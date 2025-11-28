Новини
Свят »
Германия »
Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня

Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня

28 Ноември, 2025 20:48 1 383 9

  • пералня-
  • пожарникари-
  • германия-
  • дармщат

Момичето влязло в барабана на пералнята и се заклещило, което накарало родителите му да се обадят на пожарната

Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарникари от противопожарна служба в близост до западногерманския град Дармщат трябваше да разрязват пералня, за да извадят 8-годишно момиче, което се е заклещило вътре по време на игра, съобщи днес официален представител, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Докато си играеше на криеница, тя търсеше по-добро скривалище“, разказа пред ДПА общинският пожарен инспектор Бенедикт Фрьолих.

Момичето влязло в барабана на пералнята и се заклещило, което накарало родителите му да се обадят на пожарната. Спасителите първоначално се опитали да използват смазочен препарат и да разглобят машината, за да освободят момичето, преди да разрежат барабана с електрическа трион. Те успели да извадят детето невредимо.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 краинските фашисти

    16 3 Отговор
    запалиха два танкера в черно море, звучи като по важна новина

    Коментиран от #3

    20:49 28.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    20 3 Отговор
    Нема да го бъде ей! Да знаете, че нема да го бъде! Западния свят деградира не с дни, а с часове!

    20:50 28.11.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "краинските фашисти":

    Ако ще е до новини, американците твърдят, че Калас е замесена в източване на над 40 милиарда американска помощ за окраИна... ама би било полит некоректно...

    20:52 28.11.2025

  • 4 Чудо

    2 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    20:53 28.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Опааа

    10 1 Отговор
    Ужасно малоУмна измишльотина! Мароооооо! Снимки? Доказателство за случилото се?

    20:54 28.11.2025

  • 7 Хихи

    7 1 Отговор
    Ако си заклещите главата Атанасова ще дойда да Ви измъкна 😉

    21:00 28.11.2025

  • 8 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Гледали са клипчета в п...хъб и са се пробвали и те

    21:36 28.11.2025

  • 9 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    А колегите на Бойко дали са спасили чиповете на пералнята от руснаците ???!

    22:02 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания