Руският посланик в Лондон: Обединеното кралство и ЕС си вредят сами с отказа от руска енергия

28 Ноември, 2025 06:02, обновена 28 Ноември, 2025 06:13 492 11

  • андрей келин-
  • русия-
  • великобритания

Руският посланик в Лондон: Обединеното кралство и ЕС си вредят сами с отказа от руска енергия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва ще разглежда конфискацията на руски суверенни активи като кражба, заяви руският посланик в Лондон Андрей Келин в разговор с руски журналисти.

Обединеното кралство не се е свързало с Русия на фона на преговорите в Женева за разрешаване на конфликта в Украйна въз основа на мирния план на САЩ, каза дипломатът.

„Няма контакти с британската страна по този въпрос. Те заемат противоположната позиция. Тяхната позиция не е насочена към постигане на дипломатическо решение на конфликта“, отбеляза той.

Обединеното кралство и ЕС си вредят, като отказват да купуват руска енергия и призовават други страни да направят същото, подчерта Келин.

„В духа на съгласуваната си политика, ЕС и Обединеното кралство наистина се опитват да ги убедят да се откажат от руската енергия. Ако искат да си навредят, никой не ги спира. Точно това правят, преминавайки изцяло към американски доставки“, подчерта ръководителят на руската дипломатическа мисия.

На 25 ноември британският премиер Киър Стармър, говорейки в Камарата на общините (долната камара на парламента), заяви, че по време на преговорите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка е призовал страните от Г-20 да се откажат от покупките на руска енергия. По-късно същия ден, по време на видеоконференция с лидерите на „коалицията на желаещите“ страни, той призова европейските страни да наложат пълно ембарго върху руската енергия възможно най-скоро.

Бюджетното обръщение на британското правителство, представено от финансовия министър Рейчъл Рийвс, предполага песимистично икономическо бъдеще за Лондон, смята руският дипломат.

„Проучихме и прочетохме бюджетното обръщение. То е песимистично за Обединеното кралство и не предвещава нищо положително за следващите години“, каза дипломатът.

На 26 ноември Рийвс обяви пакет от увеличения на данъците на обща стойност 26 милиарда паунда (34 милиарда долара).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ъндрей килеш

    3 3 Отговор
    що тогава ревеш като вдовица

    06:15 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихихи

    4 2 Отговор
    Май на руснаците им липсват английските паунди и европейските евра, нещо индийските рупии са много като количество,но с един камион рупии може един килограм ориз да купиш

    06:18 28.11.2025

  • 4 оня с коня

    2 2 Отговор
    Ако бяха учили Български, Руснаците щяха да знаят Народната ни поговорка да не се плаче на чужд Гроб,защото не се знае от коя страна е Х.. на Мъртвия

    06:19 28.11.2025

  • 5 Робота Вася

    4 3 Отговор
    С Четири Года комична война в Украйна, Русия навреди и унищожи себе си !!!

    06:20 28.11.2025

  • 6 Гориил

    1 4 Отговор
    Той прилича на англичанин, какъвто е по-вероятно да срещнете по улиците на Лондон, отколкото на Москва.

    06:23 28.11.2025

  • 7 Псевдо

    0 1 Отговор
    анализ от този бая охранен субект .

    06:32 28.11.2025

  • 8 Постиженията на великият геостратег

    2 2 Отговор
    Замени истината с лъжата.
    Увеличи си границите с НАТО с повече от 1 500 километра.
    Докара Русия до пълна зависимост от Китай.
    Загуби повече от 500 милиарда долара в замразени руски активи.
    Загуби европейският пазар-най-голямият и печеливш за петрол и газ.
    Загуби огромен брой специалисти и огромен брой трудоспособно население.
    Колосално увеличи изтичането на капитали от страната.
    Байконур даде фира.
    Повиши възрастта за пенсиониране,но за пенсии пари няма😂.
    Приятели на Путин станаха С.Корея,Иран,Гвинея талибаните, Хамас...
    Тройно увеличи престъпността в страната.
    Опозори армията си.Ако не беше направил тази война,целият свят още щеше на смята руската армия за Втората армия в света.
    Целият цивилизован свят намрази Русия.

    06:34 28.11.2025

  • 9 хикочко..

    2 1 Отговор
    Tия британци отдавна нямат политици като тачър..и слгат индийци като сунак и джендъри като джонсън да ги управляват

    06:36 28.11.2025

  • 10 Пак аз бе

    1 1 Отговор
    От 200 години руснаците драпат с нокти някой да им купува ресурсите за да има какво ядат.

    06:37 28.11.2025

  • 11 Нали на това разчитахте

    0 0 Отговор
    Блатни Уроди .
    За Газ и Нефт
    Всички да си затварят очите
    За Безчинствата които
    Правите в Украйна.

    Киев за 3 Дня и всички да си мълчат .
    Подли и нагли Руски Терористи

    06:40 28.11.2025

