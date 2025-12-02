Новини
Танкер, плаващ под руски флаг, е бил атакуван в Черно море
2 Декември, 2025 13:35 1 167 40

Вчера турският президент Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“

Танкер, плаващ под руски флаг, е бил атакуван в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп, съобщиха Ройтерс и „Търкиш минит“, позовавайки се на данни от турската Дирекция по морските въпроси, предаде БТА.

„Корабът „МИДВОЛГА-2“ (MIDVOLGA-2), пътуващ по направление от Русия за Грузия, съобщи, че е бил атакуван на 130 км от турския бряг, но не поиска помощ и се насочи към турското пристанище Синоп“, се казва в съобщение на Дирекцията в социалната мрежа Екс. По информация на турските власти 13-членния екипаж на нападнатия кораб е невредим.

В същото време корабната агенция Трибека, цитирана от Ройтерс, съобщи, че корабът е бил атакуван от дрон с неясен произход. Според информацията на Трибека корабът е пътувал за турския град Мерсин, а не за Грузия.

„Необходимите съобщения са предадени на съответните страни, включително на украинските власти“, заяви представител на турските власти, помолен за коментар от Ройтерс.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“.

Коментарът на Ердоган дойде, след като късно в петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.


  • 1 Атина Палада

    9 36 Отговор
    това ги чака братушките

    Коментиран от #36

    13:36 02.12.2025

  • 2 Джарвис

    32 8 Отговор
    Терористи сър!

    Коментиран от #16

    13:36 02.12.2025

  • 3 Отиват при непотопяемият свръх модерен

    9 29 Отговор
    крайцер Масква!

    Коментиран от #34

    13:37 02.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    43 5 Отговор
    Украинските нацисти се превръщат в терористи!
    Браво на малоумна Европа - ето за какво плащате!

    Коментиран от #15

    13:37 02.12.2025

  • 5 Тръмп затова се изплаши,

    5 29 Отговор
    че руснята може да утече у каналя!

    13:38 02.12.2025

  • 6 Я пък тоя

    20 3 Отговор
    Само така, никакво олио, то е воена заплаха за сигурноста.

    13:39 02.12.2025

  • 7 Конфети "Земя-въздух-земя "

    27 2 Отговор
    Време е Путин да се ядоса,че тези боклуци ще направят еко катастрофа в Черно море.

    13:41 02.12.2025

  • 8 Някой

    21 2 Отговор
    Е, вече няма задръжки за руснаците. Ще подпишат и цивилните кораби на укри. А трябва и на англетата, щори те бъркат кашите в Украйна.

    Коментиран от #21

    13:41 02.12.2025

  • 9 Ретро спомен

    13 3 Отговор
    Айде пак опашки за олио

    13:42 02.12.2025

  • 10 Путин гол от кръста надолу без кон

    16 2 Отговор
    Попилях цялото НАТО!

    13:43 02.12.2025

  • 11 Да,бе

    24 2 Отговор
    Украйна ще остане без излаз на море,ако въобще остане някаква Украйна.

    13:43 02.12.2025

  • 12 Украйна и европейските терористи

    23 2 Отговор
    от НАТО трябва да бъдат съдени. Чист тероризъм си е това

    13:44 02.12.2025

  • 13 Прогноза

    20 2 Отговор
    Време е " дронове с неясен произход " да се забият в танкери на Малобритания и други снабдители на украинския режим .

    13:44 02.12.2025

  • 14 северното крайбрежие на Турция,

    16 2 Отговор
    Се превърна в зона на европейски тероризъм със съдействието на НАТО и ЕК. Позор

    13:45 02.12.2025

  • 15 не може да бъде

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Както се вижда много хора не разбират каква сериозна грешка са тези нападения- не само водеща до тежки последствия във военно отношение от страна на Русия-но също така и тежки политически последствия!?Може да се напада военен кораб или кораб превозващ продукция свързана по -някакъв начин с военните доставки - но само в международни води а не в чужди териториални води!?А кораб с чисто гражданска продукция под чужд флаг предназначен за чужда държава в чужди териториални води -абсолютно недопустимо!Това се окачествява като тероризъм !?Необходимо ли е да правим сравнения Йемен Сомалия и тн.!?

