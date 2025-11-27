Разпитаха ключова фигура от преговорите за мир в Украйна по мащабно корупционно разследване

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който е сред водещите фигури в мирните преговори с Москва и Вашингтон, е бил разпитан като свидетел от антикорупционните органи във връзка с най-големия корупционен скандал в страната от началото на войната, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местни медии, предава Vesti.bg.
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) е поканило Умеров да даде показания по разследването срещу Тимур Миндич, смятан за организатор на схема за отклоняване на около 100 милиона долара, в която е замесена държавната ядрена компания „Енергоатом“. Информацията е потвърдена от пресслужбата на Умеров, но медиите не уточняват кога е бил проведен разпитът.
Говорител на Умеров не е отговорил на запитвания за коментар, а от НАБУ заявиха, че няма да коментират разследването. Към момента срещу Умеров не са повдигнати обвинения за каквито и да било нарушения.
По-рано тази година Умеров оглавяваше делегацията на Киев на мирните преговори с Русия в Турция. Преди дни той се е срещнал и със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Маями, където са обсъждали ново предложение за мир. Първоначалният вариант на плана бе определен от Украйна и европейските ѝ съюзници като прекалено благоприятен за Москва, след което украинската страна, с участието на Умеров, договори преработена рамка в Женева с американски представители.
Разследването, започнало преди две седмици, по подозрения за мащабно отклоняване на средства, предизвика политическа криза и се превърна в най-сериозната вътрешна заплаха за управлението на президента Володимир Зеленски от началото на руската инвазия през 2022 г. До момента седем души са с повдигнати обвинения, като петима от тях са задържани.
На този фон министърът на правосъдието Герман Галушченко беше временно отстранен от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка. И двамата отричат да са извършили нарушения.
Тимур Миндич, считан за ръководител на схемата и бивш бизнес партньор на президента Зеленски, не е отговорил на запитванията за коментар. Той е съсобственик на „Студио Квартал 95“, където Зеленски изгражда кариерата си преди изборите през 2019 г. По данни на Ройтерс Миндич е напуснал страната малко преди публичното оповестяване на разследването на 10 ноември.
Умеров, който до юли заемаше и поста министър на отбраната, заяви по-рано, че се е срещал с Миндич единствено по повод договор за доставка на бронежилетки. По думите му договорът е бил прекратен поради несъответствие с изискванията и не е извършена нито една доставка. Той категорично отхвърля всякакви твърдения за неправомерно влияние върху работата му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Граф Сен Жермен
Коментиран от #10, #24, #55
08:30 27.11.2025
4 Вашето мнение
08:32 27.11.2025
7 Zахарова
Коментиран от #20
08:34 27.11.2025
8 РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ
Коментиран от #27
08:34 27.11.2025
9 Мишел
08:35 27.11.2025
10 име
До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":Четох един интересен анализ, пълна контра на статията на ИВС, че руската офанцива не е решителна. Според него, сегашните защитни линии са последните в запорожка област и паднат ли, напредването ще е по-бързо. Затова Тръмп се опитва да спечели на зеленото време, да спрат денацифицирането и да имах 2-3 месеца да изградят нови.
Коментиран от #39
08:35 27.11.2025
11 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
🤣
ГEЙЛИБEPACTКА ЕВРОПА ДАВА РАЗБИРА СЕ ЗАЩОТО ИМА РЕСТО. 🥺
А ПРИКАЗКИТЕ ЗА РАНЕНИ И ЗАГИНАЛИ СА ЗА ПРЕД ДЕЦАТА И ЖEHИЧKИТЕ. 😮И ОТ ЗАПАД И ОТ ИЗТОК.
ЧОВЕШКАТА AЛЧHOCT Е НАД ВСИЧКО.
08:35 27.11.2025
12 Варна 3
08:36 27.11.2025
13 Украинска медия
Ермак оглави преговорната делегация,
след като Зеленски научил за подозренията на НАБУ срещу шефа на президентската канцелария,
съобщават източници на украинското издание "Зеркало недели".
Според тях Ермак не е единственият, когото Зеленски се е опитал да спаси от наказателно преследване.
08:36 27.11.2025
14 Трол
08:36 27.11.2025
15 име
До коментар #6 от "стоян георгиев":Няма нищо по-жалко от coрocоид, който в статия за корупцията в Украйна, говори за корупцията в Русия!
Коментиран от #19
08:36 27.11.2025
18 Варна 3
Коментиран от #22
08:38 27.11.2025
19 стоян георгиев
До коментар #15 от "име":Жалкото е че все търсите проблемите в ес въпреки че същите са в пъти по тежки в любимата ви страна.за това и макар много да я обичате стоите в ес и нато!
Коментиран от #23, #28, #35
08:40 27.11.2025
22 име
До коментар #18 от "Варна 3":Козяк, казвай ги тези стратегически тайни на киевската хунта, на запанните им спонсори и съветници, не на нас. Казвай им ги, да разберат че Русия е бита карта, да ги натискат и изнасят от Украйна, че виж кво става като не ги знаят тези неща, само реват за достойна денацификация и настъпват на запан.
08:41 27.11.2025
23 Хи хи
До коментар #19 от "стоян георгиев":Ние стоим в ЕС и нато за да ги разпаднем бе !! Където сме влезли, всичко сме разпаднали !!
08:42 27.11.2025
24 Лука
До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":Варварите признават само законите на джунглата и дипломацията по техен план без отклонения
08:43 27.11.2025
26 Варна 3
08:43 27.11.2025
27 Орк
До коментар #8 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":Ja, ja! И тоалетната чиния я подариха специално за да компромитират неподкупната украинска хунта.
08:43 27.11.2025
28 Вашето мнение
До коментар #19 от "стоян георгиев":Моме, стоя в България, а не ходя да си търся господар, на когото да прислугвам защото съм патриот. Понятие, което е много чуждо на продажници като теб. Не очаквам да схванеш какво ти говоря и ще прозължиш да пускаш евтините си опорки, хващащи декиш пред многополовите като теб.
Коментиран от #51
08:44 27.11.2025
29 Eдин
08:44 27.11.2025
30 Механик
Даже Бог да слезе от небето и да ми каже, че тоя татаро-еврей не е бъркал в кацата с медеца, няма да му повярвам.
Коментиран от #38
08:45 27.11.2025
33 Пенсионер 69 годишен
08:46 27.11.2025
34 нннн
От самото начало се знаеше, че много се краде от ,,помощите". Голяма част от тях се делеше между даващите и получаващите.
Защо чак сега това се разнищва???
08:46 27.11.2025
35 име
До коментар #19 от "стоян георгиев":Както казах, няма нищо по-жалко от некадърник на хранилка, който винаги извърта нещата до плюене по Русия, комунистите и ДС. Аз от теб, за годините от 2012 насам, още когато използваше ника "десислава димитрова", друго не съм прочел. Може да бъдеш горд със себе си, че толкова "пълноценен" русофоб и русофобията е оформила така силно безсмисленото ти съществуване.
Коментиран от #50
08:47 27.11.2025
36 Вашето мнение
До коментар #21 от "стоян георгиев":Моме, ресурсите на Африка и Азия дълго време бяха ограбвани от господарите ти, същото искат да сторят и с Русия, но тя винаги им чупи крадливите ръчички.
Коментиран от #46
08:47 27.11.2025
38 Соловьов
До коментар #30 от "Механик":А кой те пита па теб. Марш в овчарника
08:47 27.11.2025
39 Граф Сен Жермен
До коментар #10 от "име":Това е ясно видимо ако се погледне картата на бойните действия. Русия вече е разположила челюстите на клещите около много населени места. Изглеждат като коридори от двете страни на града. Запада е наясно, че тези челюсти могат да бъдат затворени когато поискат руснаците!
Коментиран от #44
08:49 27.11.2025
41 Лука
До коментар #16 от "Вашето мнение":Ресурсите не са пари. Представяш желаното за истина !
08:50 27.11.2025
42 На мутрата
08:50 27.11.2025
43 име
08:50 27.11.2025
44 Шарли Ебдо
До коментар #39 от "Граф Сен Жермен":Знаеш ли къде е,Сен Жармен ан Ле
Коментиран от #54
08:50 27.11.2025
45 Пенсионер 69 годишен
08:52 27.11.2025
46 стоян георгиев
До коментар #36 от "Вашето мнение":И като не е ограбвана що народа е толкова беднен ?като в африка и азия?
Коментиран от #52
08:53 27.11.2025
47 Фен
Коментиран от #60
08:53 27.11.2025
48 Лука
До коментар #25 от "Хи хи":Кои гъби влиаят на зрението ?
08:54 27.11.2025
49 Боко
08:54 27.11.2025
50 стоян георгиев
До коментар #35 от "име":Благодаря че следиш.от толкова време какво пиша.жалко че не си разбрал че не съм русофоб а путинофоб .има разлика,но ти няма как да я усетиш.любителите на диктатори сте силно ограничени умствено иначе нямаше да сте такива.
08:54 27.11.2025
51 стоян георгиев
До коментар #28 от "Вашето мнение":Няма как да си патриот и фен на путлер.това са оксиморони!провери значението на думата.стоиш в европа и нато щото си знаеш интереса макар да си лицемер.
Коментиран от #63
08:56 27.11.2025
52 Орк
До коментар #46 от "стоян георгиев":Толкова е беден че искупил половин България. Ела в Русия да видиш и сравниш.
Коментиран от #58
08:58 27.11.2025
53 болгарин..
08:59 27.11.2025
54 Граф Сен Жермен
До коментар #44 от "Шарли Ебдо":Знам! Около реката, близо до Париж.
09:01 27.11.2025
55 Шопо
До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":План за мир има само една точка - капитулация.
Безусловна капитулация на Украйна.
09:08 27.11.2025
57 Ццц
09:17 27.11.2025
58 стоян георгиев
До коментар #52 от "Орк":Кой да купи половин българия? Обикновения руснак дето се реди за помия от преоцени храни пред местния супермаркет ли?това че идват тук разни техни мафиоти и купуват имоти не значи нищо бе другар.то по тази линия и ние сме богати щото разни убавци изкупиха северна гърция.сравни русия с норвегия.горе долу са близки по ресурси и население в пропорционален план.
09:20 27.11.2025
59 голямото крадене
09:20 27.11.2025
60 милиарди
До коментар #47 от "Фен":Де да бяха само тези 100 милиона....
09:22 27.11.2025
61 Дон Дони
09:26 27.11.2025
62 Пенсионер 69 годишен
09:28 27.11.2025
63 Механик
До коментар #51 от "стоян георгиев":Ти ще спреш ли да папагалиш бе? Как не ти омръзна да пишеш едноп и също, а най-вече, да ти отговарят по един и същи начин?
Кой стои в ЕС и НАТО бе? Ние ли? Ами я направи референдум сред българите, да видиш защо седим в тия органицаии и дали искаме да седим в тях!
Стиска ли ви да направите референдум? Или пак ще ни кажете, че не е наша работа какво искаме, понеже не сме достатъчно умни и трябва да приемем каквото искате вие, дето сте под 15%???
09:32 27.11.2025
64 Хихихих
09:44 27.11.2025
65 Блез Паскал
на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
с което Урсулите веднага се съгласиха!
Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“
09:46 27.11.2025