Москва вече има готов отговор при изземване на руски активи от западните страни

Русия е разработила предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни страни, заяви пред ТАСС руският министър на правосъдието Константин Чуйченко.
„Разработени са предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни страни.
Те са представени на ръководството на страната“, каза Чуйченко, без да предоставя подробности.
Според него „планираното изземване на руски активи от неприятелски държави е грубо нарушение на фундаментални норми на международното право и води до задължението на тези държави и други лица да компенсират щетите, причинени от нарушаването на правата на Руската федерация върху нейната собственост“.
Страните от ЕС се опитват да разработят правни механизми за използване на замразени руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на тяхното отчуждаване, предупреждавайки, че това може да доведе до изземване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни производства.
Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, отбеляза, че Москва със сигурност "ще отмъсти" на действията на европейските държави, ако руските активи бъдат конфискувани. Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че реакцията на Русия на страните от ЕС, които използват замразени руски активи за отпускане на „репарационни заеми“ на Украйна, ще бъде "много сурова и болезнена".
Белгия все още отказва да използва замразените активи на Банката на Русия за заем на Украйна без гаранции от ЕС и успя да убеди Италия, заяви белгийският министър на отбраната и външната търговия Тео Франкен в социалните мрежи.
„Моето послание: Белгия няма да ги конфискува и да ги прехвърли на Украйна без европейски гаранции срещу съдебни дела и задължения за погасяване. Ние продължаваме да подкрепяме Украйна, но няма да позволим да бъдем разубедени по този въпрос. Има твърде много капани. Сега и Италия разбира това“, каза той след посещението си в Рим.
Брюксел, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети. На този фон Европейската комисия търси съгласието на Белгия за използването на руски активи.
Става въпрос за 140 милиарда евро от така наречения репарационен заем. Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материални щети“.
Белгийският премиер Барт де Вевер многократно е заявявал, че страната му се нуждае от „конкретни и надеждни“ гаранции от страните от ЕС, за да изпълни плана на Европейската комисия. В края на август Welt am Sonntag съобщи, че от януари до юли ЕС е превел 10,1 милиарда евро приходи от замразените средства на Банката на Русия на властите в Киев.
В отговор Москва наложи ограничения: активите на чуждестранни инвеститори от неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки тип C. Тегленето им е разрешено само с решение на специална правителствена комисия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Да, има
Коментиран от #15
06:18 26.11.2025
Гръч
06:20 26.11.2025
Бако
До коментар #1 от "оня с коня":Оня дето го е оправил коня .
06:29 26.11.2025
Тия па!
А без пари Зеленски няма да си мръдне и пръста, по въпроса.
Коментиран от #14
06:31 26.11.2025
оня с коня
Коментиран от #21
06:43 26.11.2025
РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
Коментиран от #22
06:56 26.11.2025
русичь..
Коментиран от #13
06:59 26.11.2025
Я пъ тоа
До коментар #12 от "русичь..":То и Москва река може да се разшири от раз...вервай ми.
Коментиран от #16
07:04 26.11.2025
Европа не я мисли
До коментар #9 от "Тия па!":Пари колкото искаш. И оръжия за Украйна колкото искаш....дали Путин има пари....тва е въпроса.
Коментиран от #18
07:06 26.11.2025
Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #2 от "Да, има":Той да му мисли, че щатско оръжие вече бомби и РУСИЯ.
07:07 26.11.2025
Да така е
До коментар #13 от "Я пъ тоа":"... и Москва река може да се разшири от раз....:
А за Темза и С(ена да не говорим...., Посей(дончо като влезе, толкова весело ще стане...
07:48 26.11.2025
Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
Коментиран от #19
07:49 26.11.2025
Хи хи
До коментар #14 от "Европа не я мисли":Ти Путин не го мисли, той има всичко, и ресурси и енергия да произведе оръжия, а Китай има тегнологиите, пари не му трябват !
08:13 26.11.2025
БГР
До коментар #17 от "Напомням":Ти (и останалите като Теб) как за толкова време не хванахте един учебник по история?
През двете световни войни България се обръща против Русия и това ни струва скъпо.
Сега е трети голям конфликт в който (на държавно ниво) сме против Русия. Добре ще е ако това свърши само с абсурдално високите цени за газ.
08:22 26.11.2025
Историк
08:26 26.11.2025
Не си оня с коня, а си
До коментар #10 от "оня с коня":glъmpera с хиравата кранта. Говори се за руски активи и като такива са на Русия. Думите на Путин, бяха по повод, че олигарсите, които си държаха парите в западнали банки певтаха, че не могат да си ги вземат. А той много преди това ги предупреждава ше, да ги държат в руски банки, защото познава методите на западналите, а и санкций те от 2014г.,подсщазваха за такова развитие, че може да дойде и такъв момент в, който да им запорират сметките. А, руските активи в западни банки са държавно участие в западни проекти и няма нищо общо с кеш пари в банките. Такива са и западните активи в Русия. С була мача написан от теб показваш, че си суб неграмотен.
08:44 26.11.2025
Може, като в отговор
До коментар #11 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":изземе западните активи в Русия. А, те са дори и повече от руските на запад. Въпроса е, че един такъв акт, води автоматично след себе си крах на западната банкова система, защото всички останали ще си изтеглят активите и това води до автоматичен фалит на държавата.
Коментиран от #25
08:47 26.11.2025
я какви добри идеи
09:03 26.11.2025
така, така
Всички от самото начало бяха наясно, че разговорите по "използване" на замразените руски активи са разговори за уреждане на "кражбата на века", не е случайно, че белгийските власти виждат твърде много капани.
Жалките чиновници в ЕС може и да са прежалили западните активи в самата Русия, но трябва да са готови да загубят доста и извън нея, все пак, има правен ред за изземване на европейски или белгийски активи навсякъде по света. Няма съмнения, че в държавите от БРИКС (а и не само там) всички активи ще бъдат дадени на Русия, при това съвсем законово със съдебно решение.
Запада явно е решил да си тегли...Не го разбирам това умопомрачение на ЕС. Единственото им оправдание е тежка форма на ментално и психическо заболяване. Всички сгради на ЕС трябва да се затворят, тъй като влезналия в тях го обхваща тежка форма на деби.лност
09:04 26.11.2025
Я пак!
09:26 26.11.2025