Украйна постигна споразумение с МВФ за ново финансиране на стойност $8,2 милиарда

Украинските власти и Международният валутен фонд (МВФ) постигнаха споразумение за нова двугодишен програма за финансиране на стойност приблизително 8,2 милиарда долара, обяви Гавин Грей, ръководител на мисията на фонда за Украйна.

„Споразумението обхваща набор от мерки за фискална и парична политика, чиито цели включват поддържане на макроикономическа стабилност, възстановяване на устойчивостта на дълга и външната жизнеспособност, борба с корупцията и подобряване на управлението. Очаква се програмата да катализира мащабна външна подкрепа за справяне с финансовите дефицити на Украйна“, каза Грей.

Според базовата прогноза на МВФ, общият финансов дефицит на Украйна за 2026-2029 г. се оценява на приблизително 136,5 милиарда долара. През 2026-2027 г., предвид съществуващите ангажименти, Киев ще се сблъска с остатъчен финансов дефицит от приблизително 63 милиарда долара, според оценките на организацията.

Условие за получаване на финансирането е приемането от Украйна на бюджет за 2026 г., който е в съответствие с рамката на програмата. Киев трябва да предприеме мерки за избягване на неефективни разходи и неоправдани данъчни облекчения.

Украйна също се ангажира да приложи стратегия за преструктуриране на дълга и да засили усилията си за борба с укриването на данъци. Тези мерки включват разширяване на данъчната основа, включително облагане на доходите от цифрови платформи, премахване на митническите вратички и ненужните освобождавания от ДДС. Киев също така се ангажира да се бори със сивата икономика и да увеличи конкуренцията в обществените поръчки.

Освен това програмата включва реформи на данъчните и митническите служби, назначаване на нов ръководител на митниците и внедряване на ИТ инфраструктура за подобряване на ефективността.

Националната банка на Украйна също ще трябва да продължи усилията си за намаляване на инфлацията до 5% в рамките на три години, „като същевременно осигури по-голяма гъвкавост на валутния курс, за да се адаптира към фундаменталните фактори“.

Bloomberg съобщи преди това, че МВФ изисква Киев да девалвира гривната, за да подобри финансовото състояние на страната чрез увеличаване на бюджетните приходи, деноминирани в местна валута.

Предишната програма за финансиране от МВФ, на стойност 15,6 милиарда долара, беше договорена през 2023 г.