминеш с инсулта...🤣🤣🤣

    22:05 25.11.2025

  • 83 не нормална работа

    14 0 Отговор
    фаш обещаха на укрите,че от чешмите им ще потече мед и масло ...от тях само се иска да играят контра на Русия!
    Щяха да ги вкарват в НАТО...в ЕС...ПОтоци от евро и долари и безбройни инвестиции за Украйна...
    И сега когато руснаците ги избиха като кучета позорно ги подканват да дадат каквото им е останало...

    22:05 25.11.2025

  • 84 да припомним

    15 0 Отговор
    Ингилизия обеща на Украйна, че парите на Абрамович от продажбата на Челси ще отидат за тях...
    Е още ги чакат.. Парите де..
    А онез 100 милиарда от проекта на Тръмп, дъл ша ги помиришат барем?
    А и туй да припомним - България опрости дълга на Ирак към бай Тошо. Срещу обещанието във възстановяването му да участват български фирми.
    Остава родните европейските атлантици да ни постнат барем ЕДНА родна фирма, възстановявала Ирак..
    А за "възстановения" Ирак дума да отваряме ли?

    22:07 25.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тъпа сдухана

    13 0 Отговор
    И безмозъчна бабичка. Дано края ти е близо.

    22:09 25.11.2025

  • 87 Факт

    5 2 Отговор
    ,,Санкции,глоби,хайде де!Путин има пари да плати една глоба!"

    22:12 25.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ЦИРК

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "ти да видиш":

    Право думате. Те за това БГ "атлантиците", я използваха да заобиколи правилата за еврозоната и да ни пуснат въпреки че по 90% от критериите ние НЕ отговаряме. След месец и половина почват с яките кражби като го няма борда да ги спира.

    Най-лесно може да разберете колко е интелигентен един човек, когато видите екипа му с който работи. Няма умен човек който да работи с глупаци, както и глупак няма да го търпят интелигентни хора. А всеки един лидер обикновенно се ображда с хора които да са под неговото ниво, за да може да бъде все пак лидер, иначе никои няма да го зачита за нещо.

    22:16 25.11.2025

  • 91 Факт

    5 7 Отговор
    Ако пипнат авоарите, рискуват да срутят финансовата система, поради което искат да привлекат под отговорност и Тръмп!

    22:17 25.11.2025

  • 92 Прилича на настъпана жaбa Путлера😂

    11 10 Отговор

    До коментар #50 от "Смешко":

    Тоя бункер му е взел акъла .

    22:20 25.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Цензура

    6 3 Отговор
    Тая гнъсна дъpта не разбра ли че любимият и зеленски се готви да капитулира?

    САЩ веднага ще възстановят търговските си отношения с Русия, а свободният свят и сега поддържа руснаците. На санкции и изолация ще бъде подложен еврогeйтaшкият съюз, докато тая мрсна дъpта и кликата и не бъдат свалени от власт, ако не с избори, то със сила !!!

    22:23 25.11.2025

  • 95 ????????

    7 0 Отговор
    Абе тая баба, дали е с акъла си, дали не си е сменила пола, дали изобщо разбира какво говори и дали вдява какво се случва около нея ? Има нещо съмнително при тази другарка ? Бута се между шамарите и цял континент като нищо ще затрие.

    22:27 25.11.2025

  • 96 ЦИРК

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Докато се разправяте":

    Не се притеснявайте, то тото-то отдавна е на Кръстева (майка му). Няма бизнес докоснат от ПеБо и да е процъфтял. То незнам има ли още балъци дето да вярват на тотото. Да математика преди да го закопаят, беше издигнал хазарта в България на невероятно ниво с билетчетата, но това приключи. А че тепърва ще продават каквото е останало от опоскана България е факт, и кредити ще теглят.

    Единствения план на някой от днешните (и минали) БГ "лидери" и "политици", да подобрят материалното си благосъстояние, е само чрез корупционни схеми и далавери с държавна пара. Реален и работещ бизнес, произвеждащ продукт в благото на обществото, те не са способни (умственно) нито да реализират, нито да развиват, нито дори да поддържат.

    22:35 25.11.2025

  • 97 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "село мое ,":

    Припомни ми младостта. Доядоха ми се джумерки! Утре ще питам в българския магазин. Ако нямат, да ми докарат от България.

    22:41 25.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 шаа

    6 0 Отговор
    ама тая усойница още ли мърда?!?

    22:57 25.11.2025

  • 100 БРАВО

    6 1 Отговор
    С такива гениални гинеколожки на чело, скоро ние в ЕССР ще се докараме до състояние да мъкнем чипове от перални, вместо руснаците!

    22:57 25.11.2025

  • 101 сноу

    3 0 Отговор
    Урсул е вече скапан до мозъка на костите и до костите на мозъка...чака го тъмница и какамангата..що му трябваше тая лИбов с тоя бандит зе..

    23:18 25.11.2025

  • 102 9689

    1 0 Отговор
    Паткко,за кога?Извинения на животинчето.

    23:36 25.11.2025

  • 103 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    А имаше ли световен санкционен натиск срещу САЩ , когато те мачкаха в Афганистан , Виетнам , Либия , Сирия , Куба ?
    И защо не е имало ? Нали демократичните страни са против войните и агресиите ? Или....не съвсем ?

    23:44 25.11.2025

