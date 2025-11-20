Четиричленно семейство почина след отравяне в Истанбул: страната е потресена, разследват се и други случаи

Няколко случая на възможно отравяне през последните дни в хотели и заведения за обществено хранене потресоха Турция и принудиха властите да затегнат мерките за контрол, предаде БТА.

Четиричленно семейство почина след предполагаемо хранително отравяне в хотел в Истанбул, където семейството отседнало по време на почивка след пристигането си от Германия. На третия ден от престоя им в истанбулски хотел в квартал Фатих родителите и двете им деца били приети в болница със симптоми на хранително отравяне, а заедно с тях в болничното заведение постъпили и двама други посетители от хотела, чуждестранни граждани.

По случая бяха задържани общо 11 заподозрени, като четирима от тях бяха поставени под арест. В представен на прокуратурата доклад, изготвен въз основа на изследванията на проби от храните, консумирани от семейството, се посочва, че в тях не е открито никакво опасно за здравето или неподходящо вещество, съобщи днес в. "Миллийет".

Според заключението от предварителния съдебномедицински доклад за аутопсиите вероятната причина за смъртта на четиримата е отравяне с химическо вещество от хотелската среда, а като по-малко вероятно се допуска семейството да се е отровило с храна. Това потвърждава версията, че пръскане срещу насекоми в хотела може да е станало причина за смъртта на семейството.

Случаят на семейство Бьоджек обаче не е единственият от подобно естество през последните дни. Млада жена бе хоспитализирана в Истанбул, след като в заведение в истанбулския район Бейоглу пила кафе, приготвено с препарат вместо с вода, съобщиха турски медии.

Като част от разследването бяха разпитани служители в заведението. Една от служителките е признала, че по грешка е използвала бутилка, пълна с препарат за съдове, мислейки, че е вода, за да направи кафето на клиентката. Полицията е установила, че препаратът е бил налят в бутилки, каквито били използвани в кухнята, от бащата на управителите на заведението.

Турските власти разследват и други случаи от последните дни на възможно хранително отравяне след консумация на храна извън дома в заведения в Истанбул. Германски гражданин от турски произход е бил откаран в болница, а по-късно издъхнал, след като се почувствал зле в хотела в истанбулския район Фатих, където бил отседнал във връзка с участие в панаир. Според първоначалната информация мъжът е пил чай в хотела и е консумирал друга храна в района на джамията „Сюлейманийе“. Собственикът на хотела заявил, че не е третирал срещу вредители обекта през последната година, съобщи "Хабертюрк".

Две сестри от Нидерландия, също настанени в хотел във Фатих, са постъпили в болница с подозрения за хранително отравяне. Те се почувствали зле по обяд и потърсили медицинска помощ с оплаквания от гадене, повръщане и диария, след като консумирали кавърма, пилешки бургер, миди и др. храни. Няма опасност за живота на сестрите, а разследванията по техния случай и по този на починалия германски гражданин продължават.

Случаите накараха властите в страната да затегнат контрола. Турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ обяви, че започват засилени проверки на местата за продажба на улична храна след последните случаи на хранителни отравяния, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Юмаклъ съобщи, че от началото на годината са извършени 1 143 000 проверки в обекти за хранене. На 26 591 нарушители са наложени глоби в размер на 2,265 млрд. турски лири (46,2 млн. евро), а 506 случая са предадени на прокуратурата. Той припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики.

На фона на общественото напрежение около смъртта на четиричленното семейство и повишения интерес към темата за хранителната безопасност в Истанбул днес се проведе специална среща под ръководството на валията Давут Гюл, на която бяха приети нови, по-строги мерки за контрол върху храните и дейността на заведенията.

Сред тях са въвеждане на задължително 24-часово видео и аудионаблюдение във всички търговски обекти, като записите трябва да се съхраняват 30 дни. Освен това в целия град ще бъдат съставени комисии за хранителни проверки, които ще извършват контрол по 24-часов режим. Собствениците и служителите в обектите ще преминават обучение по хигиена и безопасност на храните. Строго ще се следи и за изискването проби от продаваните храни да се пазят 72 часа. Контролът върху уличните търговци също ще бъде засилен. Проверявани ще бъдат и фирмите за дезинсекция, като при нарушения ще се предприемат административни и съдебни действия. При установяване на продажба на развалени или с изтекъл срок продукти ще се подава сигнал до прокуратурата.