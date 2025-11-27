Новини
Разпитаха ключова фигура от преговорите за мир в Украйна по мащабно корупционно разследване
27 Ноември, 2025 08:28 1 796 65

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който е сред водещите фигури в мирните преговори с Москва и Вашингтон, е бил разпитан като свидетел от антикорупционните органи във връзка с най-големия корупционен скандал в страната от началото на войната, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местни медии, предава Vesti.bg.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) е поканило Умеров да даде показания по разследването срещу Тимур Миндич, смятан за организатор на схема за отклоняване на около 100 милиона долара, в която е замесена държавната ядрена компания „Енергоатом“. Информацията е потвърдена от пресслужбата на Умеров, но медиите не уточняват кога е бил проведен разпитът.

Говорител на Умеров не е отговорил на запитвания за коментар, а от НАБУ заявиха, че няма да коментират разследването. Към момента срещу Умеров не са повдигнати обвинения за каквито и да било нарушения.

По-рано тази година Умеров оглавяваше делегацията на Киев на мирните преговори с Русия в Турция. Преди дни той се е срещнал и със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Маями, където са обсъждали ново предложение за мир. Първоначалният вариант на плана бе определен от Украйна и европейските ѝ съюзници като прекалено благоприятен за Москва, след което украинската страна, с участието на Умеров, договори преработена рамка в Женева с американски представители.

Разследването, започнало преди две седмици, по подозрения за мащабно отклоняване на средства, предизвика политическа криза и се превърна в най-сериозната вътрешна заплаха за управлението на президента Володимир Зеленски от началото на руската инвазия през 2022 г. До момента седем души са с повдигнати обвинения, като петима от тях са задържани.

На този фон министърът на правосъдието Герман Галушченко беше временно отстранен от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка. И двамата отричат да са извършили нарушения.

Тимур Миндич, считан за ръководител на схемата и бивш бизнес партньор на президента Зеленски, не е отговорил на запитванията за коментар. Той е съсобственик на „Студио Квартал 95“, където Зеленски изгражда кариерата си преди изборите през 2019 г. По данни на Ройтерс Миндич е напуснал страната малко преди публичното оповестяване на разследването на 10 ноември.

Умеров, който до юли заемаше и поста министър на отбраната, заяви по-рано, че се е срещал с Миндич единствено по повод договор за доставка на бронежилетки. По думите му договорът е бил прекратен поради несъответствие с изискванията и не е извършена нито една доставка. Той категорично отхвърля всякакви твърдения за неправомерно влияние върху работата му.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Граф Сен Жермен

    33 3 Отговор
    Откакто свят светува , победителите диктуват условията. Това е Било, Е, и ще Бъде! Незначителниците да се фокусират върху изправянето на краставиците в ЕС!

    Коментиран от #10, #24, #55

    08:30 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    24 3 Отговор
    ФБР също разследва ЕК за получавани бонуси от отпуснатите помощи за украйна.

    08:32 27.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Zахарова

    11 15 Отговор
    При нас всичко е легално! Просто си имаме назначени олигарси. Краде се организирано

    Коментиран от #20

    08:34 27.11.2025

  • 8 РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ

    3 27 Отговор
    И източник на дезинформация и хибридна война

    Коментиран от #27

    08:34 27.11.2025

  • 9 Мишел

    25 2 Отговор
    Тези откраднати от Зеленски и компания 100 000 000$ свалят крадците от власт.

    08:35 27.11.2025

  • 10 име

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Четох един интересен анализ, пълна контра на статията на ИВС, че руската офанцива не е решителна. Според него, сегашните защитни линии са последните в запорожка област и паднат ли, напредването ще е по-бързо. Затова Тръмп се опитва да спечели на зеленото време, да спрат денацифицирането и да имах 2-3 месеца да изградят нови.

