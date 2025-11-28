Слуцки: Русия нападнала 19 държави?! Обсесията на Калас граничи с психиатрична диагноза

Желанието на ръководителя на европейската дипломатическа служба Кая Калас да промени фактите от руската история и по този начин да очерни Русия граничи с психиатрична диагноза, заяви Леонид Слуцки, представител на Комисията по международни отношения на Държавната дума.
„Обсесията на ръководителя на така наречената европейска дипломация от очернянето на Русия сериозно граничи с психиатрична диагноза. Калас беснее пред милионна аудитория, като напълно изопачава факти и фалшифицира исторически събития“, написа той в своя Telegram канал, коментирайки изявлението на Калас, че през последните сто години Русия е нападнала повече от 19 държави, но никоя от тези държави никога не е нападала Русия.
Политикът посочи още, че ръководителите на Европейския съюз продължават да „хвърлят спици в колелото“ на мирното разрешаване на конфликта в Украйна. Според него те смятат постигането на „бърз мир“ за нерентабилно.
„Докато подобни русофобски фалшификатори са начело на структурите на ЕС, паневропейската криза само ще се задълбочава“, заключи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Както винаги.
Коментиран от #2, #4, #5
05:58 28.11.2025
3 Гориил
Коментиран от #28
06:01 28.11.2025
7 кая калас
06:05 28.11.2025
11 По- точно
Така се изразяват умните, а глупаците си измислят « конструкции» на мистър Кеш, пудели, пачки, НО другари, ние защитаваме интересите на народа!
06:07 28.11.2025
13 Нали?
До коментар #5 от "НАЛИ?!":Американците ще носят пилешки бутчета и ще посетят мумията на червеният площад.
Коментиран от #29, #35
06:10 28.11.2025
15 Данко Харсъзина
06:11 28.11.2025
17 наташко
06:12 28.11.2025
18 Е нали👇
До коментар #5 от "НАЛИ?!":Нали Киев за два дня и все😃
НАЛИ бе вулканизиран каПУТ🤣
Коментиран от #21, #27
06:12 28.11.2025
19 Олга
06:16 28.11.2025
20 Естонските банки
Но вече им хванаха спатиите.
Очаквайте страхотни бури в европейския елит и процентите им..
Тия мижави 100 милиона са само за загрявка.
06:16 28.11.2025
21 Та НАЛИ😉👍
До коментар #18 от "Е нали👇":Нали Крим за два КонтраНаступа и все😃
НАЛИ бе вулканизиран зеленПутник🤣
06:17 28.11.2025
22 Георги
До коментар #10 от "Пепи Волгата":да си съгласен да ти го натрапят и да те питат дали искаш са две различни неща. Няма как да си избирал нещо, ако никога не са ти давали право на избор и не са те питали.
06:17 28.11.2025
24 Кой пък те
До коментар #10 от "Пепи Волгата":пита тебе, какво избираш?!
06:19 28.11.2025
25 Георги
До коментар #16 от "Русия":всяка империя, не само Русия, се развива като източва чужди територии. Може да се поровиш в историята.
06:20 28.11.2025
26 хихи
06:22 28.11.2025
27 Киев капитулира за дни
До коментар #18 от "Е нали👇":и бе почти подписъл договора в Истанбул.
И това ли не знаеш?
Борис Джонсън
06:23 28.11.2025
28 Хахахаха
До коментар #3 от "Гориил":И що целия свят трябва да се съобразява с руската национална сигурност? Всяка държава си има национална сигурност, която не е по-малко важна.
Коментиран от #30
06:25 28.11.2025
29 Ааа не
До коментар #13 от "Нали?":Ще посетят изложбата на вундерфаве на Червения Площад.
И ще ги нахранят после в емблематичната верига "Вкусно точка"
06:28 28.11.2025
30 Национална сигурност имат
До коментар #28 от "Хахахаха":единствено суверенните държави. Останалите гравитират около тях.
06:30 28.11.2025
31 Миролюб Войнов, анализатор
Европа , България и Гваделупа може си бършем подметките с Русия. И не само подметките !!!
И сега кво ще направи Русия, ще хленчи в ООН и чертае нови Червени линии, така ли ? 😁
Коментиран от #34
06:32 28.11.2025
32 Не граничи...
Коментиран от #37
06:34 28.11.2025
33 Толкова са..
Полша – 1919–1921 г.
Азербайджан – 1920 г.
Армения – 1920 г
Грузия – 1921 г.
Китай – 1929 г. (Конфликт за КВЖД)
Финландия – 1939 г.
Естония – 1940 г.
Латвия – 1940 г.
Литва – 1940 г
Румъния – 1940 г
Иран – 1941 г.
Япония – 1945 г
Унгария – 1956 г
Чехословакия – 1968 г
Афганистан – 1979–1989 г.
Молдова – 1992 г.
Грузия – 2008 г.
Украйна – 2014 г. и 2022 г
06:39 28.11.2025
34 Докато
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":Докато Украйна с живота на 2 млн украинци не може да си върне 1 км територия на всички ни е ясно, че е по добре укрите да ги няма и да не се излагат. 400 млрд оръжия, 20 санкции 50 държави а руснаците не спират и продължават да ви пляскат. КРАСОТА ГОЛЯМА
06:39 28.11.2025
35 Гориил
До коментар #13 от "Нали?":Русия вече храни половината свят с пилешки бутчета.Не е достатъчно да се извърши преврат в бедна и гладна страна в Близкия изток или Африка. Трябва също да се нахранят милиони бедни хора.Русия може да направи това по снизходителен и доброжелателен начин, без да изисква 100% плащане и да опрощава многомилионни дългове.Именно затова режимите в Близкия изток и Африка канят руски военни бази. За съжаление, нито една от страните не се радва на стабилно политическо или финансово положение. Засега Русия е заета с освобождението на Украйна и защитата на интересите си, например в Африка с Африканския корпус. Но в бъдеще армията на Москва ще се увеличи чрез обучението на африкански войници и подчиняването им на руското командване. Стотици млади африкански войници учат във военни университети в Москва, Казан, Новосибирск, Рязан, Санкт Петербург, Челябинск, Волгоград и Перм.
06:40 28.11.2025
36 Пуси
06:40 28.11.2025
37 хикочко..
До коментар #32 от "Не граничи...":То за шизо бгбандерците..естествено кумирите са им..зеления мухал,мелезчето калас и джендър урсуль
06:40 28.11.2025