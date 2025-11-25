Новини
Макрон: Русия не желае примирие в Украйна
25 Ноември, 2025 21:54

Париж и съюзниците подготвят механизми за контрол на бъдещо примирие и решение за замразените руски активи

Макрон: Русия не желае примирие в Украйна - 1
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че към момента „очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня“ и призова за продължаване на натиска върху Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Към днешна дата няма воля от руска страна за прекратяване на огъня“, каза Макрон, допълвайки, че Русия не е проявила „готовност да обсъжда“ проекта за американски план за Украйна, актуализиран след разговори между представители на САЩ, Украйна и европейски държави в Женева миналия уикенд.

Президентът подчерта, че предстои работа със САЩ и НАТО за обсъждане на механизми за наблюдение и контрол върху евентуално бъдещо спиране на огъня. По отношение на гаранциите за сигурност той заяви, че ключов фактор остава „силната украинска армия“.

„Дискусиите в Женева показаха, че не трябва да има ограничения за числеността на украинската армия“, посочи Макрон, противопоставяйки се на първоначалната версия на американския план.

Утре предстои създаване на работна група за „мироопазващите сили“, които да подсилят украинската армия като „втори защитен вал“ при евентуално споразумение. Групата ще бъде ръководена от Франция и Великобритания, в сътрудничество с Турция и за първи път със САЩ.

Макрон увери, че скоро ще бъде финализирано и решение относно замразените руски активи - ключов елемент в европейските усилия за финансиране на Украйна и поддържане на натиск върху Москва.

„В следващите дни ще финализираме решение, което ще осигури финансиране за Украйна и ще поддържа натиска“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешКО

    67 1 Отговор
    Тоя баба му дето му е дедо го бие...тръгнал да се оправя с Русия,,, айде малко по-сериозно

    21:56 25.11.2025

  • 2 ЧИ ЗА КО И Е

    50 1 Отговор
    НА РУСИЯ ПРИМИРИЕ
    ИМА ОЩЕ БАЯ УКРО...ПИ ЗА ТРЕПАНЕ
    ПУНТОВЕТЕ НА ХРУШЧОВ ОТ1950 С АМНИСТИЯТА ВЕЧЕ НЕ ВЪРВЯТ

    21:57 25.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    53 1 Отговор
    Руснаците напредват. За какво им е примирие?

    21:57 25.11.2025

  • 4 ти да видиш

    57 0 Отговор
    А защо трябва да желае примирие, обясни ли този недорасъл наполенчо?

    21:57 25.11.2025

  • 5 Елин Вазов

    52 0 Отговор
    Кой беше тоя Макрон бе?! Тоя, дето е женен за дядо си?

    21:58 25.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    50 0 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и Макрон, Урсула, Бойко Борисов, Росен Желязков, Делян Пеевски отиват на Народен съд.

    21:58 25.11.2025

  • 7 ЦК на КПСС

    35 0 Отговор
    и какво ще направиш ти
    ще ревеш като зеленски на нато и останалият кредитен свят ли

    21:58 25.11.2025

  • 8 Тоя па

    60 0 Отговор
    Русия започна войната точно заради натовски войски в Украйна, а този иска прекратяване на войната за да вкара същите войски в Украйна. Тоя луд ли е или нас прави на луди?

    21:59 25.11.2025

  • 9 Млъкни бе

    31 0 Отговор
    Фустьо.Седи мирен под гъстата и не се обаждай!!!!

    22:00 25.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    33 1 Отговор
    Струва ми се че има синини и отоци и на двете очи! Какво ще кажете ? Лъзнал се е на бананова кора , може би ?! От банана на....... Мадам...?!

    22:01 25.11.2025

  • 12 Ха-ха-ха

    38 0 Отговор
    Колко трябва да си остър за да кажеш това?. Русия започна СВО за да постигне определени цели жизнено важни за нея, побеждава на фронта а вие поставяте условия все едно е капитулирала. Ми мислете малко логично.

    22:01 25.11.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    4 37 Отговор
    Маскалия мрази Европа, но там си държи парите!
    Ганя мрази Европа, но иска да се вози в БМВ, не ще Масквич!
    Е, не е ли това тежък де билизъм?

    Коментиран от #56, #63

    22:02 25.11.2025

  • 14 Млъкни бе фустьо

    24 0 Отговор
    Седи мирен под фустата и не се обаждай

    22:02 25.11.2025

  • 15 Сус бре!

    29 0 Отговор
    Марш веднага обратно,под полата на баба си... ,откъдето изпълзя...!

    22:02 25.11.2025

  • 16 Дрът русофил

    6 3 Отговор
    Айде вече да си лягаме! Утре в 05:00ч пак ще драскаме!
    Киселото млеко вече се вкисна!

    22:04 25.11.2025

  • 17 Българин

    24 0 Отговор
    Франция бе една прекрасна страна...Беше...Хора като Макрон я съсипаха, но ако си мислят, че ще съсипят цяла Европа, жестоко грешат!!!

    22:06 25.11.2025

  • 18 Шопо

    27 0 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    22:06 25.11.2025

  • 19 Ами

    30 0 Отговор
    За две години във Франция се смениха пет правителства.
    Франция е в рецесия и пред фалит.
    Одобрението към Маркон приближава нулата.
    Оправил Франция, тръгнал да оправя Русия :)

    22:07 25.11.2025

  • 20 Българин

    18 2 Отговор
    Русия желае да избие укрите и да унищожи ненужната им държава. Това желаят и българите. Това е единствената цел наСВО и тя ще бъде постигната, на всяка цена!

    Коментиран от #64

    22:07 25.11.2025

  • 21 Ами теб

    18 1 Отговор
    Кой те пита бабин та се вреш все в шамарите .

    22:07 25.11.2025

  • 22 Руската мечка ще я закарат в резервата

    4 19 Отговор
    Белица!
    Там зад оградата ще оцелява!

    22:07 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Парите!

    3 16 Отговор
    Вземете им парите и джуджи ще го фърлят по т високо през прозореца.ха ха

    22:08 25.11.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    13 1 Отговор
    "Русия не желае примирие"

    Този най-после стопли, онова, което руснаците казат още през 2022г.! 🤣

    Браво бе, албански реотан, загря на четвъртата година! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #39, #46, #50

    22:08 25.11.2025

  • 26 ха-ха

    19 1 Отговор
    Тоя образ макронски е голям иди...от ! Оженил се за деда си ,бият го пред целия Свят , а той тръгнал да се прави на мъж ....Накрая решил да бори руснаците , ама не му стиска , че Путин много лошо биел , разправят ....

    22:09 25.11.2025

  • 27 Фимализиране

    14 0 Отговор
    Остаря това момче. Много фира зе да дава. Ще го видим какво ще финализира, като няма
    - нито оръжие
    - нито пари
    - нито хора които да се бият срещу Русия и умрат
    С тези ялови идеи ще финализира Европа

    22:09 25.11.2025

  • 28 Абе мухъл дрът

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мукар":

    Няма ли някаква умна мисъл да напишеш или имаш 2 клетки в кутията?

    22:10 25.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Физиотерапевт

    16 0 Отговор
    Макрон не е виновен,просто много шамари изяде в главата.

    22:10 25.11.2025

  • 31 ГОШО

    13 0 Отговор
    МИЗЕРЕН ПЕДАЛ

    22:10 25.11.2025

  • 32 нннн

    15 0 Отговор
    Разбира се, че Русия НЕ ИСКА примирие, а МИР с отстраняване причините за войната.
    А Макро ИСКА временно примирие и френски войски в Одеса и другаде в Украйна. ИСКА също да открадне руски пари. Иска също баба/дядо му да не го бие, но това е друга тема

    22:11 25.11.2025

  • 33 "Света Неделя" 1925г.

    3 9 Отговор
    Малко русофил са избесили тогава!
    Трябвало е повече!

    Коментиран от #45

    22:12 25.11.2025

  • 34 Бай ОНЗИ

    17 0 Отговор
    Мухльото Макараон пак л...ъ,,,же, ЕС и той лични не искат примирие в Украйна. Щото той и пуделите на ЕС дето го управляват ще бъдат ИЗРИНАТИ както конски фшкии...

    22:12 25.11.2025

  • 35 Ей го бе

    16 0 Отговор
    фашисти. Само лъжи. Хората ги е гнус от вас нещастници. Толкова из мет се навъди, та и форумите напълнихте.

    22:12 25.11.2025

  • 36 значи ,

    13 0 Отговор
    Тоя много са го били у главата като малък , сега го бият и като голям . Те затова е на тоя хал .И по-зле ще става .

    22:12 25.11.2025

  • 37 В В.П.

    14 0 Отговор
    Франция и френските гамени вадят гилотината .За такива мишоци като Е.М.Ако зад Киев и режима ,не беше НАТО ,САЩ Англия и ЕССР,АЗ щях да бъда за Окрайната .обаче в този случай ниет...Тия са специалисти по интрига и задкулисна война ,преврати ,уубийства ..кражби и грабежи..и много други..

    22:13 25.11.2025

  • 38 Ахаа

    14 1 Отговор
    Хайде сега маймунски работи,когато лъгахте Русия за минските споразумения вие какво желаехте ? Пак добре, че Русия още не е дошла с танковете пред Лувъра ! Интригант такъв.

    Коментиран от #43

    22:14 25.11.2025

  • 39 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    0 10 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги както ти казах?Мммммм?Думай.

    Коментиран от #42

    22:14 25.11.2025

  • 40 В В.П.

    9 0 Отговор
    Свърши ли СВО , Урсул фашиста,Емо пеераза, Шмерца и други са пътници .към пандиза ..По 20 год .

    22:14 25.11.2025

  • 41 Моряка

    13 0 Отговор
    Едераса геронтофил още не можа да разбере,че примирие няма да има.Ще има край на войната след подписване на капитулацията и обесването на Зеленото на моста в Киев.За пример на потомството.

    22:15 25.11.2025

  • 42 Колко

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    трябват на безродниците?

    22:16 25.11.2025

  • 43 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "Ахаа":

    Ако Пундьо не беше нарушил Минските споразумения един милион,че и отгоре руски войници щяха още да са живи.

    Коментиран от #49

    22:16 25.11.2025

  • 44 В В.П.

    9 0 Отговор
    Есср е в тинята ,и никой не може да ги извади..Целия останал свят 7 млд е с РФ ..

    22:16 25.11.2025

  • 45 Демократ

    1 10 Отговор

    До коментар #33 от ""Света Неделя" 1925г.":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    22:17 25.11.2025

  • 46 Овчи?

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Тебе питам.

    22:18 25.11.2025

  • 47 В В.П.

    9 0 Отговор
    В Германия и Франция масови съкращения .Никой не купува европейско ноу-хау..

    Коментиран от #54

    22:18 25.11.2025

  • 48 Марко

    10 0 Отговор
    Примирие? Както през 2022, когато руснаците спряха огъня, отидоха в Истанбул, започнаха преговори за мир, изтеглиха армията от района на Киев и Харков в знак на добра воля, подготви се предварителен мирен договор, украинската делегация отлетя за Киев за подпис и ратификация, а там я чакаше началник Би Джи с нова прическа и строга заповед - воюваме, никакъв мирен договор!
    Макрон мечтае за повторение на това примирие?
    Е, има да чака, кака се ожени / дето има дума/!

    Коментиран от #52

    22:18 25.11.2025

  • 49 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    винаги се цели в глупака.

    22:18 25.11.2025

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #51

    22:19 25.11.2025

  • 51 Кой трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    на папагала? 😄

    22:20 25.11.2025

  • 52 Да копейка

    0 8 Отговор

    До коментар #48 от "Марко":

    2022 руснаците бяха пред Киев...И бяха избити като кучета.

    Коментиран от #53, #58

    22:20 25.11.2025

  • 53 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Да копейка":

    винаги има за цел глупака.

    22:21 25.11.2025

  • 54 Марко

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "В В.П.":

    Купува се само налично, истинско ноу-хау. Когато напредничава Европа може да предложи на света само нов тип капачки-носодраскачки за пластмасови бутилки, гарнирани с брачни договори за еднополови и хапчета за хормонална терапия на транссексуални - никой не купува.
    Балъците свършиха, дори в Африка.

    22:22 25.11.2025

  • 55 Паритеееееее

    1 3 Отговор
    Вземете им паритеееееее.ха ха. Те и сега няма кво да ядат в блатната кочина.ха ха .
    Паричкитеееее.

