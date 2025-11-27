Новини
Свят »
Германия »
Германия е разработила таен план за война с Русия
  Тема: Украйна

Германия е разработила таен план за война с Русия

27 Ноември, 2025 16:06 1 488 72

  • русия-
  • германия-
  • нато-
  • война

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. сложи край на десетилетия на стабилност в Европа

Германия е разработила таен план за война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди около две години и половина десетина висши германски офицери са се събрали във военна база в Берлин, за да работят по таен план за война с Русия, пише в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. сложи край на десетилетия на стабилност в Европа. Оттогава регионът се впусна в най-бързото въоръжаване от края на Втората световна война, отбелязва американският всекидневник.

Според него планът описва подробно как 800 000 германски, американски и други войски от НАТО ще бъдат прехвърлени на изток към фронтовата линия. Той очертава пристанищата, реките, железопътните линии и пътищата, по които ще пътуват, и как ще бъдат снабдявани и защитени по пътя.

Още новини от Украйна

На по-високо ниво планът е най-ясното проявление досега на това, което неговите автори наричат "подход на цялото общество" към войната. Това разводняване на границата между гражданската и военната сфера бележи завръщане към мисленето от времето на Студената война, но актуализирано, за да отчете новите заплахи и препятствия – от остарялата инфраструктура на Германия до неадекватната законодателна уредба и по-малката армия - все неща, които не са стояли по този начин по онова време.

Представители на германските власти заявиха, че очакват Русия да бъде готова и способна да атакува НАТО през 2029 г. Поредица шпионски инциденти, саботажни атаки и нарушения на въздушното пространство в Европа, много от които западните разузнавателни служби приписват на Москва, обаче сочат, че тя може да се подготви да нападне по-рано, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Анализатори също така смятат, че евентуално прекратяване на огъня в Украйна, за което САЩ настоява тази седмица, би могло да освободи време и ресурси за Русия да подготви атака срещу членове на НАТО в Европа, посочва изданието.

Ако успеят да повишат устойчивостта на Европа, планиращите смятат, че не само ще гарантират победата си, но и ще намалят вероятността от война.

В случай на война с Русия Германия вече няма да бъде държава на фронтовата линия, а база за операции. Освен с влошената инфраструктура, тя ще трябва да се справя и с намалената военна мощ и нови заплахи като дроновете.

Това означава, че военните ще трябва да се обединят с частния сектор и гражданските организации в мащаб, какъвто не са правили досега, отбелязва американското издание.

Един от основните проблеми е остаряло законодателство. Дроновете на германската армия не могат да летят над населени райони. Законът изисква също така те да имат позиционни светлини.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zaхарова

    8 29 Отговор
    Aйде блатни роби!Искам реакция!

    Коментиран от #8, #9, #14

    16:09 27.11.2025

  • 2 Новичок

    38 1 Отговор
    Таен план,пък вие го разкривате 👏 браво бре фaкTи.

    16:09 27.11.2025

  • 3 Феникс

    29 4 Отговор
    Германците никога не са се отказвали за война с Русия! Не знам само защо руснаците са толкова наивни да позволяват да се обединят източна и западна Германия! Шишковците на запад са по хитри и далновидни, все още не позволяват на северна и южна Корея да се обединят!

    Коментиран от #71

    16:10 27.11.2025

  • 4 Преди 2.6г.

    26 2 Отговор
    Таен план. Хахахаха. Мара го знае и затова не са го изпълнили. Хахаха.

    16:10 27.11.2025

  • 5 Германците

    24 4 Отговор
    Да не си въобразяват, че са украинци и Путин ще ги лигави да не дават цивилни жертви. Направо ще им пусне бомбите и ще ги срине набързо.

    Коментиран от #36

    16:10 27.11.2025

  • 6 Генерал Кюфтелиев

    27 3 Отговор
    Пак ще опърдите кочана яко!!!
    Колко пъти да ви казвам да се съобразявате с братята руснаци.

    16:10 27.11.2025

  • 7 ха-ха

    27 0 Отговор
    Колко да е ,,таен,, тоя план , като цял Свят вече го знае ...

    16:10 27.11.2025

  • 8 Оплачи се

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Zaхарова":

    на арменския поп.

