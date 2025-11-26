Новини
Военен преврат спира президентските избори в Гвинея-Бисау

26 Ноември, 2025 19:02 724 5

  • военен преврат-
  • президентски избори-
  • гвинея-бисау

Армейски офицери поемат контрол, обявяват полицейски час и преустановяват изборния процес

Военен преврат спира президентските избори в Гвинея-Бисау - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Група армейски офицери обявиха, че са завзели властта в Гвинея-Бисау, в навечерието на очакваното обявяване на резултатите от оспорваните президентски избори, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

В изявление, прочетено по държавната телевизия, офицерите заявиха, че са свалили президента Умаро Сисоко Ембало, прекъснали изборния процес, затворили границите и въвели полицейски час. Те създадоха "Висше военно командване за възстановяване на реда", което ще управлява страната до второ нареждане.

Очевидци съобщават за стрелба в района на централата на избирателната комисия, президентския дворец и Министерството на вътрешните работи. Инцидентът е продължил около час, спирайки към 14:00 местно време. Все още няма информация за жертви.

Избирателната комисия трябваше да обяви предварителните резултати от изборите, проведени в неделя, на които Ембало се конкурираше с главния претендент Фернандо Диас. И двете страни твърдят, че са победили в първия тур.

Ембало се стреми да стане първият президент от три десетилетия, спечелил втори пореден мандат в Гвинея-Бисау. Говорителят му Антонио Яя Сейди заяви, че неизвестни въоръжени лица са атакували избирателната комисия, за да блокират обявяването на резултатите, като посочи, че нападателите са свързани с Диас, без да предостави доказателства. Говорител на Диас не е коментирал.

Бившият премиер Домингос Симоес Перейра, който подкрепи Диас на тези избори, отхвърли връзка между кандидата и нападението.

Гвинея-Бисау има история от поне девет преврата и опити за преврат от независимостта си през 1974 г. до 2020 г., когато Ембало пое поста. По време на управлението си той е преживял три опита за сваляне, а критиците го обвиняват, че използва кризите като оправдание за репресии.


Гвинея-Бисо
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    5 0 Отговор
    Сега ще издигнат Ламин Ямал за президент! Успех Ламин...👍

    19:10 26.11.2025

  • 2 Източна ромелия

    10 1 Отговор
    Ами така ще да е , хората си имат армия а ние какво имаме?

    Коментиран от #5

    19:15 26.11.2025

  • 3 604

    6 1 Отговор
    цената на бананите се вдига, запасявайте се !!!!

    19:16 26.11.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    ТАЗИ НОЩ ЩЕ ИМА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ И В БЪЛГАРИЯ! РАДЕВ Е ЗАД НАС И 61ВА СТРЯМСКА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА ПЪТУВА КЪМ БАНКЯ С БТР-ИТЕ! ВЕЛИЧИЕ ОКУПИРА СГРАДАТА НА МВР!

    19:21 26.11.2025

  • 5 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Източна ромелия":

    Имаме шкембаци с автомати

    19:22 26.11.2025