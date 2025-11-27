Новини
Свят »
Украйна »
Украйна постигна споразумение с МВФ за ново финансиране на стойност $8,2 милиарда

Украйна постигна споразумение с МВФ за ново финансиране на стойност $8,2 милиарда

27 Ноември, 2025 04:19, обновена 27 Ноември, 2025 04:28 577 4

  • украйна-
  • мвф-
  • финансиране

Според базовата прогноза на фонда, общият финансов дефицит на страната за 2026-2029 г. се оценява на приблизително 136,5 милиарда долара

Украйна постигна споразумение с МВФ за ново финансиране на стойност $8,2 милиарда - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските власти и Международният валутен фонд (МВФ) постигнаха споразумение за нова двугодишен програма за финансиране на стойност приблизително 8,2 милиарда долара, обяви Гавин Грей, ръководител на мисията на фонда за Украйна.

„Споразумението обхваща набор от мерки за фискална и парична политика, чиито цели включват поддържане на макроикономическа стабилност, възстановяване на устойчивостта на дълга и външната жизнеспособност, борба с корупцията и подобряване на управлението. Очаква се програмата да катализира мащабна външна подкрепа за справяне с финансовите дефицити на Украйна“, каза Грей.

Според базовата прогноза на МВФ, общият финансов дефицит на Украйна за 2026-2029 г. се оценява на приблизително 136,5 милиарда долара. През 2026-2027 г., предвид съществуващите ангажименти, Киев ще се сблъска с остатъчен финансов дефицит от приблизително 63 милиарда долара, според оценките на организацията.

Условие за получаване на финансирането е приемането от Украйна на бюджет за 2026 г., който е в съответствие с рамката на програмата. Киев трябва да предприеме мерки за избягване на неефективни разходи и неоправдани данъчни облекчения.

Украйна също се ангажира да приложи стратегия за преструктуриране на дълга и да засили усилията си за борба с укриването на данъци. Тези мерки включват разширяване на данъчната основа, включително облагане на доходите от цифрови платформи, премахване на митническите вратички и ненужните освобождавания от ДДС. Киев също така се ангажира да се бори със сивата икономика и да увеличи конкуренцията в обществените поръчки.

Освен това програмата включва реформи на данъчните и митническите служби, назначаване на нов ръководител на митниците и внедряване на ИТ инфраструктура за подобряване на ефективността.

Националната банка на Украйна също ще трябва да продължи усилията си за намаляване на инфлацията до 5% в рамките на три години, „като същевременно осигури по-голяма гъвкавост на валутния курс, за да се адаптира към фундаменталните фактори“.

Bloomberg съобщи преди това, че МВФ изисква Киев да девалвира гривната, за да подобри финансовото състояние на страната чрез увеличаване на бюджетните приходи, деноминирани в местна валута.

Предишната програма за финансиране от МВФ, на стойност 15,6 милиарда долара, беше договорена през 2023 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кая калас

    7 0 Отговор
    иха поне половината ще са за брюкселските лентяи.

    04:38 27.11.2025

  • 2 ВИЕ СТЕ ЛУДИ БЕ,КАКЪВ ЗАЕМ ЗА КОРУМ ХУНТ

    7 0 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЯ СПОРАЗУМЕНИЯ , ТО НЕ БЯПХА МИЛЯРДИ ТА МИЛЯРДИ ЗА ПРОПИТАТА ОТ КОРУОПЦИЯ ДЪРЖАВА ,КЪДЕТО ТЕЯ МИЛЯРДИ ПТЪУВАТ КАТО В ЧЕРНА ДУПКА !!!!! ТЕЧЕ ОДИТ ФЕБРЕРЕ РАЗКРИВАТ КОРУПЦИЯП ЗА НАД 100 МЛЯРДА ДОЛАра и в същиия моменНТ МВФ ИМ ОТПУСКАЛ ЗАЕМ ОТ НАД 8 МИЛЯРДА ДОЛАРА, ЩО ЗА БЕЗОТГОВОРЕН ЦИУНИЗЪМ !!!!КОЙ ЩЕ ИМ ИЗПОЛАЩА ТОЯ ЗАЕМ , ПАК НА ГЪРБА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ . ПРЕЦЕНЯВАЛИ ТАЗИ БАНКА ДАЛИ ТАЗИ ДЪРЖАВА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО ВЪРНЕ ИЛИ КОРУМПИРАНИТЕ ХУНТАДЖИИ И КОМПАНИЯ И НЕГО ЩЕ ПРИЛАПАТ .!!
    С АКЪЛА СИ ЛИ СТЕ ДА ДАВАТЕ МИЛЯРДИ ЗАЕМИ ,КОГАТО СЕ РАЗКРИВА ЧУТОВИЩНА КОРУПЦИЯ В ТАЯ ПОРООИТА ОТ КОРУПЦИЯ ДЪРЖАВА!???

    Коментиран от #4

    04:46 27.11.2025

  • 3 какво ме вълнуват тия краварски истори?

    5 0 Отговор
    ало ганевТЪПАНАР ЗАЩО НИ ЗАНИМАВАШ С ТИЯ КРАВАРИ?

    тука държавата гори, ти ме занимаваш с тия боклууци от краварника

    04:58 27.11.2025

  • 4 Прави впечатление

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВИЕ СТЕ ЛУДИ БЕ,КАКЪВ ЗАЕМ ЗА КОРУМ ХУНТ":

    сумата от 136,5 млрд.( според МВФ), която е почти същата като тази, която ЕК искаше като репарационен заем от Euroclear( замразените руски активи). Имаше и условие от МВФ да бъде предоставена гаранция преди да се отпусне нов заем на Украйна. Според статията гаранцията вече е предоставена. Остава да научим или да не научим как е предвидено да се изплаща този заем.

    05:01 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания