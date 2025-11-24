Новини
Руската ПВО свали 10 дрона, летящи към Москва
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали 10 дрона, летящи към Москва

24 Ноември, 2025 23:40 718 21

Кметът на Москва съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки

Руската ПВО свали 10 дрона, летящи към Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва днес – ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната, съобщи БТА.

От 8 до 20 ч. московско време (от 7 до 19 ч. българско време) 50 украински дрона бяха свалени над Московска, Брянска, Калугска и Курска област, както и над Крим и водите на Черно море, обяви Министерството в изявление.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове.

Междувременно една жена беше убита, а мъж - ранен, след като украински дрон удари автомобил в село Репяховка в Краснояружски район на Белгородска област, казаха властите в граничещия с Украйна руски регион.

В южната украинска Херсонска област днес при руски удари са били убити общо трима души и ранени също трима човека, съобщи регионалната прокуратура.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    9 10 Отговор
    Какво видяхме в тази война ? На Украйна беше предоставено най доброто западно оръжие ! А то се оказа негодно и нищожно срещу руската армия!!! Край на коментара !!!

    Коментиран от #3

    23:43 24.11.2025

  • 3 Ицо

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Айде сега чезни да лягаш и утре рано сутринта да обереш кривите краставици!!!

    Коментиран от #8

    23:45 24.11.2025

  • 4 Това е ясно

    9 1 Отговор
    Ама отломките са проблем.😁

    Коментиран от #7

    23:47 24.11.2025

  • 5 зайко байко

    9 1 Отговор
    Ами значи и 10 са малко, вчера същия каза, че свалили само един. Утре поне 100, че и няколко пъти по толкова от всички посоки.

    23:47 24.11.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    5 10 Отговор
    Мирноград е напълно обкражен и тече изтребление на блокираната там 79-та Николаевска бригада на ВСУ.
    Руснаците щедро я "черпят" с 3000кг. ОДАБ!

    Коментиран от #9, #10, #13, #18

    23:47 24.11.2025

  • 7 ха, ха, ха...

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Това е ясно":

    - Горит, горит!
    - А что горит? Ааа дача? Ничего, пусть горит!

    23:50 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копей,

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Не се отклонявай от темата на статията!Пак се излагаш! Като кифладжия!Придържай се по тематика,за да се получи дискусията!Иначе ще бъдеш изритан от форума!

    23:55 24.11.2025

  • 10 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Казах ти да премериш и да докладваш! М?Не се ослушвай а действай!

    Коментиран от #21

    23:58 24.11.2025

  • 11 Мартин

    6 3 Отговор
    Станах жалки тези нищожества в Кремъл.

    00:03 25.11.2025

  • 12 си дзън

    6 2 Отговор
    ПВО ама руско...

    00:03 25.11.2025

  • 13 Хмхмм

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Абе рублокретен ти да нямаш кристална топка?

    00:04 25.11.2025

  • 14 ......

    1 6 Отговор
    Бой по укрите

    00:04 25.11.2025

  • 15 ООрана държава

    1 6 Отговор
    Така ли възпират врага? Стрелят си по москва а в същото време губят територии

    00:11 25.11.2025

  • 16 Важното е

    5 3 Отговор
    Да има ПВО на Валдайското Озеро.

    Да пази Изтърсаците на Кабаева
    И Епилирания Дедушка.

    МУСКАЛАБАД нека го бомбят ден и нощ

    Коментиран от #17

    00:14 25.11.2025

  • 17 Геро

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е":

    Нали знаеш че мнението на от ПАдпаДЪК като теб няма никакво значение?

    00:22 25.11.2025

  • 18 Оня с парчето

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Нежен,за награда получаваш дабъл пенетрейшън.

    00:28 25.11.2025

  • 19 Ама

    0 1 Отговор
    Защо бе, това е само една тридневна операция, а те се държат сякаш е война ! Другарят Путин да ги смъмри !

    01:17 25.11.2025

  • 20 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Към Москва летят дрони,а към Лвов укри трупове
    Министерството на отбраната прехвърли 1,5 хектара на Лвов за военно гробище. Новото място е в непосредствена близост до Личаковското гробище, което е изчерпало местата си за погребение по време на войната.

    01:21 25.11.2025

  • 21 Русия върви към Киев върху 1700 у-трупа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    На ден.Утре пак.Този път в Гуляйполе,родното място на Нестор Махно

    01:24 25.11.2025

Новини по държави:
