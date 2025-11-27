Индия увеличава запасите си от С-400 и модернизира Су-30МКИ

Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването на голяма партида ракети за зенитно-ракетните комплекси (ЗРК) С-400 от Русия, съобщава Таймс ъв Индия, цитиран от ТАСС, предава БТА.

Източници на изданието уточняват, че ракетите ще бъдат с различен обсег, за да се попълнят запасите от това оръжие, използвано през май по време на индо-пакистанския военен конфликт, както и за създаване на резерви.

Освен това Министерството на отбраната на Индия е одобрило едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на С-400. В рамките на договора в Индия ще бъде създаден център за ремонт и поддръжка на тези комплекси, които вече са на въоръжение в армията.

Правителственият комитет по сигурността, ръководен от премиера Нарендра Моди, планира също модернизация на 84 изтребителя Су-30МКИ. Модернизацията ще включва нова авионика, радари и оръжия с голям обсег. Индийските ВВС разполагат общо с 259 самолета Су-30МКИ руско производство. Въпреки че основната работа по модернизацията ще бъде извършена от индийски специалисти, Русия ще има определена роля в процеса, посочват източници на Таймс ъв Индия.

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизии ЗРК С-400 от Русия на стойност 5,43 млрд. долара.