Разпитаха ключова фигура от преговорите за мир в Украйна по мащабно корупционно разследване

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който е сред водещите фигури в мирните преговори с Москва и Вашингтон, е бил разпитан като свидетел от антикорупционните органи във връзка с най-големия корупционен скандал в страната от началото на войната, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местни медии, предава Vesti.bg.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) е поканило Умеров да даде показания по разследването срещу Тимур Миндич, смятан за организатор на схема за отклоняване на около 100 милиона долара, в която е замесена държавната ядрена компания „Енергоатом“. Информацията е потвърдена от пресслужбата на Умеров, но медиите не уточняват кога е бил проведен разпитът.

Говорител на Умеров не е отговорил на запитвания за коментар, а от НАБУ заявиха, че няма да коментират разследването. Към момента срещу Умеров не са повдигнати обвинения за каквито и да било нарушения.

По-рано тази година Умеров оглавяваше делегацията на Киев на мирните преговори с Русия в Турция. Преди дни той се е срещнал и със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Маями, където са обсъждали ново предложение за мир. Първоначалният вариант на плана бе определен от Украйна и европейските ѝ съюзници като прекалено благоприятен за Москва, след което украинската страна, с участието на Умеров, договори преработена рамка в Женева с американски представители.

Разследването, започнало преди две седмици, по подозрения за мащабно отклоняване на средства, предизвика политическа криза и се превърна в най-сериозната вътрешна заплаха за управлението на президента Володимир Зеленски от началото на руската инвазия през 2022 г. До момента седем души са с повдигнати обвинения, като петима от тях са задържани.

На този фон министърът на правосъдието Герман Галушченко беше временно отстранен от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка. И двамата отричат да са извършили нарушения.

Тимур Миндич, считан за ръководител на схемата и бивш бизнес партньор на президента Зеленски, не е отговорил на запитванията за коментар. Той е съсобственик на „Студио Квартал 95“, където Зеленски изгражда кариерата си преди изборите през 2019 г. По данни на Ройтерс Миндич е напуснал страната малко преди публичното оповестяване на разследването на 10 ноември.

Умеров, който до юли заемаше и поста министър на отбраната, заяви по-рано, че се е срещал с Миндич единствено по повод договор за доставка на бронежилетки. По думите му договорът е бил прекратен поради несъответствие с изискванията и не е извършена нито една доставка. Той категорично отхвърля всякакви твърдения за неправомерно влияние върху работата му.