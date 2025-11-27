Генералният секретар на НАТО: Русия плати висока цена за незначителни печалби

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес по време на посещение в Исландия усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Русия плати висока цена за незначителни печалби, а Украйна продължава да се защитава смело", подчерта Рюте на съвместна пресконференция с исландската министър-председателка Кристун Фростадотир.
"Мирният процес се радва на значителен прилив на енергия и искам да поздравя американския президент Тръмп за това", добави той.
Представен миналата седмица, американският план, смятан за отстъпка пред руските изисквания, беше променен значително след спешни преговори между САЩ и Украйна, в които участваха и европейски страни, отбелязва АФП.
Очаква се следващата седмица американският пратеник Стив Уиткоф да пристигне в Москва, за да обсъди този план с руските власти. Кремъл определи европейските усилия по този план като "безсмислени".
Акцент по време на посещението на генералния секретар на НАТО в Исландия е гарантирането на сигурността на страните от алианса, особено в района на Арктика, посочва Франс прес.
1 Хипотетично
20:54 27.11.2025
2 Майна
Ко ще правите, сега бе, сиротните..
Да видим сега как ще ви подкараме батковците от Европа!
20:54 27.11.2025
3 А пък
Коментиран от #22
20:54 27.11.2025
4 нормално
20:55 27.11.2025
5 БОЛШЕВИК
Коментиран от #16
20:55 27.11.2025
6 Шопо
Като не може защо се дърпат и не изпълняват плана на Тръмп.
Коментиран от #28
20:56 27.11.2025
7 Незначителната печалба
Коментиран от #24
20:56 27.11.2025
8 ДрайвингПлежър
Ма щом Путин е спечелил толкова малко - значи вие сте загубили съвсем малко?! Нали така? Щото не може едната част на уравнението да е по-голяма от другата - те са равни!
... А ЩО ПИЩИТЕ ТОГАВА НА УМИРАНЕ БЕ ФАШИСТИ ПРЕСТЪПНИ?!!!
НАТО Е И СИ ОСТАВА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ! К А З А Х ! !
20:56 27.11.2025
9 Путин
Коментиран от #30
20:56 27.11.2025
10 Каунь
20:57 27.11.2025
11 долу ес
20:57 27.11.2025
12 🇺🇦🇧🇬
"Спечели" (и то не е сигурно още) това,от което има най-малка нужда-територии,а загуби това,от което най-много се нуждае-хора и пари...
Да им е честито на рашистите и бг копейките,които подкрепят путлер от диваните си в гнилия Запад...
Коментиран от #41
20:57 27.11.2025
13 сладкопоен чучулиг
Типична лукова глава.
20:57 27.11.2025
14 Дойче зеле
20:57 27.11.2025
15 ха-ха
Коментиран от #19, #23
20:57 27.11.2025
16 Българин
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":Навремето така освободиха Волжка България.....и къде е Волжка България сега
20:58 27.11.2025
17 Первий канал Путин
20:58 27.11.2025
18 Майна
Че аман от пилешки мозъци в тоя кокошарник в Брюксел
Урсула щяла да прави разузнаване, гетрент ..
Кая сигурно ще е адютант или..
Направо нямам думи
Батките ще ви вкараме в пътя..
20:58 27.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзън-дзън
20:59 27.11.2025
21 Руский
20:59 27.11.2025
22 различно мнение
До коментар #3 от "А пък":Мре най-близкия народ на руския , включително в градовете, по приматското решение на императора.
20:59 27.11.2025
23 Вова
До коментар #15 от "ха-ха":Цаца,ама риба!
20:59 27.11.2025
24 Копейка
До коментар #7 от "Незначителната печалба":А на нас каква ни е далаверата?
Коментиран от #45, #46
21:00 27.11.2025
25 Гласът на Путин
21:01 27.11.2025
26 Пенсионер 69 годишен
21:01 27.11.2025
27 Ами
21:01 27.11.2025
28 Кая
До коментар #6 от "Шопо":Войната е бизнес, печеливш бизнес.
