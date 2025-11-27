The Wall Street Journal: Тръмп посъветвал японския премиер да не дразни Китай с крайни изказвания за Тайван

Пекин и Вашингтон са установили добри отношения и това е от полза за Токио, се казва в изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, предоставено от пресслужбата на Белия дом на The Wall Street Journal.

„Съединените щати имат много добри отношения с Китай и това е добре и за Япония, нашия скъп и близък съюзник“, заяви американският лидер. „Вярвам, че президентът Си значително ще увеличи покупките на соя и други селскостопански продукти.“ Тръмп също така отбеляза, че Съединените щати са сключили „отлични търговски сделки с Япония, Китай и Южна Корея“.

Според вестника, по време на телефонен разговор с японския премиер Санае Такаичи, американският лидер я е посъветвал да поддържа по-сдържана реторика по отношение на Тайван и да избягва да прави изявления, които биха провокирали негативна реакция от страна на Китай. Според неназовани японски служители, говорили пред вестника, Тръмп не иска да рискува да подобри отношенията на Вашингтон с Пекин.

Изданието смята, че този епизод сигнализира за настъпването на „нова реалност в отношенията между САЩ и Китай“. „Търговското примирие с Китай и тайванският въпрос станаха неразривно свързани“, смята изданието.

По време на телефонен разговор по-рано тази седмица с президента на САЩ Доналд Тръмп, японският премиер Санае Такаичи е обсъдил разрешаването на конфликта между Токио и Пекин след коментарите на японския премиер относно Тайван и силната реакция на Китай, съобщи агенция Киодо.

Според източници на агенцията в японското правителство, Такаичи и Тръмп са обсъдили възможността за съвместна работа за разрешаване на ескалиращия дипломатически конфликт между Токио и Пекин.

Самата Такаичи е заявила преди това пред репортери, че Тръмп я е информирал за състоянието на отношенията между САЩ и Китай, и че е разговарял по телефона с китайския президент Си Дзинпин. Тя обаче не спомена, че е обсъждала конфликта между Япония и Китай с Белия дом.

Напрежението между Япония и Китай ескалира, след като японският премиер Санае Такаичи заяви по време на парламентарен дебат, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да упражни „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство в Пекин, който отправи сериозно предупреждение към Токио. Генералният консул на Китай в Осака Сюе Джиен заплаши да „отреже главата“ на японския премиер на своята X-страница, но публикацията по-късно беше изтрита. По-късно китайското външно министерство предупреди сънародниците си да не пътуват до Япония.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след загубата на Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, която е съществувала на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.