    Коментиран от #39

    08:35 27.11.2025

  • 11 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    19 1 Отговор
    НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ ЦЯЛА БАНИЦА!
    🤣
    ГEЙЛИБEPACTКА ЕВРОПА ДАВА РАЗБИРА СЕ ЗАЩОТО ИМА РЕСТО. 🥺
    А ПРИКАЗКИТЕ ЗА РАНЕНИ И ЗАГИНАЛИ СА ЗА ПРЕД ДЕЦАТА И ЖEHИЧKИТЕ. 😮И ОТ ЗАПАД И ОТ ИЗТОК.
    ЧОВЕШКАТА AЛЧHOCT Е НАД ВСИЧКО.

    08:35 27.11.2025

  • 12 Варна 3

    10 2 Отговор
    Няма да има русификация с цел да обърне света наопаки. Както и САЩ, Франция, Великобритания и Израел, които докараха света ни в ад.

    08:36 27.11.2025

  • 13 Украинска медия

    16 2 Отговор
    Зеленски направи Ермак главен преговарящ, за да го спаси от обвинение в корупция.
    Ермак оглави преговорната делегация,
    след като Зеленски научил за подозренията на НАБУ срещу шефа на президентската канцелария,
    съобщават източници на украинското издание "Зеркало недели".
    Според тях Ермак не е единственият, когото Зеленски се е опитал да спаси от наказателно преследване.

    08:36 27.11.2025

  • 14 Трол

    13 0 Отговор
    Тая шия не е от туршия.

    08:36 27.11.2025

  • 15 име

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Няма нищо по-жалко от coрocоид, който в статия за корупцията в Украйна, говори за корупцията в Русия!

    Коментиран от #19

    08:36 27.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Варна 3

    2 15 Отговор
    Нищо не му остана на Русия. Вече няма да има жива сила. Техниката си отива, технологиите също. Русия се задушава.

    Коментиран от #22

    08:38 27.11.2025

  • 19 стоян георгиев

    0 17 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Жалкото е че все търсите проблемите в ес въпреки че същите са в пъти по тежки в любимата ви страна.за това и макар много да я обичате стоите в ес и нато!

    Коментиран от #23, #28, #35

    08:40 27.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 име

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Варна 3":

    Козяк, казвай ги тези стратегически тайни на киевската хунта, на запанните им спонсори и съветници, не на нас. Казвай им ги, да разберат че Русия е бита карта, да ги натискат и изнасят от Украйна, че виж кво става като не ги знаят тези неща, само реват за достойна денацификация и настъпват на запан.

    08:41 27.11.2025

  • 23 Хи хи

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Ние стоим в ЕС и нато за да ги разпаднем бе !! Където сме влезли, всичко сме разпаднали !!

    08:42 27.11.2025

  • 24 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Варварите признават само законите на джунглата и дипломацията по техен план без отклонения

    08:43 27.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Варна 3

    1 14 Отговор
    Мащехата Русия е напът към крах. Украйна ще се бори до възстановяването на територията й. Украйна е по-добра от Русия, която Русия отдавна изпитва лоши условия и корупция. Ресурсите вече се изчерпват, а икономиката е изправена пред фалити. Голям провал е Москва. В бъдещето Москва ще стане същото като в сибирският живот: в мизерия, кал, безпътица, бедност. Особено ако загуби войната с Украйна, защото Русия ще плаща огромни репарации.

    08:43 27.11.2025

  • 27 Орк

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":

    Ja, ja! И тоалетната чиния я подариха специално за да компромитират неподкупната украинска хунта.

    08:43 27.11.2025

  • 28 Вашето мнение

    16 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Моме, стоя в България, а не ходя да си търся господар, на когото да прислугвам защото съм патриот. Понятие, което е много чуждо на продажници като теб. Не очаквам да схванеш какво ти говоря и ще прозължиш да пускаш евтините си опорки, хващащи декиш пред многополовите като теб.

    Коментиран от #51

    08:44 27.11.2025

  • 29 Eдин

    13 1 Отговор
    Щатите знаят със сигурност за "усвоени" 48милиарда$ ! И най-важното - знаят кои от Украйна и ЕС са се "облажили" от тях!

    08:44 27.11.2025

  • 30 Механик

    12 2 Отговор
    И тия като и нашите са се оплели като свински черва и всеки вика "Ма аз нямам сестра".
    Даже Бог да слезе от небето и да ми каже, че тоя татаро-еврей не е бъркал в кацата с медеца, няма да му повярвам.

    Коментиран от #38

    08:45 27.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пенсионер 69 годишен

    9 2 Отговор
    Рустем Умеров дава показания на ФБР и е защитен свидетел. Умен човек. Обърна навреме палачинката и ще си живее живота в слънчева Флорида, като Яйценюк.

    08:46 27.11.2025

  • 34 нннн

    9 0 Отговор
    Сетила се Мара...
    От самото начало се знаеше, че много се краде от ,,помощите". Голяма част от тях се делеше между даващите и получаващите.
    Защо чак сега това се разнищва???

    08:46 27.11.2025

  • 35 име

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Както казах, няма нищо по-жалко от некадърник на хранилка, който винаги извърта нещата до плюене по Русия, комунистите и ДС. Аз от теб, за годините от 2012 насам, още когато използваше ника "десислава димитрова", друго не съм прочел. Може да бъдеш горд със себе си, че толкова "пълноценен" русофоб и русофобията е оформила така силно безсмисленото ти съществуване.

    Коментиран от #50

    08:47 27.11.2025

  • 36 Вашето мнение

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Моме, ресурсите на Африка и Азия дълго време бяха ограбвани от господарите ти, същото искат да сторят и с Русия, но тя винаги им чупи крадливите ръчички.

    Коментиран от #46

    08:47 27.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Соловьов

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    А кой те пита па теб. Марш в овчарника

    08:47 27.11.2025

  • 39 Граф Сен Жермен

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Това е ясно видимо ако се погледне картата на бойните действия. Русия вече е разположила челюстите на клещите около много населени места. Изглеждат като коридори от двете страни на града. Запада е наясно, че тези челюсти могат да бъдат затворени когато поискат руснаците!

    Коментиран от #44

    08:49 27.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Лука

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Ресурсите не са пари. Представяш желаното за истина !

    08:50 27.11.2025

  • 42 На мутрата

    6 1 Отговор
    му е изписано, че е евр3ин долен....

    08:50 27.11.2025

  • 43 име

    9 1 Отговор
    Вcички oт Киeвcкaтa xyнтa кpaдaт, а най-cмeшнoтo е, чe зeльo есре нa глaвитe нa xopaта oт злaтнaтa тoaлeтнa!

    08:50 27.11.2025

  • 44 Шарли Ебдо

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Граф Сен Жермен":

    Знаеш ли къде е,Сен Жармен ан Ле

    Коментиран от #54

    08:50 27.11.2025

  • 45 Пенсионер 69 годишен

    9 0 Отговор
    Помните ли кого назначиха за премиер след Майдана? Яйценюк! Показваха го като Зеленски всеки ден по всички телевизии. Награби пари и заряза пропадналата Украйна. Живее в слънчева Флорида. Накупи жилища и ги дава под наем.

    08:52 27.11.2025

  • 46 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #36 от "Вашето мнение":

    И като не е ограбвана що народа е толкова беднен ?като в африка и азия?

    Коментиран от #52

    08:53 27.11.2025

  • 47 Фен

    11 0 Отговор
    Тоз Зеленски, много залупан ще излезе? Най-близките му, измъкнали 100 милиона долара, без той даже да заподозре. Урсула, и тя, милата, нищо не усетила и не разбрала. Дали?

    Коментиран от #60

    08:53 27.11.2025

  • 48 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Кои гъби влиаят на зрението ?

    08:54 27.11.2025

  • 49 Боко

    5 0 Отговор
    А за милярдите на урси, кая..,белосмръчко …? Кога?!

