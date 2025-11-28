Москва ще разглежда конфискацията на руски суверенни активи като кражба, заяви руският посланик в Лондон Андрей Келин в разговор с руски журналисти.

Обединеното кралство не се е свързало с Русия на фона на преговорите в Женева за разрешаване на конфликта в Украйна въз основа на мирния план на САЩ, каза дипломатът.

„Няма контакти с британската страна по този въпрос. Те заемат противоположната позиция. Тяхната позиция не е насочена към постигане на дипломатическо решение на конфликта“, отбеляза той.

Обединеното кралство и ЕС си вредят, като отказват да купуват руска енергия и призовават други страни да направят същото, подчерта Келин.

„В духа на съгласуваната си политика, ЕС и Обединеното кралство наистина се опитват да ги убедят да се откажат от руската енергия. Ако искат да си навредят, никой не ги спира. Точно това правят, преминавайки изцяло към американски доставки“, подчерта ръководителят на руската дипломатическа мисия.

На 25 ноември британският премиер Киър Стармър, говорейки в Камарата на общините (долната камара на парламента), заяви, че по време на преговорите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка е призовал страните от Г-20 да се откажат от покупките на руска енергия. По-късно същия ден, по време на видеоконференция с лидерите на „коалицията на желаещите“ страни, той призова европейските страни да наложат пълно ембарго върху руската енергия възможно най-скоро.

Бюджетното обръщение на британското правителство, представено от финансовия министър Рейчъл Рийвс, предполага песимистично икономическо бъдеще за Лондон, смята руският дипломат.

„Проучихме и прочетохме бюджетното обръщение. То е песимистично за Обединеното кралство и не предвещава нищо положително за следващите години“, каза дипломатът.

На 26 ноември Рийвс обяви пакет от увеличения на данъците на обща стойност 26 милиарда паунда (34 милиарда долара).