Унгария: ЕС бави Сърбия, но бърза с приемането на Украйна въпреки рисковете

26 Ноември, 2025 15:54 1 043 36

  • унгария-
  • петер сиярто-
  • украйна-
  • сърбия-
  • европейски съюз

Петер Сиярто заяви в Белград, че Сърбия би донесла икономически ползи на Съюза, докато Украйна носи заплахи

Унгария: ЕС бави Сърбия, но бърза с приемането на Украйна въпреки рисковете - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз би спечелил от присъединяването на Сърбия, но Брюксел умишлено забавя този процес, докато в същото време настоява за бързото приемане на Украйна, въпреки че тя, по думите му, „управлява корупционна машина на най-високо държавно равнище“. Това заяви в Белград унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната агенция МТИ, предава БТА.

След среща със сръбския си колега Марко Джурич Сиярто призова Сърбия възможно най-скоро да стане член на ЕС, като подчерта, че от това ще спечелят както страната, така и самият Съюз, включително Унгария.

„Имаме Сърбия - страна с потенциал, растеж и развитие, която би била актив за ЕС, но Брюксел не желае да я приеме. В същото време Украйна, която носи сериозни рискове за общността, се тласка към ускорено присъединяване“, заяви унгарският външен министър.

По думите му тази политика подкопава из основи доверието в европейската стратегия за разширяване. „Сърбия е държава, чието членство очевидно би било от полза за ЕС заради добрите ѝ икономически показатели, но редица държави членки продължават да блокират напредъка ѝ“, допълни Сиярто.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    13 10 Отговор
    Те и нас приеха в ЕС за да пазим границите.
    С осрайна е същото.

    Коментиран от #4

    16:00 26.11.2025

  • 2 Стенли

    16 3 Отговор
    Нито Сърбия нито Украйна са за ЕС но и той и така наречения ЕС не е точно това което е полезно за гражданите на държавите членки и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    Коментиран от #7

    16:02 26.11.2025

  • 3 Красимир Петров

    15 4 Отговор
    Украйна и Сърбия не трябва да са в ЕС

    Коментиран от #5, #14

    16:03 26.11.2025

  • 4 Копей,

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    Не се отклонявай от темата на статията, за да бъдеш допуснат до дискусията!

    16:03 26.11.2025

  • 5 Орбан

    7 17 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Е пътник.

    16:03 26.11.2025

  • 6 Сърбия

    14 18 Отговор
    е руско МиКЕрЕ и няма място в ЕС.

    Унгария стига.

    16:04 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дориана

    18 8 Отговор
    Пълен провал на Европейските лидери като се започне с Урсула. Водят стремително Европа към икономическо унищожение. А, мигрантите , които напускаха ще доунищожат останалата част.

    Коментиран от #11

    16:05 26.11.2025

  • 9 Реалност

    11 17 Отговор
    Орбан го закъса яко в Унгария с бюджета - прогнозират дефицит от 5 процента за 2026 година /максимум предизборни харчове/ и трябва да вдига данъците. Отгатнете с какво ще се оправдае - отгатнахте - с медународното положение. Главен виновник е корупцията в Украйна и политиката на ЕС в подкрепа на Украйна. За сведение - Унгария не е дала и пени за Украйна, но корупцията там вдигала данъците в Унгария.
    Това е класика при Путин - нарича се психологическо пропадане - когато виждаш, че губиш, не можеш да спреш процеса, но предпочиташ, когато денях X настъпи да има гръм и трясък.

    16:06 26.11.2025

  • 10 Унгариците

    12 7 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война.......

    16:08 26.11.2025

  • 11 Zaхарова

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Брау бе гуведо!Как сам го измисли!50 рубли си напред.

    16:09 26.11.2025

  • 12 да се знае и помни!

    10 10 Отговор
    В Сърбия путинистите са повече от мравките, както и в Унгария, но в Украйна колкото и да има трудно ще събереш поне един футболен отбор.

    16:09 26.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    10 14 Отговор
    Най добре е ес да изгони унгария и на нейно място да вкара украйна.колкото по бързо се слупи толкова по добре!

    Коментиран от #18

    16:10 26.11.2025

  • 14 Сърбия

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    ДА

    усръйнъ
    НЕ НЕ НЕ !!!

    16:11 26.11.2025

  • 15 Баба Гошка

    15 4 Отговор
    Кат разпуснат дронаджиите от фроннта и вкарат оккрадна в ЕС ще видим кон боб яде ли и магарре бира пие ли. Ще ни влизат през прозорците дистанционно или в дворовете и ще бератт каквото харесат, ще отвличчат и изннудват, трафгиканстват по въздуха. Защото обичат лукса и сме им ДЛЪЖНИ според укрологиката. А сега русия ни пази от цялото туй зло, като ги държи далече от нас. Само тетките и грозните им пъпчивковци се размотават за наша сметка тук и от време на време почивват някой наш младеж като в студенския град.

    16:11 26.11.2025

  • 16 СВО=ПРОВАЛ

    4 10 Отговор
    Там гледай.

    16:11 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    14 7 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    усръйнъ е територия
    РУСКА територия

    Коментиран от #20, #23

    16:13 26.11.2025

  • 19 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    Що се обиждаш като те пращат в русия?

    16:13 26.11.2025

  • 20 стоян георгиев

    3 15 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Киев пада в неделя.в германия се къпят лятото на реката щото са фалирали...научил съм ги наизуст.все пак ги повтаряш от мое име вече четири години...хаха

    Коментиран от #28

    16:15 26.11.2025

  • 21 ХАН ЮВИГИ

    12 6 Отговор
    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния......
    На Руския !!!

    Казах!

    Коментиран от #22

    16:15 26.11.2025

  • 22 Това е безспорен

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "ХАН ЮВИГИ":

    Факт

    16:18 26.11.2025

  • 23 Това е безспорен

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Факт

    Коментиран от #24, #25

    16:19 26.11.2025

  • 24 стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #23 от "Това е безспорен":

    И как реши че е безспорен като няма страна в целия свят която да го приема?хах...хах...

    16:22 26.11.2025

  • 25 Стенли

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Това е безспорен":

    Точно така и не не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици

    Коментиран от #27

    16:22 26.11.2025

  • 26 Ха-ха-ха

    6 3 Отговор
    Човека се опитва да налее малко ум в брюкселските глави ама няма как да стане защото са херметически затворени и единствения начин е да се строшат.

    Коментиран от #31

    16:23 26.11.2025

  • 27 стоян георгиев

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Стенли":

    Я ми дай една подточка от минските споразумения спазена от русия!явно добре ги познаваш.и защо се направи Минск две ако може да ми обясниш?

    Коментиран от #30

    16:24 26.11.2025

  • 28 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Туй сме слушали хиляди пъти от теб и подобните ти.......
    по добре разкажи как оди до киийюф ака ли в златното цукало на зиленото шмъркало

    Коментиран от #29

    16:25 26.11.2025

  • 29 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Супер въпрос ,но не съм лекар.потърси професионална помощ за него!

    16:27 26.11.2025

  • 30 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    На ти

    хи хи хи

    16:27 26.11.2025

  • 31 Стенли

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха-ха":

    Още малко време часовника цъка и за Франция Италия и вече и за Германия пак казвам с тези политики и с тези управници начело така наречения ЕС не отива на добре за голямо мое съжаление защото и България е вътре в кюпа не че нашите управници са цвете за мирисане но това е отделен въпрос

    Коментиран от #32

    16:28 26.11.2025

  • 32 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Стенли":

    Кога да чакаме? През 1986 им даваха пет.години .сега колко отпускаш преди да фалира франция и да го закъса германия? Те вече се къпят както знаеш само лятото щото няма руска газ...хаха...та дай срок да знам кога да тръгвам към русия.ти вероятно вече си почнал да сменяш левове в рубли?

    Коментиран от #34

    16:31 26.11.2025

  • 33 Стенли

    5 7 Отговор
    Копейката оркбан трябва да бъде изгонен от Ес, а вучич да си ходи при гладните блатари в брикс!

    16:31 26.11.2025

  • 34 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Прав си, няма нормален и мислещ който да иска да стъпи в магучая, дори и най изпадналите русороби ходят да берат киви в Испания и от там виката слава путлира!

    Коментиран от #35

    16:32 26.11.2025

  • 35 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Не само.тия.деро бяха в русия избягаха.децата ма разни мамашки с дядовци партизани или офицери от службите дето живееха в русия масово избягаха в гадната натовска България .в момента по руски данни в огромната русия живеят едва 12000 българи.преди войната бяха 25000.

    16:38 26.11.2025

  • 36 Хм.....

    2 3 Отговор
    Тия унгарци не разбраха ли че Сърбия, Северна Македония и Турция никога няма да влязат в ЕС, а за Украйна е не дали ще влязат в ЕС... а кога?

    16:45 26.11.2025

