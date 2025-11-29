Тръмп ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, изтърпяващ 45-годишна присъда в американски затвор за наркотрафик и други престъпления, съобщиха агенциите.
В публикация в социалната мрежа "Тръмп Сошъл" лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас и добави, че "ако той не спечели, САЩ няма да си хвърлят парите на вятъра".
