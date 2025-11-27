Новини
Мария Захарова: Присъединяването на Украйна към НАТО е неприемливо
27 Ноември, 2025 20:22

Едно от основните условия на Путин за слагане на край на войната в Украйна е искането му западните лидери да се ангажират Украйна да не бъде приемана в НАТО

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия отговори днес на ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, че никаква външна сила не може да ограничи руските военни разходи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера Калас заяви, че руският военен бюджет трябва да бъде ограничен, въпреки че тя не обясни как би могло да се случи това.

Днес руският заместник-външен министър Александър Грушко каза, че никаква сила не може да ограничи военния бюджет на Русия. Той добави, че Русия изключва каквато и да било възможност за разполагане в Украйна на сили от т. нар. „коалиция на желаещите“.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова междувременно заяви пред репортери в Москва, че присъединяването на Украйна към НАТО би било неприемливо за Москва. „За нас заплахата все още е разширяването на НАТО“, каза Захарова пред репортери в Москва. „Желанието на НАТО да привлече Украйна в орбитата си остава заплаха за нас“, добави тя.

„Членството на тази страна в агресивен военен алианс, който е обявил, че взема на прицел Русия и я нарича заплаха за сигурността във всички оперативни среди, е неприемливо за нас“, посочи Захарова.

Едно от основните условия на руския президент Владимир Путин за слагане на край на войната в Украйна е искането му западните лидери да се ангажират Украйна да не бъде приемана в НАТО, посочва Ройтерс.

На срещата на върха в Букурещ през 2008 г. лидерите от НАТО се споразумяха, че Украйна и Грузия един ден ще станат членове на алианса. Украйна през 2019 г. внесе поправка в конституцията си, с която се ангажира да върви по пътя към пълноправно членство в НАТО и ЕС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че подкрепата на САЩ за членството на Украйна в НАТО е била причина за избухването на войната и че тя няма да бъде приета в алианса. Захарова също така предупреди, че Русия си запазва правото да реагира остро на плановете на Япония да разположи ракети на остров край брега на Тайван.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви в неделя, че плановете за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег във военна база на остров Йонагуни, който се намира на около 110 километра от Тахван, „стабилно напредват“. Москва обвини Токио, че изпълнява заповедите на САЩ и каза, че Япония „напомпва тези острови с оръжия“ като част от по-широкообхватни усилия за милитаризация.


  • 1 Хаха хаха ха

    20 9 Отговор
    То и приемането на Швеция и Финландия в НАТО беше неприемливо, нали?

    Коментиран от #3, #23

    20:25 27.11.2025

  • 2 Българин

    15 8 Отговор
    Пак е приключвала "Финландия " с Димата Медведев, стервата...

    20:25 27.11.2025

  • 3 хи хи хи

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха хаха ха":

    При протестите в София, на Борисов му прилошало и се нас.рал. И набързо оттеглил бюджета

    20:27 27.11.2025

  • 4 НАБЛЮДАТЕЛ

    16 10 Отговор
    Кои сте вие да решавате за суверенна страна?!?!?!??!?!?!?!

    20:29 27.11.2025

  • 5 Хипотетично

    9 5 Отговор
    Евентуалното членство в НАТО е в основата на цялата предварителна подготовка за Ограничената ВО и завземане на части от територията , за да се изключи приемане на нова страна със спорна територия.
    Дори със загубени територии натовска Украйна би била провал на автора на Ограничената ВО.

    20:29 27.11.2025

  • 6 Факт

    6 8 Отговор
    Както винаги всеотдайна и ангажирана!

    Коментиран от #25

    20:30 27.11.2025

  • 7 ха-ха

    11 13 Отговор
    ,,Вчера Калас заяви, че руският военен бюджет трябва да бъде ограничен, въпреки че тя не обясни как би могло да се случи това."===============Тия натОвце съвсем са изперкали . Щяха да са смешни , ако не са жалки .

    20:30 27.11.2025

  • 8 Мизиец

    4 0 Отговор
    20:31 27.11.2025

  • 9 Ехаааа

    12 7 Отговор
    А Швеция и Финландия може ли 😂😂😂

    20:32 27.11.2025

  • 10 сладкопоен чучулиг

    10 11 Отговор
    нато скоро ще се разпадне, след като сащ го напуснат.
    Те вече казаха на еврохейците - не ни занимавайте с вашите войни, оправяйте се сами.

