Танкер, плаващ под руски флаг, е бил атакуван в Черно море

Танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп, съобщиха Ройтерс и „Търкиш минит“, позовавайки се на данни от турската Дирекция по морските въпроси, предаде БТА.
„Корабът „МИДВОЛГА-2“ (MIDVOLGA-2), пътуващ по направление от Русия за Грузия, съобщи, че е бил атакуван на 130 км от турския бряг, но не поиска помощ и се насочи към турското пристанище Синоп“, се казва в съобщение на Дирекцията в социалната мрежа Екс. По информация на турските власти 13-членния екипаж на нападнатия кораб е невредим.
В същото време корабната агенция Трибека, цитирана от Ройтерс, съобщи, че корабът е бил атакуван от дрон с неясен произход. Според информацията на Трибека корабът е пътувал за турския град Мерсин, а не за Грузия.
„Необходимите съобщения са предадени на съответните страни, включително на украинските власти“, заяви представител на турските власти, помолен за коментар от Ройтерс.
Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“.
Коментарът на Ердоган дойде, след като късно в петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.
⚡️Photos from the Russian tanker MIDVOLGA-2, which was hit by a drone this morning near the Turkish coast— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025
Preliminary reports suggest the strike was carried out by a fixed-wing drone, likely an FP-1. https://t.co/2k8jTmWGPR pic.twitter.com/bkhdVO7TWh
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #36
13:36 02.12.2025
2 Джарвис
Коментиран от #16
13:36 02.12.2025
3 Отиват при непотопяемият свръх модерен
Коментиран от #34
13:37 02.12.2025
4 ДрайвингПлежър
Браво на малоумна Европа - ето за какво плащате!
Коментиран от #15
13:37 02.12.2025
5 Тръмп затова се изплаши,
13:38 02.12.2025
6 Я пък тоя
13:39 02.12.2025
7 Конфети "Земя-въздух-земя "
13:41 02.12.2025
8 Някой
Коментиран от #21
13:41 02.12.2025
9 Ретро спомен
13:42 02.12.2025
10 Путин гол от кръста надолу без кон
13:43 02.12.2025
11 Да,бе
13:43 02.12.2025
12 Украйна и европейските терористи
13:44 02.12.2025
13 Прогноза
13:44 02.12.2025
14 северното крайбрежие на Турция,
13:45 02.12.2025
15 не може да бъде
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Както се вижда много хора не разбират каква сериозна грешка са тези нападения- не само водеща до тежки последствия във военно отношение от страна на Русия-но също така и тежки политически последствия!?Може да се напада военен кораб или кораб превозващ продукция свързана по -някакъв начин с военните доставки - но само в международни води а не в чужди териториални води!?А кораб с чисто гражданска продукция под чужд флаг предназначен за чужда държава в чужди териториални води -абсолютно недопустимо!Това се окачествява като тероризъм !?Необходимо ли е да правим сравнения Йемен Сомалия и тн.!?
13:47 02.12.2025
16 Хахахаха
До коментар #2 от "Джарвис":На тероризма се отвръща така! Рашите като започват война, да не ревът сега.
13:47 02.12.2025
17 Zaхарова
Коментиран от #30
13:47 02.12.2025
18 Дон Дони
Коментиран от #23
13:48 02.12.2025
19 Не е атакуван
13:48 02.12.2025
21 Емчи
До коментар #8 от "Някой":айде де... колко време(години) вече този клоун та и наркоман джуса
съвсем нормалният пусинчо, който не е и хомо дори?!?! Явно силата е в наркоманите и клоуните.
13:49 02.12.2025
23 Механик
До коментар #18 от "Дон Дони":Ще ще ще ще ще ще ЩЕ
13:49 02.12.2025
24 Някой
13:50 02.12.2025
25 Добре че България
13:50 02.12.2025
27 Гори кочината!
И тия орки щяха да гонят НАТО от Източна Европа и да бутат петродолара
Копейки обирайте си газпромите лукойлите и другите фалирали фирмички и към Русия с 200!
Или шут в главата ви трябва за старт?
13:55 02.12.2025
28 скоро
Коментиран от #32
13:56 02.12.2025
29 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
13:57 02.12.2025
30 аz CВО Победа 80
До коментар #17 от "Zaхарова":От две седмици не съм ял.Чакам на баба пенсията.
Коментиран от #33
13:57 02.12.2025
31 ЕС и ЕК ясно да заявят
Коментиран от #37
13:59 02.12.2025
34 Тома
До коментар #3 от "Отиват при непотопяемият свръх модерен":Сложи до него и бандеровския Симферопол батко
14:01 02.12.2025
35 НАТО, ЕК и Украйна са терористи
14:01 02.12.2025
36 Ха-ха-ха
До коментар #1 от "Атина Палада":Това чака цяла Европа. Отгледа си терористи. Днес само Русия си пати, утре бандерите ще отмъщават и на запада дето е спрял парите. Все пак СП го взривиха украинци, украинци повредиха релсите в Полша. Украинците винаги са нили с високи претенции без покритие.
14:03 02.12.2025
37 Отец Дионисий
До коментар #31 от "ЕС и ЕК ясно да заявят":Трепне на руснаци е дело богоугодноПокай се да думите си.
14:03 02.12.2025
38 Златната Тоалетна Чиния
при задаващата се сериозна зима с вече регистрирани температури от около -30
14:05 02.12.2025
39 УНИзян
14:09 02.12.2025
40 Хахахаха
14:11 02.12.2025