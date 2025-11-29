The New York Times: Оставката на Ермак може да е опит да се предотврати вот на недоверие срещу правителството

Оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, може да е опит да се предотврати вот на недоверие срещу украинското правителство във Върховната рада, съобщи The New York Times.

The New York Times предполага, че Ермак, който подаде оставка, може да се е „съгласил да се жертва“ в опит да предотврати вот на недоверие срещу правителството. Не е ясно обаче дали това ще бъде достатъчно за разрешаване на кризата. Ако вотът на недоверие бъде приет, кабинетът на Зеленски ще бъде принуден да подаде оставка.

Вестникът отбелязва, че никой влиятелен лидер не е призовал за оставката на Зеленски, тъй като по време на военно положение в страната не се провеждат избори.

Оставката на Ермак дава началото на загубата на контрол от страна на Володимир Зеленски върху вертикалната структура на властта в Украйна, пише изданието „Страна“.

Според медията, Ермак е бил важна фигура във вътрешния кръг на Зеленски. След разследване и натиск от опозицията обаче, Зеленски реши да уволни най-близкия си съюзник като ръководител на офиса си.

„Страна“ подчертава, че именно Националното бюро за борба с корупцията на Украйна всъщност го е принудило да подаде оставка. Изданието нарича тази верига от събития мощен сигнал към целия украински държавен апарат, че „Зеленски вече не е „източникът на власт“ в страната и не може да гарантира нищо дори на най-близките си сътрудници“. Освен това, самият Зеленски може в даден момент да бъде заподозрян в корупция.

Президентският офис вече е започнал да губи лостовете си за политически контрол в рамките на различни правителствени структури. Премиерът Юлия Свириденко сега разчита на оценките на парламентаристите от партията „Слуга на народа“, където "всичко далеч не е ясно".

Авторите на статията смятат, че политическите перспективи на Зеленски сега до голяма степен са обезсилени, вариращи от намалени шансове за кандидатурата му на изборите до евентуална оставка.