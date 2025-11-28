ООН остро осъди военния преврат в Гвинея-Бисау

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази остра позиция срещу „погазването на демократичните принципи“ в Гвинея-Бисау, след като в сряда военна хунта пое властта и прекъсна изборния процес малко преди официалното обявяване на резултатите, съобщава Франс прес, предава БТА.
Гутериш подчерта, че всяко пренебрегване на волята на гражданите, които са упражнили правото си на глас по мирен начин на общите избори на 23 ноември, е недопустимо и представлява сериозно нарушение на демокрацията. Той отправи призив за незабавно и безусловно възстановяване на конституционния ред в африканската държава.
4 Шопо
Закривайте тази организация, безполезна е.
07:36 28.11.2025
5 Град Козлодуй
07:38 28.11.2025
6 Р. Радев
07:38 28.11.2025
7 Исторически парк
Коментиран от #8
07:50 28.11.2025
8 Връщай
До коментар #7 от "Исторически парк":Парите!
Коментиран от #12
07:51 28.11.2025
9 Уф Божкеее...!
07:51 28.11.2025
10 Вучич
Коментиран от #14
07:53 28.11.2025
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Не се сещам колко пъти са недоволствали от агресивните действия на ФАЩ...
07:56 28.11.2025
12 Исторически парк
До коментар #8 от "Връщай":Бойко българоубиеца трябва да ги връща, защото ги открадна от мен
08:10 28.11.2025
13 Ивелин Михайлов
08:11 28.11.2025
14 Програмист
До коментар #10 от "Вучич":Щото вагнер извършиха преврата бе неграмотно балгаре
08:12 28.11.2025
15 Гориил
08:19 28.11.2025
16 факуса
08:20 28.11.2025
17 Георгиев
08:40 28.11.2025