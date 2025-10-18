Пакистан нанесе въздушен удар в Афганистан

Най-малко 17 мирни граждани загинаха при пакистанския въздушен удар снощи в окръг Аргун, в афганистанската провинция Пактика, съобщиха афганистански медии, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Сред жертвите и ранените има представители на афганистанската крикет общност. Според Афганистанския крикет съюз загиналите се били събрали в къща, след като се били върнали от крикет мач, и тогава бил нанесен ударът.

"Това е напълно неморално и варварско – няма оправдание за това да се напада гражданска инфраструктура", каза крикет звездата Рашид Хан. "Тези необосновани и незаконни действия са тежко нарушение на човешките права и не бива да остават незабелязани."

В отговор на случилото се Крикет съюзът обяви, че Афганистан няма да участва в крикет турнира от сериите "Три нации" в Пакистан, насрочен за края на ноември. При авиоудара, който, както се твърди, е поразил жилищна сграда, са ранени 16 души, сред тях деца.

Дотук се стига въпреки твърденията, че срокът на 48-часовото спиране на огъня, изтекло снощи, е продължен. В четвъртък Мисията на ООН за подпомагане на Афганистан (ЮНАМА) съобщи за най-малко 37 убити мирни граждани и 425 ранени при разразилите се в последно време боеве по границата между афганистанските и пакистанските сили, включително за жени и деца.

В условията на засилващото се напрежение високопоставена делегация начело с министъра на отбраната на талибаните Мохамед Якуб и шефа на разузнаването им е заминала за Доха днес за разговори с пакистански официални представители, съобщиха сайтът "Толо Нюз" и говорител на правителството на талибаните, цитиран от Франс прес. Новината потвърди и пакистанската държавна телевизия и уточни, че делегацията на Исламабад е водена от министъра на отбраната Хаваджа Асиф и началника на разузнаването Асим Малик.

Отношенията между двете страни се влошиха, откакто на 9 септември Пакистан нанесе въздушни удари по Кабул, последвани и от такива по пазар в Пактика. Афганистанските сили отвърнаха с атаки по протежение на линията "Дюранд", спорната афганистанско-пакистанска граница.

Всяка от двете страни обвинява другата, че приютява на своя земя екстремистки организации, извършващи нападения на територията на другата.