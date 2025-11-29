Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес

Тръмп ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес

29 Ноември, 2025 07:45 798 5

  • тръмп-
  • помилване-
  • президент-
  • хондурас

Латиноамериканецът изтърпява 45-годишна присъда в американски затвор за наркотрафик и други престъпления

Тръмп ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес - 1
Хуан Орландо Ернандес, Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, изтърпяващ 45-годишна присъда в американски затвор за наркотрафик и други престъпления, съобщиха агенциите.

В публикация в социалната мрежа "Тръмп Сошъл" лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас и добави, че "ако той не спечели, САЩ няма да си хвърлят парите на вятъра".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленото:

    2 0 Отговор
    А мен ще ме помилва ли Тръмп?

    08:15 29.11.2025

  • 2 Умнокрасив

    0 0 Отговор
    УСА, стожерът на живота на тази малка планета, без тях бихме били като едно малко сираче, което не може да оцелее в безкрайната и зловещаа Вселена! Те ни хранят, те се грижат за нас като лека в детски дом, 24 часа неотлъчно, дори понякога между педагогическите плесници с възпитателна цел може и да ни плеснат нежно с любов зад врата! Но накрая ще пораснем, ще вземем живота си в ръце и завинаги ще помним тази добра лелка, която ни направи пълноценни хора с бъдеще! Винаги някой възпитаник ще намери малко време да сложи цвете, да помълчи минута и да изрази своята благодарност, после ще направи дълбок респектиращ поклон и ще отрони сълза за нея:(

    08:21 29.11.2025

  • 3 Миролюб Войнов, акредитиран журналист

    1 0 Отговор
    Това което интересува българските журналисти и муждународни наблюдатели е :
    - Падна ли Покровск, за кой пореден път и когда ще може да го посетим и снимаме ? Въпроса е към Путин !

    08:29 29.11.2025

  • 4 чужденец

    1 0 Отговор
    Ама нали уж се бори срещу наркотрафика ?

    09:01 29.11.2025

  • 5 Макс

    1 0 Отговор
    В крайна сметка се оказа че тръмп нито е миротворец , нито наркоборец .

    09:04 29.11.2025