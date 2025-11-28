ООН остро осъди военния преврат в Гвинея-Бисау

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази остра позиция срещу „погазването на демократичните принципи“ в Гвинея-Бисау, след като в сряда военна хунта пое властта и прекъсна изборния процес малко преди официалното обявяване на резултатите, съобщава Франс прес, предава БТА.

Гутериш подчерта, че всяко пренебрегване на волята на гражданите, които са упражнили правото си на глас по мирен начин на общите избори на 23 ноември, е недопустимо и представлява сериозно нарушение на демокрацията. Той отправи призив за незабавно и безусловно възстановяване на конституционния ред в африканската държава.