    16:11 27.11.2025

  • 9 Охооооо

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Zaхарова":

    Ти май си за еднополов брак.
    Ща почешат ей ся

    16:11 27.11.2025

  • 10 За какво?

    28 3 Отговор
    Русия ще напада европейските страни от НАТО? Всички повтарят това, но никой не казва какъв ще е мотивът. Никой не воюва за спорта. Какво ще спечели от една такава война?

    Коментиран от #46

    16:11 27.11.2025

  • 11 германските бръмбари на службици

    22 2 Отговор
    нещо се разбудиха и се сетиха че имат да отмъщават на Мечока
    че ги смачка преди 80г срина берлин
    създаде ГДР

    но за съжаление ще пострадат заблудените и наивни данъкоплатци
    бръмбарите и калинките в ес си имат скривалища

    16:12 27.11.2025

  • 12 име

    17 1 Отговор
    Много таен тоя план, бе, чак по медиите го разнасят! Да не се окаже пак че някой ще реве пак като киевската хунта, че плана му бил на масата на Путин при контранаступа?!

    16:13 27.11.2025

  • 13 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Тайният план е,че ще палят руските танкове ,които стоят в Берлин още от ВСВ за спомен и юрош....:)))

    16:13 27.11.2025

  • 14 козяк

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Zaхарова":

    Някой е направил груба грешка като не го е изкарал навреме? Как се чувства този човек сега, съжалява ли си му син? Сподели!

    16:15 27.11.2025

  • 15 Мдаа!🤔

    10 3 Отговор
    Аха , с "американски и други войски от НАТО"!
    Явно планът "Барбароса" с нова визия! Нека пробват, ще следим и наблюдаваме.

    16:15 27.11.2025

  • 16 си дзън

    5 13 Отговор
    русията разбира само от лабут.

    Коментиран от #21

    16:16 27.11.2025

  • 17 значи ,

    13 2 Отговор
    ,,Германия е разработила таен план за война с Русия,, , а на нас всеки ден ни вменяват , че Путин имал намерението да воюва с тях .Явно на гадовете още не им е минало от краха преди 80 години .

    Коментиран от #22

    16:16 27.11.2025

  • 18 направо да издават книги за лошия Мечок

    7 4 Отговор
    да атакува НАТО през 2029 г. Поредица шпионски инциденти, саботажни атаки и нарушения

    16:16 27.11.2025

  • 19 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Съветската армия един път им надръгнаГЪЗЪ. Сега ще ги прай руски граждани

    16:17 27.11.2025

  • 20 Граф Сен Жермен

    14 2 Отговор
    Ако Германия воюва с Русия нямам против! Отново ще бъде разделена минимум на две, че може и на по дребни парчета. Имам против аз да воювам с Русия заради Германия ! Русия не ми пречи , а Германия не ми помага. Но тъпите говеда от ЕС ще изискат от мен и останалите български мъже да воюваме срещу Русия! По безболезнено и с много по малко жертви ще бъде ако издавим изискващите. А Германия да се оправя с Русия като им е толкова акъла.

    16:17 27.11.2025

  • 21 дрън - зи

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    А ти и от бой не разбираш , те в това ти е проблема .

    16:18 27.11.2025

  • 22 Клета невежа копейка 🤪

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "значи ,":

    Дааа. Явно, че силиците ти стигат само да прочетеш заглавието . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    16:19 27.11.2025

  • 23 Мишел

    10 2 Отговор
    Стабилността на мира в Европа беше разрушена с разширението на НатО на изток до границите с Русия и опитът да бъде включена Украйна в това разширение.

    16:19 27.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГибМелсън

    2 8 Отговор
    Мили рОсофили,аз и моите украински братлета ще ви продадем билети за концерт на Кобзон на половин цена.Не се бурайте и не се карайте,има билети за всички вас.

    Коментиран от #43

    16:20 27.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 селски ,

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Наглеждай добитъка и не се меси в работата на другите ! Локумите остави за хоремага , тука никой не те забелязва !

    16:21 27.11.2025

  • 28 Фалшиви новини

    3 4 Отговор
    Само се чудите какво да драскате.

    16:22 27.11.2025

  • 29 Умирам от смях

    8 3 Отговор
    Тайния план за войната бил да се ушият 6 милиона бели знамена

    16:22 27.11.2025

  • 30 Миризма на блато

    2 9 Отговор
    Воняща кална смрад на страх и тиня се носи от просията,знаят негодните блатари кво ги чака ако стъпи немски чепик в нужника дето му викат государство!

