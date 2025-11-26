Новини
Истанбул: туристите от Германия явно са отровeни с фосфин

Истанбул: туристите от Германия явно са отровeни с фосфин

26 Ноември, 2025 14:01 2 761 8

Съдебната медицина и аутопсията показват - германците в Истанбул са починали най-вероятно при дезинфекция на хотела

Истанбул: туристите от Германия явно са отровeни с фосфин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Както показва доклад на съдебната медицина, в хотелската стая в Истанбул, където почина четиричленно семейство от Хамбург, е бил открит токсичният газ фосфин. Веществото е било установено в проби от стаята, съобщи държавната информационна агенция Анадолу, позовавайки се на съдебните медици. Фосфин е бил открит и в пешкирите на хотела, но окончателната яснота по причината за смъртта още не е факт.

В борбата с вредните насекоми, като например дървеници , често се използва алуминиев фосфид, който при свързване с течности - а за целта е достатъчна и влажността на въздуха - отделя отровния газ фосфин. Той уврежда клетките на бозайниците и в по-високи концентрации пречи на транспортирането на кислорода в кръвта. При хората фосфинът може да доведе до кашлица, повръщане, чернодробни и бъбречни проблеми, при вдишване може да бъде и опасен за живота.

Докладът от аутопсията потвърждава подозренията

Освен това много турски медии пишат, че и докладът от аутопсията потвърждава предположенията, че смъртта на семейството се дължи на отравяне с фосфин. В кръвта на жертвите, в стомасите им и в храната, която са консумирали, не са били открити следи от отрова.

След като по-миналата седмица в Истанбул починаха майката и двете деца на семейството, миналата седмица почина и бащата. Първоначално следователите предполагаха, че причина за смъртта е хранително отравяне.

Задържани са 11 заподозрени

До момента полицията е задържала 11 заподозрени, сред които има хотелски служители и сътрудници на фирма за борба с вредители. Хотелът, в който бе отседнало семейството, стана обект на разследвания, след като още двама гости са почувствали неразположение и е трябвало да бъдат лекувани.

Германската обществена медия NDR съобщава, че и студентката от Люнебург Марлене П., заминала да следва в Турция за една година, е починала в Истанбул от отравяне - след използването на пестициди в жилището под нейното.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
  • 4 Добре дошли в Истанбул!

    8 2 Отговор
    Газови камери, А?! И ние ядем бонбонки тик-так!

    14:23 26.11.2025

  • 5 Ти да видиш

    23 0 Отговор
    уж германско семейство, а пък майката се казва Чийдем, а съпругът ѝ - Сервет. Не, че има значение, ама все пак. Журналистите направо ме пребиват, когато кажат, че българи били арестувани не знам къде си. А пък те Айше, Себейхан и Али. Ми кажете, че са арестували български граждани. Така всичко ще е точно. Българите са народност, дали името на държавата. Останалите са етноси, наричани за по-просто малцинства. Двете неща не са едно и също. Засега. Няколко пъти ме питат сериозно ли е, че съм българин. Много бял съм бил.
    Жалко за семейството, но комшиите се дънят яко. Не е изолиран случай това натравяне. А колко пари харчат да популяризрат държавата си като туристически рай. С тези случаи човек да се чуди рай ли е, ад ли...

    14:28 26.11.2025

  • 7 Цвете

    9 1 Отговор
    НЕ СЪМ ДОПУСКАЛА, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ ПОДОБЕН ИНЦИДЕНТ.И КАКВО КАТО РАЗСЛЕДВАТ, СЛЕД ДЪЖД...КАЧУЛКА.ПРОСТО НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ.

    14:46 26.11.2025

  • 8 Истанбулските потайности

    6 0 Отговор
    Добре дошли, скъпи гости !

    15:00 26.11.2025

