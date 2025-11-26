Новини
Свят »
Русия »
Москва вече има готов отговор при изземване на руски активи от западните страни

Москва вече има готов отговор при изземване на руски активи от западните страни

26 Ноември, 2025 06:02, обновена 26 Ноември, 2025 06:36 3 593 26

  • константин чуйченко-
  • русия-
  • активи-
  • министър-
  • правосъдие

Предложението на министерството на правосъдието е изпратено на ръководството на Руската федерация

Москва вече има готов отговор при изземване на руски активи от западните страни - 1
Константин Чуйченко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е разработила предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни страни, заяви пред ТАСС руският министър на правосъдието Константин Чуйченко.

„Разработени са предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни страни.

Те са представени на ръководството на страната“, каза Чуйченко, без да предоставя подробности.

Според него „планираното изземване на руски активи от неприятелски държави е грубо нарушение на фундаментални норми на международното право и води до задължението на тези държави и други лица да компенсират щетите, причинени от нарушаването на правата на Руската федерация върху нейната собственост“.

Страните от ЕС се опитват да разработят правни механизми за използване на замразени руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на тяхното отчуждаване, предупреждавайки, че това може да доведе до изземване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни производства.

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, отбеляза, че Москва със сигурност "ще отмъсти" на действията на европейските държави, ако руските активи бъдат конфискувани. Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че реакцията на Русия на страните от ЕС, които използват замразени руски активи за отпускане на „репарационни заеми“ на Украйна, ще бъде "много сурова и болезнена".

Белгия все още отказва да използва замразените активи на Банката на Русия за заем на Украйна без гаранции от ЕС и успя да убеди Италия, заяви белгийският министър на отбраната и външната търговия Тео Франкен в социалните мрежи.

„Моето послание: Белгия няма да ги конфискува и да ги прехвърли на Украйна без европейски гаранции срещу съдебни дела и задължения за погасяване. Ние продължаваме да подкрепяме Украйна, но няма да позволим да бъдем разубедени по този въпрос. Има твърде много капани. Сега и Италия разбира това“, каза той след посещението си в Рим.

Брюксел, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети. На този фон Европейската комисия търси съгласието на Белгия за използването на руски активи.

Става въпрос за 140 милиарда евро от така наречения репарационен заем. Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материални щети“.

Белгийският премиер Барт де Вевер многократно е заявявал, че страната му се нуждае от „конкретни и надеждни“ гаранции от страните от ЕС, за да изпълни плана на Европейската комисия. В края на август Welt am Sonntag съобщи, че от януари до юли ЕС е превел 10,1 милиарда евро приходи от замразените средства на Банката на Русия на властите в Киев.

В отговор Москва наложи ограничения: активите на чуждестранни инвеститори от неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки тип C. Тегленето им е разрешено само с решение на специална правителствена комисия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да, има

    55 12 Отговор
    Ще ги почерпи със сарми и орехи. Ще ги достави с орешниците. Тея наследниците на фашизма трудно се отказват от войните. Само тази бабичка с косата ще им помогне да кротнат...

    Коментиран от #15

    06:18 26.11.2025

  • 3 Гръч

    58 11 Отговор
    Ще накарат България да плаща за еврогеиската простотия.Няма по залухаво племе от еврогеиското

    06:20 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бако

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Оня дето го е оправил коня .

    06:29 26.11.2025

  • 9 Тия па!

    35 7 Отговор
    Ми като Европа вече нема паре, как иначе да открият последния украинец.
    А без пари Зеленски няма да си мръдне и пръста, по въпроса.

    Коментиран от #14

    06:31 26.11.2025

  • 10 оня с коня

    9 19 Отговор
    МНОГОКРАТНО Путин призоваваше Руските Бизнесмени да прехвърлят Парите си от Западните Банки в Русия,за да работят Капиталите за руската Икономика.Какво тогава търсят тия Милиарди все още на Запад?И да уточни Русия - тия Пари на Руската държава ли са,или на Руски Олигарси които се явяват като "Частни лица"?А нещата са прости:Вярно е че Парите са НЕ на Държавата русия а на Олигарсите,но точно тия Олигарси ФИНАНСИРАТ ВОЙНАТА предоставяйки на Путин "Такса Спокойствие",а той от своя страна не ги закача.

    Коментиран от #21

    06:43 26.11.2025

  • 11 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    4 31 Отговор
    Нищо не може да направи срещу изземване на замразените милиарди.

    Коментиран от #22

    06:56 26.11.2025

  • 12 русичь..

    31 4 Отговор
    Масква не забравя,ще изпипат нещата такь че после урсулците ще се чудят-кое е това нещо дето разшири ламанша от раз..

    Коментиран от #13

    06:59 26.11.2025

  • 13 Я пъ тоа

    4 24 Отговор

    До коментар #12 от "русичь..":

    То и Москва река може да се разшири от раз...вервай ми.

