Москва обяви за „терористична организация“ група в изгнание, създадена от съюзници на Навални

Русия взе решение да определи като „терористична организация“ група в изгнание, създадена от съюзници на починалия опозиционен лидер Алексей Навални, предаде Франс прес.

Москва засили атаките си срещу опозиционни групи, свързаните с Навални, дори след като той почина при неизяснени обстоятелства в затвор през 2024 г.

Навални – харизматичен антикорупционен активист – беше основният съперник на президента Владимир Путин в Русия, който успяваше да привлече стотици хиляди хора към инициативи и протести срещу Кремъл и редовно беше арестуван и преследван от властите.

Върховният съд на Русия обяви, че е постановил Фондацията за борба с корупцията, регистрирана в Съединените щати и управлявана от бивши сътрудници на Навални, да бъде дефинирана като „терористична организация“, забранявайки дейността ѝ. В решението на съда се казва, че организацията „насърчаване, оправдава и подкрепа на тероризма“.

Навални и неговите организации преди това бяха дефинирани като „екстремистки“ – обозначение, което носи правни последици, като забранява и дейността им в Русия.

Кремъл редовно използва подобни формулировки, за да атакува опонентите си, принуждавайки ги да прекратят своята дейност или да заминат в изгнание.

В отговор на решението на Върховния съд Фондацията за борба с корупцията заяви: „Истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, които започнаха войната, убиват цивилни и политически опоненти и затварят хора“.

Фондацията заяви, че това е "политическа тактика“ за потискане на опозицията и предупреди, че други независими медии и правозащитни групи скоро ще ги сполети същата съдба.

През октомври, когато делото беше заведено в руски съд, правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ каза, че решението „може да отприщи масови репресии“.

Русия сериозно засили кампанията си за заглушаване на критиците, откакто започна офанзивата си в Украйна през февруари 2022 г.

Съюзниците на Навални твърдят, че непубликувани лабораторни тестове показват, че той е бил отровен и убит в затвора. Москва отхвърли всякакви твърдения, че Навални е бил убит.