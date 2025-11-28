Над Румъния и Молдова: руски дронове летят необезпокоявано

Местните бяха шокирани: във вторник сутринта (25 ноември 2025) руски дрон се разби в селскостопански двор в село Пуйещ, на 50 километра от границата между Румъния и Молдова . Ужасеният собственик на фермата разказа пред локални медии, че е бил в къщата със семейството си, когато е чул много силен трясък. Дронът се е разбил в дърво. По-късно и други жители на Пуйещ дадоха израз на уплахата си, а някои от тях признаха, че се страхуват от война и обмислят дали да не съберат багажа си и да напуснат селото.

Почти по същото време в Република Молдова, североизточната съседка на Румъния, руски дрон се разби на покрива на стопанска постройка в село Кухурещи де Жос, на 15 километра от украинската граница.

Още новини от Украйна

Тези два инцидента породиха недоумение и посяха страх сред населението на Румъния и Молдова, които тази седмица преживяха най-тежките досега нарушения на въздушното си пространство от началото на пълномащабната руска война срещу Украйна. При масираната руска атака с дронове и ракети срещу Украйна във вторник сутринта общо шест руски дрона навлязоха в молдовското въздушно пространство, включително и този, който се разби в Кухурещи де Жос.

Падналият в Румъния дрон очевидно е прекарал няколко часа във въздушното пространство на страната , като през това време жителите на няколко окръга са получили на мобилните си телефони предупреждения за опасност.

Умишлени провокации?

Почти беззащитната във военно отношение Молдова няма функционираща противовъздушна отбрана срещу дронове, поради което страната не можа да свали тези летателни апарати. Различно е положението в Румъния, която е членка на НАТО: там срещу руския дрон бяха изпратени четири изтребителя, два от които пилотирани от германци. Военните пилоти обаче очевидно са срещнали трудности да следват дрона нарушител и на няколко пъти са го губели от погледа си, проявявайки в същото време колебание дали да го свалят.

Двата паднали дрона очевидно не са били заредени с експлозиви. При руските атаки срещу Украйна подобни летателни апарати се използват най-често за заблуда на противовъздушната отбрана, но могат да се използват и за разузнаване. Траекториите на дроновете, проникнали във въздушното пространство на Молдова и Румъния, подсказват, че Русия умишлено е насочила летателните апарати към двете страни.

Предполага се, че те са летели от Крим, през Черно море, до делтата на Дунав, а след това към Южна и Централна Молдова, респективно – към източната част на Румъния. Но за разлика от реакцията на полското правителство при аналогичните инциденти с дронове в Полша в началото на септември, официалните власти в Молдова и Румъния досега не са обвинили Русия в умишлени, злонамерени действия.

Десетки нарушения на въздушното пространство

В Република Молдова руският посланик беше извикан още във вторник, докато румънското правителство още не е реагирало. Въпреки това руският посланик в Букурещ вече е бил привикван няколко пъти в Министерството на външните работи поради подобни нарушения на въздушното пространство – за последно в средата на ноември. Тогава му бяха показани части от руски дрон, разбил се на румънска територия.

През последните години Русия е нарушавала десетки пъти въздушното пространство на Молдова и Румъния - с дронове и ракети. В Румъния това дори доведе до експлозии: на 4 ноември руски дрон се взриви в близост до мястото, на което се събират в една точка границите на Румъния, Молдова и Украйна, и само на около десетина километра от големия град Галац на река Дунав.

В началото на миналата седмица жителите на село Плауру в северната част на делтата на Дунав трябваше да бъдат евакуирани, след като в пристанищния град Исмаил на украинския бряг на Дунав руски дрон запали танкер с втечнен газ и заплашваше да предизвика мощна експлозия. Румънският бряг и село Плауру се намират на около 250 метра от пристанището Исмаил.

Войната все повече става част от ежедневието

За Република Молдова и Румъния руската война срещу Украйна все повече се превръща в част от ежедневието. На този фон много наблюдатели се питат какво още трябва да се случи, за да се задействат румънските власти и силите на НАТО, разположени там. Все пак най-голямата въздушна база на НАТО в Югоизточна Европа се намира близо до черноморския пристанищен град Констанца.

"Остава непонятно защо този дрон не беше свален, след като законодателството беше променено така, че да позволява свалянето на дронове нарушители. Съответната заповед е била издадена, а военните са имали пълна свобода на действие", коментира водещ от телевизионния канал Digi24.

Румънският министър на отбраната Йонут Мостеану, който е решителен поддръжник на Украйна, се затрудни да даде обяснения пред пресата. "Ние не сме във война, не можем просто да стреляме, без да мислим за последствията", заяви той.

"Алея за руски дронове"

През февруари 2025 година румънският парламент гласува промяна в закона, която позволява свалянето на дронове във въздушното пространство на страната – нещо, което преди това не беше възможно. Законът влезе в сила през май 2025 година. Фактът, че оттогава насам няма нито един свален руски дрон, очевидно не е никакъв проблем за румънския президент Никушор Дан, който заема този пост от май 2025.

В сряда той направи изненадващо успокоително изявление пред румънските медии: "Всички тези дронове, които от време на време навлизат на наша територия, са инциденти." Подобни инциденти се случват на много места в Европа, припомни той и добави, че в случая ставало въпрос за "технически проблеми". Никушор Дан не уточни какво по-точно има предвид с "технически проблеми", но изглеждаше нервен и объркан, докато говореше.

Съвсем различно е мнението на бившия румънски държавен глава Траян Бъсеску, който още по време на мандата си от 2004 до 2014 демонстрира твърдост по отношение на Русия. В телевизионния канал Digi24 той заяви: "Една страна, която уважава себе си, не позволява въздушното ѝ пространство да се превръща в алея руски дронове."

Автор: Кено Ферзек