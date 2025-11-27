Мария Захарова: Присъединяването на Украйна към НАТО е неприемливо

Русия отговори днес на ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, че никаква външна сила не може да ограничи руските военни разходи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера Калас заяви, че руският военен бюджет трябва да бъде ограничен, въпреки че тя не обясни как би могло да се случи това.

Днес руският заместник-външен министър Александър Грушко каза, че никаква сила не може да ограничи военния бюджет на Русия. Той добави, че Русия изключва каквато и да било възможност за разполагане в Украйна на сили от т. нар. „коалиция на желаещите“.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова междувременно заяви пред репортери в Москва, че присъединяването на Украйна към НАТО би било неприемливо за Москва. „За нас заплахата все още е разширяването на НАТО“, каза Захарова пред репортери в Москва. „Желанието на НАТО да привлече Украйна в орбитата си остава заплаха за нас“, добави тя.

„Членството на тази страна в агресивен военен алианс, който е обявил, че взема на прицел Русия и я нарича заплаха за сигурността във всички оперативни среди, е неприемливо за нас“, посочи Захарова.

Едно от основните условия на руския президент Владимир Путин за слагане на край на войната в Украйна е искането му западните лидери да се ангажират Украйна да не бъде приемана в НАТО, посочва Ройтерс.

На срещата на върха в Букурещ през 2008 г. лидерите от НАТО се споразумяха, че Украйна и Грузия един ден ще станат членове на алианса. Украйна през 2019 г. внесе поправка в конституцията си, с която се ангажира да върви по пътя към пълноправно членство в НАТО и ЕС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че подкрепата на САЩ за членството на Украйна в НАТО е била причина за избухването на войната и че тя няма да бъде приета в алианса. Захарова също така предупреди, че Русия си запазва правото да реагира остро на плановете на Япония да разположи ракети на остров край брега на Тайван.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви в неделя, че плановете за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег във военна база на остров Йонагуни, който се намира на около 110 километра от Тахван, „стабилно напредват“. Москва обвини Токио, че изпълнява заповедите на САЩ и каза, че Япония „напомпва тези острови с оръжия“ като част от по-широкообхватни усилия за милитаризация.