Урсула фон дер Лайен :Европейските лидери искат засилен санкционен натиск върху Русия

Лидерите на европейските страни от т.нар. Коалиция на желаещите настояха за продължаване и засилване на санкционния натиск върху Москва по време на видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.

По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а ключова тема в разговора е било финансирането ѝ, включително евентуалното използване на замразените руски суверенни активи.