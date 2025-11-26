Тръмп с нова атака срещу „Ню Йорк Таймс“ и журналист заради публикация за възрастта му

Американският президент Доналд Тръмп отправи остри нападки срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, който отново нарече „враг на народа“, както и срещу журналистка от изданието, след като медията публикува материал, в който се коментират възрастта и публичната му активност, съобщи Франс прес, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ 79-годишният Тръмп определи вестника като „долнопробен и евтин“, а журналистката Кейти Роджърс нарече „второкласна“ и я обиди лично. Президентът изрази възмущение от статията, в която се посочва, че вероятно не е толкова енергичен, като настоя, че фактите показвали точно обратното.
От своя страна „Ню Йорк Таймс“ реагира остро на нападките, като чрез публикация в социалната мрежа „Екс“ осъди клеветите и личните обиди. Изданието заяви, че неговите журналисти няма да се поддадат на „тактики за сплашване“, и защити Кейти Роджърс като професионалист, който помага на обществото да разбира работата на властта.
В анализ на Роджърс се посочва, че между 20 януари и 25 ноември броят на публичните изяви на Тръмп е намалял с 39% в сравнение със същия период от първия му мандат (2017–2021 г.). Според вестника президентът започва работните си дни по-късно, пътува по-малко в страната и повече в чужбина.
Доналд Тръмп, който е най-възрастният президент в историята на САЩ при встъпване в длъжност, често акцентира върху своята жизненост, за да се разграничи от предшественика си Джо Байдън, чието здравословно състояние се влоши в края на мандата му и който рядко общуваше с медиите.
В същото време около здравето на президента възникнаха въпроси, след като той бе забелязан с хематом на ръката и подути глезени, както и след момент, в който изглежда за кратко е задрямал по време на събитие в Овалния кабинет. Последният му медицински преглед от октомври обаче показва, че той е в „отлично“ здраве.
„Ню Йорк Таймс“ остава сред честите мишени на атаките на Тръмп срещу медиите, които той определя като враждебни, често съчетавайки критиките си с обиди и заплахи от съдебни действия.
