Експлозия разтърси кораб северно от Босфора, подозират мина

За експлозия и последвал пожар в машинното отделение на танкер в Черно море северно от Босфора съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca), цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът.
Според информацията корабът е без товар. Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване. Към мястото са изпратени влекачи и съдове на бреговата охрана.
Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.
Според агенция „Блумбърг“, цитирана от гръцката телевизия Скай, корабът принадлежи към т.нар. руски „сенчест флот“, използван за заобикаляне на западните санкции срещу износа на петрол от Русия. Корабът е под санкции от ЕС и от Обединеното кралство, но не и от САЩ. По данни на „Блумбърг“ последният му курс с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гууд
19:36 28.11.2025
2 шиши
19:38 28.11.2025
3 Гайтанджиева
И мене ме издирват!
19:45 28.11.2025
4 СБУ
19:46 28.11.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и впоследствие откъснала се...
19:49 28.11.2025
6 Нахй
19:49 28.11.2025
7 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Нощес F-16 Block 70 изпълнихме важна мисия във водите на Средизимно море. Задача - поразяване кораба на Путин, плаваща лаборатория със секретно лазерно оръжие и опасни вируси, Кораба на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "товарен корабль" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат целта - па русски "прикрита" с някакви стари рибарски мрежи и картофи, БАМ - взрив, огън, целта поразена, силен крен на левия борд. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #8
19:54 28.11.2025
8 Хахахахаха
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":И като се събуди чаршафа къде беше,я си признай без полиция.
20:03 28.11.2025