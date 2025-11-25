Макрон: Русия не желае примирие в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че към момента „очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня“ и призова за продължаване на натиска върху Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Към днешна дата няма воля от руска страна за прекратяване на огъня“, каза Макрон, допълвайки, че Русия не е проявила „готовност да обсъжда“ проекта за американски план за Украйна, актуализиран след разговори между представители на САЩ, Украйна и европейски държави в Женева миналия уикенд.
Президентът подчерта, че предстои работа със САЩ и НАТО за обсъждане на механизми за наблюдение и контрол върху евентуално бъдещо спиране на огъня. По отношение на гаранциите за сигурност той заяви, че ключов фактор остава „силната украинска армия“.
„Дискусиите в Женева показаха, че не трябва да има ограничения за числеността на украинската армия“, посочи Макрон, противопоставяйки се на първоначалната версия на американския план.
Утре предстои създаване на работна група за „мироопазващите сили“, които да подсилят украинската армия като „втори защитен вал“ при евентуално споразумение. Групата ще бъде ръководена от Франция и Великобритания, в сътрудничество с Турция и за първи път със САЩ.
Макрон увери, че скоро ще бъде финализирано и решение относно замразените руски активи - ключов елемент в европейските усилия за финансиране на Украйна и поддържане на натиск върху Москва.
„В следващите дни ще финализираме решение, което ще осигури финансиране за Украйна и ще поддържа натиска“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешКО
21:56 25.11.2025
2 ЧИ ЗА КО И Е
ИМА ОЩЕ БАЯ УКРО...ПИ ЗА ТРЕПАНЕ
ПУНТОВЕТЕ НА ХРУШЧОВ ОТ1950 С АМНИСТИЯТА ВЕЧЕ НЕ ВЪРВЯТ
21:57 25.11.2025
3 Данко Харсъзина
21:57 25.11.2025
4 ти да видиш
21:57 25.11.2025
5 Елин Вазов
21:58 25.11.2025
6 Последния Софиянец
21:58 25.11.2025
7 ЦК на КПСС
ще ревеш като зеленски на нато и останалият кредитен свят ли
21:58 25.11.2025
8 Тоя па
21:59 25.11.2025
9 Млъкни бе
22:00 25.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
22:01 25.11.2025
12 Ха-ха-ха
22:01 25.11.2025
13 Ганя Путинофила
Ганя мрази Европа, но иска да се вози в БМВ, не ще Масквич!
Е, не е ли това тежък де билизъм?
Коментиран от #56, #63
22:02 25.11.2025
14 Млъкни бе фустьо
22:02 25.11.2025
15 Сус бре!
22:02 25.11.2025
16 Дрът русофил
Киселото млеко вече се вкисна!
22:04 25.11.2025
17 Българин
22:06 25.11.2025
18 Шопо
22:06 25.11.2025
19 Ами
Франция е в рецесия и пред фалит.
Одобрението към Маркон приближава нулата.
Оправил Франция, тръгнал да оправя Русия :)
22:07 25.11.2025
20 Българин
Коментиран от #64
22:07 25.11.2025
21 Ами теб
22:07 25.11.2025
22 Руската мечка ще я закарат в резервата
Там зад оградата ще оцелява!
22:07 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Парите!
22:08 25.11.2025
25 az СВО Победа 80
Този най-после стопли, онова, което руснаците казат още през 2022г.! 🤣
Браво бе, албански реотан, загря на четвъртата година! 🤣🤣🤣
Коментиран от #39, #46, #50
22:08 25.11.2025
26 ха-ха
22:09 25.11.2025
27 Фимализиране
- нито оръжие
- нито пари
- нито хора които да се бият срещу Русия и умрат
С тези ялови идеи ще финализира Европа
22:09 25.11.2025
28 Абе мухъл дрът
До коментар #23 от "Мукар":Няма ли някаква умна мисъл да напишеш или имаш 2 клетки в кутията?
22:10 25.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Физиотерапевт
22:10 25.11.2025
31 ГОШО
22:10 25.11.2025
32 нннн
А Макро ИСКА временно примирие и френски войски в Одеса и другаде в Украйна. ИСКА също да открадне руски пари. Иска също баба/дядо му да не го бие, но това е друга тема
22:11 25.11.2025
33 "Света Неделя" 1925г.
Трябвало е повече!
Коментиран от #45
22:12 25.11.2025
34 Бай ОНЗИ
22:12 25.11.2025
35 Ей го бе
22:12 25.11.2025
36 значи ,
22:12 25.11.2025
37 В В.П.
22:13 25.11.2025
38 Ахаа
Коментиран от #43
22:14 25.11.2025
39 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги както ти казах?Мммммм?Думай.
Коментиран от #42
22:14 25.11.2025
40 В В.П.
22:14 25.11.2025
41 Моряка
22:15 25.11.2025
42 Колко
До коментар #39 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":трябват на безродниците?
22:16 25.11.2025
43 Българин
До коментар #38 от "Ахаа":Ако Пундьо не беше нарушил Минските споразумения един милион,че и отгоре руски войници щяха още да са живи.
Коментиран от #49
22:16 25.11.2025
44 В В.П.
22:16 25.11.2025
45 Демократ
До коментар #33 от ""Света Неделя" 1925г.":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
22:17 25.11.2025
46 Овчи?
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Тебе питам.
22:18 25.11.2025
47 В В.П.
Коментиран от #54
22:18 25.11.2025
48 Марко
Макрон мечтае за повторение на това примирие?
Е, има да чака, кака се ожени / дето има дума/!
Коментиран от #52
22:18 25.11.2025
49 Пропагандата
До коментар #43 от "Българин":винаги се цели в глупака.
22:18 25.11.2025
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #51
22:19 25.11.2025
51 Кой трябва
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":на папагала? 😄
22:20 25.11.2025
52 Да копейка
До коментар #48 от "Марко":2022 руснаците бяха пред Киев...И бяха избити като кучета.
Коментиран от #53, #58
22:20 25.11.2025
53 Пропагандата
До коментар #52 от "Да копейка":винаги има за цел глупака.
22:21 25.11.2025
54 Марко
До коментар #47 от "В В.П.":Купува се само налично, истинско ноу-хау. Когато напредничава Европа може да предложи на света само нов тип капачки-носодраскачки за пластмасови бутилки, гарнирани с брачни договори за еднополови и хапчета за хормонална терапия на транссексуални - никой не купува.
Балъците свършиха, дори в Африка.
22:22 25.11.2025
55 Паритеееееее
Паричкитеееее.
22:23 25.11.2025
56 Дебил си ти
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Като си купуваш домати винаги ли обичаш зарзаватчията?
22:26 25.11.2025
57 Никакво спиране на огъня няма
22:28 25.11.2025
58 Марко
До коментар #52 от "Да копейка":Щом казваш, няма как да не са ти го разказали именно така. Само дето актът на изтеглянето е записан в текста на предварителното споразумение...
Иначе, това пропагандно избиване на 25 000 корпус само за 24 часа е несъмнен световен рекорд. А изчезването на многокилометрова колона от бронирана техника за часове граничи с чудо, особено след като преди това личният й състав е избит до крак. Но и това е нищо в сравнение с появата на стотици почесващи се трупове по улицата в Буча, два дни след като кмета на града с радостно лице и бодри думи обяви изтеглянето на руснаците, намирайки се на площада точно до улицата с магическите трупове. Труповете, които изчакаха два дни, преди да се разположат на подходящите места по терена!
Продължавай да вярваш в тези партенки, шаране!
Добре е за шаранното ти здраве!
22:35 25.11.2025
59 Ангеларий
22:41 25.11.2025
60 Сатана Z
Министерството на отбраната на Украйна прехвърли 1,5 хектара на Лвов за военно гробище. Новото място е в непосредствена близост до Личаковското гробище, което е изчерпало местата си за погребение по време на войната.
22:43 25.11.2025
61 Дедо
22:44 25.11.2025
62 Тунтун
22:50 25.11.2025
63 Тунтун
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Карай БМВ-то и не мисли за другите!
22:51 25.11.2025
64 Мишо
До коментар #20 от "Българин":Да ти пратя термометър?
22:55 25.11.2025
65 Край
Коментиран от #68
22:58 25.11.2025
66 шаа
22:59 25.11.2025
67 Примирие
23:16 25.11.2025
68 койдазнай
До коментар #65 от "Край":А на какво пречат мироопазващи сили в Украйна? Защо Русия е категорично против тях, още от 2014-та?
Коментиран от #69
23:27 25.11.2025
69 Защото
До коментар #68 от "койдазнай":чужди армии на държави държащи се враждебно с Русия, нямат място до руската граници.
Коментиран от #70
23:34 25.11.2025
70 койдазнай
До коментар #69 от "Защото":Могат индийски войски да сложат и турски. Турция е приятелска държава на Русия. Нали всички мир искат?!?
23:46 25.11.2025
71 Ватенка
23:56 25.11.2025
72 Смешник
00:06 26.11.2025