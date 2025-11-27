Новини
Свят »
Индия »
Индия увеличава запасите си от С-400 и модернизира Су-30МКИ

Индия увеличава запасите си от С-400 и модернизира Су-30МКИ

27 Ноември, 2025 10:40 905 12

  • индия-
  • запаси-
  • модернизира-
  • с-400-
  • су-30мки-
  • русия

Нови ракети и техническа поддръжка от Русия ще подсилят индийската противовъздушна отбрана и ВВС

Индия увеличава запасите си от С-400 и модернизира Су-30МКИ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването на голяма партида ракети за зенитно-ракетните комплекси (ЗРК) С-400 от Русия, съобщава Таймс ъв Индия, цитиран от ТАСС, предава БТА.

Източници на изданието уточняват, че ракетите ще бъдат с различен обсег, за да се попълнят запасите от това оръжие, използвано през май по време на индо-пакистанския военен конфликт, както и за създаване на резерви.

Освен това Министерството на отбраната на Индия е одобрило едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на С-400. В рамките на договора в Индия ще бъде създаден център за ремонт и поддръжка на тези комплекси, които вече са на въоръжение в армията.

Правителственият комитет по сигурността, ръководен от премиера Нарендра Моди, планира също модернизация на 84 изтребителя Су-30МКИ. Модернизацията ще включва нова авионика, радари и оръжия с голям обсег. Индийските ВВС разполагат общо с 259 самолета Су-30МКИ руско производство. Въпреки че основната работа по модернизацията ще бъде извършена от индийски специалисти, Русия ще има определена роля в процеса, посочват източници на Таймс ъв Индия.

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизии ЗРК С-400 от Русия на стойност 5,43 млрд. долара.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китай

    7 2 Отговор
    одобрям-с!

    10:43 27.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    13 6 Отговор
    Цял свят видя, че руското оръжие е най-добро.

    Коментиран от #4, #9

    10:47 27.11.2025

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    6 6 Отговор
    Индия, Джабути, Гваделупа и Рассия - вечная дружба.
    Спроси България 😁👍

    10:47 27.11.2025

  • 4 Тяхното мнение

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Само руснаците не видяха..... Това е като руските автомобили, даже и руснаци не си купуват

    10:53 27.11.2025

  • 5 чикчирик

    4 0 Отговор
    С теа едноклетъчни каласи и гинеколожски мениджмънт само робия и окупация за дрипавите.

    10:59 27.11.2025

  • 6 Уфф

    5 0 Отговор
    Поръчките на руско оръжие са достигнали с подписани договори за над 100 милиарда долара. През последните 4 години въпреки войната с великото НАТО , Русия не е прекъсвала износа с оръжие.+ натрупване на собствени запаси за възможна голяма война.

    Коментиран от #7, #8

    11:03 27.11.2025

  • 7 нормално

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Уфф":

    Трябват долари за да плащат на наемниците,а компютърни русофили като българите не им трябват. Тук много българи казват че руснаците са ги освободили,но не сме видели и един да е заминал на фронта да се бие на страната на руснаците. Къде Бре,русофили 😂😂😂. Нали Русия ви освободи от пет вековно робство

    11:09 27.11.2025

  • 8 Това е безспорен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уфф":

    Факт

    11:10 27.11.2025

  • 9 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Самолетите СУ 30 МКИ са много евтини около 40 милиона долара за един и са по старата технология "гърбав профил" - голямо напречно сечение и голям радарен образ. Индусите модернизират няколко за да могат да носят Френските ракети Метеор, за съжаление Българските Ф 16 не могат да използуват Метеор. А С 400 е конкурентна и с много висока скорост но не е ясна нейната способност срещу високо мобилни цели. Може би идващата система С 500 е най добра

    Коментиран от #10, #12

    11:13 27.11.2025

  • 10 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    Войните не са както едно време.....първата световна война се ползваха магарета, във втората - техника,...... виждаме сега дронове. Изтребители не са нужни в такива количества.

    11:19 27.11.2025

  • 11 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Турция е изключително разочарована от качествата на С-400 . Изобщо не може да се мери с Пейтриът. Русия пък ,поради големите загуби обмисля да си ги откупи обратно . В момента се водят преговори .

    11:22 27.11.2025

  • 12 Ликантроп

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    Метеор не са точно френски ,а европейски . И други страни са участвали в създаването.
    Да ,Ф-16 не може да работи с тях . Но пък може да работи с още по добрата ракета Перегрин. Raytheon Advanced Missile Systems дъздадоха ракета по добра даже от Метеор - превъзхожда я по скорост ,по ниско тегло ,по компактни размери , по издържливост на претоварване ,по маневреност , по ниска цена.

    11:30 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания