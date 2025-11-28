Новини
Путин благодари на Орбан за подкрепата
  Тема: Украйна

Путин благодари на Орбан за подкрепата

28 Ноември, 2025 15:03 1 129 22

Унгария усеща тежки икономически последствия от конфликта в Украйна

Путин благодари на Орбан за подкрепата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност към унгарския премиер Виктор Орбан за готовността на Будапеща да бъде домакин на евентуална руско-американска среща на върха, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

„Благодаря Ви, че откликнахте положително на възможността за среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна“, каза Путин. „Ако по време на нашите преговори решим да използваме територията на Будапеща, ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността да окажете съдействие“, добави той.

От своя страна, Орбан посочи, че икономиката на Унгария е сериозно засегната от конфликта в Украйна и от обтегнатите отношения между ЕС и Русия.

„Унгария напълно усеща въздействието на украинския конфликт, понасяйки значителни икономически загуби. Военните действия блокират икономическото сътрудничество както с Европа, така и с нас“, отбеляза премиерът.

Преди срещата между Путин и Орбан руският външен министър Сергей Лавров проведе около 45-минутен разговор с унгарския си колега Петер Сиярто.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    19 7 Отговор
    ОРБАН “ЕС ИСКА ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ, НО, ЗА ЩАСТИЕ, НЯМА ПАРИ.”

    15:05 28.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Защо само нашите подлоги не знаят накъде да се обърнат и на кой да се наведът ,???!!! Ми защото са алчни продажни к@@@@сигурно ,важното е и баманми да има

    Коментиран от #5

    15:05 28.11.2025

  • 3 Унгариците

    14 5 Отговор
    Са Мъдри.!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:07 28.11.2025

  • 4 Благодарил му?

    8 17 Отговор
    Как се надушват само краставите кучета.

    15:08 28.11.2025

  • 5 Защото

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    яко са ги хванали за 🎈🎈. Зависими са. Държат ги с компромати. Те такива инсталират. Послушни, наведени и т п4ки.

    15:08 28.11.2025

  • 6 Дсбай хаяши чучелото уж премиер

    2 7 Отговор
    На мен пък ми благодариха щед ЕТ о Урсула и кая , нъц нъц

    15:09 28.11.2025

  • 7 Орбан, московския слуга

    9 13 Отговор
    Кучетата ходят при господарите си с наведена глава.

    15:09 28.11.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    12 14 Отговор
    Орбан благодари на путин, че руски танкове газиха Будапеща 1957г.
    От тогава маджарите придобиха Стокхолмски синдром!

    15:09 28.11.2025

  • 9 Сила

    10 13 Отговор
    Догодина има избори в Унгария ...след тях Орбан си събира куфарите с лични вещи и лети еднопосочно за Раша ....и избягва високи етажи и отворени прозорци !!! Щото всички знаят каква е рашистката " благодарност ".....

    Коментиран от #11

    15:10 28.11.2025

  • 10 Унгарците мразят Украйна

    8 4 Отговор
    защото Сталин подари на СССР доста унгарска земя!

    Коментиран от #12, #17

    15:12 28.11.2025

  • 11 Москва дава убежище на такива

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Ще настанят Орбан при Асад.

    Коментиран от #13, #16

    15:14 28.11.2025

  • 12 Всъщност

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Унгарците мразят Украйна":

    Сталин ? По-точно съюзниците Сащ и Великобритания , които са искали да подарят и Северна Добруджа на Румъния , а Южна България - на Гърция .

    15:16 28.11.2025

  • 13 Въпросче

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Москва дава убежище на такива":

    Баце и Шишо при Ердоган ще се крият .

    15:17 28.11.2025

  • 14 сладкопоен чучулиг

    2 4 Отговор
    Владимир само с Доналд се среща.
    Не с разни треторазрядни лапета Володимир, Манюель, Фридрих или Кийт.

    15:28 28.11.2025

  • 15 РУСКА ПОДЛОГА

    7 1 Отговор
    Освен това този боклук ни мъти водата в Северна Македония

    15:28 28.11.2025

  • 16 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Москва дава убежище на такива":

    Не! В грешка си! Орбан е новият ви вожд .Урсулината си отива...

    15:32 28.11.2025

  • 17 Подари

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Унгарците мразят Украйна":

    не е точната дума - това са репарции защото унгария официлано участва на страната на Хитлер срешу СССР...И този "подарък" сега е в Украйна

    15:32 28.11.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор
    Путен обича севернамакедония и мрази България!

    15:33 28.11.2025

  • 19 Хм Хм

    3 1 Отговор
    А наш льотчик кАгда?

    15:35 28.11.2025

  • 20 Плaмeн

    3 0 Отговор
    Сетих се нещо...
    На 14.10.1915 г. ескадра от руския Черноморски флот атакува морската ни столица Варна.
    Една от жертвите е съпругата на кмета , която е рускиня .

    Някои неща трябва да се помнят .

    Обаче Йорби сякъш е забравил , че император Николай I е изпратил казаците срещу унгарците .
    Сталин им изпрати работническо-селската , а Хрусчо направо ги газеше с танкове .

    15:35 28.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    4 0 Отговор
    Скоро руския карлик ще се кланя и благадари на всеки вожд от Мозамбик, Гвинея и Гваделупа. А кви времена бяха преди няма и Четири Года - червени килими, шест метра маса, Пригожин.....😁😁😁

    15:37 28.11.2025

  • 22 Нормално

    1 0 Отговор
    Събрали се двама подлеци.

    15:45 28.11.2025

