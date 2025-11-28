Путин благодари на Орбан за подкрепата

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност към унгарския премиер Виктор Орбан за готовността на Будапеща да бъде домакин на евентуална руско-американска среща на върха, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
„Благодаря Ви, че откликнахте положително на възможността за среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна“, каза Путин. „Ако по време на нашите преговори решим да използваме територията на Будапеща, ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността да окажете съдействие“, добави той.
От своя страна, Орбан посочи, че икономиката на Унгария е сериозно засегната от конфликта в Украйна и от обтегнатите отношения между ЕС и Русия.
„Унгария напълно усеща въздействието на украинския конфликт, понасяйки значителни икономически загуби. Военните действия блокират икономическото сътрудничество както с Европа, така и с нас“, отбеляза премиерът.
Преди срещата между Путин и Орбан руският външен министър Сергей Лавров проведе около 45-минутен разговор с унгарския си колега Петер Сиярто.
1 Жоро
15:05 28.11.2025
2 Kaлпазанин
Коментиран от #5
15:05 28.11.2025
3 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:07 28.11.2025
4 Благодарил му?
15:08 28.11.2025
5 Защото
До коментар #2 от "Kaлпазанин":яко са ги хванали за 🎈🎈. Зависими са. Държат ги с компромати. Те такива инсталират. Послушни, наведени и т п4ки.
15:08 28.11.2025
6 Дсбай хаяши чучелото уж премиер
15:09 28.11.2025
7 Орбан, московския слуга
15:09 28.11.2025
8 Ганя Путинофила
От тогава маджарите придобиха Стокхолмски синдром!
15:09 28.11.2025
9 Сила
Коментиран от #11
15:10 28.11.2025
10 Унгарците мразят Украйна
Коментиран от #12, #17
15:12 28.11.2025
11 Москва дава убежище на такива
До коментар #9 от "Сила":Ще настанят Орбан при Асад.
Коментиран от #13, #16
15:14 28.11.2025
12 Всъщност
До коментар #10 от "Унгарците мразят Украйна":Сталин ? По-точно съюзниците Сащ и Великобритания , които са искали да подарят и Северна Добруджа на Румъния , а Южна България - на Гърция .
15:16 28.11.2025
13 Въпросче
До коментар #11 от "Москва дава убежище на такива":Баце и Шишо при Ердоган ще се крият .
15:17 28.11.2025
14 сладкопоен чучулиг
Не с разни треторазрядни лапета Володимир, Манюель, Фридрих или Кийт.
15:28 28.11.2025
15 РУСКА ПОДЛОГА
15:28 28.11.2025
16 Атина Палада
До коментар #11 от "Москва дава убежище на такива":Не! В грешка си! Орбан е новият ви вожд .Урсулината си отива...
15:32 28.11.2025
17 Подари
До коментар #10 от "Унгарците мразят Украйна":не е точната дума - това са репарции защото унгария официлано участва на страната на Хитлер срешу СССР...И този "подарък" сега е в Украйна
15:32 28.11.2025
18 таксиджия 🚖
15:33 28.11.2025
19 Хм Хм
15:35 28.11.2025
20 Плaмeн
На 14.10.1915 г. ескадра от руския Черноморски флот атакува морската ни столица Варна.
Една от жертвите е съпругата на кмета , която е рускиня .
Някои неща трябва да се помнят .
Обаче Йорби сякъш е забравил , че император Николай I е изпратил казаците срещу унгарците .
Сталин им изпрати работническо-селската , а Хрусчо направо ги газеше с танкове .
15:35 28.11.2025
21 Pyccкий Карлик
15:37 28.11.2025
22 Нормално
15:45 28.11.2025