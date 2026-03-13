Доц. Милен Иванов: Ако Калушев не е левичар, имаме проблем с балистичната експертиза

13 Март, 2026 21:07 517 8

Механизмът на извършените от него убийства и самоубийство е донякъде спорен

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близките на шестимата загинали в случая "Петрохан" организират днес протест, като основното им недоволство е насочено срещу разследването и липсата на прозрачност от страна на прокуратурата.

"Нищо ново от брифинга"

"Беше странна пресконференция, дори силно казано пресконференция, беше изявление от страна на прокуратурата и МВР. Това е нагледен пример как не се прави пресконференция по случай, който има такава обществена значимост. Нищо ново не беше съобщено, освен процесуалните действия по разследването, които са нормални", каза бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на Bulgaria ON AIR.

Според него е логично двете разследвания да бъдат обединени в едно.

"Ние нямаме никаква информация за версиите, по които се работи в това разследване, вследствие на което в интернет има огромно количество конспиративни версии - от извънземни до серийни убийци. Доверието към прокуратурата и МВР е много ниско, и каквото и да кажат тези две институции, никой не им вярва, което е много тежък сигнал по отношение на държавността. Версиите трябваше да бъдат оповестени, те не са тайна на разследването", допълни доц. Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите в обединените вече разследвания трябва да се съберат "железни доказателства", че има самоубийство.

"При извършено престъпление действията по разследването основното, което трябва да се изясни, е мотивът. Това ще да даде отговор на въпроса какво се е случило всъщност. Всички тези действия при новите експертизи, които се възлагат, целят именно това - да се изясни мотивът. Но все още обществото не е получило мнението на властите - кой е основният мотив да се извършат такива тежки престъпления. Когато няма нормален поток на информация от страна на властите, винаги се появяват теории и версии", подчерта гостът.

Доц. Иванов е на мнение, че е нормално разследващите да изчакат да се стопи снегът, за да се види дали под него няма следи.

"Не знам какво точно търсят, но ако са гилзи или отломки - те могат и с металотърсач да се намерят, но така или иначе прокуратурата си действа. В тази група е имало достатъчно признаци за престъпления, още преди да бъде извършено това убийство и самоубийство. Емблемата им повтаря 95% от емблемата на въоръжените сили. Наказателният кодекс изрично забранява носенето на такива знаци. Наличието на огромния брой оръжия е първият сигнал - защо тези хора се нуждаят от толкова оръжия", добави той.

Дарителите на организацията

Бившият зам.-ректор поясни, че това не са оръжия, които са за любител-ловец.

"Когато се случи такава трагедия, всеки си изгражда оправдателна за себе си версия. В рамките на разследването трябва да се разясни отношението на всички дарители към тази организация. А дали обгорената камера е съдържала micro SD карта или е записвала в централен DVR, също трябва да се каже. Къде са DVR-ите от записите на камерите, засегнати ли са от пожара? Някъде беше споменато, че в кемпера е имало Starlink антена, значи тя има мета данни в себе си", каза още доц. Милен Иванов.

"Ако Калушев не е левичар, имаме проблем с балистичната експертиза. Механизмът на извършените от него убийства и самоубийство е донякъде спорен. Входно-изходните рани показват, че са отляво надясно. Ако при първите убити ляво-дясно е нормално, то при него е трудно с дясна ръка да произведе изстрел, който да излезе от лявата страна", разясни той.

Доц. Иванов смята, че Деян Илиев - Мексиканеца е ключовият свидетел по разследването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тепърва

    9 1 Отговор
    ЩЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ СЪС ЛЪЖИТЕ СИ!!

    Коментиран от #2

    21:09 13.03.2026

  • 2 Верно ли

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тепърва":

    Колкото и да крещите жълтопаветните, все ще излязат накрая причините и замесените от вашата агитка :)))

    21:12 13.03.2026

  • 3 истината

    2 0 Отговор
    никой не вярва на фалшивата история за самоубийства! е освен една шепа лишени от мозък хорица…

    21:15 13.03.2026

  • 4 Мартин Картофски 🥔

    0 0 Отговор
    Официално каня господин Калушев за интервю в ЮКК, ще излъчваме и в Петриън, за да уважим абонатите, които даряват, за да има качествена и независима журналистика. Калушев, дори и мъртъв, ще направи по-интересно предаване, отколкото последните ми гости от ИТН и Възраждане.
    А вие, коментаторите, си знаете - Пейпал и Револют. Дарявайте, за да помогнете на нашия екип и да четете още такива коментари.

    21:15 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    ДАНС: Ние педофил го направихме, та левичар ли няма да стане :D

    21:17 13.03.2026

  • 7 Дедо Мраз

    1 0 Отговор
    Гледах клиповете многократно, как усърдно махат и слагат веригите на пътя, прибират колата на Николай който се е върнал от София, как изпълняват ежедневните си задачи... Няма нормално мислещ който да повярва, че е самоубийство.

    21:19 13.03.2026

  • 8 Тепърва

    0 0 Отговор
    ще изплуват лъжите и кухите постановки на изпълнителите и поръчителите на екзекуцията на шестте им жертви .

    21:19 13.03.2026

