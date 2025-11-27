Мария Захарова: Присъединяването на Украйна към НАТО е неприемливо

Русия отговори днес на ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, че никаква външна сила не може да ограничи руските военни разходи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вчера Калас заяви, че руският военен бюджет трябва да бъде ограничен, въпреки че тя не обясни как би могло да се случи това.
Днес руският заместник-външен министър Александър Грушко каза, че никаква сила не може да ограничи военния бюджет на Русия. Той добави, че Русия изключва каквато и да било възможност за разполагане в Украйна на сили от т. нар. „коалиция на желаещите“.
Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова междувременно заяви пред репортери в Москва, че присъединяването на Украйна към НАТО би било неприемливо за Москва. „За нас заплахата все още е разширяването на НАТО“, каза Захарова пред репортери в Москва. „Желанието на НАТО да привлече Украйна в орбитата си остава заплаха за нас“, добави тя.
„Членството на тази страна в агресивен военен алианс, който е обявил, че взема на прицел Русия и я нарича заплаха за сигурността във всички оперативни среди, е неприемливо за нас“, посочи Захарова.
Едно от основните условия на руския президент Владимир Путин за слагане на край на войната в Украйна е искането му западните лидери да се ангажират Украйна да не бъде приемана в НАТО, посочва Ройтерс.
На срещата на върха в Букурещ през 2008 г. лидерите от НАТО се споразумяха, че Украйна и Грузия един ден ще станат членове на алианса. Украйна през 2019 г. внесе поправка в конституцията си, с която се ангажира да върви по пътя към пълноправно членство в НАТО и ЕС.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че подкрепата на САЩ за членството на Украйна в НАТО е била причина за избухването на войната и че тя няма да бъде приета в алианса. Захарова също така предупреди, че Русия си запазва правото да реагира остро на плановете на Япония да разположи ракети на остров край брега на Тайван.
Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви в неделя, че плановете за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег във военна база на остров Йонагуни, който се намира на около 110 километра от Тахван, „стабилно напредват“. Москва обвини Токио, че изпълнява заповедите на САЩ и каза, че Япония „напомпва тези острови с оръжия“ като част от по-широкообхватни усилия за милитаризация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха хаха ха
Коментиран от #3, #23
20:25 27.11.2025
2 Българин
20:25 27.11.2025
3 хи хи хи
До коментар #1 от "Хаха хаха ха":При протестите в София, на Борисов му прилошало и се нас.рал. И набързо оттеглил бюджета
20:27 27.11.2025
4 НАБЛЮДАТЕЛ
20:29 27.11.2025
5 Хипотетично
Дори със загубени територии натовска Украйна би била провал на автора на Ограничената ВО.
20:29 27.11.2025
6 Факт
Коментиран от #25
20:30 27.11.2025
7 ха-ха
20:30 27.11.2025
8 Мизиец
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
20:31 27.11.2025
9 Ехаааа
20:32 27.11.2025
10 сладкопоен чучулиг
Те вече казаха на еврохейците - не ни занимавайте с вашите войни, оправяйте се сами.
20:33 27.11.2025
11 НЕПРИЕМЛИВО
Коментиран от #19
20:33 27.11.2025
12 Мизиец
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
20:33 27.11.2025
13 ха ха 😂😂😂😂
20:34 27.11.2025
14 койдазнай
20:34 27.11.2025
15 Бялджип
20:34 27.11.2025
16 Шопо
20:38 27.11.2025
17 Мизиец
20:40 27.11.2025
18 Мизиец
20:41 27.11.2025
19 въздух,
До коментар #11 от "НЕПРИЕМЛИВО":Веднага си пролича , че сте с култура и образование . Ха-ха , байно , къде се въдите толкова умни , красиви и Ентелигентни ? !
20:41 27.11.2025
20 Вампирясала е
20:42 27.11.2025
21 Мизиец
20:42 27.11.2025
22 Мизиец
Коментиран от #27
20:42 27.11.2025
23 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Хаха хаха ха":НАТО не може да съществува без САЩ.
Какво ще стане ако САЩ излязат от НАТО ?