    Коментиран от #16

    07:04 26.11.2025

  • 14 Европа не я мисли

    2 22 Отговор

    До коментар #9 от "Тия па!":

    Пари колкото искаш. И оръжия за Украйна колкото искаш....дали Путин има пари....тва е въпроса.

    Коментиран от #18

    07:06 26.11.2025

  • 15 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "Да, има":

    Той да му мисли, че щатско оръжие вече бомби и РУСИЯ.

    07:07 26.11.2025

  • 16 Да така е

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Я пъ тоа":

    "... и Москва река може да се разшири от раз....:
    А за Темза и С(ена да не говорим...., Посей(дончо като влезе, толкова весело ще стане...

    07:48 26.11.2025

  • 17 Напомням

    2 14 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #19

    07:49 26.11.2025

  • 18 Хи хи

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европа не я мисли":

    Ти Путин не го мисли, той има всичко, и ресурси и енергия да произведе оръжия, а Китай има тегнологиите, пари не му трябват !

    08:13 26.11.2025

  • 19 БГР

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Напомням":

    Ти (и останалите като Теб) как за толкова време не хванахте един учебник по история?

    През двете световни войни България се обръща против Русия и това ни струва скъпо.
    Сега е трети голям конфликт в който (на държавно ниво) сме против Русия. Добре ще е ако това свърши само с абсурдално високите цени за газ.

    08:22 26.11.2025

  • 20 Историк

    1 7 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    08:26 26.11.2025

  • 21 Не си оня с коня, а си

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    glъmpera с хиравата кранта. Говори се за руски активи и като такива са на Русия. Думите на Путин, бяха по повод, че олигарсите, които си държаха парите в западнали банки певтаха, че не могат да си ги вземат. А той много преди това ги предупреждава ше, да ги държат в руски банки, защото познава методите на западналите, а и санкций те от 2014г.,подсщазваха за такова развитие, че може да дойде и такъв момент в, който да им запорират сметките. А, руските активи в западни банки са държавно участие в западни проекти и няма нищо общо с кеш пари в банките. Такива са и западните активи в Русия. С була мача написан от теб показваш, че си суб неграмотен.

    08:44 26.11.2025

  • 22 Може, като в отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    изземе западните активи в Русия. А, те са дори и повече от руските на запад. Въпроса е, че един такъв акт, води автоматично след себе си крах на западната банкова система, защото всички останали ще си изтеглят активите и това води до автоматичен фалит на държавата.

    Коментиран от #25

    08:47 26.11.2025

  • 23 я какви добри идеи

    0 1 Отговор
    канят чужди бизнесмени и олигарси . сега ще им вземат всичко . там който е бизнесмен го погалват и бързо натрупва огромни пари . един вид лесно се забогатява . от всяка търговия или производство . понеже са много ще станат мишени . демек има какво да се вземе . тук у нас и да искат да вземат от някой няма какво . все са пред фалит . няма и богати кат мъск или тръмпи . живеят на ръба . но има кой да ги хвали . чалга певци и подлизурки . като се види нито ружа, нито черепа, нито кърчо, нито паскал , нито асан е бил някой дето има какво да се запорира . за 100 милиарда евро накуп . което е показателно . въздух под налягане .

    09:03 26.11.2025

  • 24 така, така

    3 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето!
    Всички от самото начало бяха наясно, че разговорите по "използване" на замразените руски активи са разговори за уреждане на "кражбата на века", не е случайно, че белгийските власти виждат твърде много капани.
    Жалките чиновници в ЕС може и да са прежалили западните активи в самата Русия, но трябва да са готови да загубят доста и извън нея, все пак, има правен ред за изземване на европейски или белгийски активи навсякъде по света. Няма съмнения, че в държавите от БРИКС (а и не само там) всички активи ще бъдат дадени на Русия, при това съвсем законово със съдебно решение.
    Запада явно е решил да си тегли...Не го разбирам това умопомрачение на ЕС. Единственото им оправдание е тежка форма на ментално и психическо заболяване. Всички сгради на ЕС трябва да се затворят, тъй като влезналия в тях го обхваща тежка форма на деби.лност

    09:04 26.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Я пак!

    0 1 Отговор
    Цитирам - „планираното изземване на руски активи от неприятелски държави е грубо нарушение на фундаментални норми на международното право и води до задължението на тези държави и други лица да компенсират щетите, причинени от нарушаването на правата на Руската федерация върху нейната собственост“......Големият въпрос е КОЙ наруши международното право и нападна една независима и суверенна страна?И резонният отговор е, че за да се върне справедливостта и за да се възстанови реда, такъв какъвто е бил Русия трябва да си плати.Технически как ще стане това, дали с изземване на Руски активи, или по друг начин не е интересно Важното е,че ще стане, а самият бивш външен министър на Русия Андрей Козирев още в първите дни на Руската инвазия в Украйна заяви пред телевизия "Дожд"(която сега е забранена от Путин), яе неминуемо Русия ще плаща репарации на Украйна!

    09:26 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания