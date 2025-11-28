Новини
ООН остро осъди военния преврат в Гвинея-Бисау

28 Ноември, 2025 07:23 798 17

Гутериш настоява за незабавно възстановяване на конституционния ред

ООН остро осъди военния преврат в Гвинея-Бисау - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази остра позиция срещу „погазването на демократичните принципи“ в Гвинея-Бисау, след като в сряда военна хунта пое властта и прекъсна изборния процес малко преди официалното обявяване на резултатите, съобщава Франс прес, предава БТА.

Гутериш подчерта, че всяко пренебрегване на волята на гражданите, които са упражнили правото си на глас по мирен начин на общите избори на 23 ноември, е недопустимо и представлява сериозно нарушение на демокрацията. Той отправи призив за незабавно и безусловно възстановяване на конституционния ред в африканската държава.


Гвинея-Бисо
  • 4 Шопо

    18 1 Отговор
    ООН остро осъди военния преврат, но полза от това няма.
    Закривайте тази организация, безполезна е.

    07:36 28.11.2025

  • 5 Град Козлодуй

    15 2 Отговор
    ООН осъди действията на Израел и Нетаняхо се стресна, не е спал цяла нощ.

    07:38 28.11.2025

  • 6 Р. Радев

    3 1 Отговор
    Ех, и аз така!

    07:38 28.11.2025

  • 7 Исторически парк

    16 2 Отговор
    A що не осъди остро преврата в украйна, а го аплодира?!

    Коментиран от #8

    07:50 28.11.2025

  • 8 Връщай

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    Парите!

    Коментиран от #12

    07:51 28.11.2025

  • 9 Уф Божкеее...!

    13 1 Отговор
    Тия от ден ,на ден стават една все по-голяма Безгласна Буква...!

    07:51 28.11.2025

  • 10 Вучич

    2 8 Отговор
    Путлера е приятел с Гвинея Бисау.Що не ги спаси?

    Коментиран от #14

    07:53 28.11.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    ООН-ето да си прибират големите заплати и да мълчат!
    Не се сещам колко пъти са недоволствали от агресивните действия на ФАЩ...

    07:56 28.11.2025

  • 12 Исторически парк

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Връщай":

    Бойко българоубиеца трябва да ги връща, защото ги открадна от мен

    08:10 28.11.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Когато са наши хора казваме, че народът е свалил диктатора, а когато не са наши хора осъждаме остро 😏

    08:11 28.11.2025

  • 14 Програмист

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вучич":

    Щото вагнер извършиха преврата бе неграмотно балгаре

    08:12 28.11.2025

  • 15 Гориил

    2 0 Отговор
    Гвинея-Бисау, една от най-приятелските към Русия страни в Африка, наскоро преживя пореден военен преврат. Този преврат изглежда като фарс. Проруски настроени офицери (това е видно от техните биографии, тъй като над пет хиляди гвинейски военнослужещи са завършили руски военни академии) бяха раздразнени и гневни от влиянието на съпругата на президента на страната. Могат ли политическите последици от тези събития да бъдат положителни за интересите на Русия?Гвинея е една от страните, където група руски военни съветници работят от много години, и новото правителство не ги изключва от преходния процес. Делегация от преходното правителство вероятно ще бъде изпратена в Москва през следващите месеци.

    08:19 28.11.2025

  • 16 факуса

    3 0 Отговор
    а в осрайна що не върнахте конституционните права

    08:20 28.11.2025

  • 17 Георгиев

    0 0 Отговор
    Много постна статия. Чия е военната хунта? Кой е организаторът? Кого представлява? Какво са исканията и намеренията им? Има само ала Бала

    08:40 28.11.2025