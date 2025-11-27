Новини
Руски хакер арестуван в Краков за кибератака срещу полски компании

27 Ноември, 2025 12:07 645 13

Полският министър на вътрешните работи съобщи за пробив в информационните системи, след който засилено се наблюдават враждебни действия от Русия

Руски хакер арестуван в Краков за кибератака срещу полски компании - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски гражданин, заподозрян в хакерска атака срещу информационните системи на полски компании, бе арестуван днес в Краков, съобщи полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Полицията в Краков задържа руски гражданин, заподозрян в сериозни престъпления, свързани с неоторизирана намеса в информационните системи на полски компании“, написа Кервински в социалната мрежа Екс.

„Той е пробил защитата им, за да получи достъп до базите данни и в момента е временно задържан“, допълни министърът, без да уточни съдържанието на компрометираните данни.

След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., Полша и други европейски държави засилиха наблюдението на потенциални враждебни действия, включително палежи, саботажи и кибератаки.

Москва многократно отрича участие в подобни действия и обвинява Варшава в русофобия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    7 2 Отговор
    всички поляци преди лягане да проверяват под спалнята и гардероба да няма някой руски шпионин

    12:10 27.11.2025

  • 4 Линко песа

    4 3 Отговор
    Тия поляците нема да мирясат дорде руснаците не ги прегазят за кеф на сички

    Коментиран от #9

    12:14 27.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този руски

    5 2 Отговор
    гражданин случайно да е имигрирал през месец Март 2022 г.от Украйна?? Колко ще получи от хунтата за "самопризнанията" че е руски хакер изпратен лично от Путин да прави провокации срещу ЕС?? А може би това е и заплаха срещу мигрантите отказващи да служат във ВСУ!?!?!? Най важното е дали някой ще се хване на лъжите на "пановете"??

    12:16 27.11.2025

  • 7 чикчирик

    4 1 Отговор
    малиииий, СТРАХ ! Бот параноята в действие.

    12:21 27.11.2025

  • 8 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    Тотално истерясаха.. Европа всяка нощ гледа под леглото дали някой лош руснак не ги дебне, да ги изяде докато те спят..

    Коментиран от #11

    12:21 27.11.2025

  • 9 Там нали знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Линко песа":

    Първото едните минават, после другите.. Традиционно!

    12:22 27.11.2025

  • 10 Теория на конспирацията

    4 3 Отговор
    Зачестиха "руските провокации" към Полша. Време е Вовата да ги задумка и тях, не6лагодарни субекти

    12:22 27.11.2025

  • 11 Рон Джереми

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Баце ЕООД":

    Май им се иска друго🍌🤣👍

    12:24 27.11.2025

  • 12 Ха ХаХа

    4 0 Отговор
    Пишете за руски хакер на не пишете за афганистанец стрелял пред Белия дом и рани двама от Националната гвардия.
    Афганистанецът в Кандагар е служил на ЦРУ и приоритетно е приет в САЩ

    12:26 27.11.2025

  • 13 Полски Тръмбеш

    2 0 Отговор
    Всички хакери точно така правят. Атакуват сайтове в страната, където се намират, за да ги хванат по-лесно, вместо да използват някое IP от Занзибар примерно.

    12:38 27.11.2025

