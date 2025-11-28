Новини
Рекорден брой дронове бяха засечени над германски военни бази
  Тема: Украйна

Рекорден брой дронове бяха засечени над германски военни бази

28 Ноември, 2025 17:09 691 19

В момента основно военноморските сили са засегнати от наблюдението на дронове, обяви германското военно контраразузнаване

Рекорден брой дронове бяха засечени над германски военни бази - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия регистрира миналия месец най-високия брой засичания на дронове над свои военни бази, съобщи днес високопоставен представител на разузнавателните служби, който отчете увеличаването на тези случаи над военноморски съоръжения, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Преди това дронове често са били забелязвани над бази на сухопътните войски и ВВС, включително и над тези, където се обучават украински войници. През януари германската полиция започна разследване за подозрение в руски шпионаж, след като дронове бяха забелязани над няколко военни бази в Бавария.

Още новини от Украйна

"Бундесверът (въоръжените сили) разполага с критична инфраструктура. В момента основно военноморските сили са засегнати (от наблюденията на дронове) сред другите сили на армията“, каза Торстен Акман, заместник-директорът на германското военно контраразузнаване.

Той направи едно от малкото си публични изявления пред Ройтерс.

Акман не разкри конкретни числа и не посочи причини за очевидната промяна на фокуса към военноморските съоръжения.

Германия разполага с най-големия западен военноморски флот в Балтийския регион, припомня Ройтерс. Балтийско море придоби по-голямо значение за НАТО, след като Русия нападна Украйна през 2022 г., което подтикна балтийските крайбрежни държави Швеция и Финландия да се присъединят към западния военен алианс. Руският Балтийски флот е разположен близо до ексклава Калининград. Военноморската база Вилхелмсхавен на Северно море е най-голямата гарнизонна база на Бундесвера. Тя се занимава с ремонти и поддръжка на флота и е от ключово значение за операциите в Северно и Балтийско море.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    10 2 Отговор
    дрончетата руски ли са били, понеже факти учат руски, та за това питам

    Коментиран от #3

    17:12 28.11.2025

  • 2 Я пък тоя

    7 2 Отговор
    Да им се-ра на отбраната, как пък един дрон не свслиха!

    17:14 28.11.2025

  • 3 Я пък тоя

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам":

    И да неса, вече са руски.

    17:15 28.11.2025

  • 4 Симеон

    8 1 Отговор
    "Германия разполага с най-големия западен военноморски флот в Балтийския регион, припомня Ройтерс" и не може да се справи с няколко дрона, които ги наблдават като Биг брадър . И за какво им е тоя флот, като нищо не може да нпарави на дроновете и не спряха да се оплакват? Тия луди ли са ? Направо се смея с глас...не мога да повярвам на тая олигофрения...

    17:17 28.11.2025

  • 5 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Видиш ли немец дори и на снимка трябва да му обършеш два шамара.Той си знае за какво.

    17:17 28.11.2025

  • 6 Мирончо циганчето

    7 0 Отговор
    Боли ма, тази война е на западния капитал. Аз не съм във война с никого и тук сме толкова независими, че от нас нищо не зависи. В тая цигания да си даде живота човек за печалбата на прасетата ли ? То и без това с тия заплати свинското ще стане само ако си го отстреляш в гората. А останалото е за глупаци или продажници.

    17:17 28.11.2025

  • 7 Ей,кво нещо

    5 0 Отговор
    Ей, тези дечурлига, с едни дрончета не може да си поиграят🤣

    17:20 28.11.2025

  • 8 Игра на дронове

    3 1 Отговор
    Трябва да благодарят на Путин , че покрай тази СВО, що пари изкрадоха и продължават да крадат,не е истина.

    17:22 28.11.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Това са дронове на руските роби в Германия!

    Коментиран от #12, #16

    17:23 28.11.2025

  • 10 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    1 0 Отговор
    Полша,Германия, Полша, Германия...гаранция,че утре в сайта,пак ще има новини от Полша, как руснаците нещо са ги провокирали с някоя лопата или мотика

    17:25 28.11.2025

  • 11 Припаднала Германия

    1 0 Отговор
    Един дрон даже не могат да свалят. (Рекорден брой дронове....)

    17:26 28.11.2025

  • 12 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    По-вероятно е, да са на украински паразити.

    17:26 28.11.2025

  • 13 Никаква работа

    0 0 Отговор
    Няма Германия в Балтийския регион !

    17:27 28.11.2025

  • 14 Клинична смърт

    0 0 Отговор
    Мерц е пуяк който се мисли за фюрер

    17:29 28.11.2025

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    За това, всички пари за отбрана се насочват към славните украинци - те знаят как да свалят дронове, ракети, ... и как да наpИтват московските opки .

    17:30 28.11.2025

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Това са детските дронове на украинските деца,където ги бяха изстреляли в Полша и МатЮ цял ден ги гони:)

    Коментиран от #19

    17:30 28.11.2025

  • 17 Ха сега де...

    2 0 Отговор
    "Германия регистрира миналия месец най-високия брой засичания на дронове..."

    Е как става така, че всички засичат големи флотилии от нелегални и с неизвестен произход дронове, все над стратегически или секретни обекти, а досега никой дори не е полюбопитствал поне къде са произведени и да свали един за да го анализира по подробно? Най вероятно защото всеки знае със сигурност точно чии с дроновете и се страхува да потвърди становището с доказателства. Ако бъде категорично установено с доказателства кой е нарушитела ще трябва да се предприемат конкретни сериозни мерки и войната на Путин скоро ще трябва да свърши, а има хора и институции на високи отговорни позиции на които това не е изгодно.

    17:32 28.11.2025

  • 18 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 0 Отговор
    Тъй като последното изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета РС-28 „Сармат“ завърши с експлозия точно в шахтата, руснаците най-вероятно са преместили тестовете ѝ в „космодрома“ Ясное, но това не помогна и отново се разби след изстрелване, съобщават медии.

    В Русия ракета се разби и експлодира след изстрелване близо до град Ясное, в Оренбургска област, близо до границата с Казахстан. Наличните кадри показват как тя пада почти веднага след изстрелването и експлодира, изпращайки огромен стълб от необичайно оцветен дим в небето, уточняват източници.

    17:33 28.11.2025

  • 19 Ама серизно ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Ти наистина ли го мислиш или просто реши да се разпишеш, за да не си капо?

    17:35 28.11.2025