    Коментиран от #35, #37, #45

    16:23 27.11.2025

  • 31 Алекса

    10 2 Отговор
    Джендъри срещу руснаци ??? Хо хо хо

    16:23 27.11.2025

  • 32 5953

    5 1 Отговор
    Новия план Барбароса. Тези страдат от липса на историческа памет. "Операцията се проваля по две основни причини: руските ресурси и издръжливост са по-големи от очакваните...."

    16:23 27.11.2025

  • 33 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    5 2 Отговор
    Дойчо не се наяде на руски кочани предния път и сега пак иска.

    16:24 27.11.2025

  • 34 Топчията

    5 1 Отговор
    Германец и на снимка да водиш,отпери му един як,все ще се намери защо .

    16:25 27.11.2025

  • 35 Умирам от смях

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Миризма на блато":

    всички знаем какво ги чака немските сестрички когато ходят Русия. Дълги години сечене на сибирската тайга ги чака.

    16:26 27.11.2025

  • 36 Историческа истина

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Германците":

    А сбирщината от татаро-монголи, смесени с угро-фини, какво общо имат с русите от Украйна ?! Нищо.
    В РФ има 22 Републики и там република Русия няма. Не съществува! Русия е една лъжа и измама, родена от кражба на идентичност и история.

    16:26 27.11.2025

  • 37 село мое ,

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Миризма на блато":

    А на теб не ти ли омръзна да си в блатото цял живот? Вместо да се правиш на умен , грабвай мешката и на фронта да бориш руснаците !

    16:26 27.11.2025

  • 38 Евродебил

    6 0 Отговор
    Това,че Германия ще воюва с Русия значи,че и ние ще воюваме,а помним как за нас свършиха предишните два пъти.След третия изобщо може да изчезнем от картата.

    Коментиран от #52

    16:26 27.11.2025

  • 39 Клати Курти

    6 1 Отговор
    Германците планирали да спретнат Прайд Барбароса и ужасените руснаци да се рзабягат 😂😂😂 .

    16:27 27.11.2025

  • 40 Сатана Z

    4 2 Отговор
    По какво си приличат и различават Хирошима и Нагазаки с Рамщайн и Висбаден?
    Първите два са мирни градове ,а другите са военни цели.

    16:27 27.11.2025

  • 41 сладко, забранено европейско гей-порно💦

    3 2 Отговор
    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    Коментиран от #50, #51

    16:27 27.11.2025

  • 42 Вермахта ще гази руснаците

    3 8 Отговор
    Разбира се, че ще разработват план за война с русия.
    Това им е работата на воените...
    Русия все едно не прави планове за война с НАТО...

    Коментиран от #44

    16:27 27.11.2025

  • 43 Умирам от смях

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "ГибМелсън":

    ти освен да продаваш варена царевица и да си я думкаш в изхода заедно с украинските ти братлета друго не можеш да направиш

    16:27 27.11.2025

  • 44 Умирам от смях

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Вермахта ще гази руснаците":

    като предния път ли? Направо да си взривят Берлин да не се губи време

    16:28 27.11.2025

  • 45 Отпушване на канали -бай Карагьоз

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Миризма на блато":

    Прочиствам и на задръстените блата муци 👅,цени народни като за приятели .Досега рекламация нямам,кукло !

    16:29 27.11.2025

  • 46 Ще се опитат

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "За какво?":

    да я провокират, както западът направи при ВСВ. И после ще обвинят нея, естествено. Стари западни мурафети.

    16:29 27.11.2025

  • 47 Ханс Мехмедов

    2 2 Отговор
    Герасимов е паднАл от смях като прочел новината във Факти.

    16:29 27.11.2025

  • 48 Роден в НРБ

    4 2 Отговор
    Шве-стерите от германистан са неможачи и розови понита. Доказали са го през последните 110 години

    16:29 27.11.2025

  • 49 бай Ставри

    1 2 Отговор
    Войната между OTAN и Русия ще завърши с червен байрак над райхстага, голяма петолъчка на върха на Айфеловата кула и радиоактивни гъби на британския остров.

