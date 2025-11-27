Индия увеличава запасите си от С-400 и модернизира Су-30МКИ

Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването на голяма партида ракети за зенитно-ракетните комплекси (ЗРК) С-400 от Русия, съобщава Таймс ъв Индия, цитиран от ТАСС, предава БТА.
Източници на изданието уточняват, че ракетите ще бъдат с различен обсег, за да се попълнят запасите от това оръжие, използвано през май по време на индо-пакистанския военен конфликт, както и за създаване на резерви.
Освен това Министерството на отбраната на Индия е одобрило едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на С-400. В рамките на договора в Индия ще бъде създаден център за ремонт и поддръжка на тези комплекси, които вече са на въоръжение в армията.
Правителственият комитет по сигурността, ръководен от премиера Нарендра Моди, планира също модернизация на 84 изтребителя Су-30МКИ. Модернизацията ще включва нова авионика, радари и оръжия с голям обсег. Индийските ВВС разполагат общо с 259 самолета Су-30МКИ руско производство. Въпреки че основната работа по модернизацията ще бъде извършена от индийски специалисти, Русия ще има определена роля в процеса, посочват източници на Таймс ъв Индия.
През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизии ЗРК С-400 от Русия на стойност 5,43 млрд. долара.
Спроси България 😁👍
До коментар #2 от "Вашето мнение":Само руснаците не видяха..... Това е като руските автомобили, даже и руснаци не си купуват
До коментар #6 от "Уфф":Трябват долари за да плащат на наемниците,а компютърни русофили като българите не им трябват. Тук много българи казват че руснаците са ги освободили,но не сме видели и един да е заминал на фронта да се бие на страната на руснаците. Къде Бре,русофили 😂😂😂. Нали Русия ви освободи от пет вековно робство
До коментар #6 от "Уфф":Факт
До коментар #2 от "Вашето мнение":Самолетите СУ 30 МКИ са много евтини около 40 милиона долара за един и са по старата технология "гърбав профил" - голямо напречно сечение и голям радарен образ. Индусите модернизират няколко за да могат да носят Френските ракети Метеор, за съжаление Българските Ф 16 не могат да използуват Метеор. А С 400 е конкурентна и с много висока скорост но не е ясна нейната способност срещу високо мобилни цели. Може би идващата система С 500 е най добра
До коментар #9 от "Търновец":Войните не са както едно време.....първата световна война се ползваха магарета, във втората - техника,...... виждаме сега дронове. Изтребители не са нужни в такива количества.
До коментар #9 от "Търновец":Метеор не са точно френски ,а европейски . И други страни са участвали в създаването.
Да ,Ф-16 не може да работи с тях . Но пък може да работи с още по добрата ракета Перегрин. Raytheon Advanced Missile Systems дъздадоха ракета по добра даже от Метеор - превъзхожда я по скорост ,по ниско тегло ,по компактни размери , по издържливост на претоварване ,по маневреност , по ниска цена.
