Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня

Пожарникари от противопожарна служба в близост до западногерманския град Дармщат трябваше да разрязват пералня, за да извадят 8-годишно момиче, което се е заклещило вътре по време на игра, съобщи днес официален представител, цитиран от ДПА, предаде БТА.
"Докато си играеше на криеница, тя търсеше по-добро скривалище“, разказа пред ДПА общинският пожарен инспектор Бенедикт Фрьолих.
Момичето влязло в барабана на пералнята и се заклещило, което накарало родителите му да се обадят на пожарната. Спасителите първоначално се опитали да използват смазочен препарат и да разглобят машината, за да освободят момичето, преди да разрежат барабана с електрическа трион. Те успели да извадят детето невредимо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 краинските фашисти
Коментиран от #3
20:49 28.11.2025
2 ДрайвингПлежър
20:50 28.11.2025
3 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "краинските фашисти":Ако ще е до новини, американците твърдят, че Калас е замесена в източване на над 40 милиарда американска помощ за окраИна... ама би било полит некоректно...
20:52 28.11.2025
4 Чудо
20:53 28.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Опааа
20:54 28.11.2025
7 Хихи
21:00 28.11.2025
8 ООрана държава
21:36 28.11.2025
9 Хи хи хи
22:02 28.11.2025