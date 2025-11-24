Руската ПВО свали 10 дрона, летящи към Москва

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва днес – ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната, съобщи БТА.
От 8 до 20 ч. московско време (от 7 до 19 ч. българско време) 50 украински дрона бяха свалени над Московска, Брянска, Калугска и Курска област, както и над Крим и водите на Черно море, обяви Министерството в изявление.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове.
Междувременно една жена беше убита, а мъж - ранен, след като украински дрон удари автомобил в село Репяховка в Краснояружски район на Белгородска област, казаха властите в граничещия с Украйна руски регион.
В южната украинска Херсонска област днес при руски удари са били убити общо трима души и ранени също трима човека, съобщи регионалната прокуратура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #3
23:43 24.11.2025
3 Ицо
До коментар #2 от "Пич":Айде сега чезни да лягаш и утре рано сутринта да обереш кривите краставици!!!
Коментиран от #8
23:45 24.11.2025
4 Това е ясно
Коментиран от #7
23:47 24.11.2025
5 зайко байко
23:47 24.11.2025
6 az СВО Победа 80
Руснаците щедро я "черпят" с 3000кг. ОДАБ!
Коментиран от #9, #10, #13, #18
23:47 24.11.2025
7 ха, ха, ха...
До коментар #4 от "Това е ясно":- Горит, горит!
- А что горит? Ааа дача? Ничего, пусть горит!
23:50 24.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Копей,
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Не се отклонявай от темата на статията!Пак се излагаш! Като кифладжия!Придържай се по тематика,за да се получи дискусията!Иначе ще бъдеш изритан от форума!
23:55 24.11.2025
10 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Казах ти да премериш и да докладваш! М?Не се ослушвай а действай!
Коментиран от #21
23:58 24.11.2025
11 Мартин
00:03 25.11.2025
12 си дзън
00:03 25.11.2025
13 Хмхмм
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Абе рублокретен ти да нямаш кристална топка?
00:04 25.11.2025
14 ......
00:04 25.11.2025
15 ООрана държава
00:11 25.11.2025
16 Важното е
Да пази Изтърсаците на Кабаева
И Епилирания Дедушка.
МУСКАЛАБАД нека го бомбят ден и нощ
Коментиран от #17
00:14 25.11.2025
17 Геро
До коментар #16 от "Важното е":Нали знаеш че мнението на от ПАдпаДЪК като теб няма никакво значение?
00:22 25.11.2025
18 Оня с парчето
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Нежен,за награда получаваш дабъл пенетрейшън.
00:28 25.11.2025
19 Ама
01:17 25.11.2025
20 Сатана Z
Министерството на отбраната прехвърли 1,5 хектара на Лвов за военно гробище. Новото място е в непосредствена близост до Личаковското гробище, което е изчерпало местата си за погребение по време на войната.
01:21 25.11.2025
21 Русия върви към Киев върху 1700 у-трупа
До коментар #10 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":На ден.Утре пак.Този път в Гуляйполе,родното място на Нестор Махно
01:24 25.11.2025