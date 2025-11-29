Вашингтон спря решенията по всички молби за убежище в САЩ

Съединените щати спряха решенията по всички молби за убежище, обяви в X Джоузеф Едлоу, ръководителят на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

„USCIS спря всички решения за убежище, докато не осигурим възможно най-пълна проверка на всеки чужденец. Безопасността на американския народ винаги е на първо място“, написа той.

Държавният секретар Марко Рубио обяви в X, че САЩ също така спират визите за притежатели на афганистански паспорти.

„Държавният департамент на президента Тръмп спря визите за всички пътуващи, използващи афганистански паспорти. Съединените щати нямат по-висок приоритет от защитата на нашата страна и нашия народ“, написа той.

Изявлението дойде след стрелба близо до Белия дом на 27 ноември, при която бяха ранени двама служители на Националната гвардия, единият от които почина от нараняванията си на следващия ден. Стрелецът беше задържан. Според ФБР той е бил имигрант от Афганистан, откъдето пристигнал в Съединените щати през 2021 г.

След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да депортира всички мигранти, влезли в САЩ в търсене на убежище.