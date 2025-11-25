Новини
Свят »
Турция »
Ердоган предложи Истанбул за домакин на преките преговори между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Ердоган предложи Истанбул за домакин на преките преговори между Русия и Украйна

25 Ноември, 2025 22:08 824 30

  • ердоган-
  • истанбул-
  • преговори-
  • русия-
  • украйна

Турският президент предложи Истанбул за преговорна платформа и подчерта дипломатическите усилия на Анкара

Ердоган предложи Истанбул за домакин на преките преговори между Русия и Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган участва по видеоконферентна връзка в срещата на „Коалицията на желаещите“ за постигане на мир между Русия и Украйна, съобщи прессекретариатът на турската администрация, предава БТА.

Бурханеттин Дуран, директор на Дирекцията по комуникации, уточни, че Ердоган е предложил провеждането на преките преговори в Истанбул и че Турция е в контакт с двете страни за осъществяването им.

Още новини от Украйна

Снимки от събитието показват, че президентът е присъствал заедно с вицепрезидента Джевдет Йълмаз и външния министър Хакан Фидан.

Ердоган увери представителите на 35 държави, участващи в срещата, че Анкара ще продължи да полага дипломатически усилия, за да улесни директен диалог, който да доведе до траен и справедлив мир.

Турският лидер също така отбеляза, че първоначално споразумение за прекратяване на нападенията срещу енергийната и пристанищната инфраструктура може да създаде подходящи условия за последващо постигане на цялостно мирно споразумение между Русия и Украйна.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    17 3 Отговор
    Преговори няма да има.
    Русия побеждава на фронта, само капитулация може да спаси остатъка от територията Украйна.

    Коментиран от #3, #11

    22:12 25.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Ердоган се възползва от войната но сега ще го турят на място.Ще му вземат Проливите и Истанбул.

    Коментиран от #22, #27

    22:12 25.11.2025

  • 3 Кирчо

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    22:13 25.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Няма да има нито примирие, нито мир. Няма обективни предпоставки за това. Освен ако бай Дончо не успее да излъже Путин.

    Коментиран от #6

    22:14 25.11.2025

  • 5 защото

    12 1 Отговор
    Аве Ердо , не се надявай , скоро преговори няма да има

    Коментиран от #20, #30

    22:17 25.11.2025

  • 6 значи ,

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Няма да стане ! Боят ще е до посиняване и ......так далее ! Ще ги бият укрите както циганин не си бие кучето .

    Коментиран от #8

    22:17 25.11.2025

  • 7 ха-ха

    8 3 Отговор
    Путин стана най-ухажваният президент в момента . Чудят се как да го прилъжат , но никой не иска да разбере ,, че няма да стане това , което те искат Путин ще решава кой , кога , къде и докога ! Точка !

    22:22 25.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "значи ,":

    И на мен така ми се струва, но знае ли човек...
    Бай Дончо е хитряга.

    Коментиран от #9

    22:23 25.11.2025

  • 9 значи ,

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Хитряга , но и Путин не е вчерашен ! В Аляска номерът не мина , и сега няма да мине ! Путин за никъде не бърза ...

    22:24 25.11.2025

  • 10 Ердоган е ОК

    4 6 Отговор
    Той първи свали таралясник МИГ-29. Последва руско мяукане.

    Коментиран от #14, #15

    22:39 25.11.2025

  • 11 Не разбрах

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Защо английски и френски офицери са воювали на страната на османската армия против Русия?

    Коментиран от #17

    22:44 25.11.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Ама как така, какви преговори?
    Нали путен беше приготвил парадните униформи за Киев?

    22:46 25.11.2025

  • 13 Сатана Z

    2 2 Отговор
    След като свалиха два Турски транспортни самолета в рамките на 2 седмици Султан Реджи излезе от кома и започна да драска с нокти по килима на Московския император та белким му обърне внимание

    Коментиран от #16

    22:48 25.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ердоган е ОК":

    Свали Су 25 и му излезе на парапета. За това бързо омекна. Сега Султана хитрее, но може да яде бой и от американци и от руснаци

    22:48 25.11.2025

  • 15 След това гръмнаха руския посланик

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ердоган е ОК":

    в Истанбул!
    Може сега да думнат путин или коня!

    22:48 25.11.2025

  • 16 След като свалихмакяти

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    и тя драпаше с нокти по килима.

    22:50 25.11.2025

  • 17 Да те светна

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не разбрах":

    Главнокомандващият Мехмед Али паша е роден като Карл Дитрих, германец. Служи на търговски кораби като юнга. През 1843 година, при поредното плаване, остава в Цариград и приема исляма и името Мехмед Али.
    Хобарт паша, командвал турската черноморска флота (в която са служили още 170 английски офицери и 390 моряци) е англичанин. Роден е на 1 април 1822 година в Лестършир, в графското семейство „Бъкингампшър“.

    Такъв е и Бекир паша (полковник Кемпбел Куксън), роден във валахаладското гръцко село Чурхли, авантюрист и подбудител на убийството на гревенския епископ Емилианос Ладзарис.

    Военният инженер генерал Шрекер (Рошид паша) е понтийски грък, а инструкторът Искендер паша (Александър) e също такъв. Началникът на инженерните войски в турската армия Мехмед паша се казва Блум и е французин.

    Най-зловещата роля е на Сюлейман паша. Френски евреин, роден като Соломон Леви Явиш, завършил Сорбоната. Под негово командване албански башибозук, черкези и чирпански цигани са изклали до крак и опожарили Стара Загора.

    Коментиран от #18, #25, #26

    22:51 25.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И ко?

    2 1 Отговор
    Всички руски императори и императрици са немци!
    Цивилизоваха малко блат ниците!

    Коментиран от #23

    22:55 25.11.2025

  • 20 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "защото":

    Но все пак - ако има преговори те няма да се проведат в Истанбул!?

    23:00 25.11.2025

  • 21 Само на Аляска може да са преговорите

    3 2 Отговор
    Всичко друго е капан

    23:01 25.11.2025

  • 22 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мисия невъзможна. Истанбул може да бъде унищожен но не и взет или превзет. Гъмжило от 20 милиона няма превземане.

    23:02 25.11.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "И ко?":

    Ами то и нашите царе бяха немци!
    Цивилизоваха малко ганьовците!

    23:05 25.11.2025

  • 24 Уса

    2 2 Отговор
    Стига с тоя туризъм ве...Не се напътувахте в тоя муслимски бардак Инстанбул

    23:05 25.11.2025

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Да те светна":

    Приятелю, който има харем със сто млади жени, няма време да се занимава с войни. Войната е работа за еничарите и евнусите.

    23:07 25.11.2025

  • 26 не може да бъде

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да те светна":

    Сега вече разбирам защо съм имал винаги едно смътно подсъзнателно подозрение че истинското име на Соломон Паси е Сюлейман /Паси/!?

    23:18 25.11.2025

  • 27 0000

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кой е този бабаит дето ще превземе Проливите и Истанбул.Стиска ли им.

    23:46 25.11.2025

  • 28 Първанов

    1 1 Отговор
    Путин си заминава!
    Неизбежното предстои!
    Идва живот за братушките!
    Идва тишина за путинистите-българопредателите

    23:50 25.11.2025

  • 29 УдоМача

    1 1 Отговор
    Добра идея! и той като китайците знае как да постави урсулите на място, в случай, че решат да се самопоканят ;)

    23:52 25.11.2025

  • 30 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "защото":

    Защо кметът на София не предложи столицата за място на преговорите! Боклукът не може да събере, гейпарад няма, за какво са гласували селяните на София!

    23:56 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания