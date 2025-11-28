Желанието на ръководителя на европейската дипломатическа служба Кая Калас да промени фактите от руската история и по този начин да очерни Русия граничи с психиатрична диагноза, заяви Леонид Слуцки, представител на Комисията по международни отношения на Държавната дума.

„Обсесията на ръководителя на така наречената европейска дипломация от очернянето на Русия сериозно граничи с психиатрична диагноза. Калас беснее пред милионна аудитория, като напълно изопачава факти и фалшифицира исторически събития“, написа той в своя Telegram канал, коментирайки изявлението на Калас, че през последните сто години Русия е нападнала повече от 19 държави, но никоя от тези държави никога не е нападала Русия.

Политикът посочи още, че ръководителите на Европейския съюз продължават да „хвърлят спици в колелото“ на мирното разрешаване на конфликта в Украйна. Според него те смятат постигането на „бърз мир“ за нерентабилно.

„Докато подобни русофобски фалшификатори са начело на структурите на ЕС, паневропейската криза само ще се задълбочава“, заключи той.