    20:33 27.11.2025

  • 11 НЕПРИЕМЛИВО

    11 9 Отговор
    е да показвате този женски козел през ден. Има малки деца в Интернет. Някои сме с култура и образование дори.

    Коментиран от #19

    20:33 27.11.2025

    20:33 27.11.2025

  • 13 ха ха 😂😂😂😂

    14 10 Отговор
    Таз крава пак отговаря без да я питат.Нещо характерно за руснак.

    20:34 27.11.2025

  • 14 койдазнай

    13 9 Отговор
    Както Украйна не указва, къде ще се присъединява Русия, така и Русия няма как да указват къде ще членува Украйна. Хората с робска психика и възпитание, не разбират, какво значи равноправие и суверинитет, но трябва ли те определят живота ни?

    20:34 27.11.2025

  • 15 Бялджип

    10 6 Отговор
    Нищо не може да застави Русия да отиде там, където не желае. Това трябва да е ясно на всички, или вече да им се е изяснило! Следователно това е началната точка на преговорите.

    20:34 27.11.2025

  • 16 Шопо

    8 13 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:38 27.11.2025

  • 17 Мизиец

    5 4 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    20:40 27.11.2025

  • 18 Мизиец

    4 4 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    20:41 27.11.2025

  • 19 въздух,

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "НЕПРИЕМЛИВО":

    Веднага си пролича , че сте с култура и образование . Ха-ха , байно , къде се въдите толкова умни , красиви и Ентелигентни ? !

    20:41 27.11.2025

  • 20 Вампирясала е

    7 6 Отговор
    Алкохол и бяло. Бяло и алкохол.

    20:42 27.11.2025

  • 21 Мизиец

    3 4 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    20:42 27.11.2025

  • 22 Мизиец

    2 4 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    Коментиран от #27

    20:42 27.11.2025

  • 23 Град Козлодуй

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха хаха ха":

    НАТО не може да съществува без САЩ.
    Какво ще стане ако САЩ излязат от НАТО ?
    Ами ако и Тусция излезе от НАТО ?

    Коментиран от #40

    20:44 27.11.2025

  • 24 Мизиец

    6 5 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....

    20:44 27.11.2025

  • 25 ФАКТ

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Както винаги неизтрезняла и надрусана.

    20:44 27.11.2025

  • 26 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Запада никого не заплашва никого да са в БРИКС или друг съюз с Русия,а Русия винаги със заплахи

    20:46 27.11.2025

  • 27 ха-ха

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мизиец":

    Усърден , не Осърден ! Понял , велики драскачо на фейлетони по сайтовете !

    20:48 27.11.2025

  • 28 Малее

    4 4 Отговор
    каква голяма слива...

    Коментиран от #30

    20:48 27.11.2025

  • 29 Мизиец

    0 3 Отговор
    Дядо Вазов се е обърнал отдавна към враговете на България със следните думи:

    Тирани, всуе се морите!
    Не се гаси туй що не гасне!
    Лучата що я днес гасите,
    тя на вулкан ще да порастне!

    Тук всичко мре, изтлява, гние
    и тез, що бдят, и тез що падат,
    престоли, царщини и вие
    и червите що вас изядат.

    Едната светлина е вечна-
    една във хаоса грамадни!
    Със нея тоя свят се начна,
    Със нея няма да пропадне!

    Във мрачен гроб фърлете нея-
    тя повеч блясък ще да пръсне,
    убийте я във Прометея-
    тя във Волтера ще възкръсне.

    И ако слънцето изчезне
    от тия небеса приветни
    то някой в ада ще да влезе,
    главня да вземе да ни светне!

    Коментиран от #32

    20:53 27.11.2025

  • 30 дрън - зи

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Малее":

    Голяма я , не като на женка ти .

    20:53 27.11.2025

  • 31 Мизиец

    1 3 Отговор
    Трябваше да добавя и друго от Вазов:

    И хищни птици яростно кълват
    месата ни живи, кръв ручи от рани
    За туй ли нашите свети герои мрат-
    да бъдем грабени, разкъсани, обрани?

    Но жив е българския Бог. Той нас
    в най-мрачни векове пази, пази ни
    при Шипка, при Люлебургаз-
    и днес Той бди въз наште съдбини.

    И пак ще одолейм! И по-висок
    ще бъде нашия полет свободни
    въпреки всички сили преизподни!
    О, жив е, жив е българският Бог!

    20:54 27.11.2025

  • 32 оня

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мизиец":

    Народът е бил прав , когато е казал , че лу ..дият умора няма , само се поти и продължава .

