Трагедия в Истанбул: от какво умря цяло германско семейство

На снимките от кратката ваканция в Истанбул се виждат усмихнати майката Чийдем и съпругът ѝ Сервет, шестгодишният син и тригодишната дъщеричка – на Египетския пазар в Стария град. През нощта срещу 13 ноември обаче приятното прекарване зловещо приключва в болница - първо умират децата, малко след това младата майка, а накрая – и бащата на 36 години.

Причината за смъртта все още не е докрай изяснена. Първоначалното предположение на властите и лекарите бе за хранително отравяне. Преди да почине, майката подробно разказва с какво се е хранило семейството в първите три дни: супа, кебап и паста. На втория ден – турски сладкиши, питки и пица с чеснов салам, на третия, когато се разболяват, туристите са консумирали различни видове улична храна: сладкиши, гевреци, пълнени миди, супа, сандвичи със салам, пълнени агнешки черва, пиле и локум, преди да се върнат в хотела.

От болницата обратно в хотела

Малко след полунощ на всички им става лошо и на сутринта постъпват в болница. Родителите били сложени на системи, дали им обезболяващи. Децата били отведени в друга болница, където получили пробиотици и били върнати обратно.

Когато през нощта оплакванията на семейството станали много тежки и децата изгубили съзнание, в хотела била извикана линейка. Малко след това децата починали, а ден по-късно – и майката. Благодарение на нейните сведения властите успели бързо да възстановят какво точно се е случило през деня, издирили уличните търговци и собствениците на кафенета и ресторанти, от където е била взимана храна. Четирима от тях са арестувани по обвинения в убийство по непредпазливост.

Първите заключения от аутопсията обаче не предоставят еднозначни резултати за причината за смъртта. След като се наложило и други гости на хотела да бъдат откарани в болница заради оплаквания от гадене и повръщане, разследващите насочват вниманието си и към хотела. Предположенията са, че може да става дума за отравяне с химикали – вредни за здравето инсектициди, използвани срещу дървеници и други вредители, които са проникнали в стаите чрез вентилационните шахти.

Предстои да се изготви експертиза на съдебните медици за изясняване на истината. Задържани са и собственикът на хотела, и двама служители на фирмата за борба с вредителите.

От какво е предизвикана смъртта – от храна или от химикали?

По същото време турските информационни агенции съобщиха за два големи случая на хранително отравяне в страната: 65 засегнати след сватба в Трабзон и други 30 след религиозно мероприятие в Кастамону. Медиците в Турция от години настояват за по-ефективен контрол на храните.

Истанбулският съдебен медик Халис Докгьоз обаче предполага, че става дума за химическо отравяне. Той казва, че хранителни отравяния в Турция има сравнително често – на сватби, в студентски или фирмени столове, при които броят на потърпевшите е голям, но актуалният случай със семейството от Германия бил много нетипичен.

Отравянията от химикали също се срещат често в Турция, а те могат да завършат със смърт. Преди година едногодишно дете в Измир почина, след като съседите извикали фирма да пръска срещу вредители. Според следователите, отровните пари проникнали в долния апартамент, където спяло момченцето.

През май 2024 година се стигна до отравянето на 28 души в контейнерно жилище на строителна фирма в Истанбул. И там бил използван вреден за здравето инсектицид за борба с вредители. Наложило се мъжете да бъдат лекувани в болница.

Заплахата от инсектицидите: газът фосфин

През февруари 2024 година наемателка на къща в Коня вика фирма за борба с вредители на партера. Изпаренията от използвания инсектицид стигат и до горния етаж, където петима членове на семейство се отравят. Седемгодишно момче почива впоследствие в болницата.

В актуалния случай следователите предполагат, че е бил използван алуминиев фосфид. Съдебният медик Докгьоз предупреждава, че при контакт с течности тази силно токсична субстанция образува изключително токсичния газ фосфин. При него смъртността е от 40 до 80 процента, противоотрова няма. Той подчертава, че използването на тази субстанция, която се прилага и в държави като Иран и Индия, трябва да се извършва изключително внимателно или дори да бъде забранено.

Засега не е ясно дали до трагедията е довело отравяне с храни или с инсектициди. Според Халис Докгьоз роля може да са изиграли много фактори: възможно е и да са се насложили ефектите от два вида отравяне. Факт е, че в хотела са били използвани опасни средства за борба с вредителите. Семейството се е върнало от болницата обратно в стаята и е вдишвало химическата субстанция, а това засилва токсичната картина. „Поради това идентичността на използваните химикали е от голямо значение“, казва Докгьоз. А не е изключено да са били допуснати грешки и при лечението на хората в болницата.

Автор: Елмаз Топчу