Путин благодари на Орбан за подкрепата

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност към унгарския премиер Виктор Орбан за готовността на Будапеща да бъде домакин на евентуална руско-американска среща на върха, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

„Благодаря Ви, че откликнахте положително на възможността за среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна“, каза Путин. „Ако по време на нашите преговори решим да използваме територията на Будапеща, ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността да окажете съдействие“, добави той.

От своя страна, Орбан посочи, че икономиката на Унгария е сериозно засегната от конфликта в Украйна и от обтегнатите отношения между ЕС и Русия.

„Унгария напълно усеща въздействието на украинския конфликт, понасяйки значителни икономически загуби. Военните действия блокират икономическото сътрудничество както с Европа, така и с нас“, отбеляза премиерът.

Преди срещата между Путин и Орбан руският външен министър Сергей Лавров проведе около 45-минутен разговор с унгарския си колега Петер Сиярто.