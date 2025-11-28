Новини
Експлозия разтърси кораб северно от Босфора, подозират мина

28 Ноември, 2025 19:31

Корабоплаването през Босфора не е прекъснато, съобщиха турските медии

Експлозия разтърси кораб северно от Босфора, подозират мина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За експлозия и последвал пожар в машинното отделение на танкер в Черно море северно от Босфора съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca), цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът.

Според информацията корабът е без товар. Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване. Към мястото са изпратени влекачи и съдове на бреговата охрана.

Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.

Според агенция „Блумбърг“, цитирана от гръцката телевизия Скай, корабът принадлежи към т.нар. руски „сенчест флот“, използван за заобикаляне на западните санкции срещу износа на петрол от Русия. Корабът е под санкции от ЕС и от Обединеното кралство, но не и от САЩ. По данни на „Блумбърг“ последният му курс с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гууд

    2 6 Отговор
    това ми хареса

    19:36 28.11.2025

  • 2 шиши

    8 1 Отговор
    внимавайте да не фръкне нещо и да ми одере фалкона

    19:38 28.11.2025

  • 3 Гайтанджиева

    4 0 Отговор
    СБУ го е гръмнал!
    И мене ме издирват!

    19:45 28.11.2025

  • 4 СБУ

    2 4 Отговор
    Много русофили са в нашият списък!

    19:46 28.11.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Поредната укродебилска мина вързана с канап към котва на дъното
    и впоследствие откъснала се...

    19:49 28.11.2025

  • 6 Нахй

    0 2 Отговор
    Помогнете добри хора...Чух че блатните били на дунава и реших няма живот и бързо побегнах през Босфора но блъснах с главата си мина.Добре съм,но с последните пари си закупих любов от двама турци.Сега съм у батака с двата крака

    19:49 28.11.2025

  • 7 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 6 Отговор
    ....мина било значи......

    Нощес F-16 Block 70 изпълнихме важна мисия във водите на Средизимно море. Задача - поразяване кораба на Путин, плаваща лаборатория със секретно лазерно оръжие и опасни вируси, Кораба на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "товарен корабль" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат целта - па русски "прикрита" с някакви стари рибарски мрежи и картофи, БАМ - взрив, огън, целта поразена, силен крен на левия борд. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #8

    19:54 28.11.2025

  • 8 Хахахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    И като се събуди чаршафа къде беше,я си признай без полиция.

    20:03 28.11.2025