Ами ако и Тусция излезе от НАТО ?
Коментиран от #40
20:44 27.11.2025
24 Мизиец
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....
20:44 27.11.2025
25 ФАКТ
До коментар #6 от "Факт":Както винаги неизтрезняла и надрусана.
20:44 27.11.2025
26 Последния Софиянец
20:46 27.11.2025
27 ха-ха
До коментар #22 от "Мизиец":Усърден , не Осърден ! Понял , велики драскачо на фейлетони по сайтовете !
20:48 27.11.2025
28 Малее
Коментиран от #30
20:48 27.11.2025
29 Мизиец
Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй що не гасне!
Лучата що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порастне!
Тук всичко мре, изтлява, гние
и тез, що бдят, и тез що падат,
престоли, царщини и вие
и червите що вас изядат.
Едната светлина е вечна-
една във хаоса грамадни!
Със нея тоя свят се начна,
Със нея няма да пропадне!
Във мрачен гроб фърлете нея-
тя повеч блясък ще да пръсне,
убийте я във Прометея-
тя във Волтера ще възкръсне.
И ако слънцето изчезне
от тия небеса приветни
то някой в ада ще да влезе,
главня да вземе да ни светне!
Коментиран от #32
20:53 27.11.2025
30 дрън - зи
До коментар #28 от "Малее":Голяма я , не като на женка ти .
20:53 27.11.2025
31 Мизиец
И хищни птици яростно кълват
месата ни живи, кръв ручи от рани
За туй ли нашите свети герои мрат-
да бъдем грабени, разкъсани, обрани?
Но жив е българския Бог. Той нас
в най-мрачни векове пази, пази ни
при Шипка, при Люлебургаз-
и днес Той бди въз наште съдбини.
И пак ще одолейм! И по-висок
ще бъде нашия полет свободни
въпреки всички сили преизподни!
О, жив е, жив е българският Бог!
20:54 27.11.2025
32 оня
До коментар #29 от "Мизиец":Народът е бил прав , когато е казал , че лу ..дият умора няма , само се поти и продължава .
20:55 27.11.2025
33 Мачията
А Вие всички никога няма да ме разберете! И Ви е простено!
20:56 27.11.2025
34 Мизиец
20:58 27.11.2025
35 Мизиец
И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
- Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
- Разбира се! - отвърна Човекът.
- Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
И си отиде."
21:00 27.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мизиец
"гордея се с тебе като мое създание, защото ме надмина по творчество. никога нямаше да ми дойде тази идея да направя от вода, хмел, ечемик и дрожди такова божествено питие"
и господ изпи всичката бира, оригна се и заспа, а човека Адам тръгна да оре, сее, жъне и да прави пак бира. И от тогаз на октобер фест човек празнува бирата като създадено от човека благо, което осмисля живота му. и за да запази това свое откритие човека създаде закон: "бира се прави от вода, хмел, и ечемик" и остави този закон непроменен и до ден днешен...........
21:01 27.11.2025
38 Мизиец
“Като калаени войници стари
в редици подравнени се редим;
ако пред строя някой изпревари,
“хванете лудия!” във хор крещим.
Едничката награда за такива
е глад, преследване и смърт на скот
или след време статуя красива
за чест на целия човешки род.
А колко често някоя идея
като девица чака свой жених!
Глупците все безумство виждат в нея,
“Почакай!” – казва и мъдрецът тих.
Но среща я един от тези луди,
които вярват в бъдния възход,
и млад живот в утробата и буди
за нас, за целия човешки род.
Видях пред мене Сен – Симон, пророка,
богат отпърво, после – задлъжнял,
зает да отстрани докрай порока,
да промени докрай живота цял.
Увлечен от започнатото дело,
уверен беше той, че сочи брод,
по който към успех да тръгне смело
след време целият човешки род.
И Фурие ни казва: “Тръгвай вече,
народе, и не стой презрян в калта!
Труди се във фаланги; надалече
сияе и очаква те целта.
След толкова нещастие земята
се свързва с грейналия небосвод –
сега за мир надеждата крилата
повежда целия човешки род.”
