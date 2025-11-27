Новини
Генералният секретар на НАТО: Русия плати висока цена за незначителни печалби
Генералният секретар на НАТО: Русия плати висока цена за незначителни печалби

27 Ноември, 2025

Рюте приветства усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Генералният секретар на НАТО: Русия плати висока цена за незначителни печалби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес по време на посещение в Исландия усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Русия плати висока цена за незначителни печалби, а Украйна продължава да се защитава смело", подчерта Рюте на съвместна пресконференция с исландската министър-председателка Кристун Фростадотир.

"Мирният процес се радва на значителен прилив на енергия и искам да поздравя американския президент Тръмп за това", добави той.

Представен миналата седмица, американският план, смятан за отстъпка пред руските изисквания, беше променен значително след спешни преговори между САЩ и Украйна, в които участваха и европейски страни, отбелязва АФП.

Очаква се следващата седмица американският пратеник Стив Уиткоф да пристигне в Москва, за да обсъди този план с руските власти. Кремъл определи европейските усилия по този план като "безсмислени".

Акцент по време на посещението на генералния секретар на НАТО в Исландия е гарантирането на сигурността на страните от алианса, особено в района на Арктика, посочва Франс прес.


