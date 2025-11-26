Унгария: ЕС бави Сърбия, но бърза с приемането на Украйна въпреки рисковете

Европейският съюз би спечелил от присъединяването на Сърбия, но Брюксел умишлено забавя този процес, докато в същото време настоява за бързото приемане на Украйна, въпреки че тя, по думите му, „управлява корупционна машина на най-високо държавно равнище“. Това заяви в Белград унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната агенция МТИ, предава БТА.

След среща със сръбския си колега Марко Джурич Сиярто призова Сърбия възможно най-скоро да стане член на ЕС, като подчерта, че от това ще спечелят както страната, така и самият Съюз, включително Унгария.

„Имаме Сърбия - страна с потенциал, растеж и развитие, която би била актив за ЕС, но Брюксел не желае да я приеме. В същото време Украйна, която носи сериозни рискове за общността, се тласка към ускорено присъединяване“, заяви унгарският външен министър.

По думите му тази политика подкопава из основи доверието в европейската стратегия за разширяване. „Сърбия е държава, чието членство очевидно би било от полза за ЕС заради добрите ѝ икономически показатели, но редица държави членки продължават да блокират напредъка ѝ“, допълни Сиярто.