Турски и френски войски ще бъдат разположени в Одеса.

Френският президент Еманюел Макдрон обяви планове за разполагане на войски от страни в НАТО в Украйна, но само след като бъде подписано мирно споразумение, предаде агенция УНИАН, цитирайки негово интервю за RTL.
Макрон каза, че след като бъде подписано споразумение за прекратяване на огъня между Киев и Москва, има планове за разполагане на „сили за гарантиране на сигурността“ далеч от фронтовите линии, в градове като Киев или Одеса.
Тези мироопазващи сили ще включват британски, френски и турски военни, чиято задача ще бъде да обучават украинските сили и да гарантират сигурността – подобно на начина, по който страните от НАТО вече помагат на държавите от източния фланг на алианса.
Макрон подчерта, че това ще бъде направено в рамките на междуправителствена коалиция, а не в рамките на НАТО, и че приблизително двадесет държави са готови да допринесат – по суша, по море или във въздуха. Освен това Макрон подчерта, че „не може да има устойчив мир, ако украинската армия е ограничена в способността си да се защитава и да възпира всяка агресия“.
Макрон каза, че френският народ не трябва да се паникьосва, защото няма да бъдат изпратени френски войски, докато в Украйна се водят боеве. Освен това, планираното разполагане на френски войски ще бъде далеч от фронтовите линии.
Френският президент коментира и използването на замразените руски активи. Макрон каза, че „европейците ще трябва да решават“ как да използват замразените руски активи, които американският президент Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна.
Еманюел Макрон също призова за повече решителност пред Русия, която заема „все по-агресивна позиция“. „Ако сме твърде слаби в Украйна, ако кажем, че това вече не е наш проблем, тъй като все пак те (Украйна и Русия) са твърде далече, ще изоставим Украйна“, предупреди френският президент. „И точно в този ден вие проявявате слабост спрямо Русия, която от 10 години насам направи стратегически избор, който се състои в това тя да стане отново имперска сила и да напредне във всички посоки“, посочи френският лидер.