    16:30 27.11.2025

  • 50 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "сладко, забранено европейско гей-порно💦":

    миши мога ли и аз да участвам ? много съм добър ...хахах .

    Коментиран от #53

    16:31 27.11.2025

  • 51 сладко гей-порно България 🏳️‍🌈🇧🇬💦🍑

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "сладко, забранено европейско гей-порно💦":

    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    16:31 27.11.2025

  • 52 А помним ли как свърши за Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Евродебил":

    Първия от тия два пъти ? Брест - Литовския договор нещо да ти говори ?

    16:31 27.11.2025

  • 53 сладко забранено 🏳️‍🌈🇧🇬-порно 💦💦💦

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Искаш ли мен в 🍑-з?

    Коментиран от #56

    16:32 27.11.2025

  • 54 Рокосовски

    1 2 Отговор
    Ако това е вярно,можем само да кажем: Горката Германия!

    16:33 27.11.2025

  • 55 Не се излагайте

    3 3 Отговор
    Абе какви гейове бълнувате бе, русофилски передаси?
    Вие виждали ли сте финландци, датчани, шведи или норвежци ? Това са потомци на викингите и вие сте джужета за тях!!! Ще откъснат главата на путин и медведев с голи ръце....

    Коментиран от #60, #67, #72

    16:33 27.11.2025

  • 56 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "сладко забранено 🏳️‍🌈🇧🇬-порно 💦💦💦":

    най добре да се менкаме .много пъти ми се иска да съм локомотив като играем на влакче .

    Коментиран от #64

    16:34 27.11.2025

  • 57 греда

    2 2 Отговор
    Цар Борис 3 направи всичко което е по силите му да не участваме във всв. Руснаците го убиха и ни вкараха във войната. Дядо ми го убиха на Драва. Убиха го руснаци. Били са в капан. От едната страна немците от другата руските наказателни отряди. Целта на руснаците е била пълно унищожение българките войници и най вече царските офицери.

    16:35 27.11.2025

  • 58 Цомчо Плюнката

    1 1 Отговор
    Руснаците са стадо от неможачи.Значи ако има световно първенство за неможачи руснаците няма да могат да отидат на него. От неможене.

    16:35 27.11.2025

  • 59 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 1 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    16:36 27.11.2025

  • 60 К.О.Т.ар.А.К 😼

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Не се излагайте":

    Какви викинги бе коте 😺,духът на викингите от столетия се изнесе на Изток ,а в Скандинавия останаха само политкоректни толерасти и меки китки .

    16:36 27.11.2025

  • 61 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    16:36 27.11.2025

  • 62 604

    1 1 Отговор
    Урсулиту дъ копова памперси че се расмърдя пак и отново...

    16:37 27.11.2025

  • 63 Каунь

    2 1 Отговор
    Ай пък ся и план за война имало.....нали Нато беше отбранителен съюз???? Ъъъ, и ся кво излиза, че Путин е бил прав за всичко а ний сме били будалите, така ли?

    Коментиран от #66

    16:38 27.11.2025

  • 64 сладко забранено гей бг порно 🇧🇬💦🍑

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Искам да ти направя свиpка.. 🍌💋💋💋

    Коментиран от #69

    16:38 27.11.2025

  • 65 селяк

    0 0 Отговор
    тоа път летоска ша идат :Д

    16:38 27.11.2025

  • 66 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Каунь":

    Да :Д

    16:39 27.11.2025

  • 67 604

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Не се излагайте":

    Не знаех че викингите падът под масата от 200гр твърд алкохол....

    16:39 27.11.2025

  • 68 А не бе

    0 0 Отговор
    Ще чакат подпалената къща в съседни двор да запали и тяхната! На това му се казва ПРЕДВИДЛИВОСТ и всяка нормална страна трябва да има план какво да прави в такава тревожна ситуация, за да не заварват по бели гащи!

    16:41 27.11.2025

  • 69 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "сладко забранено гей бг порно 🇧🇬💦🍑":

    слана попари праза и сега работя по възстановяването му ...хахах.

    16:42 27.11.2025

  • 70 Хаха

    0 0 Отговор
    Американците са ги баламосвали както обикновено. Средноевропееца няма никакво чувство за хумор и приема буквално всичко с овчедушие.

    16:45 27.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ленин

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Не се излагайте":

    По-скоро ще прооворят на руски от зор!

    16:49 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания