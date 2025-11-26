Еврохолд и ЕИГ заведоха второ арбитражно дело срещу румънската държава за 575 млн. евро

Във връзка с публикации в румънските медии за претърсвания на частни жилища на бивши служители на Евроинс Румъния (EIRO) от страна на правоохранителни органи, Еврохолд България АД (Еврохолд) Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) информират всички заинтересовани лица, че официално заведоха второ международно арбитражно дело срещу румънската държава в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон.
Искът, регистриран на 25.11.2025, е на стойност 575 млн. евро, като допълнително към арбитражното производство се присъединиха и нови ощетени лица. С двата иска във Вашингтон общата сума на претенцията към румънската държава вече възлиза на над 1 млрд. евро.
Близо три години след неправомерното отнемане на лиценза на EIRO, организирано от група висши, по онова време, чиновници в ASF, което доведе до фалита на румънския застраховател, има събрани неопровержими доказателства, данни и факти, че този акт на румънския регулатор е незаконосъобразен и
Евроинс Румъния е било напълно платежоспособно към датата на противозаконното отнемане на лиценза (17.03.2025 г.).
Нещо повече, всички спекулативни прогнози за огромни по обем щети и разходи по тях, които Евроинс
Румъния предполагаемо трябва да плати по застрахователни претенции, се оказаха манипулативни, което допълнително потвърждава, че Евроинс Румъния е било платежоспособно и добре капитализирано до момента, в който лицензът ѝ бе отнет в нарушение на редица приложими закони и наредби.
Важно да се отбележи е и че тази констатация беше потвърдена още в началото на 2023 г. от доклада на независимия професионален актюер, ангажиран от акционерите и ЕБВР (акционер в Евроинс Иншурънс Груп) за техническа оценка на състоянието на ЕIRO преди датата на отнемане на лиценза.
Вместо през тези три години отговорните институции да се фокусират върху разрешаването на този проблем като седнат на масата на преговорите и обсъдят с акционерите на EIRO как да се защитят интересите на румънските застраховани и увредени лица, за което Еврохолд и ЕИГ предложиха конкретен план, румънската държава сега ангажира правоохранителните органи да претърсват домовете на редови румънски граждани, които са работили като служители в Евроинс Румъния.
Този акт е не само позорен, но и напълно безсмислен от юридическа гледна точка - каквито и „доказателства“ да бъдат иззети три години
по-късно от частните домове на румънски граждани, работили като добросъвестни служители на Евроинс Румъния, същите тези „доказателства“ едва ли биха могли да бъдат приети от който и да е съд.
Днешните претърсвания срещу бивши служители на EIRO съвпадат по време с датата, на която Еврохолд и ЕИГ заведоха второ международно арбитражно дело срещу румънската държава в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон. Припомняме, че наскоро ICSID
отхвърли искането на румънското правителство за прекратяване на първото арбитражно дело, заведено от Еврохолд и ЕИГ.
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
13:08 26.11.2025
15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #25, #28
13:34 26.11.2025
16 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19
13:34 26.11.2025
