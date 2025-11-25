Ердоган предложи Истанбул за домакин на преките преговори между Русия и Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган участва по видеоконферентна връзка в срещата на „Коалицията на желаещите“ за постигане на мир между Русия и Украйна, съобщи прессекретариатът на турската администрация, предава БТА.

Бурханеттин Дуран, директор на Дирекцията по комуникации, уточни, че Ердоган е предложил провеждането на преките преговори в Истанбул и че Турция е в контакт с двете страни за осъществяването им.

Снимки от събитието показват, че президентът е присъствал заедно с вицепрезидента Джевдет Йълмаз и външния министър Хакан Фидан.

Ердоган увери представителите на 35 държави, участващи в срещата, че Анкара ще продължи да полага дипломатически усилия, за да улесни директен диалог, който да доведе до траен и справедлив мир.

Турският лидер също така отбеляза, че първоначално споразумение за прекратяване на нападенията срещу енергийната и пристанищната инфраструктура може да създаде подходящи условия за последващо постигане на цялостно мирно споразумение между Русия и Украйна.