Унгария: ЕС бави Сърбия, но бърза с приемането на Украйна въпреки рисковете

Европейският съюз би спечелил от присъединяването на Сърбия, но Брюксел умишлено забавя този процес, докато в същото време настоява за бързото приемане на Украйна, въпреки че тя, по думите му, „управлява корупционна машина на най-високо държавно равнище“. Това заяви в Белград унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната агенция МТИ, предава БТА.
След среща със сръбския си колега Марко Джурич Сиярто призова Сърбия възможно най-скоро да стане член на ЕС, като подчерта, че от това ще спечелят както страната, така и самият Съюз, включително Унгария.
„Имаме Сърбия - страна с потенциал, растеж и развитие, която би била актив за ЕС, но Брюксел не желае да я приеме. В същото време Украйна, която носи сериозни рискове за общността, се тласка към ускорено присъединяване“, заяви унгарският външен министър.
По думите му тази политика подкопава из основи доверието в европейската стратегия за разширяване. „Сърбия е държава, чието членство очевидно би било от полза за ЕС заради добрите ѝ икономически показатели, но редица държави членки продължават да блокират напредъка ѝ“, допълни Сиярто.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъ
С осрайна е същото.
Коментиран от #4
16:00 26.11.2025
2 Стенли
Коментиран от #7
16:02 26.11.2025
3 Красимир Петров
Коментиран от #5, #14
16:03 26.11.2025
4 Копей,
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Не се отклонявай от темата на статията, за да бъдеш допуснат до дискусията!
16:03 26.11.2025
5 Орбан
До коментар #3 от "Красимир Петров":Е пътник.
16:03 26.11.2025
6 Сърбия
Унгария стига.
16:04 26.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дориана
Коментиран от #11
16:05 26.11.2025
9 Реалност
Това е класика при Путин - нарича се психологическо пропадане - когато виждаш, че губиш, не можеш да спреш процеса, но предпочиташ, когато денях X настъпи да има гръм и трясък.
16:06 26.11.2025
10 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война.......
16:08 26.11.2025
11 Zaхарова
До коментар #8 от "Дориана":Брау бе гуведо!Как сам го измисли!50 рубли си напред.
16:09 26.11.2025
12 да се знае и помни!
16:09 26.11.2025
13 стоян георгиев
Коментиран от #18
16:10 26.11.2025
14 Сърбия
До коментар #3 от "Красимир Петров":ДА
усръйнъ
НЕ НЕ НЕ !!!
16:11 26.11.2025
15 Баба Гошка
16:11 26.11.2025
16 СВО=ПРОВАЛ
16:11 26.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
До коментар #13 от "стоян георгиев":усръйнъ е територия
РУСКА територия
Коментиран от #20, #23
16:13 26.11.2025
19 стоян георгиев
До коментар #17 от "Стенли":Що се обиждаш като те пращат в русия?
16:13 26.11.2025
20 стоян георгиев
До коментар #18 от "стоян георгиев":Киев пада в неделя.в германия се къпят лятото на реката щото са фалирали...научил съм ги наизуст.все пак ги повтаряш от мое име вече четири години...хаха
Коментиран от #28
16:15 26.11.2025
21 ХАН ЮВИГИ
На Руския !!!
Казах!
Коментиран от #22
16:15 26.11.2025
22 Това е безспорен
До коментар #21 от "ХАН ЮВИГИ":Факт
16:18 26.11.2025
23 Това е безспорен
До коментар #18 от "стоян георгиев":Факт
Коментиран от #24, #25
16:19 26.11.2025
24 стоян георгиев
До коментар #23 от "Това е безспорен":И как реши че е безспорен като няма страна в целия свят която да го приема?хах...хах...
16:22 26.11.2025
25 Стенли
До коментар #23 от "Това е безспорен":Точно така и не не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици
Коментиран от #27
16:22 26.11.2025
26 Ха-ха-ха
Коментиран от #31
16:23 26.11.2025
27 стоян георгиев
До коментар #25 от "Стенли":Я ми дай една подточка от минските споразумения спазена от русия!явно добре ги познаваш.и защо се направи Минск две ако може да ми обясниш?
Коментиран от #30
16:24 26.11.2025
28 стоян георгиев
До коментар #20 от "стоян георгиев":Туй сме слушали хиляди пъти от теб и подобните ти.......
по добре разкажи как оди до киийюф ака ли в златното цукало на зиленото шмъркало
Коментиран от #29
16:25 26.11.2025
29 стоян георгиев
До коментар #28 от "стоян георгиев":Супер въпрос ,но не съм лекар.потърси професионална помощ за него!
16:27 26.11.2025
30 стоян георгиев
До коментар #27 от "стоян георгиев":На ти
хи хи хи
16:27 26.11.2025
31 Стенли
До коментар #26 от "Ха-ха-ха":Още малко време часовника цъка и за Франция Италия и вече и за Германия пак казвам с тези политики и с тези управници начело така наречения ЕС не отива на добре за голямо мое съжаление защото и България е вътре в кюпа не че нашите управници са цвете за мирисане но това е отделен въпрос
Коментиран от #32
16:28 26.11.2025
32 стоян георгиев
До коментар #31 от "Стенли":Кога да чакаме? През 1986 им даваха пет.години .сега колко отпускаш преди да фалира франция и да го закъса германия? Те вече се къпят както знаеш само лятото щото няма руска газ...хаха...та дай срок да знам кога да тръгвам към русия.ти вероятно вече си почнал да сменяш левове в рубли?
Коментиран от #34
16:31 26.11.2025
33 Стенли
16:31 26.11.2025
34 Последния Софиянец
До коментар #32 от "стоян георгиев":Прав си, няма нормален и мислещ който да иска да стъпи в магучая, дори и най изпадналите русороби ходят да берат киви в Испания и от там виката слава путлира!
Коментиран от #35
16:32 26.11.2025
35 стоян георгиев
До коментар #34 от "Последния Софиянец":Не само.тия.деро бяха в русия избягаха.децата ма разни мамашки с дядовци партизани или офицери от службите дето живееха в русия масово избягаха в гадната натовска България .в момента по руски данни в огромната русия живеят едва 12000 българи.преди войната бяха 25000.
16:38 26.11.2025
36 Хм.....
16:45 26.11.2025