Руски хакер арестуван в Краков за кибератака срещу полски компании

Руски гражданин, заподозрян в хакерска атака срещу информационните системи на полски компании, бе арестуван днес в Краков, съобщи полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Полицията в Краков задържа руски гражданин, заподозрян в сериозни престъпления, свързани с неоторизирана намеса в информационните системи на полски компании“, написа Кервински в социалната мрежа Екс.

„Той е пробил защитата им, за да получи достъп до базите данни и в момента е временно задържан“, допълни министърът, без да уточни съдържанието на компрометираните данни.

След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., Полша и други европейски държави засилиха наблюдението на потенциални враждебни действия, включително палежи, саботажи и кибератаки.

Москва многократно отрича участие в подобни действия и обвинява Варшава в русофобия.