Слуцки: Русия нападнала 19 държави?! Обсесията на Калас граничи с психиатрична диагноза

Слуцки: Русия нападнала 19 държави?! Обсесията на Калас граничи с психиатрична диагноза

28 Ноември, 2025 05:47, обновена 28 Ноември, 2025 05:54

Ръководителката на т.нар. европейска дипломация беснее пред милионна аудитория, изопачава факти и фалшифицира исторически събития, заяви руският парламентарист

Слуцки: Русия нападнала 19 държави?! Обсесията на Калас граничи с психиатрична диагноза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Желанието на ръководителя на европейската дипломатическа служба Кая Калас да промени фактите от руската история и по този начин да очерни Русия граничи с психиатрична диагноза, заяви Леонид Слуцки, представител на Комисията по международни отношения на Държавната дума.

„Обсесията на ръководителя на така наречената европейска дипломация от очернянето на Русия сериозно граничи с психиатрична диагноза. Калас беснее пред милионна аудитория, като напълно изопачава факти и фалшифицира исторически събития“, написа той в своя Telegram канал, коментирайки изявлението на Калас, че през последните сто години Русия е нападнала повече от 19 държави, но никоя от тези държави никога не е нападала Русия.

Политикът посочи още, че ръководителите на Европейския съюз продължават да „хвърлят спици в колелото“ на мирното разрешаване на конфликта в Украйна. Според него те смятат постигането на „бърз мир“ за нерентабилно.

„Докато подобни русофобски фалшификатори са начело на структурите на ЕС, паневропейската криза само ще се задълбочава“, заключи той.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както винаги.

    10 35 Отговор
    Русия отговаря без някой да ги пита.

    Коментиран от #2, #4, #5

    05:58 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    10 5 Отговор
    Що се отнася до националната сигурност на Русия, нямате никакъв шанс.

    Коментиран от #28

    06:01 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кая калас

    27 2 Отговор
    татенцето й от СС, мъжлето от КПСС, а тя от ЕС

    06:05 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 По- точно

    1 7 Отговор
    Не може да бъде казано!
    Така се изразяват умните, а глупаците си измислят « конструкции» на мистър Кеш, пудели, пачки, НО другари, ние защитаваме интересите на народа!

    06:07 28.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нали?

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "НАЛИ?!":

    Американците ще носят пилешки бутчета и ще посетят мумията на червеният площад.

    Коментиран от #29, #35

    06:10 28.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Постигането на "бърз мир" е нерентабилно, за това е прав. Поне за нас. Тези 160 военни завода, които произвеждат патрони и снаряди за Украйна, ако войната приключи на кого ще продават продукцията си? Ще трябва да хлопнат кепенци, а оная със златните пръстени пак да дава прази лук на Бойко Борисов.

    06:11 28.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 наташко

    0 3 Отговор
    слут

    06:12 28.11.2025

  • 18 Е нали👇

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "НАЛИ?!":

    Нали Киев за два дня и все😃
    НАЛИ бе вулканизиран каПУТ🤣

    Коментиран от #21, #27

    06:12 28.11.2025

  • 19 Олга

    7 1 Отговор
    Непреложни истини: водате е мокра, Калас - е проста като 3 стотинки.

    06:16 28.11.2025

  • 20 Естонските банки

    8 0 Отговор
    препраха бандеровските милиарди на западните дамъкоплатци. И доста щедри политици захлебиха от това. Не случайно избраха Кая за "Върховна"!
    Но вече им хванаха спатиите.
    Очаквайте страхотни бури в европейския елит и процентите им..
    Тия мижави 100 милиона са само за загрявка.

    06:16 28.11.2025

  • 21 Та НАЛИ😉👍

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Е нали👇":

    Нали Крим за два КонтраНаступа и все😃
    НАЛИ бе вулканизиран зеленПутник🤣

    06:17 28.11.2025

  • 22 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пепи Волгата":

    да си съгласен да ти го натрапят и да те питат дали искаш са две различни неща. Няма как да си избирал нещо, ако никога не са ти давали право на избор и не са те питали.

    06:17 28.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кой пък те

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пепи Волгата":

    пита тебе, какво избираш?!

    06:19 28.11.2025

  • 25 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Русия":

    всяка империя, не само Русия, се развива като източва чужди територии. Може да се поровиш в историята.

    06:20 28.11.2025

  • 26 хихи

    3 0 Отговор
    Кая и кекс даправи с мъжа си в кухнята си мисли за Путин...

    06:22 28.11.2025

  • 27 Киев капитулира за дни

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Е нали👇":

    и бе почти подписъл договора в Истанбул.
    И това ли не знаеш?

    Борис Джонсън

    06:23 28.11.2025

  • 28 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    И що целия свят трябва да се съобразява с руската национална сигурност? Всяка държава си има национална сигурност, която не е по-малко важна.

    Коментиран от #30

    06:25 28.11.2025

  • 29 Ааа не

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нали?":

    Ще посетят изложбата на вундерфаве на Червения Площад.
    И ще ги нахранят после в емблематичната верига "Вкусно точка"

    06:28 28.11.2025

  • 30 Национална сигурност имат

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    единствено суверенните държави. Останалите гравитират около тях.

    06:30 28.11.2025

  • 31 Миролюб Войнов, анализатор

    3 2 Отговор
    Докато Русия Четири Года "превзима" Покровск ,
    Европа , България и Гваделупа може си бършем подметките с Русия. И не само подметките !!!
    И сега кво ще направи Русия, ще хленчи в ООН и чертае нови Червени линии, така ли ? 😁

    Коментиран от #34

    06:32 28.11.2025

  • 32 Не граничи...

    1 4 Отговор
    Това си е истинска психиатрична диагноза,погледа и го издава,като малка е трита от руснаци...хахх...та за това е такава..

    Коментиран от #37

    06:34 28.11.2025

  • 33 Толкова са..

    0 2 Отговор
    ​Украйна (Украинска народна република) – 1917–1921 г.
    Полша – 1919–1921 г.
    Азербайджан – 1920 г.
    Армения – 1920 г
    Грузия – 1921 г.
    Китай – 1929 г. (Конфликт за КВЖД)
    Финландия – 1939 г.
    Естония – 1940 г.
    Латвия – 1940 г.
    Литва – 1940 г
    Румъния – 1940 г
    Иран – 1941 г.
    Япония – 1945 г
    Унгария – 1956 г
    Чехословакия – 1968 г
    Афганистан – 1979–1989 г.
    Молдова – 1992 г.
    Грузия – 2008 г.
    Украйна – 2014 г. и 2022 г

    06:39 28.11.2025

  • 34 Докато

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Докато Украйна с живота на 2 млн украинци не може да си върне 1 км територия на всички ни е ясно, че е по добре укрите да ги няма и да не се излагат. 400 млрд оръжия, 20 санкции 50 държави а руснаците не спират и продължават да ви пляскат. КРАСОТА ГОЛЯМА

    06:39 28.11.2025

  • 35 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нали?":

    Русия вече храни половината свят с пилешки бутчета.Не е достатъчно да се извърши преврат в бедна и гладна страна в Близкия изток или Африка. Трябва също да се нахранят милиони бедни хора.Русия може да направи това по снизходителен и доброжелателен начин, без да изисква 100% плащане и да опрощава многомилионни дългове.Именно затова режимите в Близкия изток и Африка канят руски военни бази. За съжаление, нито една от страните не се радва на стабилно политическо или финансово положение. Засега Русия е заета с освобождението на Украйна и защитата на интересите си, например в Африка с Африканския корпус. Но в бъдеще армията на Москва ще се увеличи чрез обучението на африкански войници и подчиняването им на руското командване. Стотици млади африкански войници учат във военни университети в Москва, Казан, Новосибирск, Рязан, Санкт Петербург, Челябинск, Волгоград и Перм.

    06:40 28.11.2025

  • 36 Пуси

    0 0 Отговор
    Само 19?! Мисля, че сте пропуснали 10-15. Чехия и Унгария броите ли? А 1944 г. - окупацията на България?

    06:40 28.11.2025

  • 37 хикочко..

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не граничи...":

    То за шизо бгбандерците..естествено кумирите са им..зеления мухал,мелезчето калас и джендър урсуль

    06:40 28.11.2025

