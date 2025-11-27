Новини
Лукашенко: Западът се подготвя за война

27 Ноември, 2025 14:08 1 532 34

Беларуският президент обвини страните от НАТО в ескалация чрез рекордни военни разходи и оръжейни доставки за Украйна

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че западните политици целенасочено се подготвят за война и продължават да снабдяват Украйна с оръжия, предаде държавната новинарска агенция на Беларус БЕЛТА, предава БТА.

По време на срещата на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност той посочи, че общите разходи на страните членки на НАТО за отбрана през 2025 г. ще достигнат около 1,6 трилиона долара. Германия възнамерява значително да увеличи военния си бюджет, а Полша през 2026 г. ще отдели близо 55 милиарда долара, което представлява около 5% от БВП, и ще стане лидер по този показател в алианса.

„Всичко това, съчетано с агресивна риторика, показва, че западните политици се подготвят за война. Не ние, Владимир Владимирович, се готвим за война, а те“, заяви Лукашенко, обръщайки се към руския президент Владимир Путин.

Той подчерта, че западните страни продължават да снабдяват Украйна с оръжия, като допълни: „Къде се намира това оръжие днес, е ясно за всички - то се разпространява из целия свят“.


Беларус
  • 1 глюпустами

    18 5 Отговор
    Запада трябва да е ненормален да тръгне на война ... с Того.

    14:11 27.11.2025

  • 2 Пич

    27 12 Отговор
    Това е повече от тревожно !!! Разгледах го като блъф , но после разгледах и тъпаците който го мислят - не е блъф ! Там където сме ( ЕС ) , руснаците ще ни бият като маче у дирег !!! Или , ние трябва да бием парламента !!!

    Коментиран от #9, #11, #28

    14:12 27.11.2025

  • 3 Тц.. Тц...

    15 25 Отговор
    Още един изпълзя от фекалната яма🤮

    14:13 27.11.2025

  • 4 име

    22 12 Отговор
    И ние се подготваме за война, пусна ли сме заявка за части за музейните експонати Кен Еф16 БЛОК от 70те, които имат гаранция от Франция. Подготвили сме бюджета да платим предварително двойна цена, чакаме да пристигнат частите от порлетта на 2028 до есетна на 2029г и нападаме!

    14:13 27.11.2025

  • 5 И тоя ще утече

    14 17 Отговор
    у каналя!

    14:14 27.11.2025

  • 6 Сталин

    23 13 Отговор
    Ротшилд е пред фалит ,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    14:15 27.11.2025

  • 7 Далавера Импекс

    19 6 Отговор
    Готвят се да крадат още пари и ресурси. Ако трябва, и Сомалия ще приемат в ЕС.

    14:15 27.11.2025

  • 8 пешо

    16 11 Отговор
    на запада само войни им са главата всичкото зло идва от запада

    14:16 27.11.2025

  • 9 Повтаряй след мен

    15 24 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...
    100 пъти на ден.
    Утре пак -Киев за два дня,Киев за два дня Киев за два дня...

    Коментиран от #16

    14:17 27.11.2025

  • 10 Старшина Сарказмов

    12 6 Отговор
    Добре,че нямаме армия,та никой да не ни закача

    14:19 27.11.2025

  • 11 Три хубави неща те очакват

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    1. Ще е бъдеш налаган
    2. Ще бъдеш опъван
    3.Виж точка 1

    14:19 27.11.2025

  • 12 Ъъъъъъъъ

    1 2 Отговор
    Ъъъъъъъъъ

    14:20 27.11.2025

  • 13 Евродебил

    11 9 Отговор
    Този път войната ще свърши не с руски парад в Берлин и Париж,а с парад по улиците на Лондон.това при положение, че острова още съществува.

    14:21 27.11.2025

  • 14 Елементарно Уотсън!

    3 4 Отговор
    Лукашенко знае, че Запада няма да се остави да бъде прецакан като Украйна... Естествено, че ще се готви за война.

    14:21 27.11.2025

  • 15 Критик

    19 16 Отговор
    Лукашенко открил топлата вода в 21ви век. 🤣
    Какво друго да прави Запада, като пуделите на Путлер непрекъснато говорят за удари по западни столици?

    14:23 27.11.2025

  • 16 Повтаряй след мен бавно и силно

    22 17 Отговор

    До коментар #9 от "Повтаряй след мен":

    404 в състава на РФ!
    404 в състава на РФ!
    Ден и нощ го повтаряй.

    14:24 27.11.2025

  • 17 Ачо

    12 15 Отговор
    Говори се че беларусите като руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #25

    14:24 27.11.2025

  • 18 Възраждане

    13 9 Отговор
    Прав е другарят Лукашенко. Трябва да се осъществи примерен възпиращ удар с Орешници в нацистките столици за взимане на решения. Само така Европа ще се осъзнае и няма да напада

    14:28 27.11.2025

  • 19 Фори

    9 6 Отговор
    Да бе! Този Лукашенко е седял на течение! Докато Европа се разоръжи напълно той и Путин трупат Орешници , Посейдони , и други нападателни ядрени оръжия.До скоро Руския бюджет за нови оръжия беше колкото сумата на всички военни бюджети в страните на ЕС Като се стреснаха европейците , че Путин ще ни нападне всеки момент запяха друга песен.Сега видяха че не могат да смогнат и искат мит и ръзоръжаване.

    14:31 27.11.2025

  • 20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 7 Отговор
    Европейската комисия ще плати на Прибалтика за загубите от санкциите срещу Русия
    Финансова подкрепа със сигурност ще получат Литва, Латвия и Естония. Те усетиха по-силно от другите спад в туризма, намаляване на инвестициите и смущения в търговията след санкциите срещу Русия, съобщава Politico.
    Помощ е предвидена и за Финландия, където ограниченията също удариха икономиката, забавяйки търговията

    14:33 27.11.2025

  • 21 Атина Палада

    1 5 Отговор
    Ми да се подготвя! Ние чукаме на вратата!

    14:34 27.11.2025

  • 22 Гарга Сарис

    0 4 Отговор
    Е сега да не вземеш да напълниш панталонките?

    14:37 27.11.2025

  • 23 Контрамерки

    8 5 Отговор
    НАТО няма да чака на Путин кефа колко държави още ще окупира Стяга се за мощен удар при провокация на терористите

    14:37 27.11.2025

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 10 Отговор
    ЗАПАДЪТ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ВОЙНА ,ЗАЩОТО ....................... ВЕЧЕ 4 години ПУТЛЕР И РУСКИТЕ ФАШИСТИ НАПАДАТ УКРАЙНА (ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ) ..................... ФАКТ !

    14:38 27.11.2025

  • 25 повече рубли по малко акъл

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ачо":

    моля не обиждай прасетата....

    14:39 27.11.2025

  • 26 гумата

    3 6 Отговор
    А не, бе! Ще стоят и ще гледат как рашаните убиват хора в леглата им! Ще се готвят и когато рашаните нападат, да изядат колкото се може повече таашит и да си ходят в блатата да си пият водката. Повече руснак да не стъпи в Европа!

    Коментиран от #33

    14:46 27.11.2025

  • 27 Лукашенкоф

    4 5 Отговор
    Защото руснаците се подготвят за вона...още от 2012 .....

    14:47 27.11.2025

  • 28 Възраждане

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ако дядо Иван дойде на Дунав, всички семейства ще месят погачи, а не се тревожи, продажниците от парламента ще са избягали при господарите си в ЕС

    Коментиран от #31

    14:51 27.11.2025

  • 29 КедеЕПоблема

    2 3 Отговор
    Не виждам защо най-силната икономика да не е и най-силната военна сила? Едните цял живот харчат мислят за оръжия, другите само в това инвестират и развиват. Защо да не го направят и страните от ЕС? Инженерно са на ниво, организационно са на ниво, имат силни икономики, къде е проблема?

    14:53 27.11.2025

  • 30 Силиций

    1 2 Отговор
    "Работата по разполагането на ракетния комплекс „Орешник“ на територията на Беларус ще приключи до края на тази година. Това заяви държавният секретар на Съвета за сигурност на страната Александър Волфович по време на срещата на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в Бишкек, предаде беларуската агенция БЕЛТА"
    "Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването на голяма партида ракети за зенитно-ракетните комплекси (ЗРК) С-400 от Русия, съобщава Таймс ъв Индия, цитиран от ТАСС"
    За Русия няма нуждада се коментира....
    Колко спокойно щеше да му е на Г-н Лукашенко,ако Европа не се готвеше за война ... (,която и в момента се води), а виж,"приятелските" слуги могат да се готвят ...с руско оръжие.

    14:53 27.11.2025

  • 31 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Възраждане":

    Ъъъъъъъъъ

    14:54 27.11.2025

  • 32 Това изкопаемо

    3 1 Отговор
    Можело и да говори?

    14:54 27.11.2025

  • 33 Цхгг

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "гумата":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    14:55 27.11.2025

  • 34 руски десидент

    2 1 Отговор
    Лукашенко,започне ли война първо ще бъде спукан огромния ти търбух.Това ще направят
    сънародниците ти които тероризираш и избиваш повече от 30 години.

    14:58 27.11.2025