    20:55 27.11.2025

  • 33 Мачията

    3 1 Отговор
    Страхотна жена!!!
    А Вие всички никога няма да ме разберете! И Ви е простено!

    20:56 27.11.2025

  • 34 Мизиец

    0 0 Отговор
    В света имало четири държави, които са запазили имената си до днес - Китай, Египет, Индия и България. Индия сме я направили ние, така че тя отпадала. Коя е най-старата от трите? Египетската история започва от 3200 г. пр. Хр., Месопотамия започва от 3500 г. пр. Хр., а през 3112 г. пр. Хр. българската държава съществува най-малко 1 000 години преди това. "Ами ние вече спокойно можем да претендираме за най-старата държава в света, която си носи името.

    20:58 27.11.2025

  • 35 Мизиец

    0 0 Отговор
    "В началото Бог създаде Земята и се огледа в космическата си самота.
    И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
    И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
    - Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
    - Разбира се! - отвърна Човекът.
    - Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
    И си отиде."

    21:00 27.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мизиец

    0 0 Отговор
    ... и човекът тогаз измисли бирата. и като дойде господ да го навести опита от бирата и каза"
    "гордея се с тебе като мое създание, защото ме надмина по творчество. никога нямаше да ми дойде тази идея да направя от вода, хмел, ечемик и дрожди такова божествено питие"
    и господ изпи всичката бира, оригна се и заспа, а човека Адам тръгна да оре, сее, жъне и да прави пак бира. И от тогаз на октобер фест човек празнува бирата като създадено от човека благо, което осмисля живота му. и за да запази това свое откритие човека създаде закон: "бира се прави от вода, хмел, и ечемик" и остави този закон непроменен и до ден днешен...........

    21:01 27.11.2025

  • 38 Мизиец

    0 0 Отговор
    Лудите

    “Като калаени войници стари
    в редици подравнени се редим;
    ако пред строя някой изпревари,
    “хванете лудия!” във хор крещим.
    Едничката награда за такива
    е глад, преследване и смърт на скот
    или след време статуя красива
    за чест на целия човешки род.

    А колко често някоя идея
    като девица чака свой жених!
    Глупците все безумство виждат в нея,
    “Почакай!” – казва и мъдрецът тих.
    Но среща я един от тези луди,
    които вярват в бъдния възход,
    и млад живот в утробата и буди
    за нас, за целия човешки род.

    Видях пред мене Сен – Симон, пророка,
    богат отпърво, после – задлъжнял,
    зает да отстрани докрай порока,
    да промени докрай живота цял.
    Увлечен от започнатото дело,
    уверен беше той, че сочи брод,
    по който към успех да тръгне смело
    след време целият човешки род.

    И Фурие ни казва: “Тръгвай вече,
    народе, и не стой презрян в калта!
    Труди се във фаланги; надалече
    сияе и очаква те целта.
    След толкова нещастие земята
    се свързва с грейналия небосвод –
    сега за мир надеждата крилата
    повежда целия човешки род.”

    И Анфантен жената възвисява –
    да бъде тя наравно със мъжа.
    А вие казвате: “Напразна врява
    на трима луди вярващи в лъжа.”
    Но, господа, безумие нима е
    да търсиш щастие за цял народ?
    Велик е, който кара да мечтае
    за радост целия човешки род!

    Та кой откри Америка, кажете?
    Безумец, луд, навсякъде осмян.
    А кой създаде Бог за вековете?
    Отново луд, на кръста прикован.
    И слънцето

    21:03 27.11.2025

  • 39 Скот Тъкър

    0 1 Отговор
    Защо не ги пуснат в НАТО,Путин да има повод да го унищожи?

    21:03 27.11.2025

  • 40 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    Най-много да стане чудо ,чичо Вальо да чуе..

    21:04 27.11.2025

  • 41 Мизиец

    0 0 Отговор
    „Аз Истина Виждам И Правя (и говоря) Добро (Благо). Ако Живеете Знаещи На Земята, Които И Каквито Хора Да Сте, Мислете За Нашият И За Другият Покой. Казвайте Словото Твърдо. Запомни Нахалнико (Невернико). Христос, Отца и Червеите, Са, И Ще Бъдат. От Ера В Ера, И В Ерите. Чудо За Теб, И За Мен. И За Всички. За Цезара, И За Кучето. И Така. От Началото До Края.”