Ако войната свърши кво че прайме ние с гайдите.
21:02 27.11.2025
29 Демократ
21:02 27.11.2025
30 Зеленски
До коментар #9 от "Путин":Продавам спешно крайцер "Москва"!
Понастиящем е къщичка за рибки.
За любители и колекционери.
Моля да ми звънят само сериозни копейки!
21:02 27.11.2025
31 Анализатор
Сделано от Путлер, руския фашист...
21:03 27.11.2025
32 Ами
Коментиран от #53
21:03 27.11.2025
33 Хм...
Дали розАвите понита накрая ще успеят да осъзнаят горното? Лично аз се съмнявам в способността им да осъзнаят каквото и да било извън опорките, които им спуска посолствоТО.
21:04 27.11.2025
34 Миролюб Войнов, аналитик
500 000 загинали
500 000 инвалиди
12 000 бронетехника
1200 авиация
25 кораба
120 рафинерии
300 млрд долара
20 трлн рубли
Северен поток 2
Европейския пазар
Майко мила.....фалира Русийката 😁
Коментиран от #37, #40, #50
21:04 27.11.2025
35 у Крайниците Намаляват
Коментиран от #38
21:05 27.11.2025
36 у Крайниците Намаляват
21:05 27.11.2025
37 БОЛШЕВИК
До коментар #34 от "Миролюб Войнов, аналитик":Надявай се...
21:08 27.11.2025
38 ...
До коментар #35 от "у Крайниците Намаляват":На който не му харесва:
Сакчето,пушката и към рашия,да брани делото на путлерА
21:08 27.11.2025
39 Пенсионер 69 годишен
21:10 27.11.2025
40 Димитринчо
До коментар #34 от "Миролюб Войнов, аналитик":Повечко са.Утрепаните орки имам по предвид.
21:10 27.11.2025
41 Генерал от НАТО
До коментар #12 от "🇺🇦🇧🇬":той колегата и другите демократични медии няма да ви кажат истината на теб и подобните на теб
защо не кажат че 11 000 000 украинци преминаха границата и взеха руски паспорти
за без пари ви стига толкова информация
21:13 27.11.2025
42 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #54
21:13 27.11.2025
43 Изтрещяване
Само дето град с такова име ...нямало.
Коментиран от #51
21:13 27.11.2025
44 Джии Голло
21:15 27.11.2025
45 Кокори
До коментар #24 от "Копейка":На вас далаверата ви е да плащате за зеля и у юро ша плащате и заеми па плащате и заплатите ви ша паднат тройно ама да наливате за кокаине
21:16 27.11.2025
46 Панчаревската кметица
До коментар #24 от "Копейка":далаверата не е за нас а от нас
пак си купуваме всичко руско
ама вече през 3-4 посредника който имат далавера от нас
Коментиран от #48
21:17 27.11.2025
47 Опаа,
До коментар #19 от "Българин":българинът от Анадола пак се изходи...
21:18 27.11.2025
48 Ъъъъъъъъ
До коментар #46 от "Панчаревската кметица":Ъъъъъъъъъ
21:19 27.11.2025
49 Али
21:19 27.11.2025
50 Ами
До коментар #34 от "Миролюб Войнов, аналитик":Фалира м@й катти по Тир паркингите ,щото даже и турските тираджии такива сбрррчкани беззъби боkkk луццци не искат да ....ат .
21:19 27.11.2025
51 Сега проверих
До коментар #43 от "Изтрещяване":Има такъв
21:19 27.11.2025
52 Гимли
21:21 27.11.2025
53 Висящият от колесник
До коментар #32 от "Ами":е стига де пък и ти де
нека си вземат горките хора по няколко златни тоалетни
нищо че Германия, Франция и Италия са фалирали вече
а и ние сега с еврото като дръпнем яко
ще ги измъкнем от беднотията
21:22 27.11.2025
54 Ами
До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":Куче което лае не хапе :)
21:22 27.11.2025
55 Гост
21:33 27.11.2025
56 Димитринчо
21:35 27.11.2025