Москва обяви за „терористична организация“ група в изгнание, създадена от съюзници на Навални
  Тема: Украйна

28 Ноември, 2025 04:51, обновена 28 Ноември, 2025 04:55 760 4

  • алексей навални-
  • опозиция-
  • русия-
  • терористична организация

Привържениците на покойния опозиционер твърдят, че непубликувани лабораторни тестове показват, че той е бил отровен и убит в затвора, руските власти отричат

Москва обяви за „терористична организация“ група в изгнание, създадена от съюзници на Навални - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Русия взе решение да определи като „терористична организация“ група в изгнание, създадена от съюзници на починалия опозиционен лидер Алексей Навални, предаде Франс прес.

Москва засили атаките си срещу опозиционни групи, свързаните с Навални, дори след като той почина при неизяснени обстоятелства в затвор през 2024 г.

Още новини от Украйна

Навални – харизматичен антикорупционен активист – беше основният съперник на президента Владимир Путин в Русия, който успяваше да привлече стотици хиляди хора към инициативи и протести срещу Кремъл и редовно беше арестуван и преследван от властите.

Върховният съд на Русия обяви, че е постановил Фондацията за борба с корупцията, регистрирана в Съединените щати и управлявана от бивши сътрудници на Навални, да бъде дефинирана като „терористична организация“, забранявайки дейността ѝ. В решението на съда се казва, че организацията „насърчаване, оправдава и подкрепа на тероризма“.

Навални и неговите организации преди това бяха дефинирани като „екстремистки“ – обозначение, което носи правни последици, като забранява и дейността им в Русия.

Кремъл редовно използва подобни формулировки, за да атакува опонентите си, принуждавайки ги да прекратят своята дейност или да заминат в изгнание.

В отговор на решението на Върховния съд Фондацията за борба с корупцията заяви: „Истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, които започнаха войната, убиват цивилни и политически опоненти и затварят хора“.

Фондацията заяви, че това е "политическа тактика“ за потискане на опозицията и предупреди, че други независими медии и правозащитни групи скоро ще ги сполети същата съдба.

През октомври, когато делото беше заведено в руски съд, правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ каза, че решението „може да отприщи масови репресии“.

Русия сериозно засили кампанията си за заглушаване на критиците, откакто започна офанзивата си в Украйна през февруари 2022 г.

Съюзниците на Навални твърдят, че непубликувани лабораторни тестове показват, че той е бил отровен и убит в затвора. Москва отхвърли всякакви твърдения, че Навални е бил убит.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естествено

    4 9 Отговор
    Всички които са срещу хунтата в Кремъл са "бандити и терористи". 🤔😂

    05:07 28.11.2025

  • 2 Гориил

    4 4 Отговор
    Не само Навални, но и Магицки беше криминален бос, който помагаше на международни измамници да укриват данъци в Русия. Най-известният гангстер, замесен в схемата на Магнитски, беше Уилям Браудър (който укри над сто милиона евро данъци). Магнитски беше алкохолик и имаше слабо сърце. В затвора му беше оказано специално лечение, включително отлично хранене и медицински грижи, но сърдечните му проблеми доведоха до смъртта му. Въпреки че два екипа кардиолози работеха за спасяването му, те не успяха да го спасят.

    05:27 28.11.2025

  • 3 Путлеровия Рашистан

    2 5 Отговор
    Се върна в най мрачните времена на сталинския кървав режим избил милиони руснаци и други народи от империята на злото СССР.

    05:54 28.11.2025

  • 4 Свободен

    0 0 Отговор
    Не е за вярване, че Путин толкова се страхува от вече мъртъв човек!?
    Сигурно вижда сянката му навсякъде из бункера!

    06:41 28.11.2025

