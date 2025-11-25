Урсула фон дер Лайен :Европейските лидери искат засилен санкционен натиск върху Русия

Лидерите на европейските страни от т.нар. Коалиция на желаещите настояха за продължаване и засилване на санкционния натиск върху Москва по време на видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
„Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.
По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а ключова тема в разговора е било финансирането ѝ, включително евентуалното използване на замразените руски суверенни активи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костинбродският
21:33 25.11.2025
2 Нещастница
21:33 25.11.2025
3 Пич
Коментиран от #16
21:33 25.11.2025
4 ти да видиш
Коментиран от #90
21:33 25.11.2025
5 Бен Вафлек
Коментиран от #21, #25
21:33 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #52
21:34 25.11.2025
8 САНДОКАН
21:35 25.11.2025
9 Бръннн Ка
21:35 25.11.2025
10 СССРБарета
21:35 25.11.2025
11 Ох,защо...погледнах снимката...?!
21:35 25.11.2025
12 Перо
Коментиран от #30
21:35 25.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бъдеще
21:36 25.11.2025
15 Морски
21:36 25.11.2025
16 КАТО КАКВИ ИСКАТ
До коментар #3 от "Пич":КВОТО И ДА Е
С КВО ИМ СА ДЛЪЖНИ САЩ ЧЕ ДА ИСКАТ
БАРЕ НЕКОЯ ВЕНТИЛАЦИЯ ДА БЯХА НАПРАЙЛИ
21:37 25.11.2025
17 az СВО Победа 80
Коментиран от #58, #72, #79
21:37 25.11.2025
18 Агата
21:37 25.11.2025
19 Унгарският премиер Виктор Орбан
21:38 25.11.2025
20 Херодот
21:38 25.11.2025
21 Вафла Бенек
До коментар #5 от "Бен Вафлек":Ами айде де!
Рипай от дивана и ни повеждай ,смели наш водачо...!
21:38 25.11.2025
22 Крайно време е властите в България
Защото има риск пак да взривят църквата Света Неделя !
Тогава, през 1925 г. тези русофили бяха обесени публично в София!
Коментиран от #28, #32, #53
21:39 25.11.2025
23 Буха ха
21:39 25.11.2025
24 ДрайвингПлежър
Безумно куха лелка, за сметка на това безумно нагла! САЩ се усетиха и предлагат не само край на войната, но и сътрудничество с Русия!
Нещастния крадлив евроклоун Урсула искала... КЛАДА ЗА ТЕБЕ!
21:39 25.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Съдията
От което следва.
Ще напълните гащите.
21:40 25.11.2025
27 хи хи хи
Коментиран от #40
21:41 25.11.2025
28 Докато се разправяте
До коментар #22 от "Крайно време е властите в България":и карате за този и онзи, Пеевски днес ви открадна Държавното тото на България.
Коментиран от #96
21:41 25.11.2025
29 Справедлив
21:41 25.11.2025
30 Мечо ПУХ
До коментар #12 от "Перо":Перо как може да се разболее нещо което не съществува , не ми отговаряш.
21:43 25.11.2025
31 Пловдив
Коментиран от #38
21:43 25.11.2025
32 МУЦКА
До коментар #22 от "Крайно време е властите в България":ЛЕСНО ТИ Е НА ТЕБЕ ОТ ДИВАНЧЕТО
АМА ПОСЛЕ НИЕ ЩЕ СМЕ ПРЕД НАРОДНИЯТ СЪД И ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ
21:43 25.11.2025
33 Тъпата вещица не разбира че
Абсолютните брюкселски либерал-фашистки бездарници след като съсипваха Европа икономически и политически в продължение на 30 години, сега тичат насам-натам като кокошки с отрязани глави.
21:43 25.11.2025
34 ЦИРК
Тръмп играе играта в момента, какво говори и какво иска г-жа назначена председателката, няма значение. Ако разпишат някакъв мирен план, каквото е вътре такова, да са мислили всички преди да го разписват, и там ще е опоменато за санкциите. Както каза Лавров, Европа изпусна шанса да има глас в мирния процес. А след войната всички ние като европейски граждани, трябва да потърсим отговорност от "нашите лидери", били те на местно, държавна и ЕС ниво за всички свършени глупости, нанесени ни вреди и изговорени лъжи.
21:44 25.11.2025
35 значи ,
Коментиран от #55
21:44 25.11.2025
36 Кобро
21:45 25.11.2025
37 Рублевка
21:46 25.11.2025
38 Рублевка
До коментар #31 от "Пловдив":Това е китайската терапия. В демократична Европа има строг мораториум.
Коментиран от #46
21:48 25.11.2025
39 Извратен тип
Коментиран от #43, #56, #76
21:48 25.11.2025
40 Шопо
До коментар #27 от "хи хи хи":НАТО може ли да съществува без САЩ ?
Като не може защо европуделите скачат срещу Тръмп.
21:49 25.11.2025
41 Ердоган правилно
21:49 25.11.2025
42 Българин
21:50 25.11.2025
43 Пенсионер 69 годишен
До коментар #39 от "Извратен тип":И аз! И аз! Ще рискувам един инсулт!😀😀💥🤣🤣
Коментиран от #82
21:50 25.11.2025
44 Живко
Зеленски беше окачил в президентската канцелария картина, показваща Кремъл в пламъци. А сега кой град е в пламъци? Какво става с контранастъплението, какво става с победата на бойното поле, какво става с териториите от 1991г.? Какви са тези увъртания, съгласни сме, ама не съвсем? Войната или е спряна или не е. Другото са търгашески извъртания за сметка на човешки животи. Зеленият клоун няма място вече. Да подписва, да върне откраднатото и да се маха!
Коментиран от #49
21:50 25.11.2025
45 Смех
21:51 25.11.2025
46 Сега е модерно
До коментар #38 от "Рублевка":Всичко китайско 😁😁😁
21:51 25.11.2025
47 Ами
21:51 25.11.2025
48 Макаров
Коментиран от #74
21:51 25.11.2025
49 Рублоидиот
До коментар #44 от "Живко":Това колко пъти и под колко ника ще го пишеш?
Коментиран от #62
21:52 25.11.2025
50 Смешко
Коментиран от #71, #92
21:52 25.11.2025
51 Митю
21:52 25.11.2025
52 ЦИРК
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Не забравяйте Тагарев, Петков, генерал Атанасов, Х. Иванов и всички които пропиляха Български народни активи за Украйна, без резултат, дори с ощърб че според плана на Тръмп Европа ще плаща за възстановяването на Украйна (ако въобще се случи).
Крайно време е журналистите да започнат да правят както в САЩ - да разкостват политиците с неудобните въпроси и първият трябва да е - "Кой и как ще понесе отговорност за грешките в стратегията отностно конфликта в Украйна и тоталния и провал ?"
21:52 25.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 тая крадла
Нека я разследват като трябва и тогава ако се окаже бистра като сълза пак да говори .
21:52 25.11.2025
55 ха-ха
До коментар #35 от "значи ,":И аз това искам , ама няма как да стане . Само лаят срещу руснаците , ама не им стиска да припарят дотам , че Путин много лошо бие през пръстите .Още дълго ще дрънкат за санкции и дотам ...
21:53 25.11.2025
56 сеянинь..
До коментар #39 от "Извратен тип":А я сакам оново балтийско мелезче-каласс,ке го пръсна изиз0дтьзадьзе
21:53 25.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 какво да се каже
А нас ни управлявя специалист по Бърдашки сливи и цитонамазка които никой не е избирал .
Аналена Бербок - специалист по батути .
Потника артист клоун ....
21:55 25.11.2025
60 селски ,
До коментар #58 от "А пък":А укринските възкръсват , нали ? Щраус , мамин , сладък ..............
Коментиран от #66
21:55 25.11.2025
61 az СВО Победа 80
Коментиран от #88
21:56 25.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Дани де Вито
Коментиран от #68
21:56 25.11.2025
64 Фалконети
21:57 25.11.2025
65 Монци
21:57 25.11.2025
66 А пък
До коментар #60 от "селски ,":Руските орки се размножават на фронта😅. Малко СПИН хващат
.
Коментиран от #75
21:58 25.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 дааааааааааааа,
До коментар #63 от "Дани де Вито":Щеше да е много смешно , ако не беше толкова жалко .
21:58 25.11.2025
69 бай Иван
21:59 25.11.2025
70 русичь..
21:59 25.11.2025
71 ха-ха-ха !
До коментар #50 от "Смешко":Това автопортрета ли ти е ?! Красавчик !
21:59 25.11.2025
72 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Свиквай.После по-лесно ще е ти влиза.
22:00 25.11.2025
73 Само питам
Събрали се Саш , Украйна и Европа и се пазарят сякаш конфликтът е между тях
А Русия къде е ?
Нима смятате , че ще сключите сделка и просто така ще я представите на Русия и тя ще се съобрази ?
В кой свят живеете ???
22:00 25.11.2025
74 Моряка
До коментар #48 от "Макаров":А бе до кога ще ви уча,че Сибир е нормалнамалко по студена територия,населена с нормални хора Такива боклуци,като фашагите от Азов,ако въобще оживеят,ги пращат в Колима.От там със сигурност никой не се е върнал.Девет месеца сняг,а останалато е зима.
22:00 25.11.2025
75 село мое ,
До коментар #66 от "А пък":Наблягай на джумерките ! Писането остави на другите !
Коментиран от #97
22:01 25.11.2025
76 включи и Каята...
До коментар #39 от "Извратен тип":И вероятно в Брюксел ще ти издигнат паметник на най-безстрашния мъж в познатата ни вселена...🤣🤣🤣Или пък на най-нетрезвия...🤣🤣🤣
22:01 25.11.2025
77 чичо Дони
22:01 25.11.2025
78 тома
22:02 25.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Еврооееец
22:03 25.11.2025
81 дон Периньон
22:04 25.11.2025
82 инсулт?
До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":Не ги гледай докато ги таковаш...🤣🤣🤣Има стара изпитана рецепта,чувал на главата и газ...Може и да се разминеш с инсулта...🤣🤣🤣
22:05 25.11.2025
83 не нормална работа
Щяха да ги вкарват в НАТО...в ЕС...ПОтоци от евро и долари и безбройни инвестиции за Украйна...
И сега когато руснаците ги избиха като кучета позорно ги подканват да дадат каквото им е останало...
22:05 25.11.2025
84 да припомним
Е още ги чакат.. Парите де..
А онез 100 милиарда от проекта на Тръмп, дъл ша ги помиришат барем?
А и туй да припомним - България опрости дълга на Ирак към бай Тошо. Срещу обещанието във възстановяването му да участват български фирми.
Остава родните европейските атлантици да ни постнат барем ЕДНА родна фирма, възстановявала Ирак..
А за "възстановения" Ирак дума да отваряме ли?
22:07 25.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Тъпа сдухана
22:09 25.11.2025
87 Факт
22:12 25.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ЦИРК
До коментар #4 от "ти да видиш":Право думате. Те за това БГ "атлантиците", я използваха да заобиколи правилата за еврозоната и да ни пуснат въпреки че по 90% от критериите ние НЕ отговаряме. След месец и половина почват с яките кражби като го няма борда да ги спира.
Най-лесно може да разберете колко е интелигентен един човек, когато видите екипа му с който работи. Няма умен човек който да работи с глупаци, както и глупак няма да го търпят интелигентни хора. А всеки един лидер обикновенно се ображда с хора които да са под неговото ниво, за да може да бъде все пак лидер, иначе никои няма да го зачита за нещо.
22:16 25.11.2025
91 Факт
22:17 25.11.2025
92 Прилича на настъпана жaбa Путлера😂
До коментар #50 от "Смешко":Тоя бункер му е взел акъла .
22:20 25.11.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Цензура
САЩ веднага ще възстановят търговските си отношения с Русия, а свободният свят и сега поддържа руснаците. На санкции и изолация ще бъде подложен еврогeйтaшкият съюз, докато тая мрсна дъpта и кликата и не бъдат свалени от власт, ако не с избори, то със сила !!!
22:23 25.11.2025
95 ????????
22:27 25.11.2025
96 ЦИРК
До коментар #28 от "Докато се разправяте":Не се притеснявайте, то тото-то отдавна е на Кръстева (майка му). Няма бизнес докоснат от ПеБо и да е процъфтял. То незнам има ли още балъци дето да вярват на тотото. Да математика преди да го закопаят, беше издигнал хазарта в България на невероятно ниво с билетчетата, но това приключи. А че тепърва ще продават каквото е останало от опоскана България е факт, и кредити ще теглят.
Единствения план на някой от днешните (и минали) БГ "лидери" и "политици", да подобрят материалното си благосъстояние, е само чрез корупционни схеми и далавери с държавна пара. Реален и работещ бизнес, произвеждащ продукт в благото на обществото, те не са способни (умственно) нито да реализират, нито да развиват, нито дори да поддържат.
22:35 25.11.2025
97 Пенсионер 69 годишен
До коментар #75 от "село мое ,":Припомни ми младостта. Доядоха ми се джумерки! Утре ще питам в българския магазин. Ако нямат, да ми докарат от България.
22:41 25.11.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 шаа
22:57 25.11.2025
100 БРАВО
22:57 25.11.2025
101 сноу
23:18 25.11.2025
102 9689
23:36 25.11.2025
103 фАНТОМасс
И защо не е имало ? Нали демократичните страни са против войните и агресиите ? Или....не съвсем ?
23:44 25.11.2025