    22:23 25.11.2025

  • 56 Дебил си ти

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Като си купуваш домати винаги ли обичаш зарзаватчията?

    22:26 25.11.2025

  • 57 Никакво спиране на огъня няма

    6 0 Отговор
    да има. На Макрон кой му каза, че огъня ще спира. Или изкореняване първопричините за конфликта по мирен път с дипломация или ще има бой до дупка и до припадък. Всички мечти са безплатни. Ако не вярва да пита Напалеон и Хитлер какво им е било на края на войните.

    22:28 25.11.2025

  • 58 Марко

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Да копейка":

    Щом казваш, няма как да не са ти го разказали именно така. Само дето актът на изтеглянето е записан в текста на предварителното споразумение...
    Иначе, това пропагандно избиване на 25 000 корпус само за 24 часа е несъмнен световен рекорд. А изчезването на многокилометрова колона от бронирана техника за часове граничи с чудо, особено след като преди това личният й състав е избит до крак. Но и това е нищо в сравнение с появата на стотици почесващи се трупове по улицата в Буча, два дни след като кмета на града с радостно лице и бодри думи обяви изтеглянето на руснаците, намирайки се на площада точно до улицата с магическите трупове. Труповете, които изчакаха два дни, преди да се разположат на подходящите места по терена!
    Продължавай да вярваш в тези партенки, шаране!
    Добре е за шаранното ти здраве!

    22:35 25.11.2025

  • 59 Ангеларий

    2 0 Отговор
    Кретен.

    22:41 25.11.2025

  • 60 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Западняците бързат и молят за мир,че укритие са на привършване

    Министерството на отбраната на Украйна прехвърли 1,5 хектара на Лвов за военно гробище. Новото място е в непосредствена близост до Личаковското гробище, което е изчерпало местата си за погребение по време на войната.

    22:43 25.11.2025

  • 61 Дедо

    3 0 Отговор
    Брей че нахалник, провали ми афтуритетата пред бабичките!

    22:44 25.11.2025

  • 62 Тунтун

    3 1 Отговор
    Може би, ако знаеше какво иска Русия, нямаше да се стигне до тук..?!

    22:50 25.11.2025

  • 63 Тунтун

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Карай БМВ-то и не мисли за другите!

    22:51 25.11.2025

  • 64 Мишо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Да ти пратя термометър?

    22:55 25.11.2025

  • 65 Край

    3 0 Отговор
    тоя 100 пъти да му обясняват че Русия няма да приеме "примирие" тоя няма да го разбере. както няма да разбере че и "мироопазващи сили" на западняци в Украйна няма да има. Това французите се оказват доста глуповато племе

    Коментиран от #68

    22:58 25.11.2025

  • 66 шаа

    4 0 Отговор
    като го гледам на снимката макрончо се състарява по-бързо от баба си, да не му изпива живителната сила?!? (че го смила от бой вкъщи, то е ясно)

    22:59 25.11.2025

  • 67 Примирие

    0 3 Отговор
    което би довело до край на конфликта,за Путин,означава мигновен край.А той,колкото и да е ограничен в умствено и духовно отношение,нравствено деградирал и малокултурен милиционер,все пак има инстинкти,като този за физическото му оцеляване е най-силно развит.Така че,трябва да го разберем защо не иска примирие и да му дадем възможнос първо,да съсипе Русия и после да се самоубие,както направи един много по-опасен и страшен от него нацист.

    23:16 25.11.2025

  • 68 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Край":

    А на какво пречат мироопазващи сили в Украйна? Защо Русия е категорично против тях, още от 2014-та?

    Коментиран от #69

    23:27 25.11.2025

  • 69 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "койдазнай":

    чужди армии на държави държащи се враждебно с Русия, нямат място до руската граници.

    Коментиран от #70

    23:34 25.11.2025

  • 70 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Защото":

    Могат индийски войски да сложат и турски. Турция е приятелска държава на Русия. Нали всички мир искат?!?

    23:46 25.11.2025

  • 71 Ватенка

    0 0 Отговор
    Без капитулация няма да има мир.Набийте си го в кухите леййки

    23:56 25.11.2025

  • 72 Смешник

    0 0 Отговор
    Макроне много те бие дядо Бриджит и акъла ти все не идва в главата

    00:06 26.11.2025

