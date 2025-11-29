Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон спря решенията по всички молби за убежище в САЩ

Вашингтон спря решенията по всички молби за убежище в САЩ

29 Ноември, 2025 02:16, обновена 29 Ноември, 2025 02:19 468 1

  • сащ-
  • убежище-
  • визи-
  • чужденци-
  • афганистанци-
  • рубио

Държавният секретар Марко Рубио обяви, че се спират и визите за притежатели на афганистански паспорти

Вашингтон спря решенията по всички молби за убежище в САЩ - 1
Марко Рубио, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати спряха решенията по всички молби за убежище, обяви в X Джоузеф Едлоу, ръководителят на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

„USCIS спря всички решения за убежище, докато не осигурим възможно най-пълна проверка на всеки чужденец. Безопасността на американския народ винаги е на първо място“, написа той.

Държавният секретар Марко Рубио обяви в X, че САЩ също така спират визите за притежатели на афганистански паспорти.

„Държавният департамент на президента Тръмп спря визите за всички пътуващи, използващи афганистански паспорти. Съединените щати нямат по-висок приоритет от защитата на нашата страна и нашия народ“, написа той.

Изявлението дойде след стрелба близо до Белия дом на 27 ноември, при която бяха ранени двама служители на Националната гвардия, единият от които почина от нараняванията си на следващия ден. Стрелецът беше задържан. Според ФБР той е бил имигрант от Афганистан, откъдето пристигнал в Съединените щати през 2021 г.

След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да депортира всички мигранти, влезли в САЩ в търсене на убежище.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ХУ БИО е пе д ераст

    02:45 29.11.2025