Еврохолд и ЕИГ заведоха второ арбитражно дело срещу румънската държава за 575 млн. евро

26 Ноември, 2025 13:05, обновена 26 Ноември, 2025 20:33

По-рано днес румънски медии съобщиха за обиски в обекти на застрахователната компания в Букурещ и в окръг Муреш

Еврохолд и ЕИГ заведоха второ арбитражно дело срещу румънската държава за 575 млн. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с публикации в румънските медии за претърсвания на частни жилища на бивши служители на Евроинс Румъния (EIRO) от страна на правоохранителни органи, Еврохолд България АД (Еврохолд) Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) информират всички заинтересовани лица, че официално заведоха второ международно арбитражно дело срещу румънската държава в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон.

Искът, регистриран на 25.11.2025, е на стойност 575 млн. евро, като допълнително към арбитражното производство се присъединиха и нови ощетени лица. С двата иска във Вашингтон общата сума на претенцията към румънската държава вече възлиза на над 1 млрд. евро.

Близо три години след неправомерното отнемане на лиценза на EIRO, организирано от група висши, по онова време, чиновници в ASF, което доведе до фалита на румънския застраховател, има събрани неопровержими доказателства, данни и факти, че този акт на румънския регулатор е незаконосъобразен и
Евроинс Румъния е било напълно платежоспособно към датата на противозаконното отнемане на лиценза (17.03.2025 г.).

Нещо повече, всички спекулативни прогнози за огромни по обем щети и разходи по тях, които Евроинс
Румъния предполагаемо трябва да плати по застрахователни претенции, се оказаха манипулативни, което допълнително потвърждава, че Евроинс Румъния е било платежоспособно и добре капитализирано до момента, в който лицензът ѝ бе отнет в нарушение на редица приложими закони и наредби.

Важно да се отбележи е и че тази констатация беше потвърдена още в началото на 2023 г. от доклада на независимия професионален актюер, ангажиран от акционерите и ЕБВР (акционер в Евроинс Иншурънс Груп) за техническа оценка на състоянието на ЕIRO преди датата на отнемане на лиценза.

Вместо през тези три години отговорните институции да се фокусират върху разрешаването на този проблем като седнат на масата на преговорите и обсъдят с акционерите на EIRO как да се защитят интересите на румънските застраховани и увредени лица, за което Еврохолд и ЕИГ предложиха конкретен план, румънската държава сега ангажира правоохранителните органи да претърсват домовете на редови румънски граждани, които са работили като служители в Евроинс Румъния.

Този акт е не само позорен, но и напълно безсмислен от юридическа гледна точка - каквито и „доказателства“ да бъдат иззети три години
по-късно от частните домове на румънски граждани, работили като добросъвестни служители на Евроинс Румъния, същите тези „доказателства“ едва ли биха могли да бъдат приети от който и да е съд.

Днешните претърсвания срещу бивши служители на EIRO съвпадат по време с датата, на която Еврохолд и ЕИГ заведоха второ международно арбитражно дело срещу румънската държава в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон. Припомняме, че наскоро ICSID
отхвърли искането на румънското правителство за прекратяване на първото арбитражно дело, заведено от Еврохолд и ЕИГ.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    23 4 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    13:08 26.11.2025

  • 4 баща без вежди

    11 15 Отговор
    га е бугаристанец все е амсалак
    тъй викаме в турция

    Коментиран от #30

    13:08 26.11.2025

  • 5 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    10 21 Отговор
    Комай румънците, също като руснаците копнеят да изпитат мощта на F-16 Block 70 ? Не им го препопъчвам, F-16 убива 😁

    Коментиран от #7, #11, #23

    13:09 26.11.2025

  • 6 Боруна Лом

    18 4 Отговор
    И КОИ СА СА ПОРЕДНИТЕ АЙДУЦИ?

    13:09 26.11.2025

  • 7 Боруна Лом

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ДОБЪР ШЕГАДЖИЯ СИ!

    13:10 26.11.2025

  • 8 Дик диверсанта

    2 13 Отговор
    1 и 2 е руски трол.

    Коментиран от #9

    13:12 26.11.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дик диверсанта":

    И колко му плащат, ха ха?

    13:13 26.11.2025

  • 10 Кой ни хване

    18 3 Отговор
    все ни се радва. Така е като им хващаме телефонните измамници.

    13:24 26.11.2025

  • 11 Шопо

    27 3 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Да подарим нашия Ф16 на Украйна, като победят Русия ще ни го върнат.

    13:27 26.11.2025

  • 12 Даниел

    27 1 Отговор
    Източване на гаранционния фонд,а тук го наричат недостатъчни постъпления!

    13:27 26.11.2025

  • 13 Племето помни като маймуните- 3 минути

    23 3 Отговор
    Евроинс е бившата ВИС-2.

    Коментиран от #17

    13:28 26.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #25, #28

    13:34 26.11.2025

  • 16 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    18 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #19

    13:34 26.11.2025

  • 17 Иииииии

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Племето помни като маймуните- 3 минути":

    Намирисва на прасе

    13:43 26.11.2025

  • 18 Евроинс Олимпик

    11 2 Отговор
    Поредният балон който скоро ще се спука като фалиралата ЗК Олимпик..

    14:01 26.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Демукрат

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Заминавай да":

    Срещу месните олигарси не може, а срещу млечните може ли?

    14:58 26.11.2025

  • 22 Василеску

    8 5 Отговор
    Ами турско-българо-циганските и мамалигарски измамници с румънски симкарти и автомобили някой трябва да ги нулира. Евроинс добре са се сетили.

    15:42 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Мафиотското семе се е пръснало на всякъде !

    18:52 26.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 604

    1 0 Отговор
    те тоя че ви плати румъния .!.

    20:37 26.11.2025

  • 27 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Имате вече да давате

    .

    20:42 26.11.2025

  • 28 Минск-16

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    И кой е убили тези милиони хора? С какво право ги убива?

    20:52 26.11.2025

  • 29 койдазнай

    3 0 Отговор
    Нашите мошеници, сякаш не разбират, че без закрилата на държавата, са едни прости престъпници, които много бързо ще се окажат в панделата. И тоя бизнес, който така добре им върви в България, съвсем няма как да се получи в чужбина.

    20:54 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

