Кремъл отхвърли обвиненията за руска намеса в румънските президентски избори

Румънската телевизия „Диджи 24“ цитира реакция на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков във връзка с изявлението на главния прокурор на Румъния Алекс Флоренца за намеса на Русия в президентските избори през 2024 г., предава БТА.

„Не, не е вярно. Нека си спомним как Вашингтон обвини Русия в намеса в изборите, в опити за дестабилизация и т.н. После самите те признаха, че не е така. Същото важи и за Румъния“, коментира Песков за руската медия RBK, цитиран от „Диджи24“.

По-рано говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова също определи обвиненията срещу Москва като неоснователни и нелепи.

Временният лидер на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну реагира в социалната мрежа Фейсбук, заявявайки: „Отговорът на говорителя на Кремъл във връзка с делото на Главната прокуратура на Румъния е в същия дух на манипулация и отричане на очевидни доказателства относно участието на Русия в опита за промяна на резултата от изборите в Румъния. Многократното отричане не променя реалността, записана в официални доклади и документи на наказателното преследване. Руската намеса е документирана. В Румъния институциите си вършат работата и ще представят доказателствата пред съдиите.“

Реакциите идват, след като във вторник главният прокурор на Румъния Алекс Флоренца представи резултатите от разследването за анулирането на президентските избори от ноември 2024 г. Той заяви, че решението е повлияно от мащабна хибридна война, организирана от Русия, включваща кибератаки срещу ключови институции и агресивна онлайн кампания, провеждана чрез изкуствен интелект.