    13:47 02.12.2025

  • 16 Хахахаха

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Джарвис":

    На тероризма се отвръща така! Рашите като започват война, да не ревът сега.

    13:47 02.12.2025

  • 17 Zaхарова

    3 5 Отговор
    Айде гуведа!За това ви храним.

    Коментиран от #30

    13:47 02.12.2025

  • 18 Дон Дони

    9 3 Отговор
    Те затова и руснаците ще сключат мир чак когато падне и Одеса! Целта е Украйна да нямат военноморски флот! Излаза на море ще им ограничи значително военната сила!

    Коментиран от #23

    13:48 02.12.2025

  • 19 Не е атакуван

    4 11 Отговор
    Тъпите пияни рашани са направили некой пожар и сега се оправдават пред началството с разни дронове

    13:48 02.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емчи

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    айде де... колко време(години) вече този клоун та и наркоман джуса
    съвсем нормалният пусинчо, който не е и хомо дори?!?! Явно силата е в наркоманите и клоуните.

    13:49 02.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Дони":

    Ще ще ще ще ще ще ЩЕ

    13:49 02.12.2025

  • 24 Някой

    6 1 Отговор
    Реваха за украинското зърно и как да го пренасят и руснаците да им оставят коридор. Е сега може вече да нямат коридор и още при Дунава да им виждат сметката на кораби.

    13:50 02.12.2025

  • 25 Добре че България

    3 2 Отговор
    Кораби няма нали?

    13:50 02.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гори кочината!

    4 4 Отговор
    Освен прокудена, банкрутирала и прокудена от цивилизацията,бензиностанцията остана и без бензин.
    И тия орки щяха да гонят НАТО от Източна Европа и да бутат петродолара
    Копейки обирайте си газпромите лукойлите и другите фалирали фирмички и към Русия с 200!
    Или шут в главата ви трябва за старт?

    13:55 02.12.2025

  • 28 скоро

    3 2 Отговор
    Украйна ако продължава така ,ще е изравнена с нивото на морето

    Коментиран от #32

    13:56 02.12.2025

  • 29 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    5 1 Отговор
    Българските Зелени подкрепят украйна значи подкрепят еко терористите, които унищожават флората и фауната в Черно море.

    13:57 02.12.2025

  • 30 аz CВО Победа 80

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Zaхарова":

    От две седмици не съм ял.Чакам на баба пенсията.

    Коментиран от #33

    13:57 02.12.2025

  • 31 ЕС и ЕК ясно да заявят

    5 1 Отговор
    Подкрепят ли тероризма !

    Коментиран от #37

    13:59 02.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отиват при непотопяемият свръх модерен":

    Сложи до него и бандеровския Симферопол батко

    14:01 02.12.2025

  • 35 НАТО, ЕК и Украйна са терористи

    3 1 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    14:01 02.12.2025

  • 36 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Това чака цяла Европа. Отгледа си терористи. Днес само Русия си пати, утре бандерите ще отмъщават и на запада дето е спрял парите. Все пак СП го взривиха украинци, украинци повредиха релсите в Полша. Украинците винаги са нили с високи претенции без покритие.

    14:03 02.12.2025

  • 37 Отец Дионисий

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "ЕС и ЕК ясно да заявят":

    Трепне на руснаци е дело богоугодноПокай се да думите си.

    14:03 02.12.2025

  • 38 Златната Тоалетна Чиния

    1 0 Отговор
    точно навреме
    при задаващата се сериозна зима с вече регистрирани температури от около -30

    14:05 02.12.2025

  • 39 УНИзян

    0 0 Отговор
    "Инцидентите" в териториалните води и икономическата зона на Турция са "обида" за Ердоган.

    14:09 02.12.2025

  • 40 Хахахаха

    0 1 Отговор
    Рашите раздразниха мечката по опашката и се рИвът!

    14:11 02.12.2025