И Анфантен жената възвисява –
да бъде тя наравно със мъжа.
А вие казвате: “Напразна врява
на трима луди вярващи в лъжа.”
Но, господа, безумие нима е
да търсиш щастие за цял народ?
Велик е, който кара да мечтае
за радост целия човешки род!
Та кой откри Америка, кажете?
Безумец, луд, навсякъде осмян.
А кой създаде Бог за вековете?
Отново луд, на кръста прикован.
И слънцето
21:03 27.11.2025
39 Скот Тъкър
21:03 27.11.2025
40 Нека да пиша
До коментар #23 от "Град Козлодуй":Най-много да стане чудо ,чичо Вальо да чуе..
21:04 27.11.2025
41 Мизиец
21:07 27.11.2025
42 Мизиец
В съвременните библии „морските входове” е заменено с „издатините в морето”, което променя много смисъла на текста. Така с дребни промени е редактирана цялата библия.
Финикия е днешна Венеция и градовете, които тогава са били под нейно влияние – Тир (Дурацио, Драч, Дирахион) и Сидон – Дубровник. В Евангелията Сидон се превръща изведнъж в Капернаум Кп(Б)РНу(В)м(Д) = Дубровник (Дбрвнк).
Дотук открихме правилната локализация на следните библейски топоними:
Иудея = Тракия, Романия
Бения = Беника
Идумея = Македония
Филистимска област = Истамбулска
Самария = Сърбия
Аедом =Молдова
Моав = Влахия
Галилея = Галия
Финикия = Венеция
Сион = Цепион
град Бет сур = Баткун
Витлеем = Филипопол (дн. Пловдив)
Град Тир = град Дурацио, Драч
Сидон (Капернаум в Новия завет) = Дубровник
река Иордан = река Дунав
Мъртво Море = Черно море
Исраел (СРЛ), Израел = Илирик, Iliric (LRC)
Ветил (ВТНЛ) = Търново (ТРНВ)
Десетоградие = Палестина
Етиопия = пр. Ботиея
Река Ефрат = река Марица
Китим = Кутмичевица
21:12 27.11.2025
43 Горски
21:12 27.11.2025
44 Мизиец
• Максимин Тракиец ...-238г., роден в Силистренско село, Мизия
• Деций (Gaius Messius Quintus Trajanus Decius) 240-251г., роден 201г. до Срем, Панония (Долна Илирия)
• Гал (Vibius Trebonianus Gallus) 251-254г., роден в Мизия (библейският цар Саул)
• Клавдий II Готски (Marcus Aurelius Claudius) 269-270г., роден 215г. в Далмация (Горна Илирия) (Библейският цар Давид)
• Аврелиан (Lucius Dominitius Aurelianus) 270-275г., роден 212г. в Серм, Панония (Долна Илирия) (Библейският цар Соломон)
• Проб (Marcus Aurelius Probus) 276-282г., роден 232г. в Серм, Панония (Долна Илирия)
• Диоклетиан (Gaius Aurelius Diocletianus) 284-305г., от 286-305г. август на Тракия, Азия и Египет, роден 245г. в Диоклеа, Далмация (Горна Илирия)
• Максимиан Херкула (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) 285г. цезар, 286-305г. август на Италия, Сицилия, Африка, роден 240г. до Серм, Панония (Долна Илирия)
• Галер (Gaius Galerius Valerius Maximianus) 293-305г. цезар на Илирия и Гърция, 305-311г. август на Ориента и Италия, роден 242г. в Дакия
• Констанций Хлор (Flavius Valerius Constantius Chlorus) 293-305г. цезар на Галия, Испания и Британия, 305-306г. август, роден 264г. в Илирия
• Елена, съпруга на Констанций Хлор и майка на Константин Велики, родена и погребана в гр Сердика.
• Св. Константин I Велики (Flavius Valerius Constantius Magnus) 306-337г., роден 285г. в Ниш, Дардания, наложил християн
21:14 27.11.2025
45 Телевизионер
21:20 27.11.2025
46 Анализатор
21:36 27.11.2025