Танкер, плаващ под руски флаг, е бил атакуван в Черно море

Танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп, съобщиха Ройтерс и „Търкиш минит“, позовавайки се на данни от турската Дирекция по морските въпроси, предаде БТА.

„Корабът „МИДВОЛГА-2“ (MIDVOLGA-2), пътуващ по направление от Русия за Грузия, съобщи, че е бил атакуван на 130 км от турския бряг, но не поиска помощ и се насочи към турското пристанище Синоп“, се казва в съобщение на Дирекцията в социалната мрежа Екс. По информация на турските власти 13-членния екипаж на нападнатия кораб е невредим.

Още новини от Украйна

В същото време корабната агенция Трибека, цитирана от Ройтерс, съобщи, че корабът е бил атакуван от дрон с неясен произход. Според информацията на Трибека корабът е пътувал за турския град Мерсин, а не за Грузия.

„Необходимите съобщения са предадени на съответните страни, включително на украинските власти“, заяви представител на турските власти, помолен за коментар от Ройтерс.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“.

Коментарът на Ердоган дойде, след като късно в петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.

⚡️Photos from the Russian tanker MIDVOLGA-2, which was hit by a drone this morning near the Turkish coast



Preliminary reports suggest the strike was carried out by a fixed-wing drone, likely an FP-1. https://t.co/2k8jTmWGPR pic.twitter.com/bkhdVO7TWh — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025