    21:07 27.11.2025

  • 42 Мизиец

    0 0 Отговор
    Бог е Българин!
    В съвременните библии „морските входове” е заменено с „издатините в морето”, което променя много смисъла на текста. Така с дребни промени е редактирана цялата библия.
    Финикия е днешна Венеция и градовете, които тогава са били под нейно влияние – Тир (Дурацио, Драч, Дирахион) и Сидон – Дубровник. В Евангелията Сидон се превръща изведнъж в Капернаум Кп(Б)РНу(В)м(Д) = Дубровник (Дбрвнк).
    Дотук открихме правилната локализация на следните библейски топоними:
    Иудея = Тракия, Романия
    Бения = Беника
    Идумея = Македония
    Филистимска област = Истамбулска
    Самария = Сърбия
    Аедом =Молдова
    Моав = Влахия
    Галилея = Галия
    Финикия = Венеция
    Сион = Цепион
    град Бет сур = Баткун
    Витлеем = Филипопол (дн. Пловдив)
    Град Тир = град Дурацио, Драч
    Сидон (Капернаум в Новия завет) = Дубровник
    река Иордан = река Дунав
    Мъртво Море = Черно море
    Исраел (СРЛ), Израел = Илирик, Iliric (LRC)
    Ветил (ВТНЛ) = Търново (ТРНВ)
    Десетоградие = Палестина
    Етиопия = пр. Ботиея
    Река Ефрат = река Марица
    Китим = Кутмичевица

    21:12 27.11.2025

  • 43 Горски

    1 0 Отговор
    Няма значение какво казва международното право, има значение какво са се разбрали Тръмп и Путин. Украйна не е държава а територия, руска територия. Ултиматума на Тръмп изтече, уте зеленски трябва да подпише капитулация. И ако не го направи си отива. А какво казва международното право за това , че преди навлизането на руски сили , украинската хунта изби хиляди цивилни на територията "о Крайна" ? В това число жени и деца ? А алианса мълчеше одобрително. Ако Русия удари по военните складове и заводи по цяла Европа, войната ще свърши много бързо.

    21:12 27.11.2025

  • 44 Мизиец

    0 0 Отговор
    Римски (византийски) императори, почти всичките от български произход:

    • Максимин Тракиец ...-238г., роден в Силистренско село, Мизия
    • Деций (Gaius Messius Quintus Trajanus Decius) 240-251г., роден 201г. до Срем, Панония (Долна Илирия)
    • Гал (Vibius Trebonianus Gallus) 251-254г., роден в Мизия (библейският цар Саул)
    • Клавдий II Готски (Marcus Aurelius Claudius) 269-270г., роден 215г. в Далмация (Горна Илирия) (Библейският цар Давид)
    • Аврелиан (Lucius Dominitius Aurelianus) 270-275г., роден 212г. в Серм, Панония (Долна Илирия) (Библейският цар Соломон)
    • Проб (Marcus Aurelius Probus) 276-282г., роден 232г. в Серм, Панония (Долна Илирия)
    • Диоклетиан (Gaius Aurelius Diocletianus) 284-305г., от 286-305г. август на Тракия, Азия и Египет, роден 245г. в Диоклеа, Далмация (Горна Илирия)
    • Максимиан Херкула (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) 285г. цезар, 286-305г. август на Италия, Сицилия, Африка, роден 240г. до Серм, Панония (Долна Илирия)
    • Галер (Gaius Galerius Valerius Maximianus) 293-305г. цезар на Илирия и Гърция, 305-311г. август на Ориента и Италия, роден 242г. в Дакия
    • Констанций Хлор (Flavius Valerius Constantius Chlorus) 293-305г. цезар на Галия, Испания и Британия, 305-306г. август, роден 264г. в Илирия
    • Елена, съпруга на Констанций Хлор и майка на Константин Велики, родена и погребана в гр Сердика.
    • Св. Константин I Велики (Flavius Valerius Constantius Magnus) 306-337г., роден 285г. в Ниш, Дардания, наложил християн

    21:14 27.11.2025

  • 45 Телевизионер

    1 0 Отговор
    Айдеее пак руския зловинарник се появи.....

    21:20 27.11.2025

  • 46 Анализатор

    1 0 Отговор
    Знахарова, тебе пък кой те пита и какво значение има какво мисли пРоссия-най изостаналата в цивилизационно отношение феодална и фашистка държава, оглавявана от жалкото джудже, бункерния плъх- Путлер...

    21:36 27.11.2025