    08:54 27.11.2025

  • 50 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Благодаря че следиш.от толкова време какво пиша.жалко че не си разбрал че не съм русофоб а путинофоб .има разлика,но ти няма как да я усетиш.любителите на диктатори сте силно ограничени умствено иначе нямаше да сте такива.

    08:54 27.11.2025

  • 51 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #28 от "Вашето мнение":

    Няма как да си патриот и фен на путлер.това са оксиморони!провери значението на думата.стоиш в европа и нато щото си знаеш интереса макар да си лицемер.

    Коментиран от #63

    08:56 27.11.2025

  • 52 Орк

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Толкова е беден че искупил половин България. Ела в Русия да видиш и сравниш.

    Коментиран от #58

    08:58 27.11.2025

  • 53 болгарин..

    10 0 Отговор
    Бравос на кiевската хунта и зеления мухал-сега ще пипнат и някое евро милиардче от бг-то,дека двамата плондери излъгаха бг-тата да си извадят левчетата на светло и да ги обърнат без да ги питат в изкуствената валута на една не съществуваща юръп държава

    08:59 27.11.2025

  • 54 Граф Сен Жермен

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Шарли Ебдо":

    Знам! Около реката, близо до Париж.

    09:01 27.11.2025

  • 55 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    План за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    09:08 27.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ццц

    2 0 Отговор
    Дори говорителят не може да говори по въпроса защо свинята Устрем е свидетел, а не обвиняем. Този Миндич трябва да е собственик на цирк, щом е наемал клоуни на трудов договор. Как така сега доставя бракувани бронежилетки? Ще се окаже, че дрогираният все пак е изпълнил предизборното си обещание да направи богати украинците, но както и военните му планове и това е с ограничен успех - само по отношение на съучастниците си в управлението. 🤣

    09:17 27.11.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #52 от "Орк":

    Кой да купи половин българия? Обикновения руснак дето се реди за помия от преоцени храни пред местния супермаркет ли?това че идват тук разни техни мафиоти и купуват имоти не значи нищо бе другар.то по тази линия и ние сме богати щото разни убавци изкупиха северна гърция.сравни русия с норвегия.горе долу са близки по ресурси и население в пропорционален план.

    09:20 27.11.2025

  • 59 голямото крадене

    4 0 Отговор
    Тези, разпитваните, да кажат колко от получените от Украйна милиарди са се връщали като подкуп обратно в "чекмеджетата" на някои европейски лидери! Но, ако не те, ЦРУ ще каже.

    09:20 27.11.2025

  • 60 милиарди

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Фен":

    Де да бяха само тези 100 милиона....

    09:22 27.11.2025

  • 61 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Този Умеров е от онези нацита яхнали протеста през 2014 година, биеха хора заплашваха и какво ли не! Този изнуди сега управляващите за пост! Има го във филм на френски журналист!

    09:26 27.11.2025

  • 62 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Бягайте в чужбина урки! Ще затворят границите и ще ви вземат награбеното и откраднатото. Бягайте в САЩ, докато е време!

    09:28 27.11.2025

  • 63 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Ти ще спреш ли да папагалиш бе? Как не ти омръзна да пишеш едноп и също, а най-вече, да ти отговарят по един и същи начин?
    Кой стои в ЕС и НАТО бе? Ние ли? Ами я направи референдум сред българите, да видиш защо седим в тия органицаии и дали искаме да седим в тях!
    Стиска ли ви да направите референдум? Или пак ще ни кажете, че не е наша работа какво искаме, понеже не сме достатъчно умни и трябва да приемем каквото искате вие, дето сте под 15%???

    09:32 27.11.2025

  • 64 Хихихих

    0 0 Отговор
    Умерката какъв бил, свидетел? Тоя до шията е в кацата с мед, едвам се побират там с Ермак-Али бабата!

    09:44 27.11.2025

  • 65 Блез Паскал

    1 0 Отговор
    Wall Street Journal Разкри, че Украйна е поискала да бъде премахната клаузата за пълен одит
    на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
    с което Урсулите веднага се съгласиха!
    Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
    но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“

    09:46 27.11.2025

