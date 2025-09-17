Новини
Свят »
Русия »
Кремъл отхвърли обвиненията за руска намеса в румънските президентски избори

Кремъл отхвърли обвиненията за руска намеса в румънските президентски избори

17 Септември, 2025 15:45 338 5

  • кремъл-
  • русия-
  • руска намеса-
  • президентски избори-
  • обвинения

Песков и Захарова нарекоха твърденията „неверни и нелепи“, докато румънската прокуратура настоява за наличието на доказателства

Кремъл отхвърли обвиненията за руска намеса в румънските президентски избори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънската телевизия „Диджи 24“ цитира реакция на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков във връзка с изявлението на главния прокурор на Румъния Алекс Флоренца за намеса на Русия в президентските избори през 2024 г., предава БТА.

„Не, не е вярно. Нека си спомним как Вашингтон обвини Русия в намеса в изборите, в опити за дестабилизация и т.н. После самите те признаха, че не е така. Същото важи и за Румъния“, коментира Песков за руската медия RBK, цитиран от „Диджи24“.

По-рано говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова също определи обвиненията срещу Москва като неоснователни и нелепи.

Временният лидер на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну реагира в социалната мрежа Фейсбук, заявявайки: „Отговорът на говорителя на Кремъл във връзка с делото на Главната прокуратура на Румъния е в същия дух на манипулация и отричане на очевидни доказателства относно участието на Русия в опита за промяна на резултата от изборите в Румъния. Многократното отричане не променя реалността, записана в официални доклади и документи на наказателното преследване. Руската намеса е документирана. В Румъния институциите си вършат работата и ще представят доказателствата пред съдиите.“

Реакциите идват, след като във вторник главният прокурор на Румъния Алекс Флоренца представи резултатите от разследването за анулирането на президентските избори от ноември 2024 г. Той заяви, че решението е повлияно от мащабна хибридна война, организирана от Русия, включваща кибератаки срещу ключови институции и агресивна онлайн кампания, провеждана чрез изкуствен интелект.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсуль

    5 1 Отговор
    МОЯТА БОРБА

    1. купувай руска газ, за да праща путин танкове в 404
    2. продавай оръжия на 404, за да пуца зелето руските танкове
    3. прокарай закон други страни да не купуват руска газ, за да не ти ядат от нишата
    4. прави се на демократ, който е против войната, за да гласуват бальците за теб и да си на власт

    Парите дето изкарах от Файзер са нищо в сравнение.

    15:46 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Руснаците си сложиха бг Резидент и рускиня председател на НС!

    Коментиран от #5

    15:54 17.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Опозицията също е руска.

    15:58 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания