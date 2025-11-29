Новини
Свят »
Украйна »
The New York Times: Оставката на Ермак може да е опит да се предотврати вот на недоверие срещу правителството
  Тема: Украйна

The New York Times: Оставката на Ермак може да е опит да се предотврати вот на недоверие срещу правителството

29 Ноември, 2025 04:09, обновена 29 Ноември, 2025 04:18 409 1

  • украйна-
  • ермак-
  • оставка

Напускането му дава началото на загубата на контрол от страна на Зеленски върху вертикалната структура на властта в Украйна, пише „Страна“

The New York Times: Оставката на Ермак може да е опит да се предотврати вот на недоверие срещу правителството - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, може да е опит да се предотврати вот на недоверие срещу украинското правителство във Върховната рада, съобщи The New York Times.

The New York Times предполага, че Ермак, който подаде оставка, може да се е „съгласил да се жертва“ в опит да предотврати вот на недоверие срещу правителството. Не е ясно обаче дали това ще бъде достатъчно за разрешаване на кризата. Ако вотът на недоверие бъде приет, кабинетът на Зеленски ще бъде принуден да подаде оставка.

Вестникът отбелязва, че никой влиятелен лидер не е призовал за оставката на Зеленски, тъй като по време на военно положение в страната не се провеждат избори.

Оставката на Ермак дава началото на загубата на контрол от страна на Володимир Зеленски върху вертикалната структура на властта в Украйна, пише изданието „Страна“.

Според медията, Ермак е бил важна фигура във вътрешния кръг на Зеленски. След разследване и натиск от опозицията обаче, Зеленски реши да уволни най-близкия си съюзник като ръководител на офиса си.

„Страна“ подчертава, че именно Националното бюро за борба с корупцията на Украйна всъщност го е принудило да подаде оставка. Изданието нарича тази верига от събития мощен сигнал към целия украински държавен апарат, че „Зеленски вече не е „източникът на власт“ в страната и не може да гарантира нищо дори на най-близките си сътрудници“. Освен това, самият Зеленски може в даден момент да бъде заподозрян в корупция.

Президентският офис вече е започнал да губи лостовете си за политически контрол в рамките на различни правителствени структури. Премиерът Юлия Свириденко сега разчита на оценките на парламентаристите от партията „Слуга на народа“, където "всичко далеч не е ясно".

Авторите на статията смятат, че политическите перспективи на Зеленски сега до голяма степен са обезсилени, вариращи от намалени шансове за кандидатурата му на изборите до евентуална оставка.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    1 0 Отговор
    Грешиш. Оставката на Йермак може би е опит да се предотврати унижението и опозоряването на Кайи Калас.Именно тя призова за инвестиране на милиарди в корупционното блато. Независими експерти изчислиха, че до двадесет процента от финансовата подкрепа за Украйна е отишла за кражби и обогатяване на обкръжението на Бандера.

    04:25 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания