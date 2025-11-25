Макрон: Русия не желае примирие в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че към момента „очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня“ и призова за продължаване на натиска върху Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Към днешна дата няма воля от руска страна за прекратяване на огъня“, каза Макрон, допълвайки, че Русия не е проявила „готовност да обсъжда“ проекта за американски план за Украйна, актуализиран след разговори между представители на САЩ, Украйна и европейски държави в Женева миналия уикенд.

Президентът подчерта, че предстои работа със САЩ и НАТО за обсъждане на механизми за наблюдение и контрол върху евентуално бъдещо спиране на огъня. По отношение на гаранциите за сигурност той заяви, че ключов фактор остава „силната украинска армия“.

„Дискусиите в Женева показаха, че не трябва да има ограничения за числеността на украинската армия“, посочи Макрон, противопоставяйки се на първоначалната версия на американския план.

Утре предстои създаване на работна група за „мироопазващите сили“, които да подсилят украинската армия като „втори защитен вал“ при евентуално споразумение. Групата ще бъде ръководена от Франция и Великобритания, в сътрудничество с Турция и за първи път със САЩ.

Макрон увери, че скоро ще бъде финализирано и решение относно замразените руски активи - ключов елемент в европейските усилия за финансиране на Украйна и поддържане на натиск върху Москва.

„В следващите дни ще финализираме решение, което ще осигури финансиране за Украйна и ще поддържа натиска“, каза той.