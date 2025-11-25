Ердоган предложи Истанбул за домакин на преките преговори между Русия и Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган участва по видеоконферентна връзка в срещата на „Коалицията на желаещите“ за постигане на мир между Русия и Украйна, съобщи прессекретариатът на турската администрация, предава БТА.
Бурханеттин Дуран, директор на Дирекцията по комуникации, уточни, че Ердоган е предложил провеждането на преките преговори в Истанбул и че Турция е в контакт с двете страни за осъществяването им.
Снимки от събитието показват, че президентът е присъствал заедно с вицепрезидента Джевдет Йълмаз и външния министър Хакан Фидан.
Ердоган увери представителите на 35 държави, участващи в срещата, че Анкара ще продължи да полага дипломатически усилия, за да улесни директен диалог, който да доведе до траен и справедлив мир.
Турският лидер също така отбеляза, че първоначално споразумение за прекратяване на нападенията срещу енергийната и пристанищната инфраструктура може да създаде подходящи условия за последващо постигане на цялостно мирно споразумение между Русия и Украйна.
1 Шопо
Русия побеждава на фронта, само капитулация може да спаси остатъка от територията Украйна.
Коментиран от #3, #11
22:12 25.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #27
22:12 25.11.2025
3 Кирчо
До коментар #1 от "Шопо":Украйна не е държава а територия, руска територия.
22:13 25.11.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
22:14 25.11.2025
5 защото
Коментиран от #20, #30
22:17 25.11.2025
6 значи ,
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Няма да стане ! Боят ще е до посиняване и ......так далее ! Ще ги бият укрите както циганин не си бие кучето .
Коментиран от #8
22:17 25.11.2025
7 ха-ха
22:22 25.11.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "значи ,":И на мен така ми се струва, но знае ли човек...
Бай Дончо е хитряга.
Коментиран от #9
22:23 25.11.2025
9 значи ,
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Хитряга , но и Путин не е вчерашен ! В Аляска номерът не мина , и сега няма да мине ! Путин за никъде не бърза ...
22:24 25.11.2025
10 Ердоган е ОК
Коментиран от #14, #15
22:39 25.11.2025
11 Не разбрах
До коментар #1 от "Шопо":Защо английски и френски офицери са воювали на страната на османската армия против Русия?
Коментиран от #17
22:44 25.11.2025
12 Ганя Путинофила
Нали путен беше приготвил парадните униформи за Киев?
22:46 25.11.2025
13 Сатана Z
Коментиран от #16
22:48 25.11.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Ердоган е ОК":Свали Су 25 и му излезе на парапета. За това бързо омекна. Сега Султана хитрее, но може да яде бой и от американци и от руснаци
22:48 25.11.2025
15 След това гръмнаха руския посланик
До коментар #10 от "Ердоган е ОК":в Истанбул!
Може сега да думнат путин или коня!
22:48 25.11.2025
16 След като свалихмакяти
До коментар #13 от "Сатана Z":и тя драпаше с нокти по килима.
22:50 25.11.2025
17 Да те светна
До коментар #11 от "Не разбрах":Главнокомандващият Мехмед Али паша е роден като Карл Дитрих, германец. Служи на търговски кораби като юнга. През 1843 година, при поредното плаване, остава в Цариград и приема исляма и името Мехмед Али.
Хобарт паша, командвал турската черноморска флота (в която са служили още 170 английски офицери и 390 моряци) е англичанин. Роден е на 1 април 1822 година в Лестършир, в графското семейство „Бъкингампшър“.
Такъв е и Бекир паша (полковник Кемпбел Куксън), роден във валахаладското гръцко село Чурхли, авантюрист и подбудител на убийството на гревенския епископ Емилианос Ладзарис.
Военният инженер генерал Шрекер (Рошид паша) е понтийски грък, а инструкторът Искендер паша (Александър) e също такъв. Началникът на инженерните войски в турската армия Мехмед паша се казва Блум и е французин.
Най-зловещата роля е на Сюлейман паша. Френски евреин, роден като Соломон Леви Явиш, завършил Сорбоната. Под негово командване албански башибозук, черкези и чирпански цигани са изклали до крак и опожарили Стара Загора.
Коментиран от #18, #25, #26
22:51 25.11.2025
19 И ко?
Цивилизоваха малко блат ниците!
Коментиран от #23
22:55 25.11.2025
20 не може да бъде
До коментар #5 от "защото":Но все пак - ако има преговори те няма да се проведат в Истанбул!?
23:00 25.11.2025
21 Само на Аляска може да са преговорите
23:01 25.11.2025
22 Пенсионер 69 годишен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Мисия невъзможна. Истанбул може да бъде унищожен но не и взет или превзет. Гъмжило от 20 милиона няма превземане.
23:02 25.11.2025
23 Ганя Путинофила
До коментар #19 от "И ко?":Ами то и нашите царе бяха немци!
Цивилизоваха малко ганьовците!
23:05 25.11.2025
24 Уса
23:05 25.11.2025
25 Пенсионер 69 годишен
До коментар #17 от "Да те светна":Приятелю, който има харем със сто млади жени, няма време да се занимава с войни. Войната е работа за еничарите и евнусите.
23:07 25.11.2025
26 не може да бъде
До коментар #17 от "Да те светна":Сега вече разбирам защо съм имал винаги едно смътно подсъзнателно подозрение че истинското име на Соломон Паси е Сюлейман /Паси/!?
23:18 25.11.2025
27 0000
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кой е този бабаит дето ще превземе Проливите и Истанбул.Стиска ли им.
23:46 25.11.2025
28 Първанов
Неизбежното предстои!
Идва живот за братушките!
Идва тишина за путинистите-българопредателите
23:50 25.11.2025
29 УдоМача
23:52 25.11.2025
30 иван костов
До коментар #5 от "защото":Защо кметът на София не предложи столицата за място на преговорите! Боклукът не може да събере, гейпарад няма, за какво са гласували селяните на София!
23:56 25.11.2025