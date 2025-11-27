Лукашенко: Западът се подготвя за война

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че западните политици целенасочено се подготвят за война и продължават да снабдяват Украйна с оръжия, предаде държавната новинарска агенция на Беларус БЕЛТА, предава БТА.

По време на срещата на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност той посочи, че общите разходи на страните членки на НАТО за отбрана през 2025 г. ще достигнат около 1,6 трилиона долара. Германия възнамерява значително да увеличи военния си бюджет, а Полша през 2026 г. ще отдели близо 55 милиарда долара, което представлява около 5% от БВП, и ще стане лидер по този показател в алианса.

„Всичко това, съчетано с агресивна риторика, показва, че западните политици се подготвят за война. Не ние, Владимир Владимирович, се готвим за война, а те“, заяви Лукашенко, обръщайки се към руския президент Владимир Путин.

Той подчерта, че западните страни продължават да снабдяват Украйна с оръжия, като допълни: „Къде се намира това оръжие днес, е ясно за всички - то се разпространява из целия свят“.