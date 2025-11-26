Истанбул: туристите от Германия явно са отровeни с фосфин

Както показва доклад на съдебната медицина, в хотелската стая в Истанбул, където почина четиричленно семейство от Хамбург, е бил открит токсичният газ фосфин. Веществото е било установено в проби от стаята, съобщи държавната информационна агенция Анадолу, позовавайки се на съдебните медици. Фосфин е бил открит и в пешкирите на хотела, но окончателната яснота по причината за смъртта още не е факт.
В борбата с вредните насекоми, като например дървеници , често се използва алуминиев фосфид, който при свързване с течности - а за целта е достатъчна и влажността на въздуха - отделя отровния газ фосфин. Той уврежда клетките на бозайниците и в по-високи концентрации пречи на транспортирането на кислорода в кръвта. При хората фосфинът може да доведе до кашлица, повръщане, чернодробни и бъбречни проблеми, при вдишване може да бъде и опасен за живота.
Докладът от аутопсията потвърждава подозренията
Освен това много турски медии пишат, че и докладът от аутопсията потвърждава предположенията, че смъртта на семейството се дължи на отравяне с фосфин. В кръвта на жертвите, в стомасите им и в храната, която са консумирали, не са били открити следи от отрова.
След като по-миналата седмица в Истанбул починаха майката и двете деца на семейството, миналата седмица почина и бащата. Първоначално следователите предполагаха, че причина за смъртта е хранително отравяне.
Задържани са 11 заподозрени
До момента полицията е задържала 11 заподозрени, сред които има хотелски служители и сътрудници на фирма за борба с вредители. Хотелът, в който бе отседнало семейството, стана обект на разследвания, след като още двама гости са почувствали неразположение и е трябвало да бъдат лекувани.
Германската обществена медия NDR съобщава, че и студентката от Люнебург Марлене П., заминала да следва в Турция за една година, е починала в Истанбул от отравяне - след използването на пестициди в жилището под нейното.
14:23 26.11.2025
Жалко за семейството, но комшиите се дънят яко. Не е изолиран случай това натравяне. А колко пари харчат да популяризрат държавата си като туристически рай. С тези случаи човек да се чуди рай ли е, ад ли...
14:28 26.11.2025
14:46 26.11.2025
15:00 